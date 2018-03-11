Без надежды на гранты: как работает краудфандинг — для бизнеса, благотворительности, богемы

Сам факт того, что краудфандинг заработал в России, можно считать чудом: с совершенно отличным от Запада уровнем сплоченности общества, доверия, зарплат, наконец. И все же успешные запуски проектов, финансирование которых обеспечили обычные люди, показывают, что эта идея жизнеспособна. И не только для звездных проектов вроде очередного альбома группы «Би-2». Представители двух крупнейших площадок Planeta.ru и Boomstarter, а также сами авторы проектов рассказывают «Реальному времени», в каких случаях краудфандинг работает и подходит ли он вам.

Мало людей в России знают о краудфандинге, еще меньше тех, кто готов вкладывать деньги в проекты, — такова специфика работы этого механизма сбора средств в нашей стране, говорит Оксана Токарева, менеджер по качеству площадки Boomstarter. Крупные технологические разработки и творческие проекты в основном надеются на государственные гранты или крупные частные инвестиции. Между тем задача краудфандинга — привлечь обычных людей в общественно значимые проекты. «Не ждать милости от природы», а реализовывать идеи в творчестве, благотворительности и бизнесе даже в том случае, когда нет возможности привлекать крупные гранты или другие частные или госинвестиции.

В России две крупнейшие крауд-платформы — Boomstarter и Planeta.ru. На них автор проекта может изложить его суть и попробовать привлечь финансирование от спонсоров, которыми выступают обычные люди. Они могут просто поддержать проект, а могут купить «вознаграждение», которое в каждом случае автор проекта придумывает сам. Например, в творческом проекте это может быть книжка из первого тиража с автографом, открытка, футболки, благодарственный пост в сообществе проекта и даже консультация специалиста — в общем, почти все, что угодно.

Несмотря на малую осведомленность и общее недоверие российского общества, краудфандинг развивается в нашей стране вполне успешно и следуя общемировым трендам. За плечами Boomstarter (работает с 2012 года) 1692 успешных проекта, куда привлечено 351 млн рублей. Planeta.ru привлекла 793 млн рублей в 2800 проектов.

— Конечно, это много! Вы только представьте, что все эти деньги собраны самыми обычными людьми, которые поверили в проекты часто незнакомых авторов. Среди российских площадок наш показатель лучший, — рассказывает Федор Мурачковский, генеральный директор и сооснователь краудфандинговой платформы Planeta.ru.

Краудфандинг начался в России с «Би-2»

У Planeta.ru и Boomstarter разный фокус внимания. Boomstarter сосредоточен на бизнес- и технологических проектах (хотя от творческих и социальных там не отказываются), «Планета» фокусируется на творческих и благотворительных сборах. Творческие проекты — это вообще то, с чего начался весь краудфандинг в мире, и только затем опыт более или менее успешно перетек и в другие сферы.

— Во всем мире краудфандинг стартовал с музыкальных проектов. Первым краудфандинговым проектом (в том виде, о каком мы вообще говорим сейчас о краудфандинге) считается фанатский сбор на турне британской группы Marillion. Первым проектом, который мы запустили, стал сбор средств на новый альбом группы «Би-2». После музыки подтянулись и другие творческие проекты, а потом пришло осознание, что с помощью краудфандинга можно решать и серьезные социальные задачи. Завершающими стали бизнес-проекты. В этом смысле краудфандинг в России полностью вторит мировым тенденциям. Сейчас мы развиваем направление технологических проектов, — рассказывает Федор Мурачковский.

В прошлом году Planeta.ru в партнерстве с Российской венчурной компанией провела первое технологическое реалити-шоу для разработчиков разных гаджетов. Сначала были отобраны заявки. Десять лучших команд с самыми интересными проектами в течение месяца обучались всем нюансам ведения крауд-кампании, потом инженеры презентовали свои проекты, и пятеро счастливчиков получили стартовый взнос в свои кампании от РВК в размере 100 тысяч рублей.

Краудфандинг часто рассматривают как хорошую альтернативу кредитам и инвесторам, но это работает, только если собрать надо в пределах миллиона, говорит Оксана Токарева.

— У творческих или технологических проектов с очень хорошим продвижением, рекламой и фанатским сообществом сбор может доходить до 10 млн. Если речь идет о десятках миллионов, то тут нужно искать крупных инвесторов. И, конечно, в краудфандинге тоже есть обязательства. Только не перед кредиторами, а перед простыми людьми, которые не хотят стать жертвами мошенников.

На чем зарабатывают крауд-площадки

Как правило, крауд-платформы зарабатывают на комиссиях с проектов — так краудфандинг устроен во всем мире. Правда, в Planeta.ru говорят, что в рамках своей модели берут комиссию только с авторов успешных проектов — собравших более половины заявленной суммы, — 15%. Если собрано больше, комиссия составит 10%. В обоих случаях заложены и комиссии платежных систем. Если проект не собрал и 50% желаемой суммы, деньги пользователей возвращаются, и комиссия за размещение с автора не взимается.

Кроме того, более лояльные условия предусмотрены для благотворительных проектов, бывают и дополнительные стимулирующие акции для авторов. В частности, с 1 марта Planeta.ru запустила весеннюю акцию для авторов, которые уже запускали свои проекты.

— В случае пересбора автор заплатит меньшую комиссию — таким образом, мы мотивируем авторов внимательнее просчитывать финансовую цель и получать от краудфандинга больше, — говорит Федор Мурачковский.

Кроме того, в Planeta.ru рассказывают, что оказывают авторам проекта и другие виды поддержки. Например, сейчас у площадки проходят акции с онлайн-кинотеатром ivi и Яндекс-Музыкой: участники кино и музыкальных проектов получают от партнеров бесплатные подписки, что позволяет им привлечь дополнительное внимание к своим проектам. Говорят, что помогают оформить проект перед запуском так, чтобы он собрал больше денег.

Boomstarter изменил финансовую модель и теперь предпочитает зарабатывать не на комиссии.

— Удерживается только минимальная сумма в 3,5% платежным системам за перевод средств. Поэтому на Boomstarter теперь можно собрать больше, чем где-либо еще. Если вы собираете 500 тыс., на комиссию пойдет всего 17,5 тыс. вместо 50 тыс., собираете миллион — то всего 35 тыс. вместо 100 тысяч. Получается экономия в 60%. Автор может собрать, к примеру, 2 миллиона, заплатив нам всего 5 или 10 тысяч, — рассказывает Оксана Токарева.

В Planeta.ru говорят, что в рамках своей модели берут комиссию только с авторов успешных проектов. Фото planeta.ru



Сейчас Boomstarter позиционирует себя как краудфандинговое агентство полного цикла, которое предлагает авторам проектов консалтинг, продвижение по базе подписчиков Boomstarter, дизайн, копирайтинг. Стоимость услуг начинается от 5000 — за консалтинг и пользование платформой. В пакеты размещения с дополнительными услугами входят посты в социальных сетях, рассылки и оформление, в зависимости от стоимости.

— Это предложение мы ввели по просьбе авторов, которые понимают, что любой проект нуждается в продвижении. У нас накопилась порядочная база спонсоров, а по старой схеме не все проекты попадали в рассылку. И мы решили пойти навстречу авторам, — рассказывает Токарева. — На других платформах в рассылки и публикации бесплатно попадают только звездные проекты, от известных авторов, особенно громкие изобретения или масштабные социальные проекты. Оформление проекта за авторов не делают. А на Boomstarter автор может рассчитывать на такую помощь по вполне демократичным ценам. Если у автора нет времени заниматься проектом, нет своей аудитории, нет понимания, как сделать проект продающим, наша помощь будет особенно кстати.

Далеко до мировых показателей?

Конечно, все успехи российских краудфандеров не сравнятся пока с мировыми. На зарубежных платформах громкий технологический проект может собрать и миллионы долларов, но они работают не на одну страну, а на весь мир, соответственно, аудитория спонсоров намного больше, говорит Оксана Токарева.

Например, получивший широкую известность проект Healbe собрал свыше 1 млн долларов, претендуя изначально всего на 100 тысяч долларов. Это на данный момент самый успешный российский пример краудфандинга. Правда, такой успех обеспечила проекту не российская площадка.

— Мы использовали платформу IndieGoGo, срок сбора был 42 дня. На успех повлияли революционность продукта, хорошая подготовка и хороший PR, — рассказывает Георгий Микаберидзе, основатель проекта.

Правда, учитывая, с какими разными вводными стартовали российский и зарубежный краудфандинг, успех отечественного можно называть феноменальным.

— Один только «Кикстартер» обходит по суммарному сбору все российские крауд-платформы вместе. Впрочем, такое сравнение было бы просто некорректно: мы стартовали в разных условиях, уровень жизни и средняя заработная плата у нас и там очень отличаются, да и отношение людей к краудфандингу в наших странах очень разное. За рубежом краудфандинг приобрел нынешние формы как раз перед кризисом 2008 года, а в России — после 2012 года, — рассказывает Федор Мурачковский. — В Америке он уже стал частью культуры, а у нас многие люди до сих пор не знают, что это такое. Хотя вот недавно мне сообщили, что о Planeta.ru упомянули в одном детективе в мягкой обложке — это отлично, мы тоже становимся частью культуры. Но в целом о краудфандинге в России пока знают гораздо меньше, чем за рубежом. Именно для качественного образования людей, для понимания ими краудфандинговых механизмов мы запустили в 2015 году первую «Школу краудфандинга», которая в 2016 году стала всероссийской.

Маркет-тест, деньги и мировая известность. Но только для активных

Помимо очевидного — то есть возможности привлечь финансирование в проект, краудфандинг — это еще и хороший способ сделать маркет-тест продукта, говорит Микаберидзе.

— В большей степени краудфандинг подходит для продуктов consumer electonics, для массовых революционных продуктов, решающих проблемы человека или дающих ему небольшое превосходство за счет того, что участник краудфандинга покупает какой-то новый продукт и в глазах других выступает в роли трендсеттера, — говорит основатель Healbe.

Оксана Токарева же говорит, что для краудфандинга нет неуспешных тем — есть недостаточно активное продвижение: «Здесь все, как на любом другом рынке: любители есть на любой вкус и цвет — нужно только их найти и привести».

— Слагаемые успешности краудфандингового проекта — это общественно значимая цель, яркое оформление проекта и грамотное продвижение. Под оформлением мы понимаем не только качественный фото- и видеоконтент (хотя и он очень важен: так, по нашим наблюдением, проекты с интересным, проработанным видеообращением в 2 раза чаще становятся успешными и находят необходимое финансирование), но и тщательно продуманные финансовую цель и период сбора, убедительное текстовое описание, а также интересные (и доступные!) вознаграждения для спонсоров. Но мало придумать хорошую идею и оформить ее в привлекательный проект, о своем проекте нужно постоянно рассказывать, привлекать к нему внимание общественности. Всех авторов успешных проектов — лидеров по сборам объединяет умение вдохновлять своей идеей, с такими авторами интересно идти рука об руку, их приятно поддерживать. За таким проектом необязательно стоит известный человек, но обязательно — горящий своей идеей человек и умеющий зажигать сердца других, — говорит Федор Мурачковский.

Отдельно эксперт отмечает, что в краудфандинге практически исключено мошенничество — из-за его публичности и того, что краудфандинговый сбор — это серьезная работа, а не легкие деньги. Оксана Токарева соглашается: краудфандинг нельзя рассматривать как способ «на халяву» собрать много денег, ничего не делая.

Алена Гейзер собирала деньги с помощью Boomstarter и Planeta.ru на издание фан-арт-книги по мотивам «Алисы в Стране чудес». Фото geyzerrr.com



— Во-первых, рассылка вознаграждений требует затрат времени, денег и сил, и нужно, чтобы спонсоры не чувствовали себя обманутыми, не срывать сроки и отвечать на обращения, много общаться с людьми. Во-вторых, нужны вложения и в продвижение проекта вне нашего ресурса. Но издержки можно рассчитать заранее и заложить в собираемую сумму. Если хорошо продвигать свою идею, все окупится, и автор приобретет от успешного краудфандингового проекта не только деньги, но и большую новую аудиторию, в том числе с нашего сайта, новые полезные связи (бывают случаи, когда авторов проекта на нашем сайте замечают полезные люди, которые в дальнейшем помогают им — журналисты, специалисты в команду и инвесторы тоже), а также повод заявить о себе в СМИ и дополнительный плюс в глазах инвесторов покрупнее.

Алена Гейзер, которая собирала деньги с помощью Boomstarter и Planeta.ru на издание фан-арт-книги по мотивам «Алисы в Стране чудес», соглашается с экспертами.

— Несмотря на то, что нужная сумма так и не набралась, на Planeta.ru меня заметили крупные издательства. В результате книга была выпущена гораздо большим тиражом, был подписан контракт на 5 лет с издательством «Эксмо». Так что для меня это был положительный опыт. Сама книга продается на сайте «Эксмо» и в других магазинах, в частности на Labirint.ru, — рассказывает автор книги. — Я очень много времени вложила и в промоматериалы для соцсетей. Я публиковала информацию о проекте в фан-группах про «Алису в Стране чудес» (это кажется странным, но очень много коллекционеров именно этой сказки). Также просила поддержки у преподавателей своего института дизайна БВШД. Инвесторы в первую очередь смотрят на презентацию проекта: на видео, механику и подробную смету, куда пойдут эти деньги. Также дополнительным стимулом являются бонусы для инвесторов. Я, например, обещала, что, помимо самой книги, разработаю для них открытки, плакаты, сувенирную продукцию и т.д., которые не пошли в основное производство.

Краудфандинг используется и как способ дополнительного финансирования социальных инициатив. В частности, «Объединенная металлургическая компания», проводящая конкурс социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство», обучила своих грантополучателей краудфандингу и дополнительно разместила на Planeta.ru их продукты.

В результате в 2017 году было собрано дополнительно более 800 тысяч рублей, рассказывает Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности АО «ОМК».

— Финансирование получают те проекты, авторы которых активны, креативны, стрессоустойчивы, не ноют и стремятся к успеху. Очень многое зависит от мотивации самих авторов проекта, личности фандрайзера. Важно тратить время на сбор средств, использовать новые методы продвижения проекта в социальных сетях, заниматься ежедневно проектом, верить в успех, уметь снять видеообращение, обратиться к знаменитым землякам. Были НКО, которые думали, что «Планета» и ОМК сделают все за них, «под ключ», — резюмирует Ольга Миронова.