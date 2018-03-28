«Тантана-2018»: награда «самому недостойному» и два спектакля-события сразу

Накануне в ТГАТ им. Г. Камала прошла традиционная церемония награждения республиканской театральной премией «Тантана», которая в этом году вручалась в восьмой раз. Кто оказался в числе победителей — в материале «Реального времени».

А Чарнота отсутствовал

Премия, учрежденная Минкультуры РТ, за 8 лет не выросла и составляет без вычетов налогов всего 50 тысяч рублей. Немного, но дело здесь не в деньгах, а в признании успеха. Ведь «Тантана» переводится как «Успех». И отмечать Международный день театра в зале Камаловского, аплодируя новым лауреатам, уже стало традицией, естественно, зал был полон.

«Тантана» этого года была омрачена трагедией в Кемерово, поэтому церемония началась с минуты молчания, да и само шоу награждения, вероятно, подверглось переформатированию и не выглядело очень уж веселым. К двум обычным ведущим — камаловцам Алсу Каюмовой и Рамилю Вазиеву — прибавился артист русского ТЮЗа Дмитрий Язов, и нельзя сказать, что это стало удачным приобретением. Стиль последнего несколько напоминал манеру поведения команды КВН прошлого века, что контрастировало с интеллигентной и выверенной работой Каюмовой и Вазиева.

Первой номинацией, в которой публика узнала победителя, стал «Дебют». Здесь приз достался Гулине Мингазовой из Набережных Челнов за драматическую роль в спектакле «Любимые, лишенные любви», где актриса играет роль репрессированной девушки.

Лучшей актрисой кукольного театра стала Ева Мингажева, воплотившая ряд сказочных персонажей в спектаклях театра кукол из Набережных Челнов, а приз за лучший эпизод уехал в Буинск. Его получила Гульзада Камартдинова за небольшую роль в спектакле «Памятник». Актриса, выйдя за наградой, весьма темпераментно благодарила жюри и коллег по театру.

Приз в номинации «Дебют» достался Гулине Мингазовой из Набережных Челнов за драматическую роль в спектакле «Любимые, лишенные любви». Фото Максима Платонова

Каждый год в роли «вручантов» бывают люди определенной профессии, в прошлом году это были режиссеры, в этом — композиторы. Камартдинову, открыв заветный конверт, например, вызвал на сцену харизматичный Мубай.

Далеко не все победители смогли быть на церемонии награждения, кто-то играл спектакли. Так случилось с качаловцем Ильей Славутским, получившим награду за роль второго плана в «Беге» Булгакова, где Илья блестяще сыграл генерала Чарноту. В этом образе непостижимым образом сочетаются весьма приземленный юмор и трагедия.

«Ильи сейчас нет в зале, в эти минуты он на сцене Качаловского театра, как раз играет Чарноту, у нас сегодня идет «Бег». Но как только он выйдет со сцены, я ему все сразу передам», — сказала завлит Качаловского театра Диляра Хусаинова.

Кстати, не один Илья Славутский отсутствовал в зале — на гастролях с оперной труппой ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля находится Айсылу Нуруллина, получившая награду за лучшую роль в музыкальном спектакле. Так была оценена ее работа в моноопере «Письма Анны Франк», поставленной в фонде «Сфорцандо».

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» награду получила молодая актриса Камаловского театра Гульчачак Гайфетдинова за лирически-комедийную роль Вазили в спектакле «Взлетел петух на плетень». Лучшим ансамблем был признан ансамбль актеров театра «Мастеровые» из Набережных Челнов в спектакле «Старики дураки».

Награды был удостоен веселый и нежный спектакль «Удивительные путешествия кролика Эдварда». Фото Олега Тихонова

Пожалуй, одни из самых громких аплодисментов достались татарскому ТЮЗу им. Г. Кариева, когда их объявили победителями в номинации «Лучший детский спектакль». Награды был удостоен веселый и нежный спектакль «Удивительные путешествия кролика Эдварда». Удивительно, что такую постановку смогли создать в театре, который уже многие годы испытывает трудности с помещением, но видно, что актеры этой труппы — своеобразное братство, неслучайно за наградой они вышли все вместе.

И финал первого отделения — награда в номинации «За честь и достоинство», ее получила старейшая актриса труппы театра им. К. Тинчурина Исламия Махмутова, прослужившая в этом театре 55 лет.

«Я был самым недостойным»

Во втором отделении продолжили раздавать награды. Приз за лучшую женскую роль, и это можно было заранее предвидеть, получила актриса Альметьевского театра Мадина Гайнуллина за воплощение античной героини Медеи. Приз за лучшую мужскую роль был вручен камаловцу Искандеру Хайруллину. Так была оценена его работа в спектаклей «Мой белый калфак», где Искандер сыграл трагикомическую роль Тайфура Кормыша.

Естественно, что остроумный Искандер не мог просто так получить приз и уйти, он пошутил: «Из всех достойных я был самый недостойный, но награды как-то сами приплывают к актерам».

Ну а событий года в этот раз было два. Это спектакль Мензелинского театра «Иблис» в постановке Сергея Потапова и «Взлетел петух на плетень» камаловцев в постановке Фарида Бикчантаева. Лирическая комедия, ностальгическая и трогательная, где Бикчантаев в очередной раз показал себя романтически-сентиментальным, и временами эта комедия прошибала до слез.

Одно из событий года — лирическая комедия «Взлетел петух на плетень» в постановке Фарида Бикчантаева. Фото kamalteatr.ru



Традиционно был вручен приз от певца Салавата, он учредил премию имени бывшего директора Камаловского театра Шамиля Закирова, Салавата в этот раз в театре не было и шкатулку с дензнаками вручал директор Камаловскго театра Ильфир Якупов, а получил премию в этом году бессменный руководитель оркестра ТГАТ им. Г. Камала Фуат Абубакиров.

Свои премии вручали Минкультуры, журнал «Сахнэ», управление культуры Казани. Фонд развития культуры при президенте РТ свою награду вручил балерине ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля Аманде Гомес за исполнение партии Джульетты в балете «Ромео и Джульетта». Улыбчивая Аманда, приехавшая в Казань из Бразилии и уже хорошо говорящая по-русски, поблагодарила на татарском: «Рахмет!».

В финале, когда на сцене премию в номинации «Событие года» вручал министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, одновременно оказались участники и «Иблиса», и спектакля «Взлетел петух на плетень». И исполнитель одной из главных ролей в камаловской постановке Рамиль Тухватуллин очень трогательно сравнил театр с большим кораблем. На котором вместе плывут и актеры, и режиссеры, и зрители.