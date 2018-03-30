Вершки или корешки: кто остался в плюсе от питерских трансферов Набиуллина и Оздоева

«Зенит» или «Рубин»: ехали к тренеру или за последним «сладким» контрактом?

Переход игроков казанского «Рубина» Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева в «Зенит» стал, пожалуй, самым громким трансфером зимнего трансферного окна в российском футболе. Спустя месяц после случившегося, телеграм-канал «Ненобель» сообщил, что игроки перешли в питерский клуб вопреки желанию главного тренера Роберто Манчини. Так ли это на самом деле едва ли когда-нибудь станет известно наверняка, но всего один полный матч на двоих в составе «Зенита» как бы доказывает некоторую правоту источника. О том, кто выиграл от этого трансфера — в материале «Реального времени».

В этой истории принято выделять три стороны, каждая из которых понесла определенные потери и что-нибудь в итоге да приобрела. Однако помимо самих футболистов и обеих команд не стоит забывать о фигуре тренера питерской команды. Исходя из его громких комментариев в итальянской прессе и постоянного мелькания в списках потенциальных тренеров других команд, складывается ощущение, что итальянец жаждет поскорее избавиться от своей нынешней работы. Трансферы Набиуллина и Оздоева, людей, которые, по его мнению, слабее имевшихся у него в наличии игроков, самый настоящий выигрыш для Роберто. Теперь у Манчини есть все козыри, чтобы после своего ухода валить всю вину на кого угодно, кроме себя.



«Рубин»: разгрузили платежку и остались в плюсе

Потери от сделки: имиджевые

Главной потерей казанского клуба в этой сделке стала имиджевая сторона вопроса. С момента первого увольнения Бердыева, «иконой» в «Рубине» долгие годы был Набиуллин. Свой воспитанник, к тому же с говорящей национальной фамилией и владеющий татарским языком на бытовом уровне, в казанских командах большая редкость, и поэтому Эльмир всегда был в почете у болельщиков. Для «Рубина» последних лет защитник являлся «священной коровой», которую не то что трогать, даже передвигать было бы для руководства клуба небезопасно.

Но времена меняются, футбол как и сами игроки не стоит на месте, и момент для расставания с Набиуллиным был выбран идеально. Во-первых, сам футболист, вроде как, стремился на чемпионат мира, куда из «Зенита» попасть гораздо проще, чем из Казани. Во-вторых, в «Рубине» успело произойти столько перемен, что перетерпеть имиджевые потери, связанные с трансфером Эльмира в другой клуб, можно было без особого эмоционального давления со стороны поклонников команды. Однако они все равно есть, ведь теперь болельщик уверен, не отпусти они «этого игрока», все было бы по-другому. Но с этим придется мириться всем.

Теперь на место Оздоева претендентов несколько. Один из них — пришедший из «Зенита» в аренду Кристиан Нобоа. Фото rubin-kazan.ru



Плюсы от сделки: игровые и финансовые

Если кто-нибудь говорит, что «Рубин» выиграл от этой сделки только с финансовой точки зрения, то он безусловно лукавит. Конечно, спорить с тем, что зарплатной ведомости клуба стало немного легче дышать, невозможно. Уход Набиуллина и Оздоева, двух игроков с российским паспортом, моментально снизил нагрузку на платежку «Рубина» и позволил с оптимизмом смотреть на будущее команды, в том числе и в еврокубках. Напомним, что казанская команда никак не могла решить вопрос финансовой фейр-плэй, и расставание с высокооплачиваемыми игроками основы стало предвестником его разрешения.

Но кроме денежных плюсов, есть у этой сделки и иные преимущества для «Рубина». Конечно, нельзя в точности сказать, насколько эти игроки были важны для главного тренера, однако, кажется, коллектив не заметил потери бойца. В первой половине чемпионата иногда складывалось ощущение, что Бердыев находится в заложниках собственных принципов относительно выбора стартового состава. Всем известно, что Курбан Бекиевич пристально смотрит за тренировками и кто больше всего старается, у того, как говорится, и тапки. Оздоев никогда не выделялся своей ленью и скорее всего выгрызал себе место в старте своей самоотдачей. Однако на поле эти качества не всегда в приоритете, что в итоге и выливалось в плохую игру в центре поля и претензии к тренерам по формированию состава на матч.

Теперь на место Оздоева претендентов несколько. Один из них — пришедший из «Зенита» в аренду Кристиан Нобоа. Эквадорец моментально влился в знакомый для него коллектив и преобразил игру команды. Добиться того же Бердыев долгое время пытался и с Магомедом, но тот банально не тянул этот уровень. К тому же в клубе появился Подберезкин, опять же, открывающийся в свободные зоны между линиями куда лучше все того же Оздоева. Плюс тренерский штаб отхватил себе Могилевца, практически клонировав серебряный «Ростов». Место для Оздоева тренеры нашли бы и сейчас, но ощущение того, что после его ухода Бердыеву стало дышать легче — не покидает до сих пор. Как, впрочем, и с Набиуллиным, о котором на пресс-конференциях иногда задавали больше вопросов, чем по самой игре.

Перспективы: «свято место пусто не бывает»

Ситуация, в которой оказался «Рубин» после продажи двух игроков основного состава, для казанской команды не нова. И уж точно не проблематична в перспективе развития клуба. Бердыев как опытный тренер и менеджер уже не раз доказывал свою способность заменить ушедших более дешевыми вариантами без потери качества. Особенно если учесть, что ни Набиуллин, ни Оздоев так и не успели выйти на свой максимальный уровень.

Назначение Роберто Манчини уже изначально выглядело сомнительной затеей, а прямо сейчас превращается в главное посмешище уходящего сезона



«Зенит»: игроки не под Манчини, а для кого?

Потери от сделки: минус пару миллионов и тренер

Когда твой тренер выходит из отпуска на 7 дней позже игроков, это говорит о том, что кое-кому плевать на то, что происходит с командой. Назначение Роберто Манчини уже изначально выглядело сомнительной затеей, а прямо сейчас превращается в главное посмешище уходящего сезона. Истерия тренера, вкупе с различного рода слухами, полностью перекрыла все явные и скрытые преимущества от сотрудничества с итальянцем. Зимние трансферы, похоже, окончательно разрешили проблему его будущего в «Зените». Так что вряд ли какая-нибудь букмекерская контора принимает ставки на увольнение Манчини этим летом — это и так всем очевидно.

А вот как легко «Зенит» сможет расстаться с целой группой ненужных ему игроков, непонятно. Летом, по истечении арендных соглашений, в Питер вернутся более 10 футболистов, почти каждый из которых в той или иной мере претендует на место в сборной своей страны. Все это влечет за собой раздувание платежной ведомости, разбазаривание спонсорских денег и может привести к реформам, после которых о заоблачных зарплатах можно будет только мечтать. Уже сейчас понятно, что вместо сбора ростовской диаспоры в Питере в интересах страны было выгоднее помочь Бердыеву в «Ростове» и строить сборную там, а не переманивать игроков национальной команды огромными личными контрактами. Тем более этот список стремится пополниться еще двумя претендентами на вакантные места коллектива Черчесова.

Плюсы от сделки: российский паспорт

Лимит животворящий делает свое дело и в очередной раз заставляет боссов российских команд заглядываться не на футбольные качества игроков, а в их паспорта. От наличия документа отечественного образца нынче зависит слишком многое, чтобы разбрасываться шансами нажиться очередным игроком хоть немного подходящим под определенные критерии. Так вот, Набиуллин и Оздоев из таких футболистов, от наличия которых у боссов команд становится немного спокойно на душе перед угрозой ужесточения того самого лимита. Правда, в последние годы подобная ставка на «свои кадры» работает в ущерб российскому футболу. В числе потерянных от такой работы «Зенита» числятся, например, Цаллагов и Новосельцев, Рязанцев и Юсупов, Полоз и Терентьев — … список можно продолжать сколько угодно. Все они потеряли игровую практику и карьерные перспективы после переезда в Санкт-Петербург.

На самом деле, плюсов для «Зенита» может быть больше. Здесь многое зависит от постановки вопроса. Если слухи правдивы, то скорее всего Набиуллин и Оздоев подписывались уже ради следующего тренера. Учитывая это и наличие российского паспорта, можно предположить, что заменит Манчини уже отечественный специалист, хотя в случае с питерцами ничего исключать не приходится. Самый явный кандидат на пост главного тренера прямо сейчас — это Сергей Семак. И после предполагаемого ухода Кришито и нескольких аргентинских игроков (Паредес, Краневиттер, например), у Эльмира с Магомедом, действительно, будет чуть больше шансов закрепиться в основе. А там уже плюсов может стать для «Зенита» даже больше, чем просто российский паспорт игроков.

Самый явный кандидат на пост главного тренера прямо сейчас — это Сергей Семак. Фото fcufa.pro

Перспективы: можно отдать в аренду, например

Если быть откровенным, значимость Набиуллина и Оздоева для «Зенита» стремится к нулю. Во-первых, они играют на позициях, где изначально уступают своим конкурентам в качестве и игровом опыте. Во-вторых, история трансферов питерского клуба знает немало примеров, когда даже очень успешные игроки не могли показать своего максимума. В-третьих, эти два фактора накладываются на амбиции руководства, которое просто не умеет ждать выхода игроков на оптимальные кондиции. Пример с расставанием с Дзюбой и Шатовым, показывает, что оказаться в аренде в каком-нибудь провинциальном клубе новоиспеченным новичкам «Зенита» не составит особого труда.

Набиуллин и Оздоев: один ехал за тренером, другой за деньгами?

Потери от сделки: отсутствие игровой практики

Для футболиста, который хочет попасть на домашний чемпионат мира, главной потерей является отсутствие игровой практики. Набиуллин и Оздоев далеко не Габулов и вызова в сборную могут не дождаться даже при условии стопроцентного попадания в состав своих клубов. В «Рубине» оба находились в основной обойме, но приняли решение поменять обстановку прямо перед носом уходящего на мундиаль поезда.

Только вот смена декораций даже на бумаге выглядела для обоих игроков по-разному. И если решение Набиуллина объяснялось желанием футболиста поработать под руководством иностранного специалиста, то понять, почему Оздоев решился на этот сомнительный переход, сложнее. У Магомеда было стопроцентное доверие со стороны Бердыева, игровое время даже зашкаливало разумные пределы и впервые со времен ранней работы с Билялетдиновым полузащитник подвергался критике в очень малом количестве. В таком случае переход может быть продиктован лишь неуверенностью игрока в своих силах и желанием получить последний «сладкий» контракт в карьере.

Как бы там ни было, ни Набиуллин, ни Оздоев пока нисколько не тянут на роль претендентов в сборную России. И когда главный тренер твоей новой команды в открытую выражает недовольство купленными ему игроками, то о каких еще потерях тут можно говорить?

Как бы там ни было, ни Набиуллин, ни Оздоев пока нисколько не тянут на роль претендентов в сборную России



Плюсы от сделки: опыт работы с Манчини

Единственный плюс, который более-менее можно притянуть за уши к ситуации с переходом в «Зенит», это работа с опытным иностранным специалистом, коим безусловно является Манчини. Вспоминать про банковский счет и забитый банкнотами бумажник даже не хочется. Но, наверное, это тоже весомый плюс для носителей «правильного паспорта» в российском футболе.

Перспективы: ждать российского тренера или уйти в аренду

Выход из тупика, в который футболисты вогнали себя сами, видится разве что в приходе на пост главного тренера российского специалиста. Условный Семак вполне может стать палочкой-выручалочкой для игроков. Отсутствие должного авторитета мирового уровня вынудит подумать об уходе из клуба легионеров уровня Кришито и Паредеса, прямых конкурентов Набиуллина и Оздоева. В таком случае все будет зависеть от стремления футболистов зацепиться за свой шанс.

Альтернативой является уход в аренду. Уже сейчас ходит множество слухов об усилении состава питерцев ближайшим летом. Но в команде остается Жирков, в центре поля ожидается переход полузащитника «Ахмата» Швеца, что совершенно точно скажется на перспективах Набиуллина и Оздоева не лучшим образом. Остается — аренда. Арендовать потенциальных игроков сборной страны желающих будет много.