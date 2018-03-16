Новости

08:47 МСК
Новости раздела

«МегаФон» представил интеграционные решения для цифровизации предприятий на выставке «Энергетика. Ресурсосбережение»

14:00, 16.03.2018 1
«МегаФон» представил интеграционные решения для цифровизации предприятий на выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» Фото: comnews.ru

XVIII Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» (12+) проходит в Казани до 16 марта при поддержке президента и правительства Республики Татарстан.

В работе выставки приняли участие более 130 ведущих компаний из России, Белоруссии, Казахстана, представители США, Германии, Венгрии, Израиля и Словении. В этом году особое внимание организаторы уделили тренду цифровизации, способствующей ресурсосбережению. Заметным событием стало выступление Павла Иванченко, руководителя по внедрению и развитию IoT-продуктов корпоративного бизнеса компании «МегаФон», который поделился с аудиторией опытом цифровизации различных сегментов бизнеса и рассказал о реализованных компанией интеграторских проектах.

Партнерский материал

Интернет-газета «Реальное время»
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 марта
    Когда уже роуминг отменят...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости

08:47 МСК
Новости раздела