Димитрис Прифтис чуть не заплакал на тренерской скамье, но УНИКС выстоял

Казанцы сохранили лидерство в Единой лиге ВТБ и ждут решающей битвы с ЦСКА

Казанский УНИКС в этом сезоне уверенно лидирует в Единой Лиге ВТБ. В активе казанцев всего одно поражение в 15 встречах, да и то датированное серединой декабря. После этого подопечные Прифтиса успели разгромить нескольких крепких соперников, но главной проверкой амбиций на сезон должна была стать гостевая игра против «Химок». О том, как УНИКС три четверти матча уверенно вел в счете, а потом едва не заставил заплакать своего тренера, но удержал победу (83:80), — в материале «Реального времени».

Попытка вернуть должок за казанский триллер

Соперничество команд из Казани и Химок носит если не принципиальный, то очень серьезный характер. Долгие годы именно эти клубы были единственной реальной силой против московских армейцев в российском баскетболе. Неудивительно, что в истории их противостояния имеются сезоны, когда УНИКС и «Химки» встречались по 9 раз за год. Всего же в рамках Единой лиги ВТБ команды провели между собой 14 матчей. Казанцы побеждали в них 6 раз, а подмосковный клуб имеет в активе 8 побед.

Отчетный матч обещал стать неким реваншем от «Химок» за обидное поражение в Казани в декабре прошедшего года. Тогда в первом круге казанцы при поддержке родных трибун в драматичном по содержанию матче одержали победу. Причем за 2 минуты до финальной сирены УНИКС проигрывал с разницей в 11 очков, но в итоге оказался сильнее за счет точного броска на последних секундах — 80:79. Теперь того же самого ждали от подопечных Прифтиса и в ответной встрече, тем более к нему казанцы подходили в ранге лидера турнирной таблицы Лиги ВТБ.

Причем УНИКС выходил на паркет в роли фаворита не только благодаря месту в таблице. Помимо борьбы на два фронта («Химки» вышли из группы в Евролиге), подмосковной команде мешают и травмы. Помочь в игре против казанцев не смогли Тайлер Ханикатт, Джеймс Андерсон, Андрей Зубков, а также Дмитрий Соколов. Учитывая потерю последнего, мало кто удивился тому, что в раздевалке Димитрис Прифтис особое внимание уделил работе под кольцом соперника. Впрочем, у «Химок» тренерский штаб во главе с Барцокасом тоже не лыком шит и также акцентировался на слабостях казанцев.

Соперничество команд из Казани и Химок носит если не принципиальный, то очень серьезный характер. Фото vtb-league.com



Проплешины на трибунах в топовом матче Лиги ВТБ?!

Начало матча получилось таким, что если не смотреть на фамилии на майках игроков, то игру можно было легко спутать с противостоянием двух команд какой-нибудь низшей лиги. Большое количество промахов что со средней, что с дальних дистанций, множество ошибок и перехватов, неудачные проходы под кольцо и тому подобные проявления не очень высокого уровня баскетбола были в первые минуты от УНИКСа и «Химок». Лакмусовой бумажкой этого отрезка матча являлся лидер российского баскетбола Швед, который практически испарился на площадке.

Подтверждением были и проплешины на трибунах арены. Во многом это результат непрофессиональных действий составителей календаря. Как такой топовый матч оказался вынесен на понедельник и в неудобное для зрителя время, остается загадкой. Понятно, что здесь не обошлось без пожеланий «Химок», которые из-за Евролиги имеют достаточно плотный график игр. Однако отсутствие ажиотажа на матчах с такой вывеской — откровенный минус лиге, если, конечно, она имеет амбиции развиваться в правильном направлении с точки зрения коммерции. А зрители на трибунах — главный аспект в этом плане.

Немного прибавило оптимизма игре дальнее попадание Колома, которое оказалось первым из семи попыток обеих команд в первой четверти. Оторвавшихся в счете казанцев с небес на землю вернул Егор Вяльцев. Его 7 подряд набранных очков вернули «Химкам» преимущество в счет — 15:14. В рукаве УНИКСа были свои козыри, и благодаря двухочковому Ласме и перехвату Колома казанцы оставили четверть за собой — 16:18.

Уверенный старт казанцев во второй четверти помог гостям увеличить отрыв до двухзначного. Фото vtb-league.com

Первые минус 10 Казани

Уверенный старт казанцев во второй четверти помог гостям увеличить отрыв до двухзначного. Несколько потерь «Химок» на ровном месте, два точных броска Ласме, попадания Колесникова и Колома, а также очки Смита после быстрой атаки сделали счет 18:28. В эти минуты, УНИКС просто смял хозяев, у которых все валилось из рук. Очнулись «Химки» лишь ближе к концовке четверти.

В концовке первой половины на себя игру начал брать Швед. Вначале он попал из-за дуги, попадание это за 3:50 до конца четверти стало лишь третьим на обе команды в матче. Потом забил два штрафных, заработанных после прохода под кольцо, но решающим в отыгрыше заветных для казанцев «-8» стали ошибки самих гостей. Два подряд фола на ровном месте Кощеева против Робинсона и чудовищная потеря от Понкрашова стали куда более лучшим подспорьем для «Химок», которые довели счет до «-2».

У хозяев, в свою очередь, были большие проблемы под собственным щитом. Только вот казанцы никак не могли реализовать это преимущество, промахиваясь из выгодных позиций. То ли из-за этого, то ли по другим причинам УНИКС предпочитал атаковать со средних дистанций, что, впрочем, наоборот, помогло вернуть им свой отрыв. В итоге первая половина встречи закончилась в пользу казанцев — 31:38.



У хозяев были большие проблемы под собственным щитом. Фото vtb-league.com

Отрыв в плюс 16 и матч окончен?

Очередной точный бросок Ласме и «трешка» от Смита вновь превратили разницу в плюс 10 в пользу татарстанцев — 31:41. В ответ на это дважды с фолом атаковал кольцо казанцев Гилл, за две атаки набрав 6 очков. После этого несколько подряд промахов издали и ответные потери мяча от УНИКСа превратили игру в откровенное «рубилово». Закончилась активная двухминутка двумя очками с фолом от Локетта, и вновь оказалось так, что казанцы вышли из него в «плюс 9». За 4:15 отрыв гостей и вовсе составил рекордные для матча 11 очков. Продолжили набор отрыва казанцы и после «трешек» Трушкина и Смита, а также технического фола «Химок» — 40:55.

На ведущую роль в третьей четверти вышла усталость «Химок» и ограниченные возможности команды в ротации игроков. Окончательно на скамейку присел Швед, которого, по всей видимости, Барцокас решил попридержать на концовку. Ярким доказательством эффекта длины скамейки казанцев являлись цифры набранных очков игроками запаса. 31:12 в пользу УНИКСа — думается, комментарии по этому показателю излишни. Да и что уж говорить, если в третьей четверти у хозяев забивали, по сути, только Гилл и Вяльцев.

Лучший момент четверти случился в концовке. У казанцев 0,9 секунды на владение, из аута Понкрашов отдает на Смита и тот забивает из-за дуги с фолом! У хозяев удар в этот момент держал только Вяльцев, но его два трехочковых попадания и шикарная передача на Робинсона лишь подсластили горький отрыв в счете в 16 очков — 50:66.

«Химки» полностью перекрыли «воздух» казанским центровым. Фото bckhimki.ru

Еще чуть-чуть, и Прифтис заплакал бы прямо на лавке

Ужасный выход на площадку Колома стал предвестником возвращения «Химок» в игру. Испанец проводил один из худших отрезков в сезоне и к потерям и промахам из безобидных ситуаций он прибавил неспортивный фол в защите. Все это не только позволило хозяевам провести промежуток со счетом 11:2, но и также разбудило «инстинкт убийцы» у Шведа. Вначале Алексей забил после шикарного прохода под кольцо, а потом посадил на лавку за перебор фолов Мелвина Эжима, попутно поменяв отрыв из минус 16 в минус 5 за 5:30 до конца встречи.

«Химки» в эти минуты выглядели просто феноменально. Они полностью перекрыли «воздух» казанским центровым, выключили разыгрывающих УНИКСа, а своими попаданиями издали сравняли счет — 68:68! Умопомрачительные 4 минуты в последней четверти фактически «порвали» самоуверенных гостей — 16:0, а Колом продолжал выводить из себя Прифтиса, промахиваясь даже со штрафных. Действия игроков УНИКСа были хаотичны настолько, что буквально, казалось, что те играли под дулом пистолета и боялись абсолютно всего происходящего на паркете.

Но все же наибольшая «заслуга» в таком мандраже команды — на совести Прифтиса. Тренер казанцев уже не в первый раз в сезоне в прямом смысле слова теряется и начинает хандрить. В отчетном поединке греческий специалист просто опустил руки, когда на самом деле стоило бы рвать и метать в тренерской зоне. Испуганные глаза главного тренера решительности игрокам не добавляют, так что такая растерянность в действиях УНИКСа — вина именно Прифтиса. Казалось, еще немного драйва от «Химок», и грек расплачется прямо на лавочке казанцев.

Немного помогли Димитрису привычные для этой встречи неожиданные ошибки хозяев паркета. Вновь испарился Швед и начал дарить «чистые» мячи сопернику. «Трешка» от Смита и 2 очка в быстром отрыве от НДура позволили УНИКСу вернуть преимущество в 7 баллов. Вместе с этими попаданиями вернулась казанцам и их решительность.

В этот вечер Смит попадал абсолютно с любых дистанций. Фото vtb-league.com

Отличный матч проводил в этот вечер Смит, который попадал абсолютно с любых дистанций. Но на площадке все еще находился Колом, который почему-то решил, что дарить мячи хозяевам за 25 секунд до конца четверти — отличная идея. «Химки» сократили отрыв до 2 очков и ожидаемо перешли к тактике «мелких» фолов. Тем более в качестве «жертвы» был выбран все тот же Колом. Испанец был точен, а вот следующая кандидатура в лице Понкрашова подарила шанс для «Химок» — 80:83 за 8 секунд до конца четверти. Право на последний бросок в итоге получил Вяльцев, однако весь фарт россиянина, кажется, остался в третьей десятиминутке. Промах — и Казань ликует, оставаясь на единоличном первом месте и ожидая «очной ставки» с московским ЦСКА.

Зульфат Шафигуллин