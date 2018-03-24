«Свинство» — как финальный аккорд бессилия «Магнитки»

«Ак Барс» с легкостью отправил «не тех» уральцев в отпуск

Магнитогорский «Металлург» не смог навязать «Ак Барсу» конкурентной борьбы: казанцы победили (3:1) и в пятой игре серии. Колектив Билялетдинова получает передышку в ожидании соперника по финалу Восточной конференции. Очередной шедевр Иржи Секача, вратарский реванш Эмиля Гарипова и грязный хоккей от защитника «Магнитки» как последний аккорд бессилия его команды в противостоянии с Казанью — в материале «Реального времени».

Тренерская победа Билла

Видимая легкость, с которой казанцы нанесли два поражения «Магнитке» в Магнитогорске, и явная беспомощность в действиях уральцев на своем льду прямо говорили о том, что вчера в Казани серия должна была подойти к своему логическому завершению. Причем по составу «Металлург» явно не настолько слабее, чтобы так безвольно уступать дорогу в финал конференции «Ак Барсу».

За счет чего же это стало возможным? В первую очередь это тренерский успех Билялетдинова. Главный тренер «Металлурга» Виктор Козлов в свою бытность игроком прошел все этапы современного хоккея, так что в отсутствии опыта его не заподозришь. Но тренерское ремесло — особое дело, и в нем Козлов пока новичок. Очевидно, что в этой серии маститый Зинэтула Хайдярович делает разницу. Особенно подтверждает сказанное сам ход серии. Равные стартовые матчи, в которых наставник «барсов» приглядывался к оппоненту, затем «подборка ключей» во время воздушного путешествия по маршруту Казань — Магнитогорск, и, наконец, полная аннигиляция оппонента на уральском льду.

После вчерашней игры один из героев серии с «Магниткой» Станислав Галиев пообщался с корреспондентом «Реального времени».

— Каждая игра была тяжелой. Мы старались играть правильно, дисциплинированно. Знали, что у соперника лучшее большинство в лиге, лучше подбор игроков — мастеровитые все. Выкладывались все, блокировали шайбы, отсюда и результат. Спасибо всей команде, надо двигаться дальше! — сказал форвард.

Станислав Галиев: «Выкладывались все, блокировали шайбы, отсюда и результат». Фото ak-bars.ru



— Показалось, к концу серии «Магнитка» стала немного «Амуром» — играла на грани жесткости и грязи. Что скажешь?

— Может быть, это эмоции, может быть, чувство, что счет не в их пользу. Усталость, эмоции выплескиваются наружу.

— Кого предпочел бы в финале Востока — «Салават» или «Трактор»?

— Если честно, нам без разницы.

Кошечкин на сей раз проиграл

Перед серией многие, включая наше издание, называли вратарскую позицию безусловным преимуществом «Магнитки» в этом противостоянии. Свежи еще в памяти матчи «барсов» и уральцев в прошлогоднем финале Востока КХЛ, когда Кошечкин наглядно продемонстрировал пропасть в классе между собой и своим более молодым оппонентом — Эмилем Гариповым. Что ж, уже можно говорить, что казанский вратарь взял убедительный реванш, действуя безошибочно в трех из четырех матчах серии. Кошечкин же не сказать, чтобы подводил своих партнеров — но и не выручал. А тут еще сказался дефицит опыта у Виктора Козлова, который сделал преждевременную ставку на Самсонова, откровенно пропустившего парочку «своих» шайб. В итоге тренерские метания сделали круговой оборот и вчера на лед вновь вышел Василий Кошечкин. Однако счет в серии к этому моменту был, напомним, уже 3:1 в пользу «Ак Барса». Запоздалое решение, прямо скажем. Да и уверенности Кошечкину тренерские колебания явно не добавили.

А вот Зинэтуле Билялетдинову метаться с выбором состава не приходится. Ломать то, что работает, не будет ни один тренер. Таким образом, состав «Ак Барса» по сравнению с выездным матчем в Магнитогорске остался без изменений.

Оживший Ткачев

Пятничный вечер и «Ак Барс», набравший приличный ход, обеспечили «Татнефть Арене» почти полную заполняемость. А застывшая на краю пропасти «Магнитка» начала матч нервно и мгновенно за это поплатилась. Уже на 25-й секунде Евгений Бирюков прихватил руками казанца и был удален, Зарипов с Марковым организовали свободное пространство Ткачеву, и Владимир нежданно для Кошечкина метнул игровой снаряд в ближнюю «девятку» — 1:0. Для Владимира эта шайба стала лишь третьей в плей-офф, на счету «номера 55» также имеется парочка передач. Не этого ждали от главной звезды «Ак Барса», подписывая с ним новый контракт, и, может быть, эта шайба добавит уверенности Ткачеву.

Для Владимира Ткачева эта шайба стала лишь третьей в плей-офф. Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)



Тут же Свитов бросал практически в упор после передачи партнера, но попал прямо во вратаря. Дальше больше. На исходе 5-й минуты Ярослав Косов на дальнем пятачке подкараулил пас, бросок у казанца не получился, но шайба по замысловатой траектории запорхнула за спину голкиперу гостей — 2:0. Правда, тут же «Ак Барс» придумал себе сложности. Антон Ландер упустил на фланге Мозякина, тот зряче прострелил на противоположный угол ворот, а Атте Охтамаа не сумел помешать Вольски прицельно бросить с ближней дистанции — 2:1.



Коллекционер шедевров Секач

В оставшееся время стартового периода «Магнитка» пыталась поддавливать, но острых моментов у ворот Гарипова казанская оборона создать не позволила. А на 3-й минуте второго периода казанцы получили большинство после подножки уральца Григория Дронова. «Ак Барсу» хватило 20 секунд на реализацию лишнего: Иржи Секач взял игру на себя и изобразил суперсоло с центра площадки, пройдя сквозь всю оборону гостей и играючи расправившись с Кошечкиным. Эта шайба стала для него четвертой в этом плей-офф (и 12-м очком). Так казанцы восстановили статус-кво в две шайбы, успокоив игру.

В дальнейшем у гостей ничего не получалось, пока Александр Свитов не умудрился заработать два штрафа в одной смене, оставив «Ак Барс» в меньшинстве и чуть не вернув «Магнитку» в игру. Интересно, что капитан «барсов» в этом сезоне ни разу не дрался, и вчера было заметно, что Александр несколько раз уходил от кулачного боя, который ему предлагали гости. Таким образом, очевидно, что Свитова в лиге уже никто не боится, а сам капитан подчас больше мешает своей команде, нежели помогает. Да, не раз доводилось слышать от разных людей в «Ак Барсе» об особой роли Свитова в коллективе. Все это прекрасно, но не должно идти во вред команде на льду. Так или иначе, «барсы» отыграли и за себя, и за того парня, не позволив гостям сократить разрыв в счете.

Зинэтула Билялетдинов остался доволен и матчем, и серией, и тем, что его подопечные не кинулись мстить за Даниса Зарипова. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



Свинский поступок защитника «Магнитки» как финальный аккорд

В концовке периода по-свински повел себя защитник «Металлурга» Сергей Терещенко, припечатав у борта своего бывшего одноклубника Даниса Зарипова. Казанский ветеран в итоге на третий период не вышел, его место в звене Ткачева занял Клинкхаммер. Интересно, что арбитры не увидели в этом эпизоде даже двухминутное удаление и вообще закрывали глаза на грубость «Магнитки». Не хочется видеть во всем заговор, но, может быть, кому-то выгодно выводить лидеров «Ак Барса» из строя? Вообще, в этом матче у гостей кроме грубости мало что получалось. Некрасивый поступок Терещенко стал финальным аккордом бессилия «Магнитки». А вот Зинэтула Билялетдинов остался доволен и матчем, и серией, и тем, что его подопечные не кинулись мстить за Даниса Зарипова, зарабатывая дисквалификации.

— Если говорить обо всей серии, то в целом команда сыграла очень хорошо, правильно. И в сегодняшней игре ребята проявили себя с хорошей стороны в плане организации и отдачи. Я очень доволен, — сказал он.

— Что с Данисом Зариповым?

— Думаю, с ним все будет нормально.

— Вас не беспокоит, что за него никто не заступился?

— Не беспокоит.



Данис Зарипов: «Займем нишу «Магнитки»

Сам пострадавший хоккеист не стал накалять обстановку в послематчевом интервью.

— Ситуация была игровой. Произошел удар, было какое-то непонятное мгновение. Решили не продолжать матч. Думаю, что ничего серьезного не будет. Отдохнем и будем готовиться дальше, — заявил он.

Данис Зарипов не стал накалять обстановку в послематчевом интервью. Фото ak-bars.ru

— Какие эмоции от победы в серии?

— Какие тут могут быть эмоции? Самые положительные. Очень рад, что мы прошли команду, которая последние 4 года не вылезала из финалов и показывала самые лучшие результаты. В этом году мы смогли их остановить, теперь будем стараться занять их нишу.

— Вы говорили, что в плей-офф не хотели бы встретиться с «Металлургом».

— Это хоккей. Считаю, что когда перед серией присутствует небольшое волнение — это нормально. Мы вышли на лед, дали бой и показали хорошую игру.

Артур Халилуллов