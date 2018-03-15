УНИКС сам отдал свою путевку немецкой «Баварии»

Команда Прифтиса не попала в полуфинал Кубка Европы

Когда на кону выход в полуфинал главного для твоей команды турнира, на первый план выходит то, как ты совладаешь со своими эмоциями. УНИКС хорошо подготовился к решающему матчу с «Баварией» и к концу третьей четверти полностью нейтрализовал козыри немецкой команды. Однако хозяева площадки были готовы к этому и чаще бросали издали. Перестрелка с дальних дистанций в итоге осталась за «Баварией» (91:81), а УНИКСу теперь остается биться за медали в Единой лиге ВТБ. Подробности поражения казанцев в третьем решающем матче четвертьфинала Кубка Европы — в материале «Реального времени».

Решающая битва в Мюнхене

У обеих команд была огромная мотивация на победу в этом турнире. Для баварцев это была возможность пройти наконец четвертьфинальный этап Кубка Европы, что не удавалось им очень давно. Казанцам же наверняка хотелось вновь примерить на себя титул лучшей команды во втором по значимости европейском баскетбольном турнире.

При этом соперники подходили к матчу в разном физическом состоянии. Перед решающим сражением немцы успели провести еще один матч внутреннего первенства. С одной стороны, это позволяет не потерять игровой тонус, но, с другой, абсолютно непредсказуемо, как поведет себя организм спортсмена после таких нагрузок. Особенно в дни важнейших матчей, где накал страстей сам по себе требует дополнительных сил.

Казанцам в этой встрече было важно не позволить сопернику разыграться из-за трехочковой дуги. Кроме того, УНИКСу следовало показать такой же уровень концентрации под собственным щитом, как это было в казанском матче. Интересно, что на этих моментах концентрировались и баварцы — о чем перед матчем говорил и их капитан Антон Гавел.

— Мы проанализировали игру и знаем, что имеем дело с лучшими из исполнителей трехочковых. Мы должны контролировать щит так же, как в первой игре, чтобы у них было не так много шансов для второй волны атак. Также мы крайне неудачно бросали в обеих играх издали. Я уверен, что это не произойдет с нами в третий раз, и наши трехочковые в среду будут эффективнее, — сказал официальному сайту «Баварии» Гавел.

Вначале в проходе двумя очками отличился Колом, а потом чужой щит подчистил Ласме, создав тем самым мини-отрыв — 3:7



Вместе с Букером УНИКС выключил и свою защиту на дуге

Матч начался как раз с трехочковой перестрелки. У УНИКСа первым же броском отличился Локетт, а вот «Баварии» для этого понадобилось пулять дважды. Удивительно, но хозяева на первых минутах старались чаще совершать дальние броски. Спасало казанцев лишь то, что из четырех таких попыток цели достигла только одна. А вот сам УНИКС действовал разнообразнее. Вначале в проходе двумя очками отличился Колом, а потом чужой щит подчистил Ласме, создав тем самым мини-отрыв — 3:7.

Соперник продолжал упорствовать издали, на этот раз Каннингем был точен. Далее «Бавария» добавила пару очков со средней дистанции, но УНИКС действовал в эти минуты нестандартно, чем изрядно смущал защиту соперника: то Кощеев выдаст пас на свободного Локетта через ноги соперника, то Ласме в проходе с дуги дойдет до кольца и играючи добавит два очка. После этого команды разменялись точными попаданиями Каннингема («трешка» с фолом) и Эжима (5 очков с двух атак).

Стоит отметить, что в первой четверти УНИКС ужасно действовал в защите. Казанцы раз за разом оставляли неприкрытым 15-го номера баварцев, который с удовольствием этим пользовался. За 2:50 до окончания четверти в активе Реддинга было уже 11 очков и три из четырех попаданий из-за трехочковой дуги.

В качестве компенсации хозяева решили почти полностью отказаться от борьбы под щитом. Практически незаметен был на площадке Девин Букер, взрывавший неделей ранее этот же зал своими эффектными данками. Благодаря этому УНИКС убегал в быстрые отрывы и выиграл по подборам 9:6, позволив при этом забрать под своим щитом лишь однажды — в самом начале игры. Кроме того, у «Баварии» просто не шли броски из-под кольца. В результате таких провалов команды выдали просто «бомбическую» первую четверть, набрав на двоих 54 очка — треть того, что они забили в прошлой игре в Мюнхене.

Казанцы раз за разом оставляли неприкрытым 15-го номера баварцев, который с удовольствием этим пользовался



УНИКС потерял нити игры

Насколько результативной вышла первая четверть, настолько же скудно на попадания оказалось начало второй. УНИКС все так же продолжал уповать на средние броски и игру под кольцом, где упорствовал Н'Дур. Казанцы старались дорожить мячом. Чего не скажешь о хозяевах. Баварцы всего за 3 минуты успели дважды заработать фол в нападении и несколько раз потерять мяч. Но зато долгожданным попаданием отметился Букер, на что казанцы моментально ответили броском из-под кольца. Причем умудрившись до этого трижды подряд забрать подбор на чужом щите.

И все это без Колома, у которого за 4 минуты до конца четверти проведенного на паркете времени оказалось меньше всех, если не считать тайминг запасных Кощеева и схлопотавшего на первых же минутах три фола Колесникова. К тому же, будто издеваясь над соперником, Прифтис выпустил высоченного Шуховцова. Григорий моментально принялся терроризировать хозяев под кольцом своими длинными руками, правда, очков эта активность добавила немного.

А вообще, было очень интересно наблюдать за игрой этого УНИКСа. Такое ощущение, будто игроки сумели переключить тумблер настроя на среднее между артистизмом и серьезностью. У казанцев не было привычной в таких матчах скованности в действиях, и разыгрывающие команды раз за разом выдавали шикарные передачи прямиком для послематчевых хайлайтов.

Правда, концовку первой половины казанцы смазали. За минуту до сирены УНИКС горел «минус 4» и из-за большого количества фолов не мог себе позволить выпустить Ласме и Колесникова. Кроме того, казанцы позволили сопернику несколько раз подряд выиграть подборы на щитах, благодаря чему тот вырвался вперед по их количеству. В итоге четверть закончилась издевательски легким аллей-упом от Йовича и все теми же «-4» после двух точных штрафных от Колома — 46:42. Показалось, что УНИКС потерял нити игры, так что большой перерыв должен был пойти на пользу именно казанцам.

Четыре фола Ласме вынудили Прифтиса перейти на более легкий вариант пятерки



Проходной двор в защите и «минус 6»

Вторую половину УНИКС начал с двух попаданий из четырех. Во-первых, наконец-то проснулся Смит, открывший счет своим очкам излюбленной «трешкой». Во-вторых, еще одну красивую атаку провел Эжим, самый результативный игрок казанцев в этом отрезке матча. К тому же гости продолжали солировать на щитах, чему поспособствовал выход на паркет Ласме. К слову, Стефан не оставался в стороне и по набранным очкам и своим «данком» вывел УНИКС вперед — 49:51.

После этого на площадке началась в прямом смысле этого слова свистопляска. Немцы, по всей видимости, огорченные тяжестью достающихся им очков, стали грубить. Ответом на это стали беспрестанные свистки от арбитра встречи — все в сторону казанцев, что моментально разбудило болельщиков и тренера «Баварии». В результате этой горячей двухминутки два подряд фола получил Букер, а пытавшиеся, казалось, исправиться перед глазами хозяев судьи попутно выписали технический Локетту.

Но казанцы в этот вечер явно решили играть с холодной головой. Они будто и не заметили появившейся нервозности матча и продолжили гнуть свою генеральную линию. Колом все так же продолжал чередовать проходы под кольцо с неуместными «трешками» через руки соперника, а центровые — «выгрызать» чужой щит. К тому же дальний бросок реализовал и Понкрашов, чем немного успокоил «качели».

Впрочем, неизменными оставались и проблемы в защите. Четыре фола Ласме вынудили Прифтиса перейти на более легкий вариант пятерки. Продолжал греть скамейку и Колесников, в результате чего оборона УНИКСа в последние минуты четверти вновь превратилась в проходной двор. Плюс 2 за 30 секунд трансформировались в минус 6 и шансы на итоговый успех выглядели, откровенно скажем, призрачными.

Два очка Каннингема, три Реддинга и данк от Барзэла впервые в матче превратили отставание УНИКСа в минус 9



Один в поле не воин

И ведь, что интересно, «Бавария» позволяла УНИКСу играть в свой баскетбол. Соперники за третью четверть не забили ни одного трехочкового, и очки доставались им, по сути, с большим трудом. Крайне слабую игру показывал Колом, грешивший неточными дальними бросками.

Испанец продолжил бросать и в заключительной четверти, чем наверняка привел в ярость болельщиков команды. Впрочем, маленький перерыв явно не пошел на пользу не только Колому, но и всем игрокам УНИКСа. На ровном месте мяч сопернику подарил Смит, начал проигрывать свой щит Ласме, а «маленькие» оставляли немецких снайперов абсолютно неприкрытыми на дуге. Последняя возможность забрать инициативу в свои руки медленно утекала от УНИКСа и, казалось, тренерский штаб совсем не понимает, что делать в этой ситуации.

Маленькую надежду дарила упертость немцев в бросках издали. Причем делали они это не при истечении времени на владение, что естественно в таких ситуациях, а практически сразу же после перехода центральной линии. Однако игра в этот вечер не шла не только у Колома, но и у Понкрашова, допустившего в самый ненужный момент потерю мяча. Два очка Каннингема, три Реддинга и данк от Барзэла впервые в матче превратили отставание УНИКСа в минус 9. И это за 2:20 до конца игры.

Ноль от Колома

В этот момент включился Локетт, один в поле воин, который реализовал три трехочковых подряд. Но и немцы не оставались статистами, продолжая набивать стату Реддингу и Каннингему двухочковыми. За 50 секунд до финальной сирены и минус 5 в счете, Прифтис взял тайм-аут, объясняя, по всей видимости, как правильно действовать в защите. Все это разбилось в первой же атаке баварцев, когда все тот же Реддинг внезапно оказался абсолютно один под кольцом. Добила итоговую победу хозяев «трешка» от Стефана Йовича — 91:81.

Очевидно, что победа эта досталась сопернику казанцев абсолютно заслуженно. Только вот заслуга в этом скорее УНИКСа, нежели искрометной игры баварцев. Хозяева плохо действовали под щитами, умудрившись за первые три четверти забрать лишь три подбора под чужим кольцом. Удивительно много бросали они и издали, по сути, отказываясь от своих козырей в виде Барзэла и Букера. Прифтис угадал с тактикой на эту встречу, но в самый решающий момент команда элементарно «поплыла». А ноль попаданий из-за дуги из семи попыток Колома стали яркой иллюстрацией вчерашнего поражения казанцев. С такой игрой в полуфинале Кубка Европы УНИКСу делать нечего.

Зульфат Шафигуллин, фото Александра Александрова / unics.ru