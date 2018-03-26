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Что такое апартаменты?

07:00, 26.03.2018

Правильно на все вопросы отвечает лишь 3% участников

Что такое апартаменты?

Апартаменты – относительно новый, но уже популярный формат городской недвижимости. Однако до сих пор многие покупатели апартаментов даже в городах-миллионниках не знают, чем они отличаются от обычных квартир. Проверьте свои знания в сфере современной недвижимости! Тест подготовлен совместно с инвестиционно-строительной компанией «КамаСтройИнвест».

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Недвижимость
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