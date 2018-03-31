«Реакция на слова о приматах была острой, потому что Камчатка — непростой регион»

Интервью с радиоведущей Росиной Буданс, отстраненной от эфиров за сравнение с приматами 74% проголосовавших на президентских выборах

На минувшей неделе ведущую камчатского «Радио СВ» Росину Буданс «по звонку из правительства» отстранили от работы после того, как в эфире радиостанции она сравнила 74% проголосовавших на президентских выборах с приматами. «Стабильность? Так, кажется, вы это называете. Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, где политики строят себе замки за рубежом, пенсионеры умирают от голода и холода, а инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально значимых профессий едва сводят концы с концами. Такая стабильность восторжествовала», — попутно возмутилась ведущая. «Реальное время» связалось с Буданс и узнало, что побудило ее высказаться в таком ключе, а также выяснило подробности ее отстранения от эфиров.

О звонках из правительства, встрече с Роскомнадзором и отстранении



— Росина, давайте конкретизируем: вас уволили окончательно и бесповоротно? Просто в СМИ используется размытая формулировка «отстранили от эфира».

— Формулировка действительно размытая и, фактически, я сама до сих пор не знаю — уволили меня или нет. Меня отстранили на неопределенный срок, точно до конца этой недели. Что будет дальше — неясно. На работу меня пока не зовут. Может быть, я наивная, но все еще продолжаю надеяться на то, что вернусь на работу.

Вообще, учитывая то, что Роскомнадзор назначил на следующий вторник встречу нашему главному редактору для обсуждения каких-то «нарушений», я думаю, в понедельник-вторник меня тоже не выпустят в эфир. Наверняка, окончательно ситуация прояснится только после встречи с представителями Роскомнадзора.

— Для понимания: сколько времени вы отдали работе на радио?

— Уже 5 лет. Для полноты картины скажу, что первое высшее — неоконченное — я получала в Омске на факультете журналистики, и некоторое время я работала фрилансером в различных интернет-изданиях. После переезда на Камчатку (я вышла замуж и живу здесь уже больше 5 лет) я работала на «Радио СВ», некоторое время в «Аргументах и фактах». Здесь же я окончила факультет классической филологии, потому что «заочку» для журналистов к тому моменту уже закрыли. Полгода я проработала в школе преподавателем, но ушла оттуда по идеологическим соображениям: я не могу работать в современной системе образования. Не хочу участвовать в производстве недумающих людей.

— Не могли бы вы рассказать, как развивались события с вашим отстранением и звонками «сверху»?

— Я высказалась, а затем каким-то непонятным образом запись эфира разошлась по соцсетям, вызвав бурю эмоций и разнополярных отзывов от слушателей — кто-то оскорбился, кто-то, наоборот, поддержал меня.

Звонки от правительства нашему генеральному директору начали поступать тем же вечером, хотя он это отрицает. Как я понимаю, позже наше местное правительство решило дать народу выпустить пар, ведь, если они начнут остро реагировать, то, наверное, тем самым в какой-то мере признают правоту моих слов. К вечеру следующего дня они решили уйти в тень. В итоге наш генеральный директор отстранил меня с формулировкой «для улучшения качества эфира», назвав это внутренним разбирательством.

«Полгода я проработала в школе преподавателем, но ушла оттуда по идеологическим соображениям: я не могу работать в современной системе образования. Не хочу участвовать в производстве недумающих людей». Фото facebook.com



О выборах, «Советском Союзе головного мозга» и травле за «приматов»

— Что побудило вас сказать все это в эфире? У вас же вроде бы не политическое шоу…

— Действительно, шоу абсолютно не политическое, но надо учитывать, что мы являемся частной компанией, и вопреки тому, что ведущие на музыкальных радиостанциях в основном говорят только о музыке, у нас все-таки существует определенная свобода. Мы говорим о разных вещах и иногда комментируем какие-то новости, рассказываем о некоторых событиях.

На самом деле это не первый мой спич о политике, хотя говорю я об этом редко, и вообще не очень люблю затрагивать эту тему. Выборы были той ситуацией, которая меня настолько затронула, что я не смогла абстрагироваться и мне захотелось сказать то, что я думаю.

В большей степени меня не смогли оставить равнодушной ролики о вбросах на выборах, которых была уйма. В те опровержения, которые снимались и выкладывались в Сеть, о том, как легко снять ролик о вбросах, честно, трудно поверить. Сколько актеров нужно было найти для того, чтобы подстроить все эти провокации? Я не верю в то, что все эти видео ненастоящие. И особенно меня возмутило то, насколько нагло это делалось. Когда я шла на радио, меня захлестывали эмоции.

— Когда вы произносили свою речь, вы держали в голове мысль, что это может стать вашим последним эфиром на этой радиостанции?

— Если честно, нет. Повторюсь, это было уже не первое мое высказывание о политике и раньше подобного резонанса не возникало, хотя, возможно, предыдущие высказывания были помягче. У меня не было чувства, что я совершаю какой-то героический поступок. Я просто села и высказалась, как обычно.

Сейчас я начинаю понимать, что реакция получилась настолько острой, потому что Камчатка — непростой регион. Здесь у людей есть определенная специфика мировосприятия. До этого я жила в Омске, и когда прилетела на Камчатку, у меня было ощущение, что многие люди здесь сознанием до сих пор живут в Советском Союзе. Не знаю, в чем причина. Возможно, это связано с тем, что Камчатка сильно отдалена от остальной России. Может быть, в каком-нибудь другом регионе реакция была бы более спокойной.

«Это не первый мой спич о политике, хотя говорю я об этом редко, и вообще не очень люблю затрагивать эту тему. Выборы были той ситуацией, которая меня настолько затронула, что я не смогла абстрагироваться и мне захотелось сказать то, что я думаю». Фото kamchat.info



— Вас поддержали коллеги по работе и по цеху в целом?

— На самом деле, коллеги тоже разделились: есть те, кто нейтрально реагирует на эту ситуацию, есть люди, которые реагируют очень агрессивно и чуть ли не обиженно, есть и те, кто, в определенной мере, сочувствует мне, поскольку я могу потерять работу и на меня может быть оказан прессинг. Кстати, коллеги из других камчатских изданий меня в большей степени поддержали.

Могу сказать, что редактор эфира отстаивал мою кандидатуру перед генеральным директором, за что я ему очень благодарна. Насколько мне известно, гендиректор, несмотря на заявление Союза журналистов о том, что оснований для моего увольнения нет, хотел меня уволить.

— Вам не устроили травлю в соцсетях за «приматов»?

— Однозначно, большая часть отзывов — положительные. Более сотни людей написали мне, что я молодец, поддержали меня. По моим подсчетам, всего 11 человек высказались оскорбительно и писали какую-то жесть из разряда «Умри». Соотношение примерно такое, если судить по Facebook.

О жизни на Камчатке, цензуре СМИ и новой работе

— А как в общем обстоят дела на Камчатке? Что с зарплатами, социалкой, инфраструктурой?

— Коммуналка у нас очень высокая: за однокомнатную квартиру у некоторых выходит больше 10 тыс. рублей в месяц. Отопление стоит очень дорого, и при этом совершенно не используется такой ресурс края, как горячие источники — чиновники говорят, что все это очень дорого обойдется.

Далеко не у всех пенсионеров на Камчатке пенсия 30 тысяч (о которой ходит много разговоров) — у некоторых она составляет около 18 тыс. рублей. При нашей коммуналке вам придется выживать на 8 тысяч, что здесь совершенно невозможно. Понятно, что цены на продукты здесь выше, чем в других регионах: молоко стоит под 100 рублей, десяток яиц стоит за 100 рублей и так далее.

Дороги у нас жуткие. Они вроде бы каждый год ремонтируются, но сейчас у нас все начинает потихоньку оттаивать и уже видны страшные ямы. Тротуаров местами просто нет.

Если говорить про работу, то могу сказать про журналистов: устроиться не так уж легко. Средние зарплаты, которые можно найти человеку с высшим образованием, в лучшем случае составляют около 30 тысяч, а чаще 20—25 тыс. рублей. Конечно, есть и высокие зарплаты — у тех же военнослужащих, но если это какой-то среднестатистический офицер, а не фсбшник, то у него тоже так себе зарплата.

«Дороги у нас жуткие. Они вроде бы каждый год ремонтируются, но сейчас у нас все начинает потихоньку оттаивать и уже видны страшные ямы. Тротуаров местами просто нет». Фото youtube.com

— А насколько у вас развит медиарынок? Кто представлен на Камчатке?

— Местное радио у нас одно — «Радио СВ», все остальные станции — сетевые («Европа плюс», «Ретро FM» и так далее). Что касается интернет-изданий, информагентств, то у нас есть «Камчатка-Информ», «Камлайф», «АиФ» и другие. Замечу, что журналисты на Камчатке получают такие же деньги, как и на материке, при совершенно других ценах на жилье и еду. Местным журналистам из-за этого нелегко живется.

— А как обстоят дела со свободой СМИ в вашем регионе? Острые вопросы разрешают поднимать?

— Конечно, некоторые вопросы поднимаются, но это делается осторожно. Если общественность начинает бунтовать по поводу дорог или других местечковых проблем, то, естественно, СМИ об этом не молчат. Но, повторюсь, говорят об этом осторожно, и за этим всегда следуют комментарии от властных структур о том, что они «все решат».

— После произошедшего вам не предлагали работу на других радиостанциях?

— Нет, работу на радиостанциях не предлагали, но мне поступила пара предложений делать новости для каналов в соцсетях. Пока я размышляю над этим.