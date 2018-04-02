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В городах ЧМ-2018 появится туристическая полиция

13:22, 02.04.2018
В городах ЧМ-2018 появится туристическая полиция
Фото: пресс-служба МВД РФ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев распорядился создать специализированные подразделения туристической полиции, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Специальные группы МВД появятся в городах, которые примут чемпионат мира по футболу. В их составе будут полицейские, которые владеют иностранными языками.

Напомним, Росгвардия во время чемпионата мира по футболу — 2018 будет использовать беспилотники для поиска агрессивных болельщиков.

Общество Татарстан
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