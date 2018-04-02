В городах ЧМ-2018 появится туристическая полиция

Фото: пресс-служба МВД РФ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев распорядился создать специализированные подразделения туристической полиции, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Специальные группы МВД появятся в городах, которые примут чемпионат мира по футболу. В их составе будут полицейские, которые владеют иностранными языками.

Напомним, Росгвардия во время чемпионата мира по футболу — 2018 будет использовать беспилотники для поиска агрессивных болельщиков.