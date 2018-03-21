Проект Марата Башарова: разговор о душе и для души

В течение двух вечеров в большом зале Камаловского театра шла постановка Марата Башарова «Разговор с душой. За гранью». О том, кому непременно стоит посмотреть проект Башарова и чем он ценен, в материале «Реального времени».

При полном зале

«Разговор с душой. За гранью» — вторая часть проекта Марата Башарова, которая делается по благословению ДУМ Москвы. Первая часть увидела свет два года назад. В основе — рассказ о духовном пути человека к Богу. Собственно, рассказ ведется об исламе, но параллели можно провести практически с любой традиционной религией. В конце концов, Творец у нас один. Вот пути, по которым человек к Нему идет, они разные.

Проект Марата Башарова создавался на деньги благотворителей, бюджет постановки 10 млн рублей. Если учесть не спецэффекты, которыми изобилует постановка, сумма по нынешним понятиям невелика. Деньги, вырученные от продажи билетов, идут на благотворительные цели. В частности, на помощь сирийским беженцам.

Башаров — и режиссер спектакля, и исполнитель главной роли. Его персонажа так же, как актера, зовут Марат. И в этом есть некий личностный момент. Когда проект замышлялся, его создатели шли на запланированный риск — трудно было предположить, что на столь «некассовую» тему пойдут зрители. Оказывается, идут, спектакли в Казани прошли практически при аншлагах, постановка часто прерывалась аплодисментами.

В спектакле сосуществуют фрагменты, заснятые на пленку, и в этом смысле Башаров-режиссер удачно выходит из положения, есть пластические номера, хореография, вокал



Разговор по душам

Подходить к «Разговору с душой» с точки зрения театральной рецензии не стоит, перед нами весьма синтетический жанр, который не хочется обозначать как «шоу» — в этом было бы нечто кощунственное. Тем не менее, в спектакле сосуществуют фрагменты, заснятые на пленку, и в этом смысле Башаров-режиссер удачно выходит из положения, есть пластические номера, хореография, вокал. И, собственно, драматическое действие.

Наверное, если определять жанр, «Разговор с душой» с некоторой долей условности можно отнести к такой ранней форме театра как мистерия у христиан. Основа сюжета проекта Башарова — духовный путь человека, его личное познание премудростей Корана, когда суры священной книги перестают быть абстрактными и становятся личными для героя.

Идет вечная борьба за его душу — борьба добра и зла, эти два противоположных начала схлестываются в непримиримом поединке. В принципе, текст спектакля в некоторые моменты достаточно прост, даже местами наивен, как наивна и фабула постановки. Но в этой наивности есть какая-то детская прелесть и чистота, которая обращена не к умам, а к сердцам сидящих в зале.

Традиционный ислам сейчас нуждается в поддержке, к сожалению, неверная трактовка некоторых его постулатов, извращение смысла вероучения привели к тому, что ставится знак тождества между исламом и насилием и террором. В большинстве случаев это происходит от незнания.

«Разговор с душой» — своего рода удачный опыт очень грамотной, богословски верной трактовки ислама, его популяризация. Причем понятной не только людям, традиционно исповедующим ислам, но и представителям других конфессий, что очень важно. Для этой аудитории, наверное, стоит работать более активно.

Башаров — и режиссер спектакля, и исполнитель главной роли. Его персонажа так же, как актера, зовут Марат



Главный герой, находясь между жизнью и смертью, когда душа его вот-вот может покинуть тело, словно пускается в путь, где нет таких понятий, как время и пространство. Каждая встреча на таком пути — урок для души, очередная нравственная ступенька, которую надо преодолеть. Зло коварно, оно поначалу может быть привлекательно, оно манит и искушает. Добро побеждает, но надолго ли? Похоже, что герой Марата Башарова будет подвергаться новым соблазнам.

В принципе, история, рассказанная в «Разговоре с душой», достаточно банальна, да и основной принцип постановки — это иллюстративность. Но, повторюсь, дело не в этом. Перед нами своего рода урок основ нравственности и веры. А поскольку большая часть современного общества — далеко не самые прилежные ученики, создатели постановки говорят с нами доступным нам языком. Наша задача — усвоить этот урок.