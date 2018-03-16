Фабрика «Спартак»: будем пытаться выйти на мировое соглашение с АСВ

200 работников казанской обувной фабрики отправлены в административные отпуска

Длительная борьба за установление контроля над банкротством ОАО «Обувная фабрика «Спартак» выходит на финишную прямую. Вчера экс-глава УК «Шуз Концепт» Азат Фарукшин, защищающий интересы должника, окончательно проиграл затеянную им тяжбу по нивелированию у АСВ статуса залогового кредитора фабрики. Так что АСВ осталось сделать «всего-то ничего» — доказать объем залоговых требований на 3 млрд рублей, после чего оно обретет право самостоятельно определять условия и сроки продажи имущества «Спартака». Из-за этой борьбы фабрика-должник почти полгода находится под обеспечительным запретом на созыв собраний кредиторов по требованию ТФБ. Как стало известно «Реальному времени», с 12 марта половина трудового коллектива «Спартака» отправлена в административные отпуска до 1 апреля.

АСВ сохранило за собой особый статус

Вчера приблизился к развязке долгоиграющий арбитражный процесс вокруг банкротства АО «Обувная фабрика «Спартак», оказавшегося, как известно, еще одной большой жертвой крушения «Татфондбанка». Высшая судебная инстанция, кассация Поволжского федерального округа, отказала ликвидатору «ТД «Адонис» Азату Фарукшину, защищающему интересы «Спартака» в банкротстве, в удовлетворении его апелляционной жалобы на придание АСВ статуса залогового кредитора. С вынесением этого решения АСВ добилось выделения своих залоговых требований в отдельную строку без включения в общую конкурсную массу должника, пояснили «Реальному времени» участники судебного процесса. Причем они будут удовлетворяться в преимущественном порядке по сравнению с остальными кредиторами «Спартака». Резолютивную часть решения судья объявила вчера утром, а полный текст постановления будет опубликован на следующей неделе.

Однако и без лишних подробностей ясно, что с окончанием этого принципиально важного для АСВ судебного разбирательства агентство получает карт-бланш для предстоящей продажи дефолтных активов в рамках конкурсного производства «Спартака». Ведь вхождение в статус залогового кредитора дает ему эксклюзивное право самостоятельно определять стоимость и сроки продажи фабрики. Так что в противостоянии АСВ и его должника наступил коренной перелом: мяч перешел в руки конкурсного управляющего ТФБ, тогда как до сих пор игру вел его противник — ликвидатор «ТД «Адонис» Азат Фарукшин.

С окончанием этого принципиально важного для АСВ судебного разбирательства агентство получает карт-бланш для предстоящей продажи дефолтных активов в рамках конкурсного производства «Спартака». Фото ktovkurse.com



За банкротство «Спартака» встали в очередь

Противоборство между АСВ и должником ТФБ «Обувная фабрика «Спартак», за которым скрывается управляющая компания «Шуз Концепт», началось с запуском процедуры банкротства фабрики. Изначально заявление о несостоятельности «Спартака» 19 августа подало само АСВ, выставив долговые требования в 3 млрд рублей. Однако вслед за ним выскочила череда «конкурентов», заинтересованных в перехвате дела у АСВ. Как следует из электронного дела Арбитражного суда РТ, буквально через 5 дней с аналогичным требованием в суд обратилась казанская вентиляционная компания «АСТ-Климат» с долгом свыше 300 тысяч рублей. А затем и сама фабрика подала иск о собственном банкротстве. Каждый из кредиторов выдвигал своих кандидатов на роль временного управляющего: АСВ хотело видеть антикризисного менеджера из СРО «Возрождение» (Москва), а «АСТ-Климат» выбрала члена Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих центрального федерального округа ( Москва).

Из-за досадной юридической оплошности АСВ потеряло право взять под контроль банкротство «Спартака», несмотря на огромный долг. И хотя агентство всячески попыталось отыграть первый проигрыш, оттягивая на протяжении нескольких месяцев вступление в игру конкурирующих кредиторов, но оспорить решения арбитражных судов у него не получилось. В результате первоначальная процедура банкротства была запущена с 5 октября под началом «АСТ-Климат», а временным управляющим был назначен Шамиль Гарипов.

Реванш АСВ: запрет на созыв кредиторов

После этого корпоративная борьба за контроль над банкротством перешла в активную фазу противостояния. Конкурсный управляющий ТФБ взял реванш, добившись наложения обеспечительного запрета на созыв собрания кредиторов «Спартака». О накале борьбы свидетельствует тот факт, что только с августа 2017 года по январь арбитраж провел 54 судебных заседания, а за эти неполные 3 месяца — около 20.

Несмотря на взаимные претензии, процедура наблюдения, которая должна была закончиться еще 8 февраля, растянулась на полноценные 8—9 месяцев. Но так, по сути, и не началась. Формально фабрика признана банкротом, но фактически банкротство оказалось «замороженным» на стадии наблюдения (первоначальная стадия). Из-за блокады ТФБ временный управляющий «Спартака» не смог созвать ни одного собрания кредиторов, которое уполномочено было бы продавать имущество. Оказался нулевым и реестр требований кредиторов «Обувной фабрики «Спартак», хотя регулярно в арбитраж поступают заявления от его кредиторов со всей страны. Но ни одно из их требований не было принято судом к рассмотрению. Как следует из картотеки суда, всего зарегистрировано около 20 обращений, из которых самым крупным является требование «МСП Банка» на 11 млн рублей. Связаться с временным управляющим Шамилем Гариповым не удалось: он не отвечает на звонки.

Из-за блокады ТФБ временный управляющий «Спартака» не смог созвать ни одного собрания кредиторов, который уполномочен был бы продавать имущество. Фото Максима Платонова

С чем ТФБ войдет в реестр «Спартака»

«Запрет на формирование реестра кредиторов «Спартака» будет снят, как только ТФБ войдет со своими требованиями в реестр кредиторов», — пояснила «Реальному времени» представитель «Спартака» Елена Дорохова. По ее словам, это произойдет не раньше апреля — мая этого года, когда обоснованность их требований — залоговых и денежных — пройдет проверку в суде.

«Еще 22 декабря первая инстанция удовлетворила ходатайство ТФБ о разделении требований на залоговые и незалоговые. Мы обжаловали это решение, потому что мы полагаем, что они должны рассматриваться вместе, потому что одно проистекает из другого. Эти требования должны слушаться вместе, потому что есть третьи лица, которые претендуют на имущество, но не претендуют на деньги. Но ТФБ хочет разделить этих третьих лиц и отделить их от денежных требований. Мы, собственно говоря, оспорили это в апелляции и в кассации. Теперь им предстоит доказать, что есть денежный долг и отдельно залог. Это все будет решаться в апреле. Общая сумма по многим кредитам — 3 млрд рублей. Осложняет доказывание залога путаница с кадастровыми номерами на землю. Они брали в залог землю под одним кадастровым номером, а теперь его не существует. Кадастровая палата вносит изменения, понятные только ей. Им нужно подтверждать, что земля, которая им принадлежит, как раз та, что принадлежит фабрике. Это бремя доказывания АСВ», — рассказала она. Елена Дорохова подчеркнула, что выделение залоговых требований из общей массы — это технический процессуальный момент, который не заслуживает особого внимания.

Линия защиты АСВ

Однако источник, близкий к АСВ, не считает это пустой формальностью. По его словам, целью таких действий является желание получить всю сумму от продажи залогового имущества: «Имущество, выступающее предметом залога ТФБ, является наиболее ценным и ликвидным в структуре должника. Но в состав конкурсной массы хотят включить «мусорные» активы, которые искусственно снизят долю залогового имущества в общей цене предприятия. Поэтому АСВ добивается выделения залоговых активов в отдельную строку, чтобы доходы от его продажи пошли на погашение требований АСВ. Других целей просто нет. Но эта схема будет невыгодна остальным кредиторам, поэтому они выступят единым фронтом против АСВ. Так что вот статус залогового кредитора освободит их от необходимости согласовывать продажу залоговых активов». По его словам, довольно часто должники прибегают к различным приемам, чтобы уменьшить выплаты залоговым кредиторам за счет образования общей конкурсной массы всего имущественного комплекса. «Это не в наших интересах — мы хотим продать только то, что нам принадлежит», — заверил он.

По оценке Елены Дороховой, АСВ претендует и может получить в этом качестве здание фабрики на Островского и землю под ним, если сумеет доказать в суде права на них. Она предполагает, что активы будут выставлены на продажу не раньше осени 2018 года.

Часть работников «Спартака» с 12 марта была отправлена в административные отпуска. Фото kazangost.ru



«Спартак» на пороге закрытия?

А тем временем часть работников «Спартака» с 12 марта была отправлена в административные отпуска. По словам представителя трудового коллектива Татьяны Беляевой, без работы остались 200 человек заготовительного цеха, а остальные 200 человек продолжают «отшивать» летнюю коллекцию обуви. «Заготовители» будут находиться в отпуске до 1 апреля. «Люди отправлены в соответствии с трудовым кодексом: каждый день оплачивается из расчета 2/3 от заработной платы», — уточнила она. Что будет после 1 апреля, ей неизвестно. Но на фабрике все-таки готовятся к ее продаже.

«Конечно, мы очень будем пытаться выйти на мировое соглашение, — говорит Елена Дорохова. — Но насколько АСВ пойдет им навстречу — вопрос. Мы ждем созыва первого собрания кредиторов, где получим возможность предметно разговаривать с представителями АСВ. Уже здесь они не смогут от нас «спрятать голову в песок», — надеется она. По ее словам, у управляющей компании есть 5-летний бизнес-план, есть несколько вариантов мирового соглашения, но только нет желания АСВ их обсуждать. «Если АСВ не захочет долго ждать, то все будет упираться в продажу здания и земли», — предсказала она наиболее вероятный исход.