«Магнитке» нечего противопоставить «Ак Барсу» в день 20-летия его первого золота

Уже в пятницу уральцы могут отправиться в скоропостижный отпуск

Ровно 20 лет назад казанский «Ак Барс» завоевал первое золото чемпионата России в своей истории. Словно памятуя об этом, команда Билялетдинова сделала вчера практически невозможное, второй раз подряд без вариантов обыграв «Металлург» в Магнитогорске. Удачный камбэк Александра Бурмистрова, «убийственная» засада легионерского звена и безупречный Эмиль Гарипов, который может стать сильным звеном «Ак Барса» — об этом и других подробностях матча в материале «Реального времени».

Биллу хватило две игры, чтобы «съесть» Козлова

Разгром «Магнитки» на уральском льду в третьем матче поставил под серьезное сомнение перспективу затягивания серии до шести-семи матчей. «Ак Барс» выглядел свежее и мастеровитее хозяев, а главное, на фоне ровного состава казанцев, дружина Виктора Козлова выглядела командой «одного воина в поле». Мозякин в третьем матче все же забил, но гол этот был все-таки случайным, а в других моментах «барсы» связали лидера «Металлурга» по рукам и ногам.

«Матч получился сложный. Мы реализовали свои моменты. Старались не удаляться, у «Магнитки» опасное большинство. Все выполнили задачу на игру», — сказал после игры один из героев текущей серии плей-офф Станислав Галиев. Ключевой момент в данном спиче — о выполненной задаче на игру. Очевидно, что двух матчей Зинэтуле Билялетдинову хватило, чтобы «разобрать» тренерский маневр менее опытного коллеги, и в третьем матче «Металлург» выглядел уже довольно бледно на фоне «системы Билла».

Несмотря на более чем уверенную победу «Ак Барса», Зинэтула решил внести косметические изменения в заявку. Прежде всего, в состав вернулся Альберт Яруллин, залечивший травму. И не просто вернулся, а сразу в первую пару защитников в компанию к опытнейшему Андрею Маркову. Таким образом, Никита Лямкин был перемещен в третью пару защитников к Рафаэлю Батыршину. Федор Малыхин, видимо, не успел набрать кондиции после долгой травмы и вчера остался в запасе. Его место занял Александр Бурмистров, повреждение которого оказалось не слишком серьезным. И именно «Бурми», не откладывая в долгий ящик, отметил свой камбэк, организовав первый гол в ворота «Металлурга».

«Магнитка» долгое время находилась в состоянии грогги



Козлову припомнят «посадку» Кошечкина

На 6-й минуте стартового периода «Ак Барс» (уже в четвертой игре подряд) открыл счет. Бурмистров отметился шикарной скрытой передачей на пятачок на Артема Лукоянова, тот толком по шайбе не попал, но этот был случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло: накатывающийся на ворота Потапов сходу воткнул шайбу в угол ворот — 0:1. Самсонов свою команду в этом эпизоде не выручил, и если «Магнитка» быстро вылетит из плей-офф, Виктору Козлову наверняка припомнят сомнительное решение усадить опытнейшего Кошечкина в запас. Забегая вперед скажем, что и в дальнейшем Самсонов будет ставить под сомнение решение своего тренера.

«Магнитка» долгое время находилась в состоянии грогги. Но «Ак Барс» во второй половине периода «по-джентльменски» помог хозяевам. Атте Охтамаа буквально подарил шайбу Вольски, который отпасовал в район точки вбрасывания Яну Коваржу, и форвард уральцев идеальным кистевым броском поразил дальнюю «девятку» — 1:1. Эмиль Гарипов еще до передачи уже сидел на коленях, поэтому не смог закрыть дальний угол. Так командам пришлось начинать второй период, по сути, сначала.

Легионерская тройка напала из засады

Второй период выдался архизакрытым. Над «Магниткой» довлела ответственность за результат, ну а Зинэтула Билялетдинов никогда не упустит возможности «поиграть в прятки» с соперником. Так и не дождавшись активности от хозяев, казанцы во второй половине периода сами взялись за дело. Острую смену провело звено Владимира Ткачева, но Зарипов и Галиев не сумели нанести точный завершающий бросок. Однако активность казанцев за пять минут до конца периода вылилась в удаление уральца Евгения Бирюкова.

До этого момента казалось, что «Магнитка» выбила из игры легионерское звено «барсов». Однако первое же большинство «Ак Барса» в матче показало, что это не так. Джастин Азеведо выдал идеальную поперечную передачу, а Иржи Секач щелкнул в касание в ближнюю девятку. Самсонов не успел прикрыть угол — 1:2.

Второй период выдался архизакрытым. Над «Магниткой» довлела ответственность за результат



Гарипов превращается в сильную фигуру?

Тем не менее, «Ак Барс» без приключений не может. Незадолго до конца 20-минутки Лямкин оставил свою команду в меньшинстве, и на последних минутах периода у ворот Эмиля Гарипова было очень жарко. Но казанский голкипер был очень хорош в ближнем бою, пару раз сыграв сверхуверенно и выручив партнеров. Вообще, Эмиль практически идеально провел выезд на Урал, и если он сможет сохранить этот уровень в последующих матчах, шансы «Ак Барса» на Кубок вырастут неимоверно. Такого Гарипова мы последний раз видели, когда на парня не давил груз ответственности «первого номера» за спинами вратарей-легионеров.

На старте третьего периода «Магнитка» удивила бессилием у чужих ворот. А «Ак Барс», убедившись, что уральцы ничего не могут поделать в его зоне, остро контратаковал. И на 45-й минуте Данис Зарипов вывел на ворота Станислава Галиева, который с неудобной руки нешаблонно бросил в дальний угол, — Самсонов не выручил и в этом эпизоде. Эта шайба стала ключевой в матче, учитывая характер игры, в которой у хозяев почти ничего не получалось.

Судьи «Магнитке» не помогли, а «барсы» с шиком отметили 20-летие первого золота

Судьи все-таки дали шанс хозяевам за 5 минут до конца, разглядев у казанцев нарушение численного состава. «Магнитка» с отчаянностью утопающего ухватилась за эту соломинку и практически повторила один в один шайбу Секача в большинстве. Вольски отдал, а Коварж оформил дубль — 2:3. Но шайба не вытекала из логики игры, и у «барсов» хватило хладнокровия довести дело до победы.

Примечательно, что именно 21 марта 1998 года, ровно 20 лет назад, казанский «Ак Барс» оформил в матче с московским «Динамо» первое чемпионство в истории татарстанского хоккея. Силами в основном собственных воспитанников с «вкраплениями» голодных до побед «варягов». Уверенная игра на Урале в столь ответственном матче стала достойным подарком всем поклонникам «Ак Барса».

Артур Халилуллов, фото metallurg.ru