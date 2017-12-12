«Тимер Банк» пошел за краснодарскими активами «Сувара»

Кредитная организация банкротит «дочку» строительного холдинга, которая строит микрорайон из 30 домов на юге страны

«Дочку» «Сувар девелопмента», занимающуюся строительством жилого комплекса в Краснодаре, намерен обанкротить «Тимер Банк», потребовав с нее свыше 600 млн рублей. Ранее эта же компания проиграла суд по иску от «ИнтехБанка» на сумму в 729 млн рублей. При этом, несмотря на серьезные долги и неблагоприятную обстановку вокруг ЖК, застройщик продолжает функционировать и ведет работу на объектах комплекса. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Банки группы ТФБ взялись за краснодарскую стройку

ПАО «Тимер банк» подало иск о банкротстве казанского ООО «Краснодар Девелопмент». Сумма иска составляет 607,8 млн рублей. По данным «Спарк-Интерфакс», компания-ответчик является 100%-й «дочкой» ООО «Сувар Девелопмент». Это, напомним, одно из юрлиц одноименного застройщика, которое в настоящий момент проходит стадию банкротства. При этом другие компании «Сувара» продолжают строить все свои объекты.

«Краснодар девелопмент» является застройщиком ЖК «Казанский» в Краснодаре — это микрорайон, в котором, по генплану, должны построить свыше 30 многоквартирных домов, а также объекты инфраструктуры. Площадь микрорайона превышает 75 га. Однако сейчас здесь построены только два дома, еще два строятся.

ПАО «Тимер банк» подало иск о банкротстве казанского ООО «Краснодар Девелопмент». Сумма иска составляет 607,8 млн рублей. Фото Максима Платонова

Как ранее писало «Реальное время», на проекте краснодарского жилого комплекса негативно сказался банковский кризис в Татарстане: дольщики опасались покупать квартиры в закредитованном проблемным «Татфондбанком» ЖК. У компании, в свою очередь, начались просрочки по кредитным платежам, что привело к судебным процессам.

В ходе другого арбитражного дела «ИнтехБанк», также ранее входивший в группу ТФБ, в лице Агентства по страхованию вкладов уже отсудил в первой инстанции у «Краснодар девелопмента» 729 млн рублей долга.

Игры с переуступками

Из материалов арбитражного дела следует, что «Краснодар Девелопмент», изначально кредитовался в «Татфондбанке». В деле говорится о четырех кредитных договорах на общую сумму в почти 916 млн рублей. Договоры заключали в 2013 и 2015 годах, а в октябре 2016 года (напомним — за пару месяцев до введения в «Татфондбанке» моратория на выплаты вкладчикам) банк-кредитор переуступил права требования родственному «ИнтехБанку».

Как сообщалось ранее, «Татфондбанк» также передавал «Тимер Банку» и «Бинбанку» права требования по кредитам структурам «Сувар Девелопмента». Так что общая сумма выданных «Краснодар Девелопменту» кредитов может быть больше.

Параллельно с этим в Арбитражном суде РТ идет процесс по иску «Краснодар Девелопмента» к «Татфондбанку» и «ИнтехБанку». Фото Максима Платонова

В материалах дела говорится, что заемщик не исполнял надлежащим образом обязательства по кредитам, а также не отвечал на требования банка погасить задолженность. При этом по трем из четырех кредитных договоров «ИнтехБанк» и заемщик 9 декабря 2016 года заключали соглашения о переносе срока возврата части основного долга с декабря 2016 года на апрель 2018 года. Тем не менее после краха и прихода временной администрации в лице АСВ банк потребовал досрочного возврата всей суммы займа. 8 декабря этого года суд первой инстанции встал на сторону «ИнтехБанка».

Отметим, что параллельно с этим в Арбитражном суде РТ идет процесс по иску «Краснодар Девелопмента» к «Татфондбанку» и «ИнтехБанку». Компания требует признать недействительными договоры уступки требований, заключенные между кредитными организациями.

Стройка must go on

Несмотря на серьезные суммы долгов и неблагоприятную обстановку, свою деятельность застройщик продолжает. О ходе строительства компания регулярно отчитывается на своих страницах в соцсетях. Кроме того, свидетельства об этом можно найти в группах дольщиков ЖК «Казанский» (СМИ сообщали о 144 дольщиках по состоянию на июль 2017 года).

Глава «Краснодар Девелопмента» Игорь Стром также обращается к дольщикам через соцсети. Так, в ноябре он заявил, что сейчас ищет инвесторов на дом с литерой 6, но пока инвестор не найден, работы на этом объекте не ведутся. В июле он заявлял, что удалось найти некоего инвестора, который профинансировал строительство дома с литерой 5, предоставив средства в объеме 300 млн рублей.

«Спрашивали, как могут отразиться на стройке судебные дела по «Краснодар Девелопменту», я ответил, что по предъявленным нам искам занимаются наши юристы и это не должно помешать нам закончить строительство 5 литера», – комментировал Стром процессы в арбитражном суде.

Несмотря на серьезные суммы долгов и неблагоприятную обстановку, свою деятельность застройщик продолжает. Фото vk.com/vkazanskom



В «Сувар девелопменте» и Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает в судах от банков группы ТФБ, пока не ответили на запрос «Реального времени»

Добавим, что по итогам 2016 года компания продемонстрировала весьма скромные финансовые результаты. Выручка от продажи составила 2,1 млн рублей, а чистая прибыль — 6,6 млн рублей при чистых активах в 1 млрд рублей.

По адресу Мусина

«Сувар Девелопмент», а, следовательно, и «Краснодар Девелопмент», имеют и другие связи с группой ТФБ помимо названных выше судебных процессов. В частности, «Татфондбанк» является крупнейшим кредитором по делу о банкротстве «Сувар Девелопмента» с требованиями в 1,1 млрд рублей. Кроме того, «Краснодар Девелопмент» зарегистрирована по адресу: Спартаковская, 2 — там «прописались» многие связанные с экс-главой ТФБ Робертом Мусиным компании.

Стоит добавить, что иск «Тимер Банка» — не первая попытка обанкротить «Краснодар Девелопмент». Месяцем ранее иск о несостоятельности компании подал казанский предприниматель Айрат Файзуллин, однако речь шла о сумме гораздо меньшего порядка — 385 тысяч рублей. Судя по всему, спор удалось урегулировать, так как предприниматель уже через 10 дней после подачи заявления ходатайствовал о его возвращении. Впрочем, размер иска не означал, что застройщика не могли по нему обанкротить: ООО «Сувар Девелопмент», к примеру, признали несостоятельным всего за 387 тысяч рублей.