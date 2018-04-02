В городах ЧМ-2018 появится туристическая полиция
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев распорядился создать специализированные подразделения туристической полиции, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Специальные группы МВД появятся в городах, которые примут чемпионат мира по футболу. В их составе будут полицейские, которые владеют иностранными языками.
Напомним, Росгвардия во время чемпионата мира по футболу — 2018 будет использовать беспилотники для поиска агрессивных болельщиков.Общество Татарстан
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