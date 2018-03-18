Данис Зарипов в роли «джокера»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» обеспечил «Ак Барсу» победу над своим бывшим клубом

Поражение казанцев в первом матче четвертьфинальной серии вышло весьма неожиданным. Перебросав соперника, выиграв почти три четверти вбрасываний, имея больше возможностей для реализации лишнего, ведя на протяжении большей части игры в счете, команда Билялетдинова уступила в овертайме и осложнила себе путь к финалу конференции. Ехать на Урал с двумя «баранками» лидеру Востока совсем не хотелось, поэтому на субботний поединок он вышел, как на решающий бой. Свидетелем убедительного реванша (4:1) в матче №2 стал известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Гарипов Веханеном не проснется

Рвать на себе волосы и предпринимать решительные меры кадрового или иного свойства после проигрыша штабу «барсов» было незачем. Эта серия тяжеловесов изначально обещала стать затяжной, да и история 100-матчевого противостояния казанцев и магнитогорцев в первенствах России пестрит всякими поворотами. Кто, к примеру, из болельщиков «Ак Барса» верил в то, что одержав важнейшую победу в четвертой встрече финальной серии чемпионата Суперлиги 2006/07 в гостях и вернув ее в Казань, команда Билялетдинова уступит в решающем пятом матче на родной «Татнефть-Арене»? Или в то, что спустя 3 года, начав четвертьфинальное противостояние двойным выигрышем на «Арене Металлург», а затем ответив подобной любезностью дома, Морозов и компания все же доведут серию до победы и вскоре будут второй сезон подряд пить шипучий напиток из Кубка Гагарина? А разве 0:4 от «Магнитки» минувшей весной было справедливым итогом равной, в принципе, борьбы?

Зарипов в первом матче не вышел, но и без него команда сыграла вдохновенно, с позиции силы, на приличных скоростях, но вот у своих ворот недостаточно плотно и аккуратно. Перед вторым поединком стало ясно — Эмиль Гарипов и 17-го числа проснется Гариповым, а не Нильссоном или Веханеном, а это значит что? Это значит, что Биллу и его помощникам за время, прошедшее до второго стартового вбрасывания, надо было «навтыкать» своим защитникам так, чтобы они создали вокруг голкипера «пояс безопасности», способный придать ему уверенности.

Замучили журналисты наставника хозяев после первой игры и вопросами о Зарипове. Как знать, возможно, свое тайное оружие главком «барсов» изначально собирался выпустить позднее, в разгар серии. В заявке на матч №2 Зарипов значился в третьем звене с уже «опробованными» партнерами Ткачевым и Галиевым, Косова же перевели в четвертое сочетание к Свитову и Клинкхаммеру.

Шайба стала наградой хозяевам за настойчивость и компенсацией за неиспользованные моменты



Гол как награда

Это сочетание и сработало на 13-й минуте, когда капитан «Ак Барса» выиграл вбрасывание в своей зоне и отправил в быстрый отрыв своих партнеров по нападению. Клинкхаммер протащил шайбу до чужой зоны, отдал ее Косову, и «экс-магнит», не сближаясь с Кошечкиным, хлестким броском отправил каучуковый снаряд в сетку — 1:0. Шайба стала наградой хозяевам за настойчивость и компенсацией за неиспользованные моменты. Их к середине периода у казанцев набралось уже с пол-дюжины. Почин положил опять-таки Зарипов, с паса которого Галиев не попал в створ уже на третьей минуте. Затем гости на время отодвинули игру к владениям Гарипова, но потом все вернулось на круги своя.

Главным «невезунчиком» этих минут стал Иржи Секач. Сначала открывший счет накануне чех не смог увенчать голом свой эффектный индивидуальный проход, затем его передачу не использовал во время атаки сходу Азеведо, а в середине периода Иржи промахнулся по пустому углу ворот. Гарипов вступал в игру реже своего визави, но действовал в этих редких эпизодах уверенно. На 11-й минуте защитники дали без помех пройти к воротам Калетнику, но Эмиль не сплоховал. Отразил и намертво поймал вратарь и несколько бросков от синей линии. Почувствовав эту уверенность, «барсы» и открыли счет, а в конце периода умело засушили игру. Игру, замечу, без единого удаления в первой двадцатиминутке.

Зарипов превратил «день сурка» в «день охоты на лис»

Со старта второго периода «барсы» как с цепи сорвались. Их четвертый супербыстрый гол в этом плей-офф был забит шедеврально — Азеведо и Секач расчертили вражескую зону как на планшете. Кстати, лучший нападающий первого кубкового раунда Азеведо забрасывает уже свою четвертую шайбу в плей-офф и каждая из них (!) становится победной. Через 35 секунд после возобновления игры трибуны ТНА взорвались и не умолкали еще пять минут, во время которых Кошечкин не успевал и голову поднять после набегов всех без исключения хозяйских троек нападения.

А потом начала повторяться история из первого поединка. «Металлурги» без особых усилий перевели боевые действия на территорию соперника, казанцы элементарно встали, и дежавю стало делом времени. Когда первое звено гостей чудом не затолкало шайбу в сетку и Лямкин с Вольски сцепились в борьбе на льду, команды остались в усеченных составах и Ли сократил разрыв до минимума — 2:1.





На последней минуте периода Зарипов подхватил за воротами магнитогорцев бесхозную шайбу и выдал пас-конфетку Галиеву



Огромных усилий «барсам» стоило вновь вернуть игру в зону Кошечкина. На 32-й минуте матча Зарипов преуспел на добивании — 3:1. А на последней минуте периода опять, как хитрый воришка, подхватил за воротами магнитогорцев бесхозную шайбу и выдал пас-конфетку Галиеву — 4:1. Гол из раздевалки, гол в раздевалку — и сопротивление подопечных Виктора Козлова было подавлено на корню.

Свидетельством капитуляции гостей стал выход в рамку с начала третьего периода Самсонова, хотя Козлов после матча и скажет, что просто «хотел дать Самсонову поиграть». О заключительной трети поединка писать особенно нечего — «Ак Барс» играл по счету, предельно аккуратно и безавантюрно. Все потуги гостей создать хоть какую-то остроту перед воротами хозяев гасли еще в средней зоне, и удовлетворенную публику развлекали только стычки Маркова с Вольски. А также Азеведо с Коваржем. Интересно, что при равных, но сокращенных составах по-прежнему создавалось впечатление, что у «Магнитки» большинство — даже обоюдные удаления в серии против уральцев казанцам из арсенала желательно исключить. На последних минутах зрители погнали волну, уже предвкушая возвращение серии в столицу Татарстана в следующую пятницу.

Зинэтула Билялетдинов: «Кончайте фантазировать, занимайтесь своим делом!»

— Команда сыграла достаточно хорошо, допустила минимальное количество ошибок. Будем готовиться к следующему матчу, — сказал на послематчевой пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов, но журналисты и в этот раз тренера так просто не отпустили.

— С чем связано отсутствие Бурмистрова, и правда ли, что Зарипов попал в состав только потому, что Бурмистров травмирован?

— Кончайте фантазировать! Неправда это, занимайтесь своим делом.

«Команда сыграла достаточно хорошо, допустила минимальное количество ошибок. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал на послематчевой пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов



Роб Клинкхаммер: «Вчера мы сделали глупые ошибки, а сегодня контролировали почти всю игру»

— У нас очень серьезный соперник, и мы хорошо проанализировали вчерашнюю игру. В частности, не допустили ни одного удаления [кроме обоюдных] — против такой команды удаляться нельзя, — отметил очевидное канадский форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер.

— В чем различие между двумя играми — вчера и сегодня?

— В первом поединке мы сделали несколько глупых ошибок, что опытный соперник использовал. Сегодня сыграли по-другому.

— Прокомментируйте первый гол, который сотворили вы с Косовым.

— Нам удался быстрый отрыв два в одного, я увидел, что Ярослав находится в лучшей позиции и отдал ему передачу. Бросок у него вышел что надо! Сегодня мы победили, потому что контролировали почти всю игру.

Данис Зарипов: «У нас с «Металлургом» очень техничный хоккей»

Один из героев победного матча «опальный» Данис Зарипов также не отказался пообщаться с журналистами. «На мой взгляд, матч сегодня сложился очень интересно — и голов, и моментов было достаточно. С самого начала обе команды немного осторожничали, свели к минимуму рискованные передачи. Игра шла в ожидании ошибок соперника, они были — это хоккей. Главным было умело ими воспользоваться, и нам удалось довести матч до уверенной победы. Всех с победой, главное — не задирать носы. Сделан только маленький шажок, надо идти дальше, тихо, мирно, монотонно работать на победу», — сказал форвард.

«Сделан только маленький шажок, надо идти дальше, тихо, мирно, монотонно работать на победу», — сказал Заприов



— При счете 2:0 вы, как и вчера, отошли назад и пропустили. В чем причина? — спросил корреспондент «Реального времени».

— Это было вполне ожидаемо. Соперник тоже ждал наших ошибок, давил. Допустили небольшую помарочку, случилось удаление и гол. Но это хоккей, он из таких моментов и складывается.

— Удачно сыграть вам помогло то, что вы несколько сезонов провели в «Металлурге»?

— Знаете, про соперника можно знать очень многое, но это не значит, что ты предугадаешь, как против тебя сыграют в той или иной ситуации. Мы много чего знаем и стараемся этого придерживаться, но что и как случится в следующих матчах, неизвестно.

— Главный тренер похвалил вашу тройку.

— Спасибо ему огромное за эту оценку. Наше дело — продолжать работать в этом ключе, показывать свой лучший хоккей и вести команду к победе.

— Показалось, что в третьем периоде против вас стали играть жестко, провели несколько силовых приемов?

— Ничего удивительного в этом нет. Это плей-офф, и вообще, на мой взгляд, у нас с соперником очень техничный хоккей. И силовых приемов мало.

Александр Норден, фото ak-bars.ru