Видео недели: «Бегом за цветами жене» от Кадырова, пьяный «гражданин поэт» и муфтий на турнике

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

Такие разные поздравления



Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил в своем телеграм-канале женщин с их международным днем. Особенно он отметил присутствующих в «Телеграме» девушек, «неравнодушных к судьбе страны», — к ним, по его мнению, относятся Тина Канделаки, Маргарита Симоньян, Кристина Потупчик, Екатерина Винокурова и другие. И приложил к поздравлению ролик, в котором переозвучен некий индийский фильм. Персонаж этой кинокартины спрашивает у присутствующих мужчин (почему-то с кавказским акцентом), кто из них не поздравил свою супругу с 8 Марта. Тому, кто допустил такую оплошность, он дает оплеуху и произносит:

— Иди бегом — цветы купи жене.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин гораздо более консервативно — восхитившись их «красотой и нежностью» и продекламировав стихотворение Андрея Дементьева.

А курсанты Казанского танкового училища на полигоне близ Казани вычертили гусеницами на снегу большое сердце. Видео опубликовало Министерство обороны России.

Не становись чужим

Скандал разгорелся во время гастролей московского театра «Современник» в Самаре. Зрители, которые пришли на спектакль «Не становись чужим», столкнулись с хамским поведением на сцене пьяного (как им показалось) Михаила Ефремова и через пару дней заявили о намерении требовать возвращения денег за билеты. Михаил Олегович путал слова, произносил текст тихим голосом, а на просьбы говорить громче посылал аудиторию в известном направлении.

Сам артист утверждает, что самарский зритель просто оказался неспособен понять слишком сложную пьесу.

Кризис не по-детски

Мальчик со знанием дела рассказывает, «как нам обустроить Россию», точнее, как, для начала, выйти из экономического кризиса. По его словам, надо просто «прекратить кражи на денежном заводе, чтобы как можно больше денег выработалось и доехало до банка».

Ким Чен Ын пришел в школу. В школе об этом не забыли

Северокорейский лидер посетил школу, и теперь в ней появился целый мемориал, посвященный этому событию. В нем отражен каждый из этапов «исторического визита» — одеяло, которое расстелил своими руками на кровати Ким Чен Ын, когда заходил в спальную комнату, стул, на котором он сидел, посещая компьютерный класс, и т.д.

Трамвай спешит на помощь

В Саратове застрявшую машину скорой помощи вытащил на буксире… трамвай.

Как рассказал снявший видео молодой человек, самый активный участник вызволения машины — мужчина в тельняшке — является, предположительно, пациентом скорой.

Индийское кино

Леопард появился на улицах индийского города Индаур и успел за время своей прогулки напасть как минимум на двоих местных жителей, которые пытались его обезвредить. Сообщается, что специалистам удалось поймать животное лишь с помощью транквилизаторов. После обследования у ветеринаров оно будет выпущено на волю.

Здоровый муфтий

«Флешмоб» «Имам-чемпион» показал, что муфтий Татарстана 32-летний Камиль хазрат Самигуллин находится в отменной физической форме. Приняв эстафету акции от Мухаммада Мифтахова, председатель ДУМ РТ подтянулся 18 раз. И передал ее дальше «нашим хазратам».





«Самая удачливая черепаха в мире»,



как сказано в названии этого ролика на YouTube, пережила не самые приятные минуты в Национальном парка Крюгера в ЮАР у водопоя. Животное уже собиралось уходить, когда к воде подошло стадо слонов. Возможно, слоны черепаху видели и намеренно на нее не наступали, а лишь задевали и двигали, — или же ей сказочно повезло.

Куршевель Косюка

Советник украинского президента Юрий Косюк, входящий в пятерку самых богатых людей Украины по версии Forbes, радуется жизни в ресторане на французском горнолыжном курорте Куршевель. На видео официанты выносят несколько десятков бутылок шампанского Dom Pérignon стоимостью 1,2 тысячи евро каждая под украинский гимн и фейерверк.

Не взлетим, так поплаваем

Аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems испытала свой двухфюзеляжный моноплан с наибольшим размахом крыла в истории авиастроения — 117 метров (общая длина самолета — 73 метра). На видео, правда, аппарат лишь разгоняется, но не взлетает. Как предполагает издание Ars Technica, американцы намерены с его помощью запустить на орбиту новый космический челнок.

Если все пойдет по плану, первый испытательный полет моноплана состоится в следующем году.