Марат Башаров ведет «Разговор с душой»

Фото: Олег Тихонов

На сцене Камаловского театра в течение двух вечеров представляют проект «Разговор с душой. За гранью», который создал Марат Башаров с группой единомышленников под патронатом Духовного управления мусульман Москвы. Подробности этой работы — в репортаже «Реального времени».

Ради благотворительности

Бюджет, которым располагали создатели проекта, а Марат Башаров является и режиссером, и исполнителем главной роли, оценивается в 10 миллионов рублей. Причем это деньги благотворителей, государственное финансирование не присутствует. Правда, для того, чтобы привезти «Разговор с душой» в Казань, обратились за поддержкой к президенту РТ Рустаму Минниханову, письмо на его имя было написано муфтием Равилем Гайнутдином. Поддержка главы Татарстана была незамедлительно получена.

Премьера «Разговора с душой. За гранью» состоялась в феврале в «Крокус Сити холле» в Москве, зрители охотно раскупали недешевые билеты, вся выручка от продажи которых пошла на благотворительные цели, в частности, на помощь сирийским беженцам.

«Разговор с душой. За гранью» — вторая часть проекта, первая называлась «Разговор с душой. Время поговорить» и увидела свет 2 года назад. Так что проект вполне правомерно назвать дилогией. Превратится ли она в трилогию — время покажет.

«Мы хотели своей постановкой показать ту боль, то зло, которое несут войны, иногда прикрываясь религиозными постулатами», — рассказал Ильдар Аляутдинов



«Когда мы начинали проект, то у нас была привязка ко дню рождения пророка Мухаммеда, но со временем мы решили сделать постановку, которая будет интересна для всех, не только для исповедующих ислам. То есть проект, который интересен для всех и каждого. Мы хотим донести до зрителя общечеловеческие истины, которые в современном мире, к сожалению, утрачиваются. Порой людям тяжело разобраться в том, что есть хорошо, а что плохо, что есть черное, а что белое. И бывает, что внешняя подсказка, она необходима. В этом году мы затронули еще одну тему, непростую, животрепещущую, это тема Сирии. В прошлом году мы посещали сирийских беженцев вместе с Маратом Башаровым и воочию осознали ту серьезную проблему, которая есть в мире, и эта проблема не где-то далеко, а это проблема каждого из нас. Мы хотели в своей постановке показать ту боль, то зло, которое несут войны, иногда прикрываясь религиозными постулатами», — рассказал на пресс-конференции Ильдар Аляутдинов, генеральный директор проекта, муфтий Москвы.

Восемь месяцев работы

В основе сюжета — история некоего бизнесмена, его играет Марат Башаров, который в результате сложного духовного пути находит ответы на важные для души человека вопросы, понимает ценность жизни и постигает смысл вечных истин, заложенных в Коране. «Разговор с душой» — это ответ тем, кто пытается представить ислам лишь в черном свете, выдавая его за религию жестокости, что, разумеется, не имеет никакого отношения к этой доброй и справедливой религии, пронизанной гуманизмом.

Подготовка спектакля длилась восемь с половиной месяцев, масштабные декорации состоят из более чем 2 тысяч элементов, в работе принимали участие более пятисот специалистов. Очевидно, что бюджет в 10 миллионов рублей, пожертвованных благотворителями, был очень невелик для такого масштабного проекта, и можно предположить, что большая часть работы велась на энтузиазме его создателей. «Мы отчитались за каждую пожертвованную нам копейку», — подчеркнул продюсер проекта Азат Галямшин. По его словам, видеоряд проекта включает в себя большое количество спецэффектов, к сожалению, не все они могут быть воспроизведены в зале Камаловского театра по техническим причинам, но создатели «Разговора с душой», тем не менее, прилагают все усилия, чтобы постановка произвела впечатление на публику.

«Разговор с душой» — проект музыкальный, для него специально создавались и вокальные, и хореографические номера. Создатели пока даже не придумали названия жанра своей постановки, представляющей некий синтез драматического действия, пения, танца, видеоряда со спецэффектами.

Исполнитель роли главного героя и одновременно режиссер постановки Марат Башаров отметил, что в жизни ему повезло — он работал и работает со многими выдающимися режиссерами. «Все, чему я научился у этих людей, я принес сюда. Все, что могу, все чему меня учили. И я понял, что насколько это сложно быть и режиссером, и исполнителем главной роли, когда ты не имеешь возможности посмотреть на себя со стороны. Спасибо большое, что мне еще и доверили надеть на себя одежду режиссерскую. Приятно, что в финале люди выходят из зала со слезами на глазах», — отметил Марат Башаров.

Кстати, в проекте заняты и представители других конфессий. Например, роль Ангела исполнил молодой русский актер Александр Головин. «Каждый персонаж нашей постановки, по сути, отражает какую-то часть человеческого общества. Мы хотели показать максимум проблем, с которыми сталкивается человек. Есть персонажи, которые очень мало знают об исламе. Есть этнические мусульмане, которые, наверное, больше стесняются своей религии, чем гордятся. Есть люди, которые относятся к исламу так, как к нему относились в советское время. В целом складывается картинка современного общества», — пояснил Ренат Абянов, автор драматургической основы «Разговора с душой».

Создатели проекта планируют большой гастрольный тур, он проляжет, помимо Казани, через Башкортостан, Крым, республики Кавказа, Казахстан, Кыргызстан.

1 / 22 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов