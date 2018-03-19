Две «волевые ничьи» с чемпионом — промежуточный успех или новая реальность?

«Синтез» не проиграл волгоградскому «Спартаку» в обоих домашних матчах и сохранил третью строчку перед плей-офф

Фото: Олег Тихонов

Вторая игра ватерпольного «Синтеза» против действующего чемпиона страны — волгоградского «Спартака» ничего хорошего казанцам не сулила. Казалось, последние серьезно разозлили соперников, вытянув (5:5) почти проигранный матч. Однако и в ответном поединке «Синтез» особо не тушевался и в еще более веселом «матче-маятнике» подтвердил свой класс, заработав еще одно очко (8:8). Голосующие волгоградцы в Казани, неудержимый Мехди Марзуки, который «нужен», и «качельная» игра с валидольной концовкой — об этом и других подробностях матчей в материале «Реального времени».

Спаслись на опыте Белофастова

Во втором поединке волгоградцы жаждали исправиться после упущенной победы в первом, прошедшем днем ранее. В субботу «Спартак-Волгоград» уверенно вел большую часть матча, но когда начался четвертый период и счет стал 5:2, гости то ли сами слишком рано уверовали в победу, то ли «Синтез» резко прибавил — и сравнял счет буквально в последней атаке. Нападающий «Спартака» Артем Ашаев в личной беседе с корреспондентом «Реального времени», впрочем, уверял, что гости сами отдали игру.

— Вчера мы закрылись рано, уже начали доигрывать в четвертом периоде, не нападали, хотели как можно быстрее закончить, — сетовал Ашаев. — И получилось, что сыграли хуже, чем надо было.

— «Спартак» сбавил или «Синтез» так прибавил?

— У нас ряд игроков ушли. В принципе, и у Казани состав тоже поменялся. Я думаю, что составы у нас сейчас равные и на данный момент большую роль играет уже физическая подготовка. Ну и тренерская мысль, — размышлял серебряный призер казанской Универсиады.

Можно было бы сказать, что героями спасения стали ватерполисты «Синтеза» — центральный нападающий Игорь Плискевич и подвижный нападающий Алексей Рыжов-Аленичев. Однако эти лавры стоит отдать все-таки тренеру казанцев Андрею Белофастову, который вовремя взял тайм-ауты, сумел успокоить команду и найти нужные слова. Неслучайно совсем недавно наставник «Синтеза» получил солидный статус «Заслуженного тренера России».

И разумеется, волгоградцы на вчерашнюю игру вышли злее некуда. Не увезти свою победу из Казани в девятом туре они точно не желали. Дома спонсоры не поймут, да и болельщики.

Трибуны бассейна «Оргсинтез» были заполнены почти под завязку. Фото Олега Тихонова



Проверку Волгоградом конкуренты не прошли. Очередь «Синтеза»

До конца регулярного первенства остается три тура, в которых казанской команде предстоит сыграть с прямым конкурентом за место в первой четверке — подмосковным «Штурмом-2002», а также с астраханским «Динамо» и казахстанской «Астаной». То есть уже в отчетном матче чемпионат выходил на финишную прямую, а значит, каждое потерянное очко может стоить места в предстоящем плей-офф. Благодаря двум поражениям в последних матчах именно от волгоградского «Спартака» «Штурм-2002» отстал от «Синтеза», но ненамного — всего на три очка. Так что казанцам даже в играх против действующих чемпионов России нужно было набирать очки.

Игроки гостевой команды в день матча, кстати, даже успели сходить на выборы президента России. Как сообщил после игры корреспонденту «Реального времени» Артем Ашаев, в команде заранее подготовились к этому дню и взяли открепительные удостоверения.

Игра удалений

Как и предполагалось, матч начался с агрессивного давления гостей. И если в первой атаке вратарь «Синтеза» Антон Антонов здорово среагировал на хлесткий бросок, то со второй попытки волгоградцы таки забили — 0:1.

Впрочем, в ответной же попытке Мехди Марзуки после недолгого розыгрыша пробил голкипера гостей Александра Федорова прямым мощным броском. На этом игра, подарившая болельщикам очень бойкий старт, несколько успокоилась. Белофастов взял тайм-аут, чтобы сбить темп. Но гости уже под конец периода снова пробили Антонова усилиями Никиты Круга — 1:2. Болельщики «Синтеза» тут же загрустили. Кстати, что касается зрителей, трибуны бассейна «Оргсинтез» были заполнены почти под завязку — говорить о непопулярности водного поло в столице Татарстана уже не приходится.

Тем временем казанцам никак не удавалось вывести кого-то на ударную позицию, большая часть попыток пресекалась до броска. Да и гости часто били в воду, и мяч уходил много выше ворот казанцев. Впрочем, третий мяч «Спартаку» забросить труда не составило — 1:3.

Фото Олега Тихонова. Казанцам даже в играх против действующих чемпионов России нужно было набирать очки. Фото Олега Тихонова



«Искали больше разнообразия в атаке»

— Алексей, проснись, пожалуйста, — неожиданно послышалось с тренерской скамейки казанцев.

И уже в следующей попытке, когда у гостей удалился Степан Андрюков, казанцы мгновенно забросили второй мяч и вернулись в игру — 2:3. Теперь занервничали на тренерской скамье «Спартака». «Руки, руки, Вася!» — кричали оттуда, и не зря — Вася (Еськов) тут же удалился. Волгоградцы взяли тайм-аут, после которого «Синтез» в большинстве сравнял счет, что было логичным следствием перелома в игре. А заработанный и реализованный Мехди Марзуки пенальти стал его продолжением — 4:3.

— Сегодня была открытая игра, не чета вчерашней. Почему? — спросил у героя матча — Марзуки корреспондент «Реального времени» после игры.

— Вчера у нас было много ошибок на старте, но потом мы собрались и в последние двадцать минут сыграли лучше. Сегодня ошибок было много у обеих команд. Невозможно одинаково играть каждый матч. Мы забили быстрые голы, много мячей залетало легче, чем вчера. Разница в том, что мы искали больше разнообразия в атаке, и игра у нас шла легче, — рассуждал Марзуки.

Тем временем игра раскрылась окончательно, команды в обороне все больше фолили. Под конец второго периода, как и в первом, маятник вновь качнулся в сторону гостей, и те быстренько сначала сравняли счет и тут же забросили «в раздевалку». Так, за половину игры команды набросали почти столько же мячей, сколько за весь предыдущий матч, — 4:5.

Мехди неудержимый

Такая же открытая игра с взаимными ошибками продолжалась и после перерыва. «Спартак-Волгоград» вновь прибрал инициативу к рукам, подтянув еще и дисциплину, — гости перестали удаляться. «Синтез» же действовал слишком поспешно, не доводя атаки до бросков с удобных позиций. Так что Волгоград снова ушел вперед — 4:7.

— Волгоград вначале просто берег силы, — пошли уже другие разговоры по трибунам.

Но нет — «качели» и не думали никуда уходить. Вскоре забрасывала уже только Казань. Вновь реализовал пятиметровый бросок Мехди Марзуки, затем с игры дважды забросил Плискевич — 7:7, и на трибунах вновь зародилась надежда.

«Спартак-Волгоград» ответил за четыре минуты до конца игры, вновь выйдя вперед. Но через две минуты гости остались в меньшинстве, и «Синтез» доказал, что поражения в этом матче не заслужил. Когда секундомер уже отсчитывал последние секунды на попытку, Марзуки решился на прямой бросок через частокол руки и пробил-таки Федорова — 8:8. Этот гол стал уже четвертым в игре у французского нападающего «Синтеза».

— Можно назвать Мехди героем матча и этой части сезона? — спросил наставника «Синтеза» корреспондент «Реального времени» после матча.

— Безусловно, он очень здорово провел эти две игры. Нам такой Марзуки нужен, и с таким Марзуки у нас есть шанс бороться и достигать результатов. Ведь без его голов, которых не было в играх, например, с «Динамо», нам было очень сложно играть. Поэтому я рад, что он вернулся. Многие скептики начали его критиковать. Но я знаю его реальные возможности и силы. И очень рад, что он показал именно в этих играх, что является лидером, — заключил Андрей Белофастов.

После таких рекомендаций от тренера автор этих строк не мог не пообщаться с Мехди Марзуки, чтобы выяснить у француза, что он думает о двух ничьих в матчах с действующими чемпионами.

Андрей Белофастов: «Я думаю, мы показали свою максимальную игру». Фото Олега Тихонова



— Две ничьи с чемпионом страны. Это успех?

— Это не успех. Не тот результат, который мы хотели. Но он очень важен для нас, ведь мы сыграли с Москвой не очень удачно. И нам надо было показать, что мы умеем играть хорошо, и мы доказали это сегодня. Но нам надо тренироваться еще больше, чтобы в плей-офф победить эти команды.

И все-таки, вторая ничья подряд и совершенно равная игра позволяют утверждать, что «Синтез» ничем не уступает действующему чемпиону России. После игры корреспондент «Реального времени» по традиции пообщался с наставником казанцев и обсудил с ним текущие вопросы:

— Две ничьи в играх против чемпиона — это успех или уже закономерность?

— Скорее всего, закономерность, потому что два раза по ходу игры мы проигрывали. С другой стороны, это успешный результат. Безусловно, мы хотели выиграть, но надо признать, что сегодняшний результат отражает реальность. Все-таки это чемпион России, несмотря на то, что они потеряли пару игроков. Команда у них на ходу и по праву является одним из лидеров нашего чемпионата. Я думаю, мы показали свою максимальную игру. Были ошибки, которые не позволили нам, к сожалению, одержать победу.

— Это «Спартак-Волгоград» сдал по сравнению с прошлым сезоном или «Синтез» прибавил?

— Вопрос интересный. Если смотреть по качеству игры, думаю, что мы в этом сезоне играем лучше. Если смотреть по результату, то и в прошлом году мы заняли третье место в «регулярке», и в этом, думаю, тоже займем третье. Сложно говорить. В этом году чемпионат намного сложнее. Московское «Динамо» собрало сильных игроков, и Волгоград остался на хорошем уровне. В этом году нам намного сложнее играть. Но фаворитами можно считать три команды: «Динамо», «Спартак-Волгоград» и «Синтез».

— Вчера игра была более закрытая, чем сегодня. С чем это связано?

— Во-первых, потому что очень сложно два дня играть против одной и той же команды, тем более против равной. Тем не менее эта система чемпионата намного интереснее.