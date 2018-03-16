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Фабрика «Спартак»: будем пытаться выйти на мировое соглашение с АСВ

07:00, 16.03.2018 32

200 работников казанской обувной фабрики отправлены в административные отпуска

Фабрика «Спартак»: будем пытаться выйти на мировое соглашение с АСВ Фото: Drbis / kazan-photo.ru

Длительная борьба за установление контроля над банкротством ОАО «Обувная фабрика «Спартак» выходит на финишную прямую. Вчера экс-глава УК «Шуз Концепт» Азат Фарукшин, защищающий интересы должника, окончательно проиграл затеянную им тяжбу по нивелированию у АСВ статуса залогового кредитора фабрики. Так что АСВ осталось сделать «всего-то ничего» — доказать объем залоговых требований на 3 млрд рублей, после чего оно обретет право самостоятельно определять условия и сроки продажи имущества «Спартака». Из-за этой борьбы фабрика-должник почти полгода находится под обеспечительным запретом на созыв собраний кредиторов по требованию ТФБ. Как стало известно «Реальному времени», с 12 марта половина трудового коллектива «Спартака» отправлена в административные отпуска до 1 апреля.

АСВ сохранило за собой особый статус

Вчера приблизился к развязке долгоиграющий арбитражный процесс вокруг банкротства АО «Обувная фабрика «Спартак», оказавшегося, как известно, еще одной большой жертвой крушения «Татфондбанка». Высшая судебная инстанция, кассация Поволжского федерального округа, отказала ликвидатору «ТД «Адонис» Азату Фарукшину, защищающему интересы «Спартака» в банкротстве, в удовлетворении его апелляционной жалобы на придание АСВ статуса залогового кредитора. С вынесением этого решения АСВ добилось выделения своих залоговых требований в отдельную строку без включения в общую конкурсную массу должника, пояснили «Реальному времени» участники судебного процесса. Причем они будут удовлетворяться в преимущественном порядке по сравнению с остальными кредиторами «Спартака». Резолютивную часть решения судья объявила вчера утром, а полный текст постановления будет опубликован на следующей неделе.

Однако и без лишних подробностей ясно, что с окончанием этого принципиально важного для АСВ судебного разбирательства агентство получает карт-бланш для предстоящей продажи дефолтных активов в рамках конкурсного производства «Спартака». Ведь вхождение в статус залогового кредитора дает ему эксклюзивное право самостоятельно определять стоимость и сроки продажи фабрики. Так что в противостоянии АСВ и его должника наступил коренной перелом: мяч перешел в руки конкурсного управляющего ТФБ, тогда как до сих пор игру вел его противник — ликвидатор «ТД «Адонис» Азат Фарукшин.

С окончанием этого принципиально важного для АСВ судебного разбирательства агентство получает карт-бланш для предстоящей продажи дефолтных активов в рамках конкурсного производства «Спартака». Фото ktovkurse.com

За банкротство «Спартака» встали в очередь

Противоборство между АСВ и должником ТФБ «Обувная фабрика «Спартак», за которым скрывается управляющая компания «Шуз Концепт», началось с запуском процедуры банкротства фабрики. Изначально заявление о несостоятельности «Спартака» 19 августа подало само АСВ, выставив долговые требования в 3 млрд рублей. Однако вслед за ним выскочила череда «конкурентов», заинтересованных в перехвате дела у АСВ. Как следует из электронного дела Арбитражного суда РТ, буквально через 5 дней с аналогичным требованием в суд обратилась казанская вентиляционная компания «АСТ-Климат» с долгом свыше 300 тысяч рублей. А затем и сама фабрика подала иск о собственном банкротстве. Каждый из кредиторов выдвигал своих кандидатов на роль временного управляющего: АСВ хотело видеть антикризисного менеджера из СРО «Возрождение» (Москва), а «АСТ-Климат» выбрала члена Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих центрального федерального округа ( Москва).

Из-за досадной юридической оплошности АСВ потеряло право взять под контроль банкротство «Спартака», несмотря на огромный долг. И хотя агентство всячески попыталось отыграть первый проигрыш, оттягивая на протяжении нескольких месяцев вступление в игру конкурирующих кредиторов, но оспорить решения арбитражных судов у него не получилось. В результате первоначальная процедура банкротства была запущена с 5 октября под началом «АСТ-Климат», а временным управляющим был назначен Шамиль Гарипов.

Реванш АСВ: запрет на созыв кредиторов

После этого корпоративная борьба за контроль над банкротством перешла в активную фазу противостояния. Конкурсный управляющий ТФБ взял реванш, добившись наложения обеспечительного запрета на созыв собрания кредиторов «Спартака». О накале борьбы свидетельствует тот факт, что только с августа 2017 года по январь арбитраж провел 54 судебных заседания, а за эти неполные 3 месяца — около 20.

Несмотря на взаимные претензии, процедура наблюдения, которая должна была закончиться еще 8 февраля, растянулась на полноценные 8—9 месяцев. Но так, по сути, и не началась. Формально фабрика признана банкротом, но фактически банкротство оказалось «замороженным» на стадии наблюдения (первоначальная стадия). Из-за блокады ТФБ временный управляющий «Спартака» не смог созвать ни одного собрания кредиторов, которое уполномочено было бы продавать имущество. Оказался нулевым и реестр требований кредиторов «Обувной фабрики «Спартак», хотя регулярно в арбитраж поступают заявления от его кредиторов со всей страны. Но ни одно из их требований не было принято судом к рассмотрению. Как следует из картотеки суда, всего зарегистрировано около 20 обращений, из которых самым крупным является требование «МСП Банка» на 11 млн рублей. Связаться с временным управляющим Шамилем Гариповым не удалось: он не отвечает на звонки.

Из-за блокады ТФБ временный управляющий «Спартака» не смог созвать ни одного собрания кредиторов, который уполномочен был бы продавать имущество. Фото Максима Платонова

С чем ТФБ войдет в реестр «Спартака»

«Запрет на формирование реестра кредиторов «Спартака» будет снят, как только ТФБ войдет со своими требованиями в реестр кредиторов», — пояснила «Реальному времени» представитель «Спартака» Елена Дорохова. По ее словам, это произойдет не раньше апреля — мая этого года, когда обоснованность их требований — залоговых и денежных — пройдет проверку в суде.

«Еще 22 декабря первая инстанция удовлетворила ходатайство ТФБ о разделении требований на залоговые и незалоговые. Мы обжаловали это решение, потому что мы полагаем, что они должны рассматриваться вместе, потому что одно проистекает из другого. Эти требования должны слушаться вместе, потому что есть третьи лица, которые претендуют на имущество, но не претендуют на деньги. Но ТФБ хочет разделить этих третьих лиц и отделить их от денежных требований. Мы, собственно говоря, оспорили это в апелляции и в кассации. Теперь им предстоит доказать, что есть денежный долг и отдельно залог. Это все будет решаться в апреле. Общая сумма по многим кредитам — 3 млрд рублей. Осложняет доказывание залога путаница с кадастровыми номерами на землю. Они брали в залог землю под одним кадастровым номером, а теперь его не существует. Кадастровая палата вносит изменения, понятные только ей. Им нужно подтверждать, что земля, которая им принадлежит, как раз та, что принадлежит фабрике. Это бремя доказывания АСВ», — рассказала она. Елена Дорохова подчеркнула, что выделение залоговых требований из общей массы — это технический процессуальный момент, который не заслуживает особого внимания.

Линия защиты АСВ

Однако источник, близкий к АСВ, не считает это пустой формальностью. По его словам, целью таких действий является желание получить всю сумму от продажи залогового имущества: «Имущество, выступающее предметом залога ТФБ, является наиболее ценным и ликвидным в структуре должника. Но в состав конкурсной массы хотят включить «мусорные» активы, которые искусственно снизят долю залогового имущества в общей цене предприятия. Поэтому АСВ добивается выделения залоговых активов в отдельную строку, чтобы доходы от его продажи пошли на погашение требований АСВ. Других целей просто нет. Но эта схема будет невыгодна остальным кредиторам, поэтому они выступят единым фронтом против АСВ. Так что вот статус залогового кредитора освободит их от необходимости согласовывать продажу залоговых активов». По его словам, довольно часто должники прибегают к различным приемам, чтобы уменьшить выплаты залоговым кредиторам за счет образования общей конкурсной массы всего имущественного комплекса. «Это не в наших интересах — мы хотим продать только то, что нам принадлежит», — заверил он.

По оценке Елены Дороховой, АСВ претендует и может получить в этом качестве здание фабрики на Островского и землю под ним, если сумеет доказать в суде права на них. Она предполагает, что активы будут выставлены на продажу не раньше осени 2018 года.

Часть работников «Спартака» с 12 марта была отправлена в административные отпуска. Фото kazangost.ru

«Спартак» на пороге закрытия?

А тем временем часть работников «Спартака» с 12 марта была отправлена в административные отпуска. По словам представителя трудового коллектива Татьяны Беляевой, без работы остались 200 человек заготовительного цеха, а остальные 200 человек продолжают «отшивать» летнюю коллекцию обуви. «Заготовители» будут находиться в отпуске до 1 апреля. «Люди отправлены в соответствии с трудовым кодексом: каждый день оплачивается из расчета 2/3 от заработной платы», — уточнила она. Что будет после 1 апреля, ей неизвестно. Но на фабрике все-таки готовятся к ее продаже.

«Конечно, мы очень будем пытаться выйти на мировое соглашение, — говорит Елена Дорохова. — Но насколько АСВ пойдет им навстречу — вопрос. Мы ждем созыва первого собрания кредиторов, где получим возможность предметно разговаривать с представителями АСВ. Уже здесь они не смогут от нас «спрятать голову в песок», — надеется она. По ее словам, у управляющей компании есть 5-летний бизнес-план, есть несколько вариантов мирового соглашения, но только нет желания АСВ их обсуждать. «Если АСВ не захочет долго ждать, то все будет упираться в продажу здания и земли», — предсказала она наиболее вероятный исход.

Луиза Игнатьева
БизнесОбществоЭкономикаБанкиИнвестиции Татарстан
комментарии 32

комментарии

  • Анонимно 16 марта
    Разворовали легендарную фабрику,и теперь драка идет за золотую землю в центре города,на набережной.........Пройдет 5 лет,там будет стоять шикарный отель,к сожалению.... А людей куда деть ?
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  • Анонимно 16 марта
    Фабрика Спартак уже лет 15 работает убыточно и ещё тогда её надо было обанкротить, но управленцы строили свои схематозы и откусывали себе недвижимость в центре потихоньку. Это касается и ТК Караван, и ресторанов с офисами. Собственно от советской фабрики мало что осталось, а обувь даже на закупленном оборудовании так и осталась маловостребованной и старомодной. К тому же уже несколько лет как известно, что это предприятие должно быть вывено на окраину города.
    А место очень удобное, причём вывеска "Спартак" видна от РК Пирамида !
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    Анонимно 16 марта
    А вы откуда про это знаете? Сами участвовали в схематозах? или соседка на кухне рассказала?
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    Анонимно 16 марта
    фабрику хотели вывести в Елабугу или в Челны (в ОЭЗ и в ТОРЕС)
    однако на тот момент против этого был Мусин
    сейчас Фарукшин, Дорохова и Ко царапаются за то, что осталось от фабрики, т.к. они могут потерять большие зарплаты
    плюс арендаторы могут перестать платить и съедут. а это еще минус в перечне поступлений денег в УК Шуз концепт
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  • Анонимно 16 марта
    Хорошая обувь у них была.. печально...
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  • Анонимно 16 марта
    Фабрику и производство надо попытаться сохранить.
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  • Анонимно 16 марта
    Спартак ещё одна жертва русинского прожектерства. Он на спаде рынка замутил проект Прмороссо "крупнейшей обувной сети" России. У меня сразу была уверенность в плановой убыточности проекта. Сейчас я думаю, что это была схема вывода денег за рубеж.
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    Анонимно 16 марта
    "Мусинского схематоза"
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  • Анонимно 16 марта
    Очень жаль! Обувь этой фабрики всегда отличались высоким качеством. Мои сыновья носят обувь производства "Спартак", она очень ноская, теплая. В последнее время ассортимент стал гораздо шире и разнообразнее. Обидно, свернуть такое производство!
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  • Анонимно 16 марта
    Производств в Татарстане и так не осталось! А тут Фабрика со 100 летней историей загибается, а всем дела нет! Останутся только торговые комплексы... Очень жаль...
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    Анонимно 16 марта
    Но если вам есть дело до Спартака, погасите его долги и заберите себе. Я их обувь давно не ношу.
    Фабрика скорее всего сохранится, только продадут в другие руки. Вполне логичный шаг.
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  • Анонимно 16 марта
    Хорошая фабрика, которую надо попытаться сохранить всеми усилиями.
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  • Анонимно 16 марта
    Поддержу Спартак. Фабрика с историей. Очень жаль людей, которые попали в круговорот чужих денег
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    Анонимно 16 марта
    100 летней историей
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  • Анонимно 16 марта
    Обувь фабрики «Спартак» заслуженно завоевала своих потребителей. Не считаю, что качество производимой обуви хуже многих китайский да и российских производителей поставляющих обувь на рынок. Не менее важным являются рабочие места и специалисты, которые там работают. В самые тяжелые времена фабрика смогла выстоять. Люди пытаются сохранить производство, рабочие места, имеют долгосрочный бизнес план. Очень хочется, чтобы государство поддержало предприятие.
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  • Анонимно 16 марта
    К сожалению, мы становимся свидетелями закрытия (прекращения деятельности) многих и многих традиционных предприятий Татарстана, даже целых отраслей, в угоду корыстных интересов конкурентов. Раньше говорили, рынок все расставит на свои места, вот он и расставляет - закрываются заводы и фабрики, люди - профессионалы, специалисты оказываются не востребованными, потому что новых предприятий по профилю деятельности не создается. Эта комплексная проблема. Приостановка деятельности ОАО "Обувная Фабрика "Спартак" это не частный случай, а симптом глубокого кризиса в экономике России и Татарстана.
    К сожалению, наложился и субъективный фактор - безответственный менеджмент фабрики, который беспощадно эксплуатировал последние ресурсы советского наследия на фабрике Спартак и откровенно ухудшал и без того шаткое положение обувного предприятия. Сочувствую работникам, многих знаю и помню по совместной работе. Поддерживаю идею ответственности республиканской власти, которая должна помогать, защищать своих производителей, контролировать действия менеджмента (авантюристов). Должны быть разработаны программы по переподготовке специалистов фабрики для их интеграции в другие отрасли хозяйственной жизни города. 200 человек, это только видимая часть айсберга, не забывайте о многочисленных смежниках, поставщиков комплектующих, партнеров которые тоже пострадают из-за провала заказов от Спартака. Одним словом - беда.
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    Анонимно 16 марта
    Если бы не "безотстветственный менеджмент", всё бы закончилось гораздо раньше.
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    Анонимно 16 марта
    Если бы не деньги вкладчиков ТФБ, то все закончилось бы раньше. А на кредитном допинге много ума от менеджмента не треба.
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    Анонимно 16 марта
    Не менеджмент "беспощадно эксплуатировал последние ресурсы советского наследия на фабрике Спартак". Бенефициары - конечные владельцы фабрики брали кредиты закупали материалы, продавали созданному ими ООО "Торговый дом "Спартак" за бесценок обувь. Прибыль от реализации через "Торговый дом "Спартак" не пускали на расширение и модернизацию производства, а складывали в карманы и выводили в офшоры. Затем снова брали кедиты под залог земли и зданий, и так далее много лет. Это называется ВОРОВСТВО.
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  • Анонимно 16 марта
    Не морочте голову людям. Спартак шьет малую часть своей продукции - остальное китай под их брендом.
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    Анонимно 16 марта
    не болтайте, в Китае последний раз заказывали в 2012 году, и то только те модели которые не позволяет шить имеющееся оборудование.
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    Анонимно 16 марта
    Согласен. Всё на фабрике шьётся. Пишут люди, не знающие ни о чем.
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  • Анонимно 16 марта
    Спартак кроме кирзовых сапог никогда ничего путного не шил.Всегда колодки были дурацкие.Помню возьмёшь польские или румынские корочки так из приятно в руки взять.А у спартаковских профиль кривой.Поинтересовался помню у ихнего технолога почему не шьют как заграничные.Оказывается кривобокие легче с колодки снимать.Производительность труда повышается и не важно что потом на полках будут валяться.А люди их потом сами перешивали и переклеивали чтоб не стыдно было на танцы пойти.Поэтому пока не пригласят хороших дизайнеров ничего не получиться.Так и будут гнать обувку для деревни чтоб не жалко было грязь месить.
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    Анонимно 16 марта
    Видно, что человек в магазинах Спартака был лет 7 назад. Единственное предприятие, где действуют жесткие ГОСТы и работают идейные люди. Которые любят свою работу. Модели за последние 5 лет значительно улучшились, полностью обновились. Стали современными. У меня несколько пар Спартака. Не пишите о том, о чём не знаете!
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    Анонимно 16 марта
    Верно.Последний раз покупал Спартак в конце шестидесятых когда по стружке в цеху учеником слесаря ходил.Девять рублей полботинки стоили.А зимние 12 рублей.Только зимние надо было каждый год новые покупать а вот зимние чешские Цебо стоили 35 и их на восемь лет хватало.
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    Анонимно 16 марта
    извините, если Вам не нравится, то и не надо грязью поливать...А по мне колодки удобнющие, и качественная обувь. И соотношение цена-качество приемлемое.
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  • Анонимно 16 марта
    Зря вы так. Нормальная у них сейчас обувь. Зиму покупала, весь город обошла, ну нигде не было - чтобы и модель нормальная, и мех толстый, и кожа. Купила спартаковские - ношу не нарадуюсь! И цена кстати низкая, хотя этот вопрос был не принципиален, могла хоть в Карло Пазолини купить, только их обуви максимум на минус 5 хватит...
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  • Анонимно 16 марта
    Проклейка двойная, колодка удобная, ортопедию соблюдают!
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  • Анонимно 16 марта
    Считаю, что фабрика имеет право на дальнейшее развитие. Три года назад на фабрику пришла новая команда бизнесменов, которым удалось выстроить работу всего бизнеса Обувной фабрики от пошива до реализации. В 2017 году фабрика и группа работала без привлечения кредитов и обслуживала свои потребности. Между прочим фабрика относится к категории малого и среднего бизнеса о поддержке и развитии которого так много говорят, а на деле как всегда стараются закрыть или изжить.
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    Анонимно 16 марта
    Так если "не брали кредитов", откуда же долги. Согласен - шить умеют, качество хорошее, в своя нише продукция была очень конкурентоспособной. Но Руководство фабрики с ведома и попустительства Руководства республики разворовало кредиты, и персонал здесь ни причём. Если только кто-то купит фабрику или возьмёт специалистов на новое производство. Но возраждать с нуля всегда сложнее. Местные Баи и толстосумы вряд ли станут возиться с хлопотным производством. Им интереснее нефть и химия. Игроки из других регионов вряд ли придут, зная наше двуличное "гостеприимство" наших чиновников. К нам даже мировые торговые сети идут с опаской. Возможен вариант создания мелким бизнесом мелких разрозненных цехов. Вот и будут мелкие цеховики - когда они ещё вырастут. Жалко если специалисты останутся невостребованными. В стране их и так не хватает. Основная проблема таких производств нехватка квалифицированных кадров.
    Так, что не помогать надо честным - им мешать не надо, а воров сажать надо !!!
    Сказал же Мусин: "Плохо искали"
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    Анонимно 16 марта
    Обслуживание фабрики идет за счет промежуточных фирм, через которые сдаются в аренду помещения фабрики.
    Там уже весь первый этаж - это 3 ресторана, кальянная, магазин мототоваров
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  • Анонимно 16 марта
    О том как работал Спартак говорит сумма прибыли за 2016 год 62 тысячи рублей, я акционер фабрики.Нам эту сумму озвучили на собрании акционеров.Какая зарплата у менежмента вопрос.
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