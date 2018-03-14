«ВТБ в Татарстане — лидер по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса в рамках программ господдержки»

Корпоративное подразделение ВТБ в Татарстане — об успешном 2017-м и планах на 2018-й

Корпоративное подразделение банка ВТБ в Татарстане подвело итоги работы за 2017 год. Банк показал высокую эффективность по всем направлениям. Особенно успешной стала работа по финансированию малого и среднего бизнеса в рамках различных госпрограмм.

Первые по госпрограммам

Корпоративное подразделение банка ВТБ в Татарстане подвело итоги работы за 2017 год. Успехи банк демонстрирует во всех сегментах бизнеса. Так, кредитный портфель ВТБ в Татарстане увеличился за год на 18%, составив на 1 января 2018 года 62,9 млрд рублей. Портфель в сегменте среднего бизнеса вырос на 32% и достиг 26,1 млрд рублей.

За 2017 год Банк ВТБ (ПАО) профинансировал предприятия Татарстана на общую сумму 81,6 млрд рублей — это на 28% больше, чем за 2016 год. Практически половина от объема выданных кредитов приходится на средний бизнес — 40,3 млрд. Руководитель дирекции ВТБ по Татарстану Марьям Давлетшина связывает это с оживлением экономики и снижением ключевой ставки.

— Оживлению кредитной активности бизнес-сообщества на региональном рынке способствовали как снижение ключевой ставки ЦБ, так и стабилизация экономики. За прошлый год ключевая ставка снизилась на 2,5%, если в начале прошлого года она составляла 10%, то на текущий момент — 7,5%, — говорит Давлетшина.

Значительного прироста кредитного портфеля удалось достичь в том числе и за счет программ господдержки бизнеса. Так, в рамках программы льготного кредитования сельхозпроизводителей 15 компаний республики получили за прошедший год заемные средства на общую сумму 3,7 млрд рублей. По программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса финансовая поддержка оказана шести компаниям на общую сумму 1,3 млрд рублей. По программе «Проекты развития» совместно с Фондом развития промышленности профинансированы проекты на 800 млн рублей и выданы гарантии на 608 млн рублей, а также размещены на спецсчетах в банке средства этого фонда в сумме 895 млн рублей.

— Благодаря госпрограммам мы оказываем финансовую поддержку субъектам МСП Республики Татарстан на действительно льготных условиях. Активно используя инструменты государственной поддержки, мы привлекаем в республику максимальное количество дешевых ресурсов, что дает бизнесу возможность для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики. Я считаю, это повод для гордости, — говорит Марьям Давлетшина.

Комментируя успехи банка в работе по программам господдержки, Давлетшина отмечает, что во многом это произошло благодаря тому, что ВТБ занял активную позицию по информированию клиентов.

— Информацию о программах поддержки бизнеса и возможности получить кредитный ресурс дешевле, чем есть на рынке, мы доносили до всех клиентов, тем самым получая лояльность и, как следствие, долгое и успешное сотрудничество, — говорит Давлетшина.

ВТБ для резидентов ТОСЭР и ОЭЗ

В июне 2017-го, в ходе встречи заместителя президента — председателя правления банка ВТБ и президента Республики Татарстан, было подписано соглашение о поддержке банком резидентов промышленных площадок и парков Татарстана. Как результат — 39 резидентов Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги были привлечены на обслуживание в банк и профинансированы на общую сумму в 2,8 млрд рублей.

— Сфера деятельности предприятий абсолютно разная — это и пищевая, и химическая промышленность. Это резиденты ТОСЭР, ОЭЗ «Алабуга» и других промплощадок. Это компании АПК «Камский», ICL, группа компаний «ТЭМПО», «Данафлекс-Алабуга», — говорит Марьям Давлетшина.

Один из успешных сегментов работы ВТБ — это гарантийный бизнес. Гарантийный портфель банка увеличился до 14 млрд рублей, превысив результат 2016 года на 39%, или на 3,9 млрд рублей. Большая часть гарантий выдана предприятиям среднего бизнеса (11,2 млрд рублей). Клиенты банка отмечают привлекательные тарифы, безупречное выполнение обязательств банка по гарантийным операциям.

Знаковым был прошедший год для банка и в сфере привлеченных средств — рост 45%, или 16,6 млрд рублей. На 1 января 2018 года портфель привлеченных средств составил 54 млрд рублей. Порядка 23 млрд рублей из них разместили в банке предприятия среднего бизнеса. «Здесь нет ничего удивительного, — комментируют в банке, — клиент видит в ВТБ надежного партнера, оценивает высокое качество обслуживания, клиентоориентированность и высокую безопасность».

Высокое качество портфеля

При значительном росте кредитного портфеля корпоративного подразделения ВТБ в Татарстане удается сохранять его высокое качество. Среди клиентов крупного и среднего бизнеса просроченная задолженность отсутствует.

— Что касается малого бизнеса, просрочка есть, поскольку данный сегмент более рисковый. Тем не менее за прошлый год она снизилась на 30% и составляет в общем портфеле порядка 1%, — говорит Марьям Давлетшина.

Реализуя задачу стать основным расчетным банком для бизнеса в Татарстане, ВТБ за прошедший год увеличил клиентскую базу почти на треть. На отчетную дату количество клиентов на расчетном обслуживании достигло порядка 12 тысяч компаний.

— С 1 января 2018 года к ВТБ присоединился ВТБ24, мы стали единым универсальным банком, который может предоставить все банковские услуги корпоративным и частным клиентам. У такого банка более устойчивая бизнес-модель, больше возможностей для кросс-продаж, позволяющих увеличивать вовлеченность клиентов, — говорит Марьям Давлетшина.

В планах на 2018 год — начать кредитовать застройщиков. На текущий момент доля кредитования ВТБ в данном сегменте невысока. В банке рассчитывают изменить этот тренд и сделать финансирование застройщиков и девелоперов новой точкой роста. Начало этому положило строительство торгового центра «Горки Парк», которое профинансировал ВТБ. В текущем году банк приступил к финансированию строительства крупного проекта — Центра семейного отдыха, объем инвестиций составит 4,9 млрд рублей.

Подводя итоги, можно отметить, что корпоративный бизнес ВТБ в Татарстане показал высокую эффективность по всем направлениям. Кроме бизнес-результатов статус успешной и сильной команды подтвержден тем, что именно в Казани было проведено совещание ВТБ, на которое съехались почти 200 коллег со всей России. «Конечно, наша площадка была выбрана не просто по критериям третьей столицы России, она была выбрана потому, что здесь успешно развивается бизнес, а это происходит только там, где есть синергия власти и бизнеса», — считает Марьям Давлетшина.