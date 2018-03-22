Мухаметшин: «Сейчас приеду на работу и Энгелю Наваповичу позвоню и скажу — ты уж не прибедняйся»

Отчетная конференция Федерации волейбола Татарстана получилась жаркой

Отчетная конференция Федерации волейбола Татарстана проводится ежегодно и нередко представляет собой скучное протокольное мероприятие. И на этот раз собрание началось с зачитывания мажорных отчетов о проделанной работе, но в какой-то момент пошло явно не по сценарию. Во второй части конференции начали всплывать нестыковки с ранее приведенными данными. Дошло до того, что награждение города Казани как «столицы республиканского волейбола» сопровождалось словами главы федерации Фарида Мухаметшина: «Объективность нашей федерации оставляет желать лучшего». Подробности — в материале «Реального времени».

Концепцию разослали, но многие увидели ее лишь на конференции

Минувший год получился для татарстанского волейбола чуть ли не самым успешным за всю историю его существования. Во многом это связано с победой казанского «Зенита» в клубном чемпионате мира, хотя и женский коллектив «Динамо-Казань» был неожиданно успешен на европейской арене. Однако в республике, понятно, существуют не только профессиональные коллективы. Об этой, гораздо менее видимой части волейбольного движения и шел разговор на отчетном собрании Федерации волейбола Татарстана.

Перед его началом «на суд общественности» был представлен проект концепции развития республиканского волейбола до 2022 года. Главной темой конференции должно было стать обсуждение и принятие данного документа. Однако в итоге вопрос был отложен до 2 апреля — чтобы дать возможность ознакомиться с документом всем членам федерации. Во многом этому поспособствовали нестыковки в речах выступавших. Хотя исполнительный директор федерации Мансур Каримов и уверял, что проект концепции был разослан всем делегатам, на собрании выяснилось, что многие увидели его впервые.

— Президентом Федерации волейбола Республики Татарстан перед нами была поставлена задача повсеместно развивать волейбол во всех направлениях. Для того, чтобы работа носила системный характер, нами совместно со специалистами Поволжской академии спорта и руководством ведущих клубов разработана концепция стратегического развития волейбола до 2022 года. В ней прописаны важнейшие задачи и цели на ближайшие 5 лет, это план на всю республику. Мы этот документ разослали по всем районам, но и в раздаточных материалах он у вас сегодня тоже есть», — уверял собравшихся Каримов во вступительной речи.

Главной темой конференции должно было стать обсуждение и принятие концепции развития республиканского волейбола до 2022 года

«Экият сойлэмэ!»

Несмотря на предложение президиума обсудить доклады в конце мероприятия, президент федерации Фарид Мухаметшин комментировал чуть ли не каждое из выступлений. Началось все с председателя исполкома МФСО «Буревестник» Эмира Харисова, который вначале порадовал собравшихся своим татарским, а потом нарвался на недовольство Мухаметшина за слишком длинный монолог.



— Вы там свой отчет перед ректором своим или перед Министерством спорта будете рассказывать по всем видам, а сейчас акцентируйте внимание на волейболе! Где студенческий волейбол?! Почему недостаточно вовлекаем молодежь? Не так мы работаем, лучше можно работать! Впереди очень много дел, давай завершай и скажи, что в этом году значительно поднимем показатели, — начал закипать Мухаметшин.

Окончательный перелом в сторону неформального разговора произошел после выступления представителя Актанышского муниципального района Айдара Иманаева. Во-первых, доклад начался с географического описания расположения Актаныша, что с учетом и без этого уже прилично затянувшегося хода мероприятия начало раздражать собравшихся. Не выдержал и Фарид Хайруллович, вполне резонно попросивший докладчика перейти к достижениям актанышского волейбола.

— Эйдэ, экият сойлэмэ инде! (Давай уж сказки не рассказывай!) Мы ведь отправили к вам министра нашего правительства Энгеля Фаттахова, у вас там волейбольный бум должен быть! — перебил Иманаева Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин комментировал чуть ли не каждое из выступлений

Представитель Актаныша перешел к серьезным вопросам, отметив, что ощущается нехватка выделенных для развития волейбола государственных денег.

— Материально-техническая база у наших спортивных школ удовлетворительная. Не хватает качественного инвентаря и оборудования. Раньше министерство выделяло нам 1,8 млн рублей, с 2010-го стало 800 тысяч, а последние три года всего на район получаем 250 тысяч на приобретение спортивного инвентаря, — пожаловался докладчик. — Убедительно прошу вас рассмотреть увеличение этих сумм для тех школ, которые имеют волейбольные отделения.

С постановкой вопроса Фарид Мухаметшин в корне не согласился.

— Что входит в инвентарь для волейбола? Вы сетку каждый год меняете, что ли?

— Да, меняем, — ответил Иманаев.

— Ну не рвите! — разозлился Мухаметшин. — Если вы мячи рвете и сетку, то на 20 мячей в год там мизерная сумма необходима! Я сейчас приеду к себе на работу и Энгелю Наваповичу позвоню. И скажу: «Син мескенлэнеп йормэ инде, 20 туплык акчан юк, что ли, районында?» (Ты уж не прибедняйся, у тебя в районе денег на 20 мячей нет, что ли?) Понятно, что когда идет речь о ремонте помещения, о его содержании, с этим можно согласиться. Но недавно я, например, здесь, в Казани, открывал турнир, и там есть проблемы с освещением. И, кстати, там наша команда провалилась, наши соседи башкиры «порвали» нас. Вот чем надо заниматься, а не деньги выпрашивать! — резюмировал глава федерации.

«Просто выпал сейчас, я тут вне себя сижу»

В конце масла в огонь подлил главный судья татарстанских соревнований Юрий Морозов. По его словам, есть большие претензии к работе федерации волейбола в Казани и отсутствию поощрительных грантов для специалистов этого вида спорта.

— По долгу своей работы мне приходится часто пересекаться с начальниками управлений городов и районов. И они просили меня озвучить их просьбу Министерству спорта. Районы и города тратят деньги на тренеров, на поездки на соревнования, транспорт и многое другое, но в смотре конкурсов министерства на лучшую работу волейбол не представлен. Есть парусный спорт, есть стрельба по тарелочкам, а самого массового вида спорта Татарстана — нет! — сообщил Морозов.

В зале воцарилось долгое молчание. Никто из присутствующих не мог внятно ответить на этот потихоньку превратившийся в риторический вопрос Юрия Андреевича. Однако на этом его вопросы не закончились, и от второго из них волосы Мухаметшина, кажется, встали дыбом.

Как отметил тренер, «мы то ли не можем, то ли не хотим проводить первенство Казани»

— Я недавно побывал судьей на соревнованиях первенства Лениногорска. Прекрасный получился турнир, как и в Рыбной Слободе и многих других районах и городах. Но первенства города Казани у нас нет. Мы просили два года назад городской комитет попробовать организовать, но он отказался. То ли не можем, то ли не хотим проводить первенство Казани. Представьте, лучший волейбольный город Европы не имеет своего первенства! — воскликнул Морозов.

Оправдать это незавидное положение взялся Мансур Каримов, но у него получилось лишь свалить вину на других.

— Да, я тоже согласен, что при товарище Фахриеве чемпионаты Казани провести, к сожалению, не получалось. Надеемся, с приходом нового руководителя ситуация поменяется, — сказал он.

— Но вы подтверждаете информацию от Морозова? — удивился Мухаметшин.

— Это не совсем так. Проводится много разных соревнований в Казани, — продолжал оправдываться Каримов.

— Ну чего?! Федерация Казани есть? Нет! Первенство Казани проводится? Нет! В городе семь административных делений, как нельзя организовать? Пытаетесь выезжать на наших и министерских плечах, которые мировые соревнования организовывали? Плохо работаете, минус! — возмущался Мухаметшин. — Просто выпал сейчас. Я на самом деле тут вне себя сижу, как так можно?!

— Нет, я хочу сказать, что соревнований в Казани проводится очень много, — начал было снова Каримов.

— Кончай ты мне тут по линии федерации волейбола Казани, не надо. Ты сейчас только усугубишь свое положение, может закончиться на этом твоя речь сегодня, — перебил его Фарид Хайруллович. — Это ни моя, ни твоя заслуга, не лезь туда! Это республика проводит. Чемпионат мира по футболу будет летом, ты его себе, что ли, припишешь?

Фарид Мухаметшин завершал эту конференцию своим получасовым монологом. Самой резонансной его частью, пожалуй, получилась та, где он прошелся по отстающим в развитии волейбола районам республики.

— По сельским поселениям и районам. Лаишевский, Пестречинский, Ютазинский, Камско-Устьинский и Кайбицкий районы фигурируют в отстающих. Представители этих муниципалитетов, считайте, что мы сегодня показали вам желтую карточку. Если не будет динамики развития волейбола, одного из самых дешевых и доступных видов спорта, то мы будем просить дальше. Я приеду на коллегию и если будет рассматриваться такой вопрос, то я буду просить отстранить вас от работы как недееспособных, — был краток и резок в оценках Мухаметшин.

Впрочем, источник нашего издания в Кайбицком исполкоме сообщил нам, что в районе шокированы этими словами. Кайбицы в 2016 году одними из первых организовали соревнования между сельскими поселениями и организациями района. К тому же совсем недавно представители района выиграли межрайонный турнир, где в числе прочих участвовали сильные команды Высокой Горы, Ульяновской области, а также Казани. Казань, кстати, завоевала в этот день титул лучшего волейбольного города республики, что вызвало негодование у Мухаметшина. Так что вопросы к исполнительному органу были и здесь.

Самой резонансной частью выступления Мухаметшина, пожалуй, стала та, где он прошелся по отстающим в развитии волейбола районам республики

Конференция, хоть и носила скандальный оттенок, получилась достаточно информативной. По крайней мере, руководители различных волейбольных структур искренне и без опаски высказали наболевшее своему прямому руководству. Такая практика может стать примером для развития и остальных видов спорта республики. Главное — сделать из всего этого правильные выводы и строго идти по намеченной концепции, которая выглядит цельным документом уже сейчас.