Что скрывает «Ак Барс»

В день рождения Билялетдинова «барсы» приоткрыли завесу тайны над подготовкой ко второму раунду

Пока игроки «Ак Барса» томятся в ожидании своего будущего соперника по второму раунду Кубка Гагарина (им станет либо «Металлург», либо «Авангард»), тренерский штаб ищет сочетания, которые дали бы результат сразу. Тем более что магнитогорцы или омичи такое разбазаривание большинства, которым отличились «барсы» в серии с «Амуром», могут и не простить. На открытой тренировке команды корреспондент «Реального времени» подсмотрел, что же готовят будущим соперникам тренеры, узнал, кого предпочли бы увидеть в качестве оппонента сами хоккеисты, и расспросил Никиту Лямкина, по ходу одного сезона прошедшего путь от игрока запаса до защитника первой пятерки.

Новые тайны «Ак Барса» от прессы

То ли день рождения главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова (ему сегодня исполнилось 63 года), то ли не определившийся пока соперник по второму раунду Кубка Гагарина стали тому причиной, но утренняя тренировка команды длилась всего каких-то семнадцать минут — если не учитывать оставшейся на льду после всех тройки молодых защитников с Рафаэлем Батыршиным и Тимуром Мисбаховым в придачу. Впрочем, есть подозрение, что команда вышла на лед намного раньше, а журналистов позвали лишь на «концовку». Сам наставник казанцев от прямого вопроса ушел.

— Команда занималась не более 20 минут. С чем это связано?

— Давайте не будем конкретизировать, сколько мы занимались по времени. Главное — подготовиться к следующему матчу, — сказал Билялетдинов.

— Есть ли какие-то предпочтения по будущему сопернику?

— Нет, мы об этом не думаем. И «Металлург», и «Авангард» играют достойно.

— Команда уже восстановилась после перелета в Хабаровск?

— Сегодня пятый день, он самый тяжелый. Я думаю, что мы сделали все, чтобы ребята восстановились и подготовились.

— Что с Михаилом Глуховым?

— У него травма.

— Как Альберт Яруллин?

— Он лечится.

Давайте не будем конкретизировать, сколько мы занимались по времени. Главное — подготовиться к следующему матчу



— У него нет перелома?

– Он готовится. Пока его состояние не совсем хорошее.

— Станислав Галиев — второй бомбардир команды в плей-офф. Он удивил вас своей статистикой?

— У него всегда была хорошая статистика. Каждый выстреливает по-своему, иногда бывает так, что ты можешь сразу много забить, а потом пауза. Или наоборот.

— В прессе появилась информация, что Эмиль Гарипов может уехать в Северную Америку, а Александр Салак — прийти в «Ак Барс». Как вы к этому относитесь?

— А зачем реагировать на эти глупости? Не думаю, что в команде кто-то всерьез воспринимает эту информацию.

— Сегодня Александр Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в НХЛ. Что можете сказать о достижении игрока, работавшего под вашим руководством?

— Он спортсмен, любит хоккей, у него всегда много эмоций, когда забивает. Он любит и умеет забивать, у него есть определенная цель, и он к ней идет. Дай бог, чтобы продолжал это делать, у него есть все для этого.

— Вы играли с Гретцки и Лемье. Можете сравнить Александра с кем-то из них?

— Я не люблю сравнивать, это были совсем другие времена. Александр поднял себя очень высоко.

— Есть качество, которое делает его особенным?

— Это человек, который забивает. У него есть нацеленность на гол, чутье. Я сегодня посмотрел, как он забивал: два-три человека около него, а он шайбу находит и забивает. Такое чутье есть не у каждого игрока.

Сформировавшаяся, можно сказать, экспромтом связка Даниса Зарипова с Александром Бурмистровым на этой тренировке обрела и вполне официальное «утверждение»



Бурмиcтров и Зарипов теперь надолго?

Журналистам «Ак Барс» решил показать лишь довольно простое занятие на отработку скоростных комбинационных входов в зону соперника. Игрок отыгрывается с партнером в своей зоне, получает шайбу обратно в середине площадки до синей линии, а дальше бежит обыгрывать вратаря.

Хотя отрабатывали комбинации в смешанных составах, вне зависимости от звеньев, можно было рассмотреть и тех, кто и в каких сочетаниях готовится к следующей стадии плей-офф. Вернулся защитник Дамир Мусин, хотя тренеры не готовы говорить о его непременном участии в предстоящих играх. В желтом тренировочном джерси тренировались ожидаемые Артем Лукоянов, Федор Малыхин, Алексей Потапов, Роман Манухов и Атте Охтамаа. В синем — Александр Свитов, Роб Клинкхаммер, Владимир Ткачев, Дамир Мусин и Михаил Сидоров. Зеленые: Антон Ландер, Джастин Азеведо, Иржи Секач, Андрей Марков и Никита Лямкин.

Между тем сформировавшаяся, можно сказать, экспромтом связка Даниса Зарипова с Александром Бурмистровым на этой тренировке обрела и вполне официальное «утверждение». Тройка нападающих в красных сетках выглядела так: Зарипов, Бурмистров, Галиев. Защитники Василий Токранов и Рафаэль Батыршин завершали эту пятерку.

После занятия журналисты не упустили возможности пообщаться со вторым бомбардиром в составе «барсов» — Станиславом Галиевым.

— Вы набрали 4 (3+1) очка в серии с «Амуром». Как оцените свою игру?

— Думаю, сыграл нормально. Самое главное, что команда прошла дальше. Сейчас индивидуальная статистика не имеет особого значения.

Самое главное, что команда прошла дальше. Сейчас индивидуальная статистика не имеет особого значения



— С кем по ходу сезона было сложнее — с «Магниткой» или «Авангардом»?

— Две хорошие команды. «Авангарду» два матча проиграли, у «Магнитки» оба выиграли. Но я не думаю, что эти игры будут похожи.

— Как будете поздравлять главного тренера с днем рождения?

— Не знаю. Думаю, ребята что-нибудь придумали (улыбается).

— Вы сегодня по этой причине занимались так мало?

— Не знаю. Нужно у главного тренера спросить (смеется).

Короткий путь Никиты Лямкина к успеху

После укороченной тренировки, как мы уже упомянули, защитники Роман Манухов, Дамир Мусин, Никита Лямкин и Рафаэль Батыршин решили посоревноваться в буллитах. Шайбы Мисбахову забрасывали почти все, хотя особой техникой отметились все-таки молодые новички, пополнившие состав «Ак Барса» по ходу сезона, — Никита Лямкин и Роман Манухов. Оба до конца держали шайбу и обыгрывали вратаря, буквально закатывая игровой снаряд в ворота. Чем выводили из себя голкипера, которому оставалось только стучать клюшкой по льду.

В общем, в проигрыше оказался Мисбахов, которому в качестве наказания пришлось прыгать через поваленные ворота. Уже после этого импровизированного мини-турнира оборонцев корреспондент «Реального времени» пообщался лично с новоявленным защитником номинально первого звена Никитой Лямкиным, который еще в первой половине регулярного сезона даже в основную команду не привлекался. А это уже ответ тем, кто говорит, что в «Ак Барсе» у юных парней роста нет.

— В первой половине чемпионата ты даже не попадал в основную команду, сейчас тренируешься и играешь в первом звене с легионерами и в паре с Марковым. Какие ощущения от такого «скачка» в карьере?

— Конечно, я очень рад, что так получилось. Мне дали шанс, и можно сказать, я воспользовался им в какой-то мере. Счастлив быть здесь.

Обе команды сильные, поэтому не вижу разницы. У меня нет реваншистских настроений, но с «Металлургом» было бы интересно сыграть



— Мог предположить еще в октябре-ноябре, что все так получится?

— Я хотел попасть в первую команду. Надеялся на лучшее, что дадут шанс.

— Играя с Андреем Марковым, учишься у него чему-то?

— Конечно. Человек взрослый, поигравший. Он всегда сам подсказывает. Когда надо, «нагоняй» даст, когда надо, и поддержит. Чувствуется, конечно, что это большой уровень.

— Есть предпочтения на следующий раунд плей-офф? Многие хотят реванша за прошлый финал Востока.

— Обе команды сильные, поэтому не вижу разницы. У меня нет реваншистских настроений, но с «Металлургом» было бы интересно сыграть.