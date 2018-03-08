Women power: женщины, которые делали этот год

Субъективный обзор «женских» инфоповодов: от скандала с Вайнштейном до войны Поклонской с «Матильдой» и явление конкуренток для Путина

Фото: Олег Тихонов

В год, начало которого мы условно обозначим как 8 марта 2017, женщины давали куда больше поводов для разговоров, чем мужчины. Не оценивая значимость этих поводов, предположим, что они как минимум были более чем громкими и пусть даже в абсурдной манере заставили говорить о серьезном. Итак, подробнее — в субъективном обзоре «Реального времени».

Громче, еще громче

Год назад премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил первую в России стратегию действий в интересах женщин. Она рассчитана до 2022 года и предполагает поддержку женщин в первую очередь в том, что касается мер их социальной защиты, конкурентоспособности на рынке труда, профилактики социального благополучия и более активного вовлечения в общественно-политическую жизнь. С нынешнего года должен начаться план мероприятий в поддержку нас, правда, без отдельного финансирования.

При этом укрепление женщин в российском обществе, по мнению органов госвласти, — это закрепление традиционных женских ролей, тем более что в общественном сознании они уже и так закреплены: женщина — это мать и домохозяйка. Поэтому, видимо, не так страшно, что по данным авторов Национальной стратегии средняя зарплата женщин — всего 72,6% от средней зарплаты мужчин (хорошая новость — она растет), а доля женщин среди топ-менеджеров всего 32,7% (плохая новость — показатель падает).

Не сказать, что за прошедший год об этой стратегии много кто слышал. Но женщины сами генерировали инфоповоды и самый оглушительный — скандал о домогательствах в Голливуде.

Не сказать, что домогательства — это новое слово в гендерных отношениях, не сказать, что это какая-то большая новость, что фривольность в большей или меньшей степени может быть воспринята в США как преступление. Удивителен масштаб бедствия, которое вызвал скандал вокруг Харви Вайнштейна, а точнее даже — эффект домино, который грозит докатиться — невиданное дело — до России.

Удивителен масштаб бедствия, которое вызвал скандал вокруг Харви Вайнштейна. Фото David Shankbone / wikipedia.org



Начнем с конца — 26 февраля империя Харви Вайнштейна Weinstein Company, едва избежав банкротства, приняла предложение от сторонних инвесторов. До последнего казалось, что репутационные потери оказались слишком высоки и не только скандальный продюсер, но и вся его команда окажутся у разбитого корыта.

Но после Голливуда волна выплеснулась во все сферы жизни и докатилась до политиков: по собственному желанию сложил полномочия министр обороны Великобритании — выяснилось, что 15 лет назад он потрогал за колено журналистку Джулию Хартли-Брюер. А 3 ноября отстранили от работы британского депутата Келвина Хопкинса, которые якобы писал непристойные sms-сообщения некой молодой женщине.

Под раздачу попал и Кевин Спейси. Абсурдом кажется, что его герой в «Карточном домике» уничтожен, а роль во «Всех деньгах мира» полностью переснята. По неофициальным данным, внезапный отказ от сотрудничества с Кевином Спейси обошелся создателям «Карточного домика» в $39 миллионов. 5 марта Netflix презентовала тизер заключительного сезона сериала — без Спейси. Наверное, слабым утешением для него станет тот факт, что он, вероятнее всего, обеспечил себе упоминание в учебнике по истории. Там будет зафиксировано, какие жертвы были принесены искусством для того, чтобы общество нашло равновесную и адекватную позицию для того, что считать нормальным в сексуальных отношениях двух людей.

Пока до этой равновесной позиции далеко, и весь западный мир предпочитает дуть на воду, чтобы избежать рисков, с которыми уже столкнулись многие. «Формула-1» уже отказалась от грид-герлз, мировые автопроизводители уже заявили, что исключат или как минимум переоденут девушек, участвующих в презентациях машин на Женевском автосалоне.

Ситуация чем-то напоминает потребительский экстремизм, когда благое дело защиты покупателей от некачественных продуктов оборачивается превышением разумных мер.

Случаи, когда уличенных в неоднозначном поведении мужчин привлекают к ответственности, пока тоже не выглядят цивилизованными. Об этом говорит ситуация с Дианой Шурыгиной, привлекшей к себе внимание в 2017 году, или в аналогичном казанском случае. Фото Дарьи Турцевой

«Странно осуждать мужчин за то, что они испытывают интерес к женщинам, равно как и странно обвинять женщин за то, что они так или иначе мужчин на это провоцируют. Это естественный механизм, которому много тысяч лет», — говорит психолог, бизнес-тренер Илья Богин.

Культурологи, наблюдающие за ситуацией со стороны, спокойны: все происходящее только декомпенсационный механизм в ответ на отсутствие реакции на проблему реально существующего насилия. Если так, то было бы логичным, чтобы этот маятник, метнувшись в одну и другую сторону, наконец уравновесился. В России же его колебания пока не амплитудные, а бессистемные.

Обвинившие депутата российской Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах журналистки раскрыли свои имена (Екатерина Котрикадзе, Дарья Жук и Фарида Рустамова), вот только пока ни о каких официальных мерах и последуют ли они неизвестно. Хотя вот, официальное лицо, спикер Госдумы Вячеслав Володин уже высказал свое мнение о скандале и обратился к журналисткам: «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу».

При этом случаи, когда уличенных в неоднозначном поведении мужчин привлекают к ответственности, пока тоже не выглядят цивилизованными, о чем говорит ситуация с Дианой Шурыгиной, привлекшей к себе внимание в 2017 году, или в аналогичном казанском случае.

«Нам, российским женщинам, тему харассмента не понять», — так отреагировала на голливудский скандал Тина Канделаки. И она, пожалуй, права, потому что в России до сих пор не нашла однозначной оценки даже проблема домашнего насилия, что и показал другой громкий инфоповод 2017 года, когда решением президента России была декриминализована статья о бытовом насилии.

В России около 40 процентов всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье и в 93 процентах случаев жертвами домашнего насилия становятся женщины. Это 14 тысяч смертей женщин и 2 тысяч детей, которые гибнут от рук мужей или других близких. И несмотря на это за декриминализацию по данным опросам ВЦИОМ высказалось почти 60 процентов опрошенных.

Наталья Поклонская демонстрировала невероятную ярость и отчаяние в нежелании допустить демонстрацию фильма о другой роковой женщине — Матильде, возлюбленной царя Николая II. Фото kremlin.ru



Наталья Поклонская поддала жару

Другую борьбу, которая ярко обозначилась в 2017 году, женщина возглавила в одиночестве. Наталья Поклонская демонстрировала невероятную ярость и отчаяние в нежелании допустить демонстрацию фильма о другой роковой женщине — Матильде, возлюбленной царя Николая II. За время своей войны с Алексеем Учителем, режиссером картины, она написала 43 жалобы, не испытывая никаких сомнений, что она вообще имеет право вмешиваться в художественный процесс.

Не сказать, что до Поклонской вопрос о возможности государства решать, что в культуре позволено, что нет, никогда не ставился. Но Наталья Поклонская вывела его на какую-то сверхновую высоту. И теперь уже ничего удивительного в том, что отозвано прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина», что сдвигаются графики показа других фильмов, чтобы обеспечить сборы российским картинам. Наталья Поклонская, наверняка, тоже окажется в учебниках истории.

Когда скандалы переходят в политическую плоскость

Настя Рыбка — новое имя в «политике», хотя сам сюжет для политики, опять же, новым не назовешь. Мало ли легкомысленных мужчин в истории вели разговоры в присутствии спутниц, мало ли спутниц затем использовали эти данные из собственной корысти? Девушка-эскортница Настя Рыбка, которая хвастается тем, что влюбляет в себя миллиардеров, волей или не волей оказалась в центре даже не секс-, а целого политического скандала. И все из-за маленького видео из «Инстаграма», на которое случайно или специально попал разговор бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько о вмешательстве России в выборы США.

Сейчас, находясь в тайской тюрьме, Настя Рыбка говорит, что владеет еще 16 (!) часами записи компрометирующих разговоров. Обещает отдать их властям США за политубежище, а власти США пока, похоже, не поймут, что с Рыбкой делать. А в это время в России скандал стараются свести к вопросам морали, хотя важнее в нем другое. История более чем увлекательная, достойная экранизации.

Наверное, самое короткое и меткое объяснение дал феномену коллега по каналу Бузовой Семен Слепаков: «Она как танк. Он просто едет». Фото instagram.com



Феномен Ольги Бузовой

Именно так — феноменом называют Ольгу Бузову, бывшую участницу программы «Дом-2», теперь ее ведущую, экс-жену футболиста Тарасова, дизайнера, несостоявшуюся ведущую Первого канала и в последней (на изумление успешной) роли — певицу.

В 2017 году по данным Forbes Ольга Бузова заработала 2,2 млн долларов, что оказалось на 1,4 млн больше, чем годом ранее, 12,4 млн подписчиков в «Инстаграме» (правда, без поправки на ботов) и 16 тысяч упоминаний в СМИ, что в разы больше, чем у всех остальных участников форбсовского списка знаменитостей.

Почему ей это удается, откуда такая известность и влияние? Этим вопросом задаются уже даже авторитетные издания. Наверное, самое короткое и меткое объяснение дал феномену коллега по каналу Бузовой Семен Слепаков: «Она как танк. Он просто едет. Хороший он или плохой? Она просто едет, сравнивая с землей все, что попадается на пути. Она просто едет, хочешь — отойди».

Выборы президента

Когда «Ведомости» написали, что аппарат президента рассматривает в качестве «спарринг-партнера» женщину, ни у кого не было сомнений, что такой партнер появится. Но вряд ли кто-то думал, что их станет так много. Самая заметная тройка — Ксения Собчак, которая и стала в итоге единственным кандидатом-женщиной, Екатерина Гордон и Ирина Волынец из Казани, которая даже смогла собрать необходимое число подписей, что является очень внушительным трудом (позже, правда, сняла кандидатуру). Каким бы цирком это не называли их выдвижение, даже без шансов на высокий пост женщины поднимают вопросы, которые оказываются как будто за скобками «самых важных тем» вроде геополитики, нового оружия и войн корпораций. Правда, такие тактические вещи не сильно впечатляют общество. По данным «Левада-центра» только 11% россиян хотели бы, чтобы в ближайшие 10—15 лет президентом России стала женщина и еще 23% «скорее хотели бы этого». Но больше половины категорически этого не желают — 53%. И это при том, что в 2012 году таких было всего 42%. Директор «Левада-центра» Лев Гудков считает, что так проявляется рост тяги к традиционализму, патриархальным устоям и восхищение маскулинностью и мачизмом.

Занимайте высокие посты, но не лидерские, как бы говорит общественное мнение. А что состав федеральных кабминов, что региональных это общественное мнение только подтверждает.

В мировом списке Forbes самых влиятельных женщин мира, представителей России, только две: Эльвира Набиуллина и Маргарита Симоньян. Фото Максима Платонова

Последний год отвел многим женщинам роль фрик-персонажей и даже тогда, когда общественное мнение могло быть к ним более благосклонно. Чего в этом больше — собственного выбора или незрелости нашего общества, которое часто не может воспринимать женское мнение без скепсиса — это другой вопрос. Но факт пока таков, что в мировом списке Forbes самых влиятельных женщин мира, представителей России, только две: Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ, и Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today. Посмотрим, как изменится ситуация в следующем году.