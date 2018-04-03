Сможет ли Castorama после поражения в Уфе найти свою долю на рынке DIY в Казани?

Первый магазин сети, входящей в британскую группу, в Казани откроется уже в конце апреля

Уже в этом месяце в Казани откроется первый гипермаркет стройматериалов и товаров для дома формата DIY («сделай сам») компании Castorama, расположенный прямо напротив ТЦ «Мега». Построить магазин этой сети в Татарстане в 2015 году приглашал президент РТ Рустам Минниханов, а инвестиции в строительство составили 1,5 млрд рублей. При этом на рынке DIY-товаров в Казани уже есть сильные конкуренты — к примеру, гораздо более быстрорастущий «Леруа Мерлен». Эксперты «Реального времени» разошлись во мнениях о перспективах Castorama в Казани: есть как мнения о том, что рынок уже перенасыщен, так и о том, что новый игрок сможет занять свое место в строящемся и развивающемся городе. Подробнее — в нашем материале.



Открытие Castorama пройдет в праздничной обстановке

Судя по рекламе, 29 апреля в Казани планировали открыть гипермаркет стройматериалов и товаров для дома формата DIY («сделай сам») французской компании Castorama (входит в британскую группу Kingfisher), однако позднее в компании сообщили, что еще не определились с точной датой открытия магазина. Она станет известна после 10 апреля, сообщила казанский представитель бренда. Гипермаркет расположится на перекрестке улиц Сахарова и Жиганова, то есть прямо напротив ТЦ «Мега». Площадь магазина составит 1,1 тысячи кв. м. К открытию подготовлен целый ряд праздничных мероприятий.

Напомним, первые попытки «открыться» в Татарстане Castorama предпринимала еще в 2004—2005 годах, то есть еще до открытия своих первых гипермаркетов в Самаре и Санкт-Петербурге. После этого французский ретейлер открыл по всей стране более 20 магазинов (на что потребовалось почти 11 лет), уступая по темпам региональной экспансии своему ближайшему конкуренту — французской сети гипермаркетов Leroy Merlin (входит в Groupe Auchan). Гипермаркет в Казани станет 22-м магазином Castorama в России.

Рустам Минниханов предложил директору по недвижимости и развитию бизнеса в России компании Castorama Мишелю Шезу открыть магазины в РТ. Произошло это на инвестиционном форуме в Сочи. Фото president.tatar.ru



Впервые информация о реальной возможности открытия магазинов сети в Татарстане появилась 2 октября 2015 года. Тогда глава региона Рустам Минниханов предложил директору по недвижимости и развитию бизнеса в России компании Castorama Мишелю Шезу открыть магазины в РТ. Произошло это на инвестиционном форуме в Сочи. «В нашей республике успешно работает ряд розничных сетей по продаже товаров для дома и ремонта. Мы будем рады, если такая крупная компания, как Castorama, также придет на татарстанский рынок», — отметил тогда президент Татарстана.

Как Castorama выбирала в Казани площадку и работников

В тот же день Минниханов поручил главе Агентства инвестиционного развития Талии Минуллиной найти земельный участок на территории Татарстана для строительства магазинов сети Castorama. Среди предложенных вариантов были участки как в Казани на Горьковском шоссе, так и в Лаишевском и Зеленодольском районах, но остановиться решено было на участке по соседству с «Мегой». Добавим, что проект планировки территории микрорайона №5 жилого района «Седьмое небо» предусматривает строительство рядом с «Мегой» не только Castorama, но и Metro.

Заявленный объем инвестиций, по словам Минуллиной, составит 1,5 млрд рублей. Гипермаркет также создаст в Казани около 200 новых рабочих мест. Отметим, что вопросы о вакансиях в казанском гипермаркете начали появляться в обсуждениях на официальной странице Castorama «ВКонтакте» еще с начала 2016 года. На момент публикации материала в Castorama пока не ответили на запрос «Реального времени».

Стоит добавить, что экспансия Castorama в ПФО не всегда была удачной. Так, осенью закрылся гипермаркет компании в Уфе, который работал там с 2010 года. По сообщениям СМИ, это было связано с повышением арендной платы владельцем помещения. В Уфе при этом остались работать два гипермаркета «Леруа Мерлен» и магазин петербургской сети «Максидом».

Среди предложенных вариантов были участки как в Казани на Горьковском шоссе, так и в Лаишевском и Зеленодольском районах, но остановиться решено было на участке по соседству с «Мегой». Фото skyscrapercity.com (Teamsky)



«Соседство с ТЦ «Мега» позволит гипермаркету получать синергетический эффект…»

Мнения экспертов о перспективах Castorama в Казани разделились. Тимур Губайдуллин, старший партнер Profit group, полагает, что рынок, на который собирается зайти Castorama, уже близок к насыщению:

— Конкуренция будет довольно-таки сильная, «Леруа Мерлен», «Мегастрой», OBI рядом… Скорее всего, они оценивали каким-то образом. Но, может быть, у них какой-то особый ассортимент, они что-то в этом плане предложат, или цены более привлекательные для клиента, может, они этим хотят брать. А так рынок [DIY] в Казани, мне кажется, начинает перегружаться, — считает он.

Генеральный директор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров, напротив, полагает, что рынок DIY-товаров продолжит расти, и для Castorama найдется на нем место. Покупатели от этого тоже выиграют: получат разнообразие ассортимента и цен.

— Формат DIY, строительный гипермаркет, то есть в первую очередь это конкуренты «Леруа Мерлен», «Мегастрой»… Castorama откроется в Приволжском районе, то есть она условно попадает в зону влияния «Мегастроя». Это настолько растущий район по численности, 300 тысяч человек, и там огромное количество незастроенных полей в районе «Меги». Казань — большая агломерация, сколько строят коммерческого, соципотечного жилья. Город строится, развивается. И близлежащие населенные пункты, 30—70 километров от Казани, тоже можно брать [в качестве потенциальных клиентов].

Что касается соседства с «Мегой», тут надо сравнить ассортимент OBI и Castorama. OBI — у них там строительная направленность не доминирующая, там много для сада и для дома. Я думаю, что больший конкурент для Castorama — это «Леруа Мерлен», — рассуждает Ахмеров.

Лиана Сиразетдинова упоминала, что открытие Castorama добавит «Меге» трафика, а дополнительным усилением кластера может стать открытие рядом с двумя гипермаркетами магазина Metro. Фото Максима Платонова

Напомним, что «Меге» появление Castorama может сыграть на руку. Лиана Сиразетдинова, управляющий «Меги-Казань», недавно упоминала, что открытие Castorama добавит «Меге» трафика, а дополнительным усилением кластера может стать открытие рядом с двумя гипермаркетами магазина Metro.

Анастасия Архипова, аналитик отдела исследований рынка CBRE, также сочла соседство с «Мегой» весьма удачным:

— Несомненно, соседство с ТЦ «Мега», ТЦ «Южный» и «Мегастроем» позволит гипермаркету получать синергетический эффект. Однако как будут обстоять дела с парковочными местами, пока неясно. Важно помнить, что для покупателей показатель цены остается одним из самых важных условий покупки, и если Castorama учтет этот момент, то вероятность получения доли на рынке Казани высока, — заявила Архипова.

Добавим, что парковка Castorama будет насчитывать 730 мест — это не сказать чтобы очень много, у ближайшего конкурента, «Леруа Мерлен» на проспекте Амирхана парковка насчитывает 966 мест. Но рядом, напомним, находится «Мега» с парковкой еще на 6500 мест.