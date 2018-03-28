Продвинутый шопоголик: экономим и возвращаем деньги за свои покупки

Покупки могут приносить особое удовольствие, когда вы их приобретаете А — дешевле, Б — возвращаете часть потраченных денег. Мы изучили пять возможностей получать двойное наслаждение от приобретений.



Скидки

Чтобы привлечь больше клиентов многие магазины устраивают распродажи, на которых товар можно купить с большой скидкой. Объявление «Sale — 70%» может ассоциироваться у покупателя с залежавшимся товаром, но это далеко не так. Грамотный и опытный покупатель, у которого есть чутье, в период распродаж вполне может отыскать эксклюзивную вещь с большой скидкой.



Кто ищет, тот найдет. Достаточно привлекательные скидки можно «зацепить» во время сезонных и праздничных распродаж. Пресловутой «черной пятницы» — маркетинговой акции, которая пришла к нам из США, покупатели ждут весь год. Во время таких грандиозных распродаж семьи планируют большие покупки. Наступает она в ноябре, сразу после Дня Благодарения. После «черной пятницы» наступает «киберпонедельник», когда распродажи устраиваются в большом числе онлайн-магазинов.



В ноябре проводится еще одна грандиозная распродажа — Всемирный день шопинга на AliExpress. Компания приурочила свои скидки ко Дню холостяка в Китае, который отмечается 11 ноября, и довольно популярен у молодежи. Сделано это было для того, чтобы молодые люди смогли в этот день сделать как можно больше покупок с большими скидками. В этот день устраиваются не только распродажи, но и начисляется кэшбэк. Кэшбэк-сервис «АК БАРС» Банка, который сотрудничает с AliExpress, испытал в этот день большой наплыв клиентов.



Чтобы шопинг в дни распродажи стал действительно эффективным, лучше заранее составить список товаров, которые вы хотели бы купить. Также нужно определить лимит средств на покупки. Если сразу не ограничить себя в тратах, то в магазине, где происходит большая распродажа, сделать это будет уже сложнее.

Когда голова идет кругом от беготни по магазинам, правильнее всего сделать перерыв и посидеть в кафе, подумав, нужно ли вам покупать что-то еще и обязательно свериться с предварительным списком — насколько вы уложились в план и стоит ли продолжать поиски новинок.

Программы лояльности



Такие программы действуют в магазинах, точках общественного питания, транспортных компаниях. Клиент получает клубную карту, на которую в дальнейшем начисляются бонусы. Ими можно расплачиваться при последующих покупках. Не пренебрегайте шансом получить скидку — ведь тратить деньги придется в любом случае.

Фиксированную скидку чаще можно получить в магазинах одежды и косметики по клубным картам. Обычно, это процент от покупки. Это тоже хороший вариант экономии при частых тратах. Свои бонусы — мили, начисляют авиакомпании.

В Татарстане также действует специальная программа «Друг компании». Программа лояльности позволяет держателю этой карты, либо владельцу карты банка-партнера, совершать покупки в магазинах со скидками до 50%. Такую привилегию получают клиенты «АК БАРС» Банка.

По карте «Друг компании» можно получать скидки у более 150 компаний в Татарстане, среди которых заправки, частные клиники, строительные компании, кафе. Бонусы от партнеров в дальнейшем можно поменять на рубли и также расплачиваться за услуги или товары.

Кэшбэк



Наверное, самый выгодный и ощутимый в реальных деньгах механизм экономии — кэшбэк. Кэшбэк (от англ. cashback или амер. cash back) — возврат наличных денег. В банковской сфере — это программа лояльности, стимулирующая клиента осуществлять покупки посредством пластиковой карты. Банк возвращает наличные деньги благодаря комиссионным, полученным им от продавца товаров или услуг. Деньги сервису перечисляются за каждого нового привлеченного клиента. Банк, на карту которого поступает кэшбэк, выступает в роли вэбмастера, связывающего своих клиентов с магазином-партнером на собственной площадке.

По карте «Ак Барс Evolution» можно получать до 7% кэшбэка от покупок в интернет-магазинах через новый банковский кэшбэк-сервис на сайте.

Такое сотрудничество банков и магазинов выгодно обеим сторонам. Клиенты получают удобный инструмент для дополнительной экономии на покупках в интернет-магазинах. Магазины-партнеры получают новый поток платежеспособных клиентов.

Кроме кэшбэка по банковским картам, которые сейчас есть практически в каждом крупном банке, существует такая разновидность программы лояльности, как кэшбэк-сервис. Например, перейдя по ссылке клиент ПАО «АК БАРС» Банка может совершить покупки на Aliexpress, TMall и в ряде крупных интернет магазинов и вернуть до 10% средств от покупки наличными деньгами на банковскую карту.

«Кэшбэк-сервисы можно отнести к программам лояльности брэндов, помогающим справляться с конкуренцией, привлекать и формировать пул постоянных клиентов. При этом банк через такие сервисы усиливает конкурентоспособность и уникальность своей продуктовой линейки», — отметил руководитель проектов Дирекции цифровых продуктов «Ак Барс Цифровые Технологии» Ильшат Салимгареев.

Акции

Часто в продуктовых или хозяйственных магазинах предлагается купить два товара по цене одного или приобрести один товар, а другой получить в подарок. Такие акции бывают единоразовыми, и здесь главное не обмануться — цена акционного товара не должна превышать его стоимость при обычной продаже. Нужно быть осторожным и не идти на поводу эмоций и ярких зазывных объявлений.

Чтобы не потратить больше, чем планировали, или не купить ненужную вам вещь, в этом случае тоже лучше составить список необходимых товаров до выхода из дома. Это убережет вас от необдуманных трат в погоне за дешевыми ценами и акциями.

Кроме того, сейчас в интернете можно легко найти сайты с информацией о скидках в сетевых магазинах, где собраны каталоги с продукцией. Например, сайты skidkaonline.ru или shoppingplus.ru. Изучив их, можно заранее наметить план покупок со скидками и уже с ним идти в торговый центр. Каталоги доступны и в печатном виде — обычно сетевые магазины выпускают их с периодичностью раз в неделю.

Мобильные приложения



Сейчас все больше компаний стараются заинтересовать клиентов автоматизированными заказами. Кафе и рестораны предлагают до 20% скидки на заказ при первом обращении к их приложениям.

Есть много мобильных приложений, позволяющих сравнивать цены на вещи и продукты в разных магазинах. Например, «Едадил». С его помощью можно спланировать поход в продуктовый магазин с учетом скидок и выгодных цен.

Еще одно приложение, позволяющее экономить — Stocard. В нем можно собирать скидочные карты магазинов, чтобы не носить их с собой.

Выгодные предложения можно найти в Biglion. Здесь можно получить большие скидки на товары, развлекательные, спортивные или образовательные мероприятия.



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