Опрос предпринимателей: что предпочитаете в деловом общении — телефонные звонки, мессенджеры или e-mail?

Вряд ли Telegram заблокируют. Это катастрофически тяжело сделать. Всегда будут способы установить приложение, если очень хочется. Мне нравится Telegram. В большей степени я пользуюсь им по работе, потому что там удобно создавать чаты, куда можно подключать не только сотрудников, но также клиентов и партнеров. С клиентами стараюсь общаться по электронной почте. Мессенджерами, конечно, удобнее пользоваться, но почта более надежна, если вдруг придется что-то доказывать в суде. Переписку в мессенджерах нельзя приобщить к делу, а вот почтовая — принимается. Бывают также неприятные ситуации, когда сотрудник вел переписку с клиентом со своего личного аккаунта, а потом ушел из компании, и переписка, соответственно, ушла вместе с ним. Ничего не вернуть. Почта позволяет коммуницировать формально.

Аналогов Telegram сегодня нет. WhatsApp не выполняет всех функций. Telegram может работать даже при самом низком качестве связи, сохраняет переписку в облаке, что тоже довольно удобно — не нужно ничего хранить в телефоне или компьютере. Также мессенджер позволяет создавать закрытые чаты, отправлять контент, который через какое-то время должен быть удален. А WhatsApp этого не может. Единственное преимущество WhatsApp в том, что у него аудитория гораздо больше. Есть еще одно удобное приложение — Slack. Оно предназначено для людей, которые работают в технической области. Но у него совершенно другие функции, это рабочий мессенджер для специфической отрасли. В свое время мне нравился Skype, и я продолжаю уважать это приложение, потому что оно было одним из первых. Но с точки зрения качества связи и функций, которые сегодня предоставляет Skype, это уже прошлый век. Есть огромное количество всевозможных похожих решений с более хорошим качеством, например, Google Hangouts.