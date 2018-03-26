Раил Якупов: «Живем в национальной республике, на татарина больше будут ходить, чем на шведа»

Генеральный менеджер «Нефтехимика» об итогах сезона, модели нижнекамского клуба и российском хоккее в целом

«Нижнекамская сказка» в этом сезоне оборвалась неожиданно рано. Весь сезон «Нефтехимик» выступал с позиции силы, претендуя на лидерские позиции в Восточной конференции КХЛ, но логичного продолжения в плей-офф не получилось: «волки» вылетели в первом же раунде. Директор ХК «Нефтехимик», Генеральный менеджер Раил Якупов в эксклюзивном интервью «Реальному времени» подводит итоги сезона, объясняет нижнекамскую модель развития клуба и рассказывает о новых принципах сосуществования с татарстанским грандом — казанским «Ак Барсом».

«От своих слов не отказываюсь — хотели большего»

— Начнем с приятного. Это был лучший регулярный чемпионат в истории «Нефтехимика»?

— Наверное, не мне об этом судить. Я смотрю из своих соображений. Главное, что мы своими ходами смогли собрать людей на трибуны. Народ приходил и на последний матч плей-офф и на последние матчи чемпионата. Для меня это главный показатель. Мы играем для зрителей, как бы банально это не звучало. Хотя хоккеисты играют за себя тоже и за свои семьи.

А то, что очков у нас было больше, чем раньше — это очень сложный вопрос. Пусть на него ответят болельщики.

— Почему в концовке «регулярки» пошел спад? Напомню для читателей, что тогда проиграли «Ладе», а позже с третьего места турнирной таблицы опустились на шестое, потеряв преимущество своего льда. А потом спад продолжился и в плей-офф.

— Я не совсем с вами согласен. Во-первых, никакого продолжения в плей-офф не последовало, это совсем другие игры. И никакого спада не было. Это просто говорит о том, что команда на пути становления.

Состав по сравнению с прошлым годом претерпел изменения. Очень серьезные вливания молодых хоккеистов. Люди, которые в прошлом году играли в высшей лиге, в этом году играли в плей-офф КХЛ. Это Шиксатдаров, Хайруллин, Бикмуллин, Шафигуллин, который в прошлом году еще во второй команде «кувыркался» — этим людям пришлось играть в плей-офф. Если взять третью пару защитников Шарипзянов — Волгин, то последний в прошлом году не проходил в состав в Пензе, которая не попала в плей-офф ВХЛ. Тот же Сорокин, пусть он мало сыграл, забил гол, в прошлом году играл в Альметьевске. Поэтому никакого спада не было.

Возможно, олимпийская пауза дала сбой, и мы потеряли игровой ритм. 34-дневная пауза кого угодно может из него вывести. А до нее мы после Нового года в четырех играх уступили в одну шайбу, но затем обыграли всех лидеров – ЦСКА, «Йокерит», «Витязь», «Слован». Игры с «Ладой» всегда сложные, Тольятти на нас всегда настраиваются. Но тренеры лучше ответят на этот вопрос.

Хотя я честно скажу — никакой недооценки соперника не было. Это хоккей, любая команда может обыграть любую. И еще раз повторю — никакого спада не было.

«Этот опыт, который мы приобрели в пяти играх плей-офф, нам в дальнейшем пригодится». Фото hcnh.ru



— Перед плей-офф вы говорили СМИ, что нельзя останавливаться на первом раунде. В итоге не удалось. Почему?

— Я от своих слов не отказываюсь. Когда почувствовали в чемпионате вкус побед, мы, конечно, хотели преимущества своего поля. Но это плей-офф. К тому же мы, как иные клубы на Западе, со счетом 0:4 свою серию не проиграли. Во всех матчах с «Трактором» была битва «от ножа». Мы проиграли первую игру в овертайме, вторую в Челябинске 1:4. Потом дома 2:3, но вы видели, что там творилось. Четвертую выиграли, затем в гостях проиграли в упорнейшей борьбе, но мы были ближе к победе. Мы бились, и я считаю, что многие хоккеисты буквально выпрыгнули из своих штанишек.

Этот опыт, который мы приобрели в пяти играх плей-офф, нам в дальнейшем пригодится. Сказалась и наша короткая скамейка. Нам бы очень пригодился Жига Еглич. Спасибо, что он 3 месяца здесь верой и правдой отыграл, очень нам помог. Но случилась эта ситуация на Олимпийских играх с допингом. Еще Галимов получил серьезную травму. Мы вытащили травмированного Бикмуллина, Шафигуллина. У нас не хватило скамейки, в бой выходили люди из второй команды.

«Получили указание КХЛ — расторгать контракт с Егличем»

— Как сам Еглич объясняет историю с допингом?

— Он очень тяжело переживает эту ситуацию. Мы связались с ним, с его агентом, там случилось недоразумение с врачом сборной. Никакого допинга не было, просто один из препаратов от кашля, который приняли для акклиматизации, что-то показал. Решение по Егличу до сих пор не принято в Швейцарии, но у нас было указание от лиги, что мы должны расторгнуть с ним контракт.

— Хотелось бы уточнить. Как вылет в первом раунде оцениваете вы и руководство клуба? Была же обратная связь?

— С президентом клуба (Азат Бикмурзин, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим», — прим. ред.) был серьезный разговор. Мы хотели подняться выше и могли это сделать. Могли пройти первый раунд или хотя бы еще одну игру серии привезти домой. Но давайте так. Когда меня и Андрея Викторовича (Назарова, — прим. ред.) приглашали, у нас изначально была задача сохранить команду в Континентальной лиге и выйти в плей-офф, что даже не обсуждалось. Задачу попадания в плей-офф мы выполнили, и сейчас, главное, чтобы этот опыт, тот сплав молодости и опыта перенести в следующий сезон

— В целом есть удовлетворение по сезону?

— У меня лично есть удовлетворение от чемпионата, не считая последних двух игр, когда с «Магниткой» вели 2:0 и проиграли. По плей-офф мы должны были хлопнуть дверью. Хотя мы, наверное, хлопнули, почему нет?

— Все в Татарстане мечтали, чтобы в финале Востока встретились «Ак Барс» и «Нефтехимик».

— Вы знаете, мечты мечтами. Давайте отложим это до будущего сезона.

«Все хоккеисты, играющие в «Нефтехимике», мечтают попасть кто в «Ак Барс», кто в СКА». Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



«Густафссона и Секстона в следующем сезоне не будет»

— Вы говорите «короткая скамейка», и при этом сняли перед плей-офф звездных легионеров Густафссона и Секстона.

— Давайте так скажу. Мы с тренером в одной лодке, и решения тренерского штаба мы сейчас обсуждать не будем. Густафссона и Сэкстона в следующем году в составе не будет, 30 апреля заканчиваются их контракты, и мы продлевать с ними соглашения не будем. Мы совместно приняли это решение, мы плывем в одной лодке.

— Ладно Густафссон, он пришел по ходу сезона, но Секстон — это же любимец нижнекамской публики?

— Секстон не попадал в состав, и все. После двух поражений в Челябинске тренерский штаб принял решение осуществить небольшую ротацию состава. Мы не можем рассказывать всего, что происходит у нас в клубе, понимаете? Может быть, когда-нибудь. Не надо искать черную кошку в комнате, где ее нет.

— Илья Ежов, на мой взгляд, одно из открытий «Нефтехимика» в этом сезоне. В плей-офф, как показалось, он не был столь надежен, согласны?

— Не согласен с вами в том плане, что выигрываем мы все вместе, проигрываем тоже все вместе. В чемпионате он нас тащил, и мы выигрывали все вместе командой, а в плей-офф проиграли все вместе командой. Все, кто был на льду, и мы, и тренеры — проиграли все вместе. Я не хочу валить на вратаря. Если бы нападающие забили на две шайбы больше, мы бы сейчас играли с Уфой, так ведь? Никаких претензий у нас сейчас ни к одному игроку нет, тем более к вратарям.

«Никаких конфликтов с игроками у Назарова здесь не было»

— Андрей Назаров остается?

— Да, у него контракт на один год.

— У Назарова конфликты с игроками в других клубах начинались, как правило, по прошествии полутора лет. Так было, например, в «Барысе». В Нижнекамске таких проблем нет?

— Никаких конфликтов с игроками у него за полтора сезона здесь не было. И потом «Барыс» — это «Барыс», а мы — «Нефтехимик». Не будем проводить параллели, мы растем, и Андрей Викторович с нами растет. Все мы меняемся, у нас не было никаких конфликтов и надеюсь, что их не будет.

«Мы растем, и Андрей Викторович с нами растет. Все мы меняемся, у нас не было никаких конфликтов и надеюсь, что их не будет». Фото medianknh.ru



— Вы продлили контракт Назарова с клубом еще до плей-офф. Обычно такие контракты перезаключаются по итогам сезоана Это менеджерское ноу-хау?

— Да, сделали это перед игрой с ЦСКА. Считаю, мы приняли правильное решение, и после переподписания мы четыре игры подряд выиграли. На следующий же день мы обыграли ЦСКА, чего не могли сделать 7 или 8 лет. Никакого ноу-хау. Это проявление доверия к тренеру, и сейчас нам удобнее проводить селекционную работу, когда игроки знают, кто их будет тренировать.

«Хоккеисты «Нефтехимика» мечтают попасть кто в «Ак Барс», кто в СКА»

— В регулярном чемпионате «Нефтехимик» постоянно бил «Ак Барс» — уверенно и красиво. Не обидно, что Казань идет дальше?

— Нет, мы все из одной республики, друг друга знаем, все друзья, но и соперники. На игру мы выходим и становимся врагами. И потом, это психология, не надо кривить душой — все хоккеисты, играющие в «Нефтехимике», мечтают попасть кто в «Ак Барс», кто в СКА. Поэтому на игру с казанцами они выходят с удвоенной энергией. Звездам, которые играют в «Ак Барсе», очень сложно, они не хотят играть в тот хоккей, в который мы играем, не хотят ломаться.

Я вот сейчас был на двух матчах «Ак Барса» с «Магниткой», очень хороший хоккей, и мне очень приятно, что такую сильную команду, как «Ак Барс», мы в сезоне дважды обыграли. Но это хоккей. Тем и хорош чемпионат, что на Востоке любая команда может обыграть любую. Это не Запад — там с самого начала две команды лидировали, и разница между СКА и «Северсталью», по-моему, 53 очка. Здесь такой разницы нет, такие же люди играют, с двумя руками, двумя ногами.

— Давно заметил — на трибунах в Казани все радуются, когда объявляют о победах «Нефтехимика», а вот в Нижнекамске наоборот. Почему так?



— Во-первых, я такого не слышал. С вами соглашусь только в том, что в этом году мы могли выйти на первое место, и здесь у нас был спор с «Ак Барсом». Это связано только с этим. Если бы казанцы проиграли, а мы выиграли, мы бы выходили на первое место. Семь таких «матчболов» у нас было в этом году! И, к сожалению, все семь раз «Ак Барс» свои матчи выигрывал, а мы проиграли. А так, что в Нижнекамске много болельщиков «барсов», это нормально, мы из одной республики.

А почему в Казани за нас болеют? Потому что там половина болельщиков «Ак Барса» — это те, кто туда приехал учиться или работать из Нижнекамска (смеется). А если серьезно, то спасибо болельщикам «Ак Барса», если они за нас так болеют, мне это очень приятно слышать.

— Есть такое мнение, что для «Ак Барса» главный соперник — Уфа. И складывается ощущение, что матчи с «Нефтехимиком» для «Ак Барса» не так важны, как для Нижнекамска. Согласны?

— Нет, не согласен с вами. Даже не на 100, а на 200 процентов. Знаете, «Ак Барс»очень не любит проигрывать «Нефтехимику». Что бы там ни говорили — и нас ругают, и их, поверьте, еще больше ругают, когда они нам проигрывают.

«С приходом ТАИФа многое поменялось. Это здорово»

— Долгие годы «Ак Барс» регулярно забирал лучших игроков из «Нефтехимика», но последние сезоны этого нет. Это связано с тем, что ТАИФ, который спонсирует вашу команду, одного политического веса с «Татнефтью»? «Ак Барс» уже не может вытащить у вас Ежова «по звонку», как это было, например, с Муратовым и Думой?

— Сейчас и время поменялось, и хозяева клубов. Мы перешли на рыночные отношения. Сейчас наш генеральный спонсор «Нижнекамскнефтехим», который входит в группу компаний «ТАИФ». Поменялось многое. Это здорово, да. Мы переходим на профессиональные рельсы. И потом, когда вы мне говорите, что лучших забирали, я не со всем согласен. Лучшие — это наши люди, болельщики наши, а они остались с нами.

«Мы перешли на рыночные отношения. Сейчас наш генеральный спонсор «Нижнекамскнефтехим», который входит в группу компаний «ТАИФ». Поменялось многое. Это здорово». Фото hcnh.ru

Но в свое время действительно был громкий трансфер, когда «Ак Барс» забрал Муратова и Думу. Но там они и закончили, к сожалению. А так, чтобы забирали и по звонку, такого почти не было. Наверное, единственное, кого попросили, был Владимир Васильевич Крикунов, которого поставили главным тренером в «Ак Барсе» в олимпийский год, когда Билялетдинов тренировал сборную России. Там, может быть, попросили, а мы пошли навстречу.

— Какие у вас ожидания на этот сезон от «Ак Барса»? Спрашиваю вас как опытного эксперта, а не как генерального менеджера «Нефтехимика». Тем более что вы смотрели матчи с «Магниткой» в Казани.

— Я с другой стороны смотрел. У нас сейчас идет селекционная работа, мы смотрим игроков и сравниваем. Ожидания? Думаю, будет упорная серия, и «Ак Барс» с уральцами минимум шесть матчей сыграет (интервью состоялось при счете 1:1 в серии, — прим. ред.). Во-первых, очень достойные соперники. И казанцы сейчас очень симпатичная команда, она всегда была такой. «Металлург» с ярко выраженной первой пятеркой на большинство. Тут ожидания самые высокие. «Ак Барс», как бы то ни было, фаворит Востока.

«Роль простого возмутителя спокойствия нас не устраивает»



— «Нефтехимик» устраивает роль возмутителя спокойствия, или «Ак Барсу» ожидать серьезной конкуренции за место на хоккейном Олимпе Татарстана?

— Нет, роль возмутителя спокойствия нас ни в коем случае не устраивает. Благодаря нашему руководству, спонсорам, у нас стабильное финансовое положение. Не можем похвастаться сумасшедшими деньгами, но тех, которые есть, достаточно для того, чтобы клуб развивался.

При этом мы не собираемся массово закупать готовых игроков, мы хотим растить. Это направление было задано давно, и если мы будем планомерно в этом направлении двигаться, у нас будет получаться. Теоретически, мы можем на один год скупить всех игроков отовсюду. «Стрельнем» в один год, но никакого удовлетворения от этого не будет. Я не уверен, что если к нам, условно, приедет Умарк, то на него народа будет ходить больше, чем на того же Шафигуллина или Бикмуллина.

Мы все-таки живем в национальной республике, и на татарина больше будут ходить, чем на шведа. Поэтому основная задача на большую перспективу – каждый год двигаться вперед, улучшать в первую очередь игру команды и условия для зрителей. Чтобы было все доступно для болельщика, а у нас есть проблемы, например, с парковкой.

Скажу по билетной программе — мы хотим еще цены опустить на следующий год. Я за то, чтобы люди могли посещать хоккей постоянно. Все-таки пока это дорогое удовольствие. Моя задача, чтобы постоянно была полная арена, ходили с детьми, привыкали к здоровому образу жизни. Отсюда пойдут и результаты команды. Будет массовость, будет народ, будут игроки.

Сейчас такой круговорот, что наши хоккеисты, которые поиграли в других командах, возвращаются — в силу возраста и других обстоятельств. Сейчас по Высшей лиге их очень много играет. Они будут работать здесь тренерами, будут нам помогать. За счет этого будут расти молодые хоккеисты. Вот это основное.

«Мы не собираемся массово закупать готовых игроков, мы хотим растить. Это направление было задано давно, и если мы будем планомерно в этом направлении двигаться, у нас будет получаться». Фото hcnh.ru

«У нас по городу целая стая волков»

— Посещаемость действительно здорово выросла, но в самом начале сезона были проблемы с заполняемостью трибун. Вы анализировали, по какой причине?

— Да, мы серьезно проанализировали. Это вопрос к руководителям лиги. В связи с Олимпийскими играми мы начали чемпионат в августе. Это в корне неправильно. Август месяц, жара была 37 градусов во время первой игры, у нас здесь огороды, озера, людям не до хоккея. У нас, к сожалению, много парадоксов. Зимой мы играем в футбол, а летом в хоккей. Бредятину придумали. Но следующий чемпионат начнется в сентябре, и, думаю, таких проблем не будет.

— Ребрендинг под «волчью стаю» всем очень понравился, но почему именно волки? Чья это была идея?



— Это совместная идея. Но, в принципе, сама идея ребрендинга принадлежит президенту клуба. Он сказал, что это сложное решение, но нам надо что-то предпринять. Сначала с опаской к этому отнеслись, но в итоге он оказался прав, и это сработало. А волки — потому что независимые. И потом, стая — один за всех, своих не бросают. Думаю, получилось.

— Я просто думал, может быть, в Нижнекамске какие-то особенные волки водятся?

— У нас по городу целая стая волков. И в шапочках многие — это волчата, наша будущая смена (смеется).

— Какие слабые места в составе «Нефтехимика» будете усиливать весной и летом?

— Сейчас основная задача — сохранить тех людей, которые были в составе в этом году. Только тех, конечно, кто за эмблему на груди готов биться. А потом точечно будем усиливаться по позициям. Эта работа ни на день не прекращается.

«К нам в клуб многие хоккеисты просятся»

— По позициям можете сказать?

— Это очень просто. Ежов у нас подписан, нам нужен второй вратарь. Есть первый центральный — переподписали Нестрашила, от этого можно плясать. С минуты на минуту подпишем Андрея Сергеева, с ним договоренность уже есть, остались детали. То есть защитники первой пары у нас есть. Вторая, третья пара защитников подписаны — Огурцов — Брынцев, Шарипзянов, Волгин. Еще есть Сорокин и Фазылзянов, в принципе, защитная линия у нас есть. Третья линия нападения Якимов — Здунов — Шиксатдаров подписана.

Повторю, нам нужны точечные усиления, мы этим занимаемся, это обычная работа. Но скажу честно, торопиться не будем. Время есть, впереди чемпионат мира, сейчас еще плей-офф идет. Скажу, что многие хоккеисты, зная обстановку в клубе, к нам хотят и даже просятся. Иностранцам у нас очень нравится — близко все. Их не интересуют рестораны, им главное — доступность. Город развивается, зелени много, до октября тепло, шикарные парки, зоны отдыха.

— Давайте поговорим и о «Нефтянике» из Альметьевска. Кубок Братины — это чья была заслуга?

— Это вопрос к руководителям клуба и болельщикам, я не знаю. Буду рад, если люди считают, что и моя заслуга в этом есть. Не мне решать.

«Я болею за Нефтяник, и думаю, они могут выиграть». Фото ahc-neftyanik.ru



— А почему после ухода вашей команды не удается повторить результат? Прошлый сезон вообще был провальным.

— Тот сезон нельзя считать провальным. Просто один человек сказал — я знаю, как делать, и я порулю. Ему дали порулить…

— «Нефтяник» в этом сезоне вышел в полуфинал кубка. Какие шансы?

— Я болею за них и думаю, они могут выиграть.

— А это реально, учитывая, что ВХЛ пошла по пути КХЛ и там тоже рулят питерские клубы?

— Это все бред, не надо рассказывать. Да, два питерских клуба лидировали, но у того же Альметьевска есть традиции как и в Нефтекамске, том же Ангарске, и питерским клубам до этих традиций еще очень далеко. Никто там не рулит. Высшая лига это отдельная история. Во-первых, чемпионат очень сильный. Я часто смотрю, езжу не только в Альметьевск, но и в Ижевске бываю, в Казани смотрю игры. Там результатами рулят игроки. То, что питерские клубы на ведущих позициях — вопрос селекции и финансов. В ВХЛ шикарные клубы, шикарная инфраструктура.

«Кружева — это красиво, но таких игроков, которые могли бы их плести, не так много»

— Вы опытный человек в хоккее, какой стиль хоккея вам ближе всего?

— Активный. Пять человек впереди, пять сзади. Чтобы за каждый сантиметр боролись, бились. И с характером. Кружева — это красиво, но таких игроков, которые могли бы их плести, сейчас, к сожалению, не так много.

— А можно конкретные примеры команд НХЛ?

— Здорово играет «Тампа», но это не тот хоккей, который мне нравится. Там пара защитников Хедман — Строльман, они действительно «рисуют» в атаке. А из того, что есть в этом году, «Вегас» в сумасшедший хоккей играет и, наверное, «Нэшвилл». Это очень дисциплинированная команда. Но мне ближе «Вегас». Они играют пятеро впереди, пятеро сзади, без прокатов по всей площадке. Они могут и в хоккей играть, и бить. А «Нэшвилл» более терпеливая команда. А хоккей, в который играют для зрителя, — это «Тампа». Но этим хоккеем они опять ничего не выиграют — забивают пять, а пропускают шесть. Такие счета не для плей-офф.

— А в КХЛ какая модель команды нравится?

— «Нефтехимик».

— А если забыть, что вы здесь работаете?

— Честно скажу, тот стиль, который привнес Назаров, мне нравится больше всего. Чтобы без прокатов, пятерым в чужой зоне садиться, пока силы есть. Этот хоккей приносит результат. Активно садиться в чужой зоне на защитников, не давать им поднять голову.

— А в плей-офф он работает?

— У нас работал, мы не проиграли ни одной игры просто так. Если бы Галимов был здоров и все были здоровы, то мы прошли бы дальше.

«Тот стиль, который привнес Назаров, мне нравится больше всего. Чтобы без прокатов, пятерым в чужой зоне садиться, пока силы есть. Этот хоккей приносит результат». Фото hcnh.ru

«Зарплаты игроков в КХЛ перегреты. У нас нет 20-тысячных стадионов и билетов по 100 долларов»

— Вы согласны с тем, что в КХЛ разные правила — для СКА и ЦСКА, и для всех остальных?

— Нет. Правила для всех одинаковы. Мы вели за 7 минут до конца у Питера 1:0, и никто нам не мешал удержать преимущество. Не будем эту тему трогать, это для слабых. Забивайте на одну шайбу больше, и вы будете обыгрывать СКА и ЦСКА. Немцы показали на Олимпийских играх, что при дисциплине играть можно со всеми. Слава Богу, чуда не произошло. Да, СКА сейчас сильнее, это реально, но не потому, что им помогают. Игроки сильнее, вот и все.

— Потому что «плавающий» потолок зарплат позволяет им собирать всех лучших?

— Вопрос не ко мне. Мы играем по тем правилам, которые установлены КХЛ.

— Это понятно, а можно узнать ваше личное мнение как эксперта и хоккейного человека?

— Мое мнение: нужно сделать верхний потолок и нижний потолок, но разница между ними должна быть небольшая. Повторюсь, на Западе разница между первой командой и Череповцом 53 очка — все-таки многовато. На Востоке это не так сказывалось. К какому-то потолку надо приходить. Должен быть и минимальный потолок, чтобы откровенных аутсайдеров не было.

— То есть без исключений, без «налога на роскошь», как сейчас?

— Да. Не надо никаких налогов, не надо никаких лазеек. Согласен, если игрок того стоит, он должен получать, но сейчас, мое мнение, зарплаты игроков в КХЛ перегреты. Это немножко неправильно. У нас нет 20-тысячных стадионов и билетов по 100 долларов.

«Многие говорят, что Медведева сильнее, но у кого золотая медаль? То же самое и в хоккее»

— Как вы оцениваете «золото» России на ОИ? Есть мнение, что Олимпиада по уровню была слабее чемпионатов мира.

— Нет, есть олимпийская медаль, и все. Через 10, 20 лет никто не вспомнит, кто играл на этих играх. Но до сих пор вспоминают 1980 год, когда наши проиграли американцам. Наши ребята, наша сборная стала олимпийским чемпионом Пхенчхана. Все, вопрос закрыт. Это проблема НХЛ, что они не отпустили на игры своих игроков. Никто не мешал им отпускать. Многие говорят, что Евгения Медведева сильнее, но у кого золотая медаль? У Загитовой. То же самое и в хоккее.

— А оправдано ли было ослабление КХЛ, эти базовые клубы? Все для того, чтобы обыграть сборную Германии. Без этого мы бы ее не обыграли?

— Вектор развития мог поменяться в другую сторону. Я человек не футбола, не гандбола, не волейбола, я в хоккейной среде. Мы стали олимпийскими чемпионами, и это даст определенный толчок и детям, и руководителям. Может быть, в хоккей будет вкладываться еще больше. Это даст вектор развития. Вы даже представить себе не можете, что бы произошло, если бы мы не взяли «золото».

— Может быть, систему базовых клубов похоронили бы. Болельщики давно этого хотят.

— Мы с вами смотрим с этой стороны, а болельщики ЦСКА и СКА так не считают.

«Наши ребята, наша сборная стала олимпийским чемпионом Пхенчхана. Все, вопрос закрыт. Это проблема НХЛ, что они не отпустили на игры своих игроков». Фото fhr.ru

— В КХЛ есть еще 25 команд, помимо этих двух.

— Скажу вам одну простую вещь. Я в этом году был во многих городах. В том же Хабаровске людям нет дела, что происходит в ЦСКА или СКА. У них полный стадион, красивая форма, они ходят на игры. То же и у нас, я часто выхожу на трибуны. Те болельщики, которые 40 лет назад ходили на стадион, я еще маленький был, до сих пор ходят. Им совершенно нет разницы, что происходит со СКА. Но когда приезжают Ковальчук и Дацюк, они приходят на них посмотреть. Им приятно. Поэтому пусть будут сильные клубы. Вы любите футбол? Как играют «Реал», «Манчестер»? «Барселона» собрала сильнейших, «Реал» собрал лучших. Эти две команды играют и двигают этот вид дальше. Почему нет? Никто не знает, как было бы лучше.

«КХЛ идет по пути улучшения»

— А вам не кажется, что в первые сезоны КХЛ были куда интереснее и непредсказуемее, чем сейчас?

— Нет. Почему я с вами не согласен? В КХЛ ввели обязательное требование построить хоккейные дворцы. Вы помните, где играл ХК МВД? Позорище. У «Спартака» и вовсе не было своей арены. Владивосток, Хабаровск, Челябинск, Нижнекамск, Череповец, Тольятти и так далее — все построили. Посмотрите старые фотографии — они в старых шлемах играли. Сейчас все одинаковое. Дворцы, форма. Мы двигаемся вперед очень прилично. Сейчас стало гораздо чище и лучше. Есть ошибки судей, но того беспредела, что был раньше, уже нет. Видеопросмотры ввели. Мы идем по пути улучшения.

— А что насчет конкуренции? Еще до начала сезона было понятно, что «Ак Барс» и СКА встретятся в финале.

— Во-первых, они еще не в финале

— Выйдут.

— Вы могли себе раньше представить себе команду Билялетдинова, которая ведет в матче 2:0 и проигрывает? Сейчас такое происходит. Я про первую игру с «Магниткой». Разве это неинтересно? Чемпионат становится лучше, вы поверьте. Такое количество молодых имен, тот же Кравцов. Челябинск каждый год дает таланты. Сколько НХЛовцев приехало? Дацюк, Ковальчук. Вы могли 10 лет назад представить, что Дацюк здесь будет доигрывать? Те же Григоренко, Ничушкин вернулись, Нестеров в ЦСКА.

— Морозов, Ягр здесь играли давно, но я вашу позицию понял.

— Нет, лига реально сильна. Как все грамотно устроено в пресс-центрах, как освещаются игры, как проходят пресс-конференции. Ребята, ну стало лучше. Игры стали интереснее. Появились площадки поменьше. Во Владивостоке и Хабаровске выиграть невозможно. Тот же «Йокерит», тот же «Слован» собирают полные стадионы. Разница есть, уровень чемпионата очень сильный.