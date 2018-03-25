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Куда пойти в Казани: автофорум, распознать ложь и поэзия от Анатолия Белого

07:00, 25.03.2018

Афиша мероприятий с 26 марта по 1 апреля

Куда пойти в Казани: автофорум, распознать ложь и поэзия от Анатолия Белого Фото: Роман Хасаев

Несмотря на то, что календарной весне пока нечем нас порадовать, завершающая неделя марта будет разнообразной на мероприятия. Появится возможность прямым рейсом слетать в Ярославль, а также посмотреть на последние достижения автомобильной отрасли и научиться распознавать ложь. Нас ждут кинокастинг, общение с блогерами, японская пианистка и российский артист. В субботу будем веселиться на «Дне бегемота». Планируйте неделю вместе с интернет-газетой «Реальное время».

Из Казани запустят рейс в Ярославль (16+)

В понедельник, 26 марта, откроется новый рейс из Казани в Ярославль. Полеты будет выполнять компания «ЮВТ-Аэро» дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Из Казани можно будет улететь в 16.40, из Ярославля — в 18.40. Общее время в пути займет чуть больше часа. Билеты на новый рейс уже в продаже. В одну сторону нужно будет заплатить около 4 тыс. рублей.

Полеты будет выполнять компания «ЮВТ-Аэро» дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Фото Максима Платонова

Лидеры авторынка представят свои достижения (18+)

28 марта в Казани стартует международный форум автомобилестроения TIAF supported by Automechanika. Программа мероприятия состоит из трех частей: выставки, деловых мероприятий и посещения производственных площадок заводов Татарстана. На форуме можно будет увидеть известных участников рынка и пообщаться с ними, всего организаторы обещают более 260 делегатов.

Форум завершится 30 марта, участие платное.

В Казани проведут кастинг киноактеров (16+)

С 28 по 31 марта в Казани пройдет V Всероссийский форум «Время кино». Всего будет представлено несколько секций: «Питчинг кинопроектов» (регионы России и CНГ), «Конкурс киносценариев» (Республика Татарстан), «Generation P: пиар, продвижение, провокация» («Киножурналистика») и «КиноPROFI». Также в этом году на фестивале пройдет кастинг актеров.

Работу молодых кинематографистов приедет оценить российский режиссер Юрий Коротков, он войдет в состав экспертной комиссии. Гостей ждут мастер-классы и творческие встречи. Все мероприятия форума пройдут на пяти площадках: КДК им. Ленина, КазГИК, КФУ, ТПП РТ и Доме актера.

С 28 по 31 марта в Казани пройдет V Всероссийский форум «Время кино». Фото tatarkino.ru

В «Смене» — фильм Шустера и Каспер (12+)

30 марта в «Смене» пройдет показ документального фильма «Карго» режиссеров Лотара Шустера и Барбары Каспер. В фильме отражено то, как изменилась жизнь и работа на грузовых судах за последние 50 лет. Для съемок Лотар Шустер в 1968 году стал командным управляющим на балкере «Вайсенбург» и проделал путь из Гамбурга в Мексиканский залив.

Начало в 19.30, вход свободный.

В Казани сыграет Кейко Мацуи (12+)

30 марта в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет фортепианный вечер японской пианистки Кейко Мацуи. Артистка представит свои лучшие сочинения. Стиль, в котором играет пианистка, называют «современным джазом», но кроме джазовых интонаций в ее творчестве присутствует составляющая нью-эйдж (расслабляющей музыки легкого звучания).

Начало в 19.00, стоимость билетов от 1600 до 2800 рублей.

Национальный музей РТ отпразднует 1 апреля — казанцев ждут на «День бегемота». Фото Романа Хасаева

Нацмузей устроит «День бегемота» (6+)

Национальный музей РТ отпразднует 1 апреля — казанцев ждут на «День бегемота». В программе квесты, выставки, мастер-классы, концертные площадки.

По словам организаторов, программа получила название в честь символа музея — бегемота. В 30-е годы XX века к зданию были надстроены дополнительные третий и четвертый этажи. Строение стало намного больше и мощнее. С тех пор музей негласно стали именовать «бегемотом».

Начало в 11.00, за вход нужно будет заплатить от 75 до 150 рублей.

Анатолий Белый погрузит в мир кинопоэзии (18+)

31 марта в Казанской филармонии пройдет образовательный проект «Кинопоэзия Анатолия Белого». Мероприятие представляет собой поэтический мини-фильм, который сочетает кинематограф и поэзию. Известный российский артист прочтет произведения Мандельштама, Пастернака, Бродского, Маяковского

Начало в 18.00, стоимость билетов от 300 до 1500 рублей.

Казанцам расскажут, как распознать ложь (18+)

1 апреля в музее естественной истории Татарстана пройдет квиз-лекция «Без обмана: техники распознавания лжи от древних времен до полиграфа». В качестве спикера выступит психолог Алексей Назаров. Он расскажет о приемах распознавания обмана в повседневной жизни и тонкостях работы детектора лжи.

Начало в 13.00, стоимость взрослого билета — 250 рублей.

В Международный день театра в Казани объявят победителей премии «Тантана». Фото Максима Платонова

Кроме этого:

  • 26 марта в «Штабе» пройдет бесплатный семинар по раздельному сбору мусора. Начало в 19.00. (6+)
  • 27 марта, в Международный день театра, в Казани объявят победителей премии «Тантана». Премия присуждается за творческие достижения в области театрального искусства. (16+)
  • 28 марта в «Маяковском» можно будет поиграть в дартс. Там пройдет чемпионат среди любителей. Участие бесплатное, начало в 19.00. (16+)
  • 29 марта пройдет гала-концерт фестиваля «Созвездие-2018». (6+)
  • 29 и 30 марта в Казани состоится фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Слияние культур». Перед зрителями выступят более 800 участников со всей России. Завершится мероприятие гала-концертом. (6+)
  • 31 марта в Казани пройдет региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Конкурсантов оценят ведущие специалисты в области хоровой и фольклорной певческой культуры РТ. Окружной этап пройдет с 1 мая по 30 сентября, а финал состоится в ноябре в Москве. (12+)


Алина Губайдуллина
ОбществоКультураБизнес Татарстан
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