Опрос предпринимателей: что предпочитаете в деловом общении — телефонные звонки, мессенджеры или e-mail?
Бизнес о приоритетных каналах общения: между WhatsApp, Telegram и Viber
Оперативная коммуникация — одна из составляющих успеха в эпоху господства информации. «Реальное время» решило выяснить у бизнесменов, какие каналы коммуникации являются для них приоритетными. С большим отрывом в лидерах — WhatsApp и Telegram, а электронная почта и Skype — пережитки прошлого. Хотя так считают не все. Подробнее — в бизнес-задачнике «Реального времени».
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на то, чтобы он выдал ФСБ ключи шифрования. Пользуетесь ли вы этим мессенджером и в каких целях? Какие каналы коммуникации вы используете для общения с сотрудниками, клиентами, партнерами? Такие вопросы мы предложили предпринимателям на этой неделе.
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Леонид Барышев генеральный директор ЗАО «Эссен Продакшн АГ»
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Telegram я редко пользуюсь, потому что не так много моих знакомых в нем сидит. В основном читаю телеграм-каналы, использую приложение как СМИ, а не для рабочей переписки. Еще пользуюсь Telegram, когда нужно переслать видео, которое не проходит через WhatsApp. На работе я приветствую быструю коммуникацию, поэтому мы пользуемся WhatsApp. И с партнерами общаюсь там же. WhatsApp практически заменил электронную почту, сейчас она не так активно используется внутри компании. Мессенджеры дают возможность быстро принимать решения, обмениваться документами, создавать рабочие группы, отправлять сотрудникам распоряжения и получать обратную связь.
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Артур Баширов генеральный директор ООО «Технократия»
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Вряд ли Telegram заблокируют. Это катастрофически тяжело сделать. Всегда будут способы установить приложение, если очень хочется. Мне нравится Telegram. В большей степени я пользуюсь им по работе, потому что там удобно создавать чаты, куда можно подключать не только сотрудников, но также клиентов и партнеров. С клиентами стараюсь общаться по электронной почте. Мессенджерами, конечно, удобнее пользоваться, но почта более надежна, если вдруг придется что-то доказывать в суде. Переписку в мессенджерах нельзя приобщить к делу, а вот почтовая — принимается. Бывают также неприятные ситуации, когда сотрудник вел переписку с клиентом со своего личного аккаунта, а потом ушел из компании, и переписка, соответственно, ушла вместе с ним. Ничего не вернуть. Почта позволяет коммуницировать формально.
Аналогов Telegram сегодня нет. WhatsApp не выполняет всех функций. Telegram может работать даже при самом низком качестве связи, сохраняет переписку в облаке, что тоже довольно удобно — не нужно ничего хранить в телефоне или компьютере. Также мессенджер позволяет создавать закрытые чаты, отправлять контент, который через какое-то время должен быть удален. А WhatsApp этого не может. Единственное преимущество WhatsApp в том, что у него аудитория гораздо больше. Есть еще одно удобное приложение — Slack. Оно предназначено для людей, которые работают в технической области. Но у него совершенно другие функции, это рабочий мессенджер для специфической отрасли. В свое время мне нравился Skype, и я продолжаю уважать это приложение, потому что оно было одним из первых. Но с точки зрения качества связи и функций, которые сегодня предоставляет Skype, это уже прошлый век. Есть огромное количество всевозможных похожих решений с более хорошим качеством, например, Google Hangouts.
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Вячеслав Миллер директор компании «Додо Пицца-Казань»
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Telegram по работе мы не используем вообще. Контактируем в основном через WhatsApp. По задачам используем приложение Wunderlist. И есть еще одна удобная программа — Pyrus. Она позволяет контролировать и задачи, и исполнителей, и выставлять подзадачи. Сюда наш контакт-центр выкладывает замечания, которые поступают от клиентов по продукту или сервису. И мы оперативно реагируем, устраняем нарекания. Здесь же общаемся с поставщиками, налаживаем с ними обратную связь. А из соцсетей работаем с «ВКонтакте», это для нас основная рабочая сеть. В группе собираем обратную связь, набираем тайных покупателей.
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Азамат Сабиров генеральный директор компании AVT
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Telegram я использую как новостной канал. Он стал площадкой для новых медиа, поэтому его, наверное, и пытаются закрыть. Но даже если что-то и заблокируют, есть обходные пути. Кому нужно, тот останется в Telegram. Основная часть моих контактов сидит в WhatsApp, соответственно, там и общаемся. В свое время активно пользовался Viber, но сейчас удалил, потому что там никого нет. В компании используем СRM-систему. Одного WhatsApp недостаточно, потому что есть списки задач, поручения. В CRM ты можешь отслеживать и задачи сотрудника, и их выполнение. Одно время использовали opensoft-решение для компаний. Это свой чат, который можно хранить на сервере. Но когда начали расти, поняли, что одного чата мало. Нужно распределять задачи по каждому отделу, давать задания в конкретной группе.
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Руслан Кафиатуллин cооснователь компании Neti
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Мой фаворит — WhatsApp, но его я использую для личных целей, как и Telegram. Наш рабочий инструмент — Skype. Это полноценный мессенджер для делового общения. Кроме текстовых сообщений, здесь есть возможность позвонить, собрать skype call, показать экран, чтобы продемонстрировать презентацию, вместе что-то нарисовать. Кроме того, сейчас есть продукт Skype for business. Он позволяет назначать встречи на определенное время и подключить до 250 участников в один звонок. У других приложений такого пока нет. Поэтому для серьезного общения они мало подходят. А у Telegram есть прекрасная вещь — боты, с их помощью можно автоматизировать работу службы поддержки. А для продвижения мы используем социальные сети.
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Азат Ислаев директор компании «Гурмэ групп»
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Telegram и WhatsApp — самые распространенные мессенджеры. Я их использую как в личных целях, так и по работе. В процентном соотношении 50 на 50, все зависит от собеседника и от того, каким мессенджером он привык пользоваться. В компании практику общения через мессенджеры мы ввели лет 5 назад, когда люди еще только начинали ими пользоваться. Чаты позволяют решать вопросы оперативно, нет необходимости каждый раз собирать совещания. Начинали с Viber, но сейчас от него отошли, так как не очень удобно.
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Мария Егорова владелец компании «Человеческий капитал»
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Я пользуюсь Telegram и WhatsApp, но для работы они ограничены. Для коммуникации по задачам с сотрудниками пользуюсь приложением Trello. Оно очень удобное. Viber у меня нет, а приложение в Facebook меня вообще раздражает: иногда кто-то пишет, прочитать не можешь, и приходится его переустанавливать. В принципе, мессенджеры удобны в работе. Почту смотрят не так оперативно, а приложения дают возможность мгновенного обмена файлами.
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Михаил Жилин руководитель студии архитектуры «Братья Жилины»
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Я недавно стал пользоваться Telegram. Это для нас дополнительный информационный источник для продвижения своей студии. Мы завели там публичный канал. Правда, информацию публикуем редко, потому что не хватает времени. Никаких коммерческих целей использования Telegram у нас нет. По работе активно используем WhatsApp, где по каждому проекту создаем чат. В принципе, хотелось бы перейти на Telegram, но это станет возможным, когда больше людей станет им пользоваться. Пока у всех в основном WhatsApp. Также используем приложения узкой направленности, например, «Кнопка» (бухгалтеры и юристы на аутсорсе) или Trello (СRM-система).
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Петр Литвин генеральный директор агентства контекстной рекламы «Артиллерия»
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В работе мы используем разные мессенджеры. Самым удобным является Telegram, но, если его закроют, будем использовать WhatsApp. Они обеспечивают мобильность, в них сложно отвлечься на случайные посты, новости и так далее. Для нас как для рекламного агентства скорость ответа на вопрос клиента — один из ключевых факторов. В начале работы со многими партнерами мы запускаем групповые чаты (Telegram, WhatsApp) и добавляем в них всех, кто работает над проектом. Таким образом, все рабочие вопросы решаются очень быстро. Но у такого общения есть и свои минусы. Например, в Skype (из-за сбоя в системе) мы потеряли всю переписку с клиентами за несколько месяцев, включая обмен документами. Потом Skype вообще отказался от хранения ссылок во вложении дольше, чем на месяц, и мы от него ушли как от канала общения с клиентами.
Кстати, с Telegram у нас тоже была неприятная история. Чтобы обсуждать проекты между собой, сотрудники компании завели секретные чаты. Один из наших коллег начал копировать информацию о запускаемом проекте системы личных кабинетов. Он не учел, что в Telegram участники чата видят, когда кто-то копирует или делает скрин переписки. Мы быстро вычислили сотрудника — оказалось, он копировал наши разработки, собираясь открыть свое рекламное агентство.
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