Из «правильного эчпочмака» может получиться фильм

Салават Юзеев, снявший популярные народные комедии «Татарометражки» и не менее популярный «Курбан-роман», скоро приступит к съемкам новой комедийной ленты с бюджетом в 20 млн рублей. И, возможно, после ее выхода на экран в Татарстане появится еще один национальный праздник. Подробности выяснял корреспондент «Реального времени».

Сколько эчпочмаков можно съесть?

Сюжет новой ленты вкратце таков. Живет в одном татарстанском селе некий тракторист Бахти. У него есть хобби – он любит ходить в клуб в танцевальную секцию. Партнерши его девочки старшего школьного возраста, но других нет. «Это выглядит немного нелепо», — комментирует режиссер. Жена Бахти хочет переехать в город, к тому же, приревновав его к руководительнице секции, уходит от него.

И тут герой узнает, что в соседнем городке проводят праздник — «День эчпочмака». И фишка этого праздника — соревнования по поеданию эчпочмаков. Соревнуются, конечно, корпулентные мужчины, неожиданно один из участников соревнования выбывает и на его месте оказывается наш тракторист. В результате побеждает тщедушный Бахти, потому что таким образом хочет обратить на себя внимание и вернуть жену, а любовь, она не только «движет Солнце и светила», но и помогает поедать эчпочмаки. Бахти в прямом эфире признается в любви к жене и за него начинает переживать весь Татарстан. Хэппи энд, конечно, неизбежен.

Об этом режиссер и сценарист Салават Юзеев и продюсер ленты Марина Галицкая рассказали на встрече в рамках форума «Время кино», который сейчас проходит в Казани. Фильм предназначается для семейного просмотра, он будет сниматься на татарском с переводом на русский. В главных ролях зрители увидят актеров Камаловского театра, но, возможно, какие-либо роли исполнят и их российские коллеги.

«Мы создаем миф, чтобы создать из него бренд», — говорит Марина Галицкая



Как говорит режиссер, съемочная группа пришла к «Дню эчпочмака» не с пустыми руками», в активе очень удачный опыт съемок коротких комедий — «Татарометражек». Кстати, до Юзеева в подобном формате и с таким национальным колоритом лент в Татарстане не было.



Между молочным заводом и колбасным цехом

«Мы создаем миф, чтобы создать из него бренд», — говорит Марина Галицкая. Бренд, который привлекателен для туристов. Действительно, тот, кто едет в Казань, как правило, знает о наших эчпочмаках и хочет их попробовать. Ну это так же обязательно, как луковый суп в Париже или утка в столице Китая.

А то, что у нас нет до сих пор «Дня эчпочмака», это и правда странно. Вот на такие фишки и ловят туристов, если созданный бренд правильно позиционировать. В принципе, идея такого реального праздника, где главное действующее лицо — эчпочмак, давно лежит на поверхности, надо было просто ее увидеть и оценить. Марина Галицкая и Салават Юзеев это смогли. Возможно, после выхода ленты за эту идею уцепятся туристические ведомства, и праздник в Татарстане появится.

Бюджет будущей ленты, по казанским меркам, немал — 20 млн рублей. Но половину суммы уже дает президент РТ Рустам Минниханов. Половину надо собрать, и сейчас съемочная группа ведет очень грамотную политику продвижения проекта. Например, в интернете была запущена акция — мукбанг, то есть заснятый на камеру момент поедания того или иного блюда. Естественно, ее участники поедали аппетитные эчпочмаки. Зная популярность нынешних соцсетей, понятно, как быстро эти небольшие сюжеты разошлись по миру, отчасти формируя новый татарстанский бренд, отчасти привлекая внимание к будущему фильму.

«Мы написали около 50 писем потенциальным спонсорам, мы даже презентовали наш проект в Агропарке — между молочной фабрикой и колбасным цехом», — рассказывает Марина Галицкая. Спонсоры пока не ответили, что несколько странно. Разве не стоит вложиться в создание нового татарстанского бренда, скажем, «Бэхетле» или «Тубэтею»? В конце концов, это продвижение и их продукции тоже.





Хотя вся сумма еще не собрана, работа над новой лентой уже отчасти началась



На встрече со съемочной группой «Дня эчпочмака» прозвучала мысль о том, что краудфандинг, то есть коллективное финансирование проектов, не столь уж плохая идея. Во всяком случае, она изначально формирует лояльную к фильму аудиторию. Но пока, хотя вся сумма еще не собрана, работа над новой лентой уже отчасти началась — выбираются локации, где пройдут будущие съемки.

А девиз новой ленты может быть такой: «У каждого правильного треугольника все три стороны равно вкусны». Подсмотрено в одном популярном заведении национальной еды.