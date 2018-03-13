«Чем более урбанизирован регион, тем меньше доля владеющих татарским...»

Рекордсменами по знанию языка Тукая являются Татарстан, Башкирия и… Чувашия

Фото: Максим Платонов

Колумнист «Реального времени», специалист по социально-экономической географии, кандидат географических наук Ренат Темиргалеев провел исследование, сопоставив численность владеющих татарским языком в России по данным переписей 2010 и 2002 годов. Оказалось, что рекордсменами по знанию языка Тукая являются Татарстан, Башкирия и… Чувашия. Автор делится с нашими читателями своей интерпретацией этих фактов.

В свете широко обсуждаемой в последние месяцы темы сохранения татарского языка и актуализации методики его изучения весьма интересные факты относительно численности владеющих татарским языком в России могут дать материалы всероссийских переписей населения 2010 и 2002 годов.

В региональном разрезе по соотношению «численность владеющих татарским — численность татар» лидируют Татарстан, Башкортостан и — несколько неожиданно — Чувашия. Во всех этих субъектах, по данным переписи 2010 года, процент первой категории от второй достигает практически 100%. В Башкирии эта цифра и вовсе 105%, что объясняется тем, что татарским языком в республике владеет значительная часть башкир. В Чувашии, по всей видимости, сказывается низкая урбанизированность татар (35%) и относительно высокая распространенность татарского в качестве языка межнационального общения. Наряду с Астраханской областью еще один «полюс» относительно высокой доли татароязычного населения — исторически мишарские регионы: Мордовия, Пензенская и Нижегородская области с их крепкими и устойчивыми сельскими общинами и в целом низкой долей горожан в общей численности татар.

И все же общая тенденция такова: сколь широко распространен татарский в Татарстане и Башкортостане, столь слабо он распространен в остальных регионах России с высокой долей татарского населения. В 2010 году за пределами указанных республик число владеющих татарским составило лишь 54,7% от числа татар.

На фоне широко известного аргумента «в Татарстане живет меньше половины татар в России»можно с уверенностью предполагать, что именно на Татарстан приходится половина татароязычных татар страны. За пределами же Татарстана и Башкортостана в 2010 году проживало лишь 29% татароязычных жителей России в целом.

Неудивительнов целом и то, что чем более урбанизирован тот или иной регион, тем меньше в нем доля владеющих татарским языком. Так, в 2010 году в Удмуртии татарским владело чуть меньше половины татар, в Челябинской области — 45%, в Москве и Санкт-Петербурге — 40%, в Московской и Ленинградской областях — по 37%.

С учетом того, что в 2002 году доля владеющих татарским за пределами Татарстана и Башкирии находилась в районе отметки около 75%, а в 2010 году — около 55%, можно условно предположить, что при сохранении тех же тенденций по состоянию на 2018 год за пределами Татарстана и Башкортостана лишь треть татар владеет татарским языком. Поскольку владение татарским при ответе на вопросы переписи могли указывать и люди, по факту владеющие им лишь на самом элементарном уровне, доля реально владеющих татарским (умеющих читать, писать и разговаривать на небытовые темы) может быть меньше даже этой весьма скромной цифры.

Несмотря на неутешительные цифры по языку, упадок его отнюдь не всегда неизбежно влечет за собой ассимиляцию, наиболее яркими примерами «наций без языка» являются ирландцы и шотландцы, ныне в подавляющем большинстве англоязычные. О том, что за пределами Татарстана и Башкортостана язык исчезает быстрее этнической самоидентификации, говорят данные переписей 2002 и 2010 годов по России и по отдельным регионам. Так, в России (без Татарстана и Башкортостана) численность владеющих татарским с 2002 по 2010 год упала на 35,4%, численность собственно татар — на 10,7%. В Удмуртии численность владеющих татарским за 8 лет практически ополовинилась (падение с 90 до 48 тысяч человек — на 46,5%), при этом численность татар региона снизилась только на 9,5%.

Все вышесказанное — наглядное подтверждение того, что татары Татарстана и Башкортостана с одной стороны и татары остальной России — с другой, развиваются в несколько разных направлениях, в том числе в формах сохранения этничности. И дистанция между этими группами со временем может только увеличиться.

Именно поэтому не совсем правильно отождествлять борьбу за сохранение татарского языка с борьбой за сохранение нации. Это не означает, что эту борьбу не нужно вести. Это означает, что речь идет о разных вещах. За пределами Татарстана и Башкортостана и даже в пределах этих республик, в крупных городах, есть огромные массы русскоязычных татар, во многих остальных аспектах сохраняющих татарскую идентичность и с полным правом могущих называться татарами. Значительная часть русскоязычных татар старается сделать для своего народа, для сохранения идентичности, традиций, культуры, в меру своих сил очень многое. И очень часто их усилия гораздо ценнее, чем пассивное татароязычие большинства татар в том же Татарстане.

Факт необратимого русскоязычия части татарского народа нужно признать и признать как можно быстрее, разработав иные формы сохранения этничности, действуя разнообразнее в зависимости от конкретного региона, конкретной среды, конкретных условий.

Пока же лозунг о том, что «битва за татарский язык есть Сталинградская битва за сохранение татарского народа», если не выталкивает значительные массы русскоязычных татар из татарского дискурса вообще, то на подсознательном уровне делает их в своих же глазах неполноценными, а вот это — уже точно прямой путь к отторжению своей этничности.