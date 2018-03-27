Весенняя распродажа в Уфе: активы от Николая Колесова, апартаменты люкс и теплоход Тукая

Обзор самых интересных объявлений уфимского сегмента Avito

«Реальное время» после казанского обзора подготовило обзор наиболее интересных объявлений на сайте объявлений, связанных с продажей в Уфе. Среди них несколько объектов УППО, ресторан на ипподроме «Акбузат», самая дорогая квартира города, теплоход проекта «Габдулла Тукай» и главная ошибка месяца: магазины «Развивайка» и «Главпивторг» за 1,2 млрд рублей.

«Реальное время» просмотрело объявления на Avito, размещенные жителями Уфы. Наша редакция проанализировала сообщения и отобрала пятерку наиболее интересных объявлений.

В Уфе почти 200 тысяч объявлений касаются транспорта. Однако большую часть из них занимают запчасти. Объявлений по автомобилям чуть больше 12 тысяч.

На сегодня уфимцы хотят продать или купить через сервис более 23,5 тысячи квартир. Объявлений, касающихся коммерческой недвижимости, размещено более 3,5 тысячи.

«Ростех» распродает имущество УППО

Наше внимание привлекли несколько объявлений о продаже объектов АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение» (УППО). Предприятие входит в состав АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», которое возглавляет казанец Николай Колесов, и является структурой «Ростеха». В марте на Avito появилось сразу несколько объявлений о продаже объектов УППО.

АО «РТ-Стройтех» (специализируется на продаже непрофильных активов «Ростеха») сообщило о продаже 4-этажного административного здания уфимского предприятия. Владелец рассчитывает получить за него 102,4 млн рублей. Здание расположено на улице 50 лет СССР. Его площадь составляет 4 166,6 кв. м.

В марте на Avito появилось сразу несколько объявлений о продаже объектов УППО. Фото journalufa.com.

Также «РТ-Стройтех» разместил объявление о продаже производства на той же улице. Производственные помещения площадью 19 322 кв. м расположены в 8-этажном здании. Они оцениваются в 250,2 млн рублей. Отмечается, что сейчас помещения не используются.

Стоит отметить, что это же здание выставлено на продажу и самим УППО. Предприятие разместило отдельное объявление. В нем это здание оценивается на порядок ниже. За те же 19 322 кв. м продавец просит 190 млн рублей.

Также УППО продает лечебно-оздоровительный комплекс, находившийся в ведении предприятия. ЛОК «Солнечные пески» владелец оценил в 143,7 млн рублей. В комплекс входят административный корпус, спальные корпуса, коттеджи, столовая и здание под гараж, сауна и прачечная. Площадь земельного участка — 90 000 кв. м, общая площадь строений — 7 309,9 кв. м.

Несмотря на распродажу активов сообщений о закрытии предприятия нет. Наоборот, в феврале СМИ рассказывали о планах УППО освоить производство авионики для пассажирского самолета МС-21. Также предприятие изучало возможность встроиться в рынок нефтегазового направления.

Часть активов УППО выставили на продажу еще в начале 2015 года. ЛОК «Солнечные пески» тогда предлагали купить за 239 млн рублей. Также продавался еще один комплекс — «Березка». Помещения на улице 50 лет СССР планировалось сдать в долгосрочную аренду.

При детальном изучении выясняется, что речь идет о трактире «Бульвар» на ипподроме «Акбузат». Фото tomesto.ru

Трактир «Бульвар» на ипподроме

Среди объявлений о продаже коммерческой недвижимости также выделяется сообщение о «Помещении свободного назначения» по адресу: ул. Менделеева, 217а. Владелец рассчитывает выручить за него 100 млн рублей.

При детальном изучении выясняется, что речь идет о трактире «Бульвар» на ипподроме «Акбузат».

Риелтор сообщил «Реальному времени», что владелец продает комплекс в связи с тем, что живет за границей. Он подчеркнул, что ипподром не является собственником помещений. Площадь помещений на первом этаже составляет 743,2 кв. м. Также имеется 1 872,8 кв. м на цокольном этаже, где расположены кухонный цех со складом и прочие технические помещения.

Продавец подчеркивает, что объект можно использовать не только как заведение общепита.

«Возможно перепрофилирование под любой бизнес (торгово-развлекательный комплекс, магазин, салон красоты, клинику и т. д.)», — говорится в объявлении.

Напомним, что ипподром «Акбузат» был перестроен в 2005—2007 годах. Его реконструкция была приурочена к празднованию 450-летия вхождения Башкирии в состав России. Проект нового ипподрома разрабатывала компания RAUM Architects из Японии. Строила здание местная компания «Башкортостаннефтезаводстрой»

Самая дорогая квартира Уфы

Самой дорогой квартирой Уфы стали апартаменты в ТЦ «Александровский пассаж» на углу улиц Карла Маркса и Чернышевского. Двухуровневая квартира на пять комнат оценивается в 65 млн рублей. Площадь квартиры составляет 330 кв. м.

Похоже, что цена квартиры во многом определяется ремонтом, поскольку в столице Башкирии продаются объекты, превосходящие ее по площади или престижности расположения.

Любопытно, что еще год назад в столице Башкирии был другой лидер элитного жилья. Тогда самой дорогой считалась квартира за 38 млн рублей, что в 1,7 раза меньше, чем ценник на нового лидера. Она также была двухуровневой и располагалась в доме 79 по улице Цюрупы.

Объявление о продаже теплохода проекта 305 (проект «Габдулла Тукай») размещено в середине февраля. Фото river-forum.ru



Действующий теплоход проекта «Габдулла Тукай»

Наша редакция не могла пройти мимо такого объекта, как теплоход. Тем более, что он был построен по проекту названному в честь главного татарского поэта.

Объявление о продаже теплохода проекта 305 (проект «Габдулла Тукай») размещено в середине февраля. Стоимость такого необычного вида транспорта составляет 4,9 млн рублей, что сопоставимо с люксовым автомобилем (цена самого дорого автомобиля, продающегося в Уфе через Avito, как раз около 5 млн рублей).

Владелец не стал подробно расписывать характеристики теплохода. Указано, что его вес составляет 700 тонн. Также оговаривается наличие документов и расположение судна: Уфа.

Главная ошибка месяца: цоколь с арендаторами за 1,2 млрд рублей

Авторы еще одного объявления (оно уже удалено), скорее всего, ошиблись. Вероятно, выставляя цену своего объекта, они добавили три лишних ноля. В результате цокольные помещения площадью 170 кв. м с несколькими арендаторами стоят 1,2 млрд рублей. Таким образом, автор оценил 1 кв. м объекта в 7,5 млн рублей.

Отдельного внимания заслуживают и арендаторы. Кроме ателье и детского центра «Развивайка» здесь расположены магазин «Главпивторг» и магазин самогонных аппаратов.