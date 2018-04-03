Новости бизнеса

08:24 МСК
Новости раздела
Бизнес

Сможет ли Castorama после поражения в Уфе найти свою долю на рынке DIY в Казани?

12:00, 03.04.2018 26

Первый магазин сети, входящей в британскую группу, в Казани откроется уже в конце апреля

Сможет ли Castorama после поражения в Уфе найти свою долю на рынке DIY в Казани? Фото: skyscrapercity.com (Air@t)

Уже в этом месяце в Казани откроется первый гипермаркет стройматериалов и товаров для дома формата DIY («сделай сам») компании Castorama, расположенный прямо напротив ТЦ «Мега». Построить магазин этой сети в Татарстане в 2015 году приглашал президент РТ Рустам Минниханов, а инвестиции в строительство составили 1,5 млрд рублей. При этом на рынке DIY-товаров в Казани уже есть сильные конкуренты — к примеру, гораздо более быстрорастущий «Леруа Мерлен». Эксперты «Реального времени» разошлись во мнениях о перспективах Castorama в Казани: есть как мнения о том, что рынок уже перенасыщен, так и о том, что новый игрок сможет занять свое место в строящемся и развивающемся городе. Подробнее — в нашем материале.

Открытие Castorama пройдет в праздничной обстановке

Судя по рекламе, 29 апреля в Казани планировали открыть гипермаркет стройматериалов и товаров для дома формата DIY («сделай сам») французской компании Castorama (входит в британскую группу Kingfisher), однако позднее в компании сообщили, что еще не определились с точной датой открытия магазина. Она станет известна после 10 апреля, сообщила казанский представитель бренда. Гипермаркет расположится на перекрестке улиц Сахарова и Жиганова, то есть прямо напротив ТЦ «Мега». Площадь магазина составит 1,1 тысячи кв. м. К открытию подготовлен целый ряд праздничных мероприятий.

Напомним, первые попытки «открыться» в Татарстане Castorama предпринимала еще в 2004—2005 годах, то есть еще до открытия своих первых гипермаркетов в Самаре и Санкт-Петербурге. После этого французский ретейлер открыл по всей стране более 20 магазинов (на что потребовалось почти 11 лет), уступая по темпам региональной экспансии своему ближайшему конкуренту — французской сети гипермаркетов Leroy Merlin (входит в Groupe Auchan). Гипермаркет в Казани станет 22-м магазином Castorama в России.

Рустам Минниханов предложил директору по недвижимости и развитию бизнеса в России компании Castorama Мишелю Шезу открыть магазины в РТ. Произошло это на инвестиционном форуме в Сочи. Фото president.tatar.ru

Впервые информация о реальной возможности открытия магазинов сети в Татарстане появилась 2 октября 2015 года. Тогда глава региона Рустам Минниханов предложил директору по недвижимости и развитию бизнеса в России компании Castorama Мишелю Шезу открыть магазины в РТ. Произошло это на инвестиционном форуме в Сочи. «В нашей республике успешно работает ряд розничных сетей по продаже товаров для дома и ремонта. Мы будем рады, если такая крупная компания, как Castorama, также придет на татарстанский рынок», — отметил тогда президент Татарстана.

Как Castorama выбирала в Казани площадку и работников

В тот же день Минниханов поручил главе Агентства инвестиционного развития Талии Минуллиной найти земельный участок на территории Татарстана для строительства магазинов сети Castorama. Среди предложенных вариантов были участки как в Казани на Горьковском шоссе, так и в Лаишевском и Зеленодольском районах, но остановиться решено было на участке по соседству с «Мегой». Добавим, что проект планировки территории микрорайона №5 жилого района «Седьмое небо» предусматривает строительство рядом с «Мегой» не только Castorama, но и Metro.

Заявленный объем инвестиций, по словам Минуллиной, составит 1,5 млрд рублей. Гипермаркет также создаст в Казани около 200 новых рабочих мест. Отметим, что вопросы о вакансиях в казанском гипермаркете начали появляться в обсуждениях на официальной странице Castorama «ВКонтакте» еще с начала 2016 года. На момент публикации материала в Castorama пока не ответили на запрос «Реального времени».

Стоит добавить, что экспансия Castorama в ПФО не всегда была удачной. Так, осенью закрылся гипермаркет компании в Уфе, который работал там с 2010 года. По сообщениям СМИ, это было связано с повышением арендной платы владельцем помещения. В Уфе при этом остались работать два гипермаркета «Леруа Мерлен» и магазин петербургской сети «Максидом».

Среди предложенных вариантов были участки как в Казани на Горьковском шоссе, так и в Лаишевском и Зеленодольском районах, но остановиться решено было на участке по соседству с «Мегой». Фото skyscrapercity.com (Teamsky)

«Соседство с ТЦ «Мега» позволит гипермаркету получать синергетический эффект…»

Мнения экспертов о перспективах Castorama в Казани разделились. Тимур Губайдуллин, старший партнер Profit group, полагает, что рынок, на который собирается зайти Castorama, уже близок к насыщению:

— Конкуренция будет довольно-таки сильная, «Леруа Мерлен», «Мегастрой», OBI рядом… Скорее всего, они оценивали каким-то образом. Но, может быть, у них какой-то особый ассортимент, они что-то в этом плане предложат, или цены более привлекательные для клиента, может, они этим хотят брать. А так рынок [DIY] в Казани, мне кажется, начинает перегружаться, — считает он.

Генеральный директор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров, напротив, полагает, что рынок DIY-товаров продолжит расти, и для Castorama найдется на нем место. Покупатели от этого тоже выиграют: получат разнообразие ассортимента и цен.

— Формат DIY, строительный гипермаркет, то есть в первую очередь это конкуренты «Леруа Мерлен», «Мегастрой»… Castorama откроется в Приволжском районе, то есть она условно попадает в зону влияния «Мегастроя». Это настолько растущий район по численности, 300 тысяч человек, и там огромное количество незастроенных полей в районе «Меги». Казань — большая агломерация, сколько строят коммерческого, соципотечного жилья. Город строится, развивается. И близлежащие населенные пункты, 30—70 километров от Казани, тоже можно брать [в качестве потенциальных клиентов].

Что касается соседства с «Мегой», тут надо сравнить ассортимент OBI и Castorama. OBI — у них там строительная направленность не доминирующая, там много для сада и для дома. Я думаю, что больший конкурент для Castorama — это «Леруа Мерлен», — рассуждает Ахмеров.

Лиана Сиразетдинова упоминала, что открытие Castorama добавит «Меге» трафика, а дополнительным усилением кластера может стать открытие рядом с двумя гипермаркетами магазина Metro. Фото Максима Платонова

Напомним, что «Меге» появление Castorama может сыграть на руку. Лиана Сиразетдинова, управляющий «Меги-Казань», недавно упоминала, что открытие Castorama добавит «Меге» трафика, а дополнительным усилением кластера может стать открытие рядом с двумя гипермаркетами магазина Metro.

Анастасия Архипова, аналитик отдела исследований рынка CBRE, также сочла соседство с «Мегой» весьма удачным:

— Несомненно, соседство с ТЦ «Мега», ТЦ «Южный» и «Мегастроем» позволит гипермаркету получать синергетический эффект. Однако как будут обстоять дела с парковочными местами, пока неясно. Важно помнить, что для покупателей показатель цены остается одним из самых важных условий покупки, и если Castorama учтет этот момент, то вероятность получения доли на рынке Казани высока, — заявила Архипова.

Добавим, что парковка Castorama будет насчитывать 730 мест — это не сказать чтобы очень много, у ближайшего конкурента, «Леруа Мерлен» на проспекте Амирхана парковка насчитывает 966 мест. Но рядом, напомним, находится «Мега» с парковкой еще на 6500 мест.

Александр Артемьев
БизнесРозничная торговляНедвижимость Татарстан
комментарии 26

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Видел их цены на сайте, не сказать что дешевле чем в Леруа. Ассортимент тот же наверное ближе к ОБИ все таки, а он всегда был дорогим
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    снова большой магазин в азино. а на квартале когда будет мега?
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    а там уже есть и леруа мерлен и мегастрой и парк хаус и ХL Тандем дальше продолжать?
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Уфа же намного меньше, чем казань. конечно найдет
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    castorama дешевле obi и выбор больше
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    obi сразу загнется
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Не потравят нас как Скрипалей англичане?
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Мало нам низкокачественного китайского барахла из леруа, будет еще больше и с ещё более низким качеством.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Разве у меги так много парковочных мест?
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    около Мегги нужна Лента.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Она там уже есть, на Закиева
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Постройте что то в Дербышках!
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Дербышки это второй сорт
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Отлично! Я как раз в этом районе строиться планирую. Приходи Castorama!
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Пусть приходит. Конкуренция - двигатель прогресс.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Инструмент в Кастораме клевый. Макалистер. У моего тестя уже лет пять перфоратор рабочий. Каждый день долбит почти. И хоть бы хны! А Леруа отстой китайский.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Место выбрано грамотно, на мой взгляд. Молодой район, здесь нужен был хороший и большой DIY.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Интересно, что на открытие за мероприятия запланированы? Всей семьей поедем участвовать.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    ОБИ Castorama не конкурент. Ассортимент так себе, да и по ценам если смотреть по сайту, француз дешевле. А я голосовать буду рублем.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Оби не француз
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Ходят слухи, что в Уфе снова открываются.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Смотрю, там много российских марок. Похвально, что поддерживают отечественного производителя.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Площадь магазина приличная, видать, товара будет на любой вкус. Одобряю. Не нужно ездить по всему городу.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Пусть развивается Казань! В Москве вон сколько их. А мы чем хуже?
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Отлично! Хочу у них купить ящики для инструмента Magnusson. Но не могу заказать доставку из другого города. А теперь смогу.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Касторама - отличный магазин, в Уфе его очень не хватает. Свой клиент там будет однозначно. Увидите со временем.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости бизнеса

08:24 МСК
Новости раздела