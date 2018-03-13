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«Чем более урбанизирован регион, тем меньше доля владеющих татарским...»

07:00, 13.03.2018 38 Сюжет: Уроки татарского

Рекордсменами по знанию языка Тукая являются Татарстан, Башкирия и… Чувашия

«Чем более урбанизирован регион, тем меньше доля владеющих татарским...» Фото: Максим Платонов

Колумнист «Реального времени», специалист по социально-экономической географии, кандидат географических наук Ренат Темиргалеев провел исследование, сопоставив численность владеющих татарским языком в России по данным переписей 2010 и 2002 годов. Оказалось, что рекордсменами по знанию языка Тукая являются Татарстан, Башкирия и… Чувашия. Автор делится с нашими читателями своей интерпретацией этих фактов.

В свете широко обсуждаемой в последние месяцы темы сохранения татарского языка и актуализации методики его изучения весьма интересные факты относительно численности владеющих татарским языком в России могут дать материалы всероссийских переписей населения 2010 и 2002 годов.

В региональном разрезе по соотношению «численность владеющих татарским — численность татар» лидируют Татарстан, Башкортостан и — несколько неожиданно — Чувашия. Во всех этих субъектах, по данным переписи 2010 года, процент первой категории от второй достигает практически 100%. В Башкирии эта цифра и вовсе 105%, что объясняется тем, что татарским языком в республике владеет значительная часть башкир. В Чувашии, по всей видимости, сказывается низкая урбанизированность татар (35%) и относительно высокая распространенность татарского в качестве языка межнационального общения. Наряду с Астраханской областью еще один «полюс» относительно высокой доли татароязычного населения — исторически мишарские регионы: Мордовия, Пензенская и Нижегородская области с их крепкими и устойчивыми сельскими общинами и в целом низкой долей горожан в общей численности татар.

И все же общая тенденция такова: сколь широко распространен татарский в Татарстане и Башкортостане, столь слабо он распространен в остальных регионах России с высокой долей татарского населения. В 2010 году за пределами указанных республик число владеющих татарским составило лишь 54,7% от числа татар.

На фоне широко известного аргумента «в Татарстане живет меньше половины татар в России»можно с уверенностью предполагать, что именно на Татарстан приходится половина татароязычных татар страны. За пределами же Татарстана и Башкортостана в 2010 году проживало лишь 29% татароязычных жителей России в целом.

Неудивительнов целом и то, что чем более урбанизирован тот или иной регион, тем меньше в нем доля владеющих татарским языком. Так, в 2010 году в Удмуртии татарским владело чуть меньше половины татар, в Челябинской области — 45%, в Москве и Санкт-Петербурге — 40%, в Московской и Ленинградской областях — по 37%.

С учетом того, что в 2002 году доля владеющих татарским за пределами Татарстана и Башкирии находилась в районе отметки около 75%, а в 2010 году — около 55%, можно условно предположить, что при сохранении тех же тенденций по состоянию на 2018 год за пределами Татарстана и Башкортостана лишь треть татар владеет татарским языком. Поскольку владение татарским при ответе на вопросы переписи могли указывать и люди, по факту владеющие им лишь на самом элементарном уровне, доля реально владеющих татарским (умеющих читать, писать и разговаривать на небытовые темы) может быть меньше даже этой весьма скромной цифры.

Несмотря на неутешительные цифры по языку, упадок его отнюдь не всегда неизбежно влечет за собой ассимиляцию, наиболее яркими примерами «наций без языка» являются ирландцы и шотландцы, ныне в подавляющем большинстве англоязычные. О том, что за пределами Татарстана и Башкортостана язык исчезает быстрее этнической самоидентификации, говорят данные переписей 2002 и 2010 годов по России и по отдельным регионам. Так, в России (без Татарстана и Башкортостана) численность владеющих татарским с 2002 по 2010 год упала на 35,4%, численность собственно татар — на 10,7%. В Удмуртии численность владеющих татарским за 8 лет практически ополовинилась (падение с 90 до 48 тысяч человек — на 46,5%), при этом численность татар региона снизилась только на 9,5%.

Все вышесказанное — наглядное подтверждение того, что татары Татарстана и Башкортостана с одной стороны и татары остальной России — с другой, развиваются в несколько разных направлениях, в том числе в формах сохранения этничности. И дистанция между этими группами со временем может только увеличиться.

Именно поэтому не совсем правильно отождествлять борьбу за сохранение татарского языка с борьбой за сохранение нации. Это не означает, что эту борьбу не нужно вести. Это означает, что речь идет о разных вещах. За пределами Татарстана и Башкортостана и даже в пределах этих республик, в крупных городах, есть огромные массы русскоязычных татар, во многих остальных аспектах сохраняющих татарскую идентичность и с полным правом могущих называться татарами. Значительная часть русскоязычных татар старается сделать для своего народа, для сохранения идентичности, традиций, культуры, в меру своих сил очень многое. И очень часто их усилия гораздо ценнее, чем пассивное татароязычие большинства татар в том же Татарстане.

Факт необратимого русскоязычия части татарского народа нужно признать и признать как можно быстрее, разработав иные формы сохранения этничности, действуя разнообразнее в зависимости от конкретного региона, конкретной среды, конкретных условий.

Пока же лозунг о том, что «битва за татарский язык есть Сталинградская битва за сохранение татарского народа», если не выталкивает значительные массы русскоязычных татар из татарского дискурса вообще, то на подсознательном уровне делает их в своих же глазах неполноценными, а вот это — уже точно прямой путь к отторжению своей этничности.

Ренат Темиргалеев
ОбществоИсторияОбразование БашкортостанТатарстан
комментарии 38

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    Тезисы Рената Тимергалеева неверны. Факт "необратимого русскоязычия" признавать не надо. Наоборот, надо сделать достижения татарского народа настолько весомыми, чтобы каждый татарин загорелся изучить свой родной татарский язык. Тем более, что возможностей стало просто колоссальное-это и интернет, это и телевидение, это и книгопечатание, это все возрастающие тенденции в мире к возрождению своей нации, и т.д.
    И каждый татарин должен знать, что татарский язык легко изучается, он очень логичен и синтетичен. Он мост ко многим языкам мира.
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    Анонимно 13 марта
    татары татарский язык знать обязаны. русские и другие этносы - только по желанию.
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    Анонимно 13 марта
    А мы и не хотим татарского языка за пределами Татарстана- в своих областях делайте, что хотите
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    Анонимно 13 марта
    А мы - татары, живущие за пределами Татарстана - очень хотим татарского языка у себя. И, слава Богу он у нас здесь есть.
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    Анонимно 13 марта
    Почти поверил, Иван. Могу на опохмел дать
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  • Анонимно 13 марта
    Другое наблюдение- чем цивилизованее страна, тем быстрее она отказывается от русского языка и переходит на английский. Страны Восточной Европы тому доказательство
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    Анонимно 13 марта
    в странах В. Европы русский язык никогда не был государствообразующим, что вы какую-то чушь несете.
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    Анонимно 13 марта
    В Чехословакии, Польше, Венгрии, ГДР русский язык раньше учили в школах, но отказались как от ненужного и бесполезного
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  • Анонимно 13 марта
    Кто-нибудь верит, что в Татарстане 100% татар владеет татарским? Не более половины это уж точно!
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    Airat Faizrakhman 15 марта
    вы за пределы Казани когда-нибудь выезжали?))
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  • Анонимно 13 марта
    "Страны Восточной Европы тому доказательство..." Съездите в прибалтику, там быстро начинают говорить по русски если ты хочешь что то у них купить или заказать.
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    Анонимно 13 марта
    В Прибалтике вы не найдёте работу, если не говорите на государственном и английском, а русский- это язык улиц
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    Анонимно 13 марта
    улиц-не улиц.. главное - его знают и понимают! а попробуй в Прибалтике заговорить на татарском..... (про что и речь!)
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    Анонимно 13 марта
    Сравнил тоже более 100 миллионов русских и 5 миллионов татар. Ты попробуй поговори на русском в странах, которые не были колoниями россии типа Норвегии или Исландии
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    Анонимно 17 марта
    В Исландии язык вообще не менялся с 10 века. Были только заимствования новых слов для новых явлений. Если они говорят медленно, то многое можно понять без перевода на русский.
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  • Анонимно 13 марта
    Полностью согласен с последним тезисом статьи. Лидеры т.н. "нацдвижения" в свое время оттолкнули от себя огромную массу русскоязычных татар, обозвав манкуртами. Потом принялись делить татар на чистых и нечистых - деревенских и городских, кряшен, мишар и т.д. В результате оказались у разбитого корыта... Автор прав в том, что надо учитывать сложившиеся реалии, а не цепляться за отжившие догмы. Увы, сегодня татарам нечего предьявить миру. Как сказала одна из живущих в Штатах землячек "за полтора года жизни в Америке я едва встретила пять человек слышавших о татарах и то трое из них были эмигрантами из России".
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    Анонимно 13 марта
    абсолютно верно. а то все пыжатся и пыжатся, козыряют какими-то мифами о всемирной известности татар. проще надо быть, товарищи, и люди к вам потянутся! глядишь, и язык ваш изучать начнут...
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    Анонимно 13 марта
    Действительно, хватит уже Северной Нигерии пыжится перед цивилизованными европейскими нациям и грозиться ядерной дубиной нормальным странам
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    Анонимно 13 марта
    Мы, ТАТАРЫ, вообще не пыжимся, доказывая всему миру кто из нас исключительная нация в составе России...расставляя православные храмы , на каждом углу...
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    Анонимно 13 марта
    С чего вы взяли,что это татары делят свой народ на вами перечисленные категории? Статью " Как нам обустроить татар", где это разделение проходит главной мысль, написали не татары.
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    Анонимно 13 марта
    Хотел сказать про так называемую "землячку"из США! Это по сути дитё не разумное! Ну как могут в 300млн штатах знать про татар, туда же в штаты мечтают укатить многие из самых разных стран. И не в обиду, между прочим русские эмигрировавший в США тоже стараются по быстрому адоптироваться,также стараются забыть кто они и откуда! Вот начался фильм"орда" , ну как вы думаете,какое будет отношение в первую очередь татар, во вторую к татарам! В первой же серии ,ну прямо слух режет,когда княжна говорит великому князю :"что хотел ,этот татарин?". Сразу вопрос:" а что у нас с политкорректностью ,т.е.когда про татар - это не для них ,так получается! Далее показывают воинов с явно выраженным моголоидным типом внешности,которых вообще нет среди татар Поволжья и Урала, и эта лживая капля дёгтя в бочку мёда! Вообще многие причины ведут свой"хвост"лишь из одного, цель увести в сторону от истины, а именно всяким правдами и неправдами из истории татарского народа пытаются зачернить или затмить ,то что нынешние татары ,как бы с пеной у рта не кичились противники, это всё таки волжские булгары. А это не выгодная позиция для очень многих так как в корне меняет представление о татарском народе :как так оказывается татары это вовсе ни какие ни татары ,для очень многих в том числе простых обывателей в головах не укладывается, ведь татар всегда и везде во многих периодах истории представляли как пришельцев - завоевателей! Самое противное к этому пытаются подключить
    другие народы башкир,чувашей- чего только не напридумывали, жэсть,какие только мемуары понапрасну, каких только академиков и учёных по этой теме не наплодили , насочиняли :типтяры,нугаи,и ещё всякой всячины ! Это я всё к тому ,что одной из (ещё раз повторю - одной) , а может одной из главных причин не желания изучать и пользоваться родным языком, сами подумайте как себя чувствует человек ,когда историю твоего народа с таким упорством связывают с каким то татаро монгольским нашествием, для всех народов выставляют источником бед этих народов! Вдумайтесь! Я понимаю ,что скорее всего ,то что я пытался донести в этой коротенький заметке не напечатают, потому что как правило только-только начинаешь как то к истинам подбираться, так сразу "шлагбаум",что в . Б. О ,что в. Р. В.!
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    Анонимно 17 марта
    Я русскоязычный татарин. Мне противны татарские националисты, им не место в нормальном обществе. Мой язык русский. Кому не нравится пусть идут лесом.
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    Анонимно 23 марта
    В нормальных странах знание родного языка является первой компетенцией. Экзамен по родному для выпускников школ обязателен.
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  • Анонимно 13 марта
    10:44. Вы все перевираете. Скорее всего Вы не татар. Также те, кто делит татар на булгар, мишар, башкир, ногайцев и т.д. Это специальные люди работают.
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    Анонимно 17 марта
    Башкиры не татары, это потомки огузов печенегов. А татары кипчакизированные булгары и финны.
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  • Анонимно 13 марта
    Положение татарского языка в мире точно такое же как и русского.Это региональные языки.Просто зона охвата одного языка 500 км а другого 10000 км.Достаточно посмотреть обучающие программы ведущих университетов мира чтоб увидеть что ни того ни другого языка там нет.А это говорит только об одном.Чтоб не отстать от цивилизации мы должны начать усиленно изучать английский язык.А языковые войны в стакане воды надо просто кончать.
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    Анонимно 13 марта
    Отстаньте от татар и Татарстана и делайте, что хотите в своих областях
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    Анонимно 13 марта
    "Отстаньте от татар и Татарстана и делайте, что хотите в своих областях"
    Мы живем в России, Татарстан такая же ее часть. И он не только для татар, а для всех народов, в нем проживающих.
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    Анонимно 13 марта
    Мы живём в Российской Федерации. Читайте статью 68 собственной конституции

    2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. 3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
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    Анонимно 17 марта
    Так наряду с русским языком, а не вместо него. И по желанию жителей. Не нужно прикрывать попытку вытеснения русского языка.
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    Анонимно 13 марта
    "Достаточно посмотреть обучающие программы ведущих университетов мира чтоб увидеть что ни того ни другого языка там нет."

    А вы смотрели? Потому что отделения славистики и русской филологии есть практически во всех ведущих ун-тах мира. Например, Оксфордский ун-т http://www.mod-langs.ox.ac.uk/russian
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    Анонимно 13 марта
    В Бельгии закрывают единственную кафедру славистики

    Студенты старейшего бельгийского университета в городе Лёвене возмущены новостью о закрытии отделения русского языка и русской культуры в вузе, сообщает Федеральное агентство новостей.

    В вузе кафедра славистики работала на протяжении трёх десятилетий. По словам её руководителя Йо Толлебека, решение о закрытии принял совет университета. Оно основывается на том, что интерес к России уменьшается и средств на продолжение работы не хватает.
    Ответить
  • Анонимно 13 марта
    Автор делает слишком широкую и не обоснованную интерпретацию.
    Для того, чтобы сделать адекватный анализ понадобилось бы проводить наблюдения в течение жизни 2-3 поколений, т.е. 70-100 лет. Дело в том, что если собственная этническая самоидентификация действительно является приоритетным критерием принадлежности к этносу (к нации если угодно) и можно оставаться татарином не владея татарским языком, то владение языком определяет в первую очередь возможность (вероятность) передачи этнической самоидентификации слудующему поколению. Т.е. утрата языка меньше влияет на исчезновение нации в пределах жизни одного поколения, но неизбежно ведет к исчезновению нации на протяжении жизни двух-трех поколений. И для понимания этого нет необходимости подобного недостоверного и искаженного анализа, т.к. такая зависимость и такой результат продемонстрированы на примере целого ряда дргух народов в разных частях планеты, сначала утративших свой язык и потом исчезнувших.
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  • Анонимно 14 марта
    А почему ДУМ РТ и другие мусульмане не поддерживают татарский язык и упорно продолжают молиться на арабском? Что мешает читать азан и намаз на татарском? Это неугодно аллаху? Тогда зачем татарам нужен подобный аллах?! Вот если зайти в казанский Тихвинский храм, то там отец Павел Павлов служит на церковно-кряшенском языке, проповедует на Кряшенском языке. Вот это я понимаю, РПЦ поддерживает наш национальный язык. Разве не так?

    Ринат Гараев.
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    Анонимно 14 марта
    арабский коранический текст это прямое непосредственное слово Аллаха, Всевышний прямо указал мусульманину о языке чтения Священного Писания, если вы ставите под сомнение приказы Всевышнего,вы не являетесь мусульманином-это первое. Второе - раз"яснения сур, аятов , обращения имамов к верующим в мечети происходит на татарском .Третье -молитвенная практика на арабском обогащает наш язык ,и ни в какой мере не угнетает, обо язык и свидетельствующее сознание ниспослано Аллахом и находится на нашем сохранении , все зависит от нас .Ринат.
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  • Анонимно 14 марта
    ДУМ несёт только религию, а не язык
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  • Анонимно 15 марта
    а зачем нужно сохранение этничности русскоязычных татар? зачем жителям татарстана тратить свои налоги на мероприятия про чай и чакчак за пределами республики? не лучше ли спасать татарский язык, в том числе среду татароязычнх башкир, татароязычных марийцев и тп? это-то поистинне уникальная и теряемая часть культуры, а самосознание русскоязычного москвича с мусульманской фамилией - что оно вообще дает тут, в татарстане?
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    Анонимно 17 марта
    Жители Татарстана не только татары, но и русские. Зачем им тратить свои налоги на эти мероприятия. Русские пришли в Булгарию в 9 веке. Татары в 15 веке. Русский язык надо сохранять. Тем более он единственный государственный.
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