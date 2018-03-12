Госзакупки: Миннахметов познакомит Лас-Вегас с татарстанской водкой

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

1. Тендер недели: ремонтники придут на улицу Братьев Батталовых, во Дворец земледельцев и Кабмин

Одним из главных тендеров уже несколько недель подряд становились заказы, связанные с ремонтом дорог в Казани. Не стала исключением и эта неделя. 6 марта «Главтатдортранс» объявил о том, что заплатит сумму в 260 млн рублей за ремонт улицы Братьев Батталовых. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 марта, а аукцион состоится 26 марта. Работы будут профинансированы из бюджета Татарстана.

Из технического задания можно узнать, что реконструкция коснется участка улицы Братьев Батталовых от Оренбургского тракта до улицы Белых Рос. Общая длина участка составит около 1,7 километра. Работы должны быть выполнены до 23 октября 2018 года в соответствии с постановлением Кабинета министров от 18 декабря 2017 года. Гарантия на верхний слой асфальта составит 4 года, на нижний слой — 5 лет.

А вот ГИСУ собирается заняться ремонтом нескольких зданий в Татарстане на общую сумму в 125 млн рублей. Среди этих зданий, в частности, будет Министерство финансов Татарстана (на него потратят около 10 миллионов рублей), Кабинет министров (на него выделено 28 млн рублей), а также здания Министерства транспорта (867 тысяч рублей) и Минсельхоза на Федосеевской (на него потратят около 9 млн рублей). Во Дворце земледельцев — здании Министерства сельского хозяйства — будут, в частности, отремонтированы окна и двери, а также проведены отделочные работы и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения.

ГИСУ собирается заняться ремонтом нескольких зданий в Татарстане на общую сумму в 125 млн рублей. Фото Романа Хасаева

2. Безопасность недели: к избирательным урнам через металлодетектор

Министерство промышленности и торговли России озаботилось вопросом безопасности при проведении мартовских выборов президента России. Из-за этого ведомство объявило конкурс на поставку стационарных металлодетекторов на избирательные участки. В Татарстане на это будет выделено 36 млн рублей. Соответствующая госзакупка была объявлена 5 марта. Всего ведомству понадобится 202 металлодетектора примерно по 178 тысяч рублей. Закупка будет профинансирована из резервного фонда правительства России.

Оборудование должно быть поставлено в срок до 16 марта. В характеристиках металлодетекторов указано, что они должны обеспечивать обнаружение объектов при перемещении через контрольную зону со скоростью от 0,3 до 5 метров в секунду. Конкретный список мест, где будут установлены металлодетекторы, в проекте договора не раскрывается. Закупка будет произведена у единственного поставщика, однако его название в документации также не указывается.

3. Авиация недели: летайте самолетами СПГУ в Бугульму

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации заплатит 9,1 млн рублей бугульминскому аэропорту за оказание услуг. Об этом стало известно благодаря размещенному 1 марта контракту. Исполнителем стало, соответственно, ООО «Аэропорт «Бугульма» — именно в этом аэропорту периодически тренируются студенты университета.

Какие именно услуги будет оказывать бугульминский аэропорт, неясно, но из технического задания известно, что понадобится семь видов работ. В первую очередь среди них — взлет и посадка, а также обеспечение заправки воздушных судов авиационным бензином. Помимо этого, бугульминский аэропорт должен будет обеспечить авиационную безопасность, очистку от снега воздушных судов, их подогрев, а также подачу наземного источника питания.

Комитет по делам детей и молодежи Казани собирается заплатить 2 миллиона рублей за проведение мероприятия «Большая перемена». Фото kzn.ru

4. Образование недели: съезд учителей татарского языка и «Большая перемена»

Тем временем Министерство образования Татарстана собирается провести Всероссийский съезд учителей татарского языка (которых, напомним, в ноябре начали переобучать). За проведение съезда оно готово заплатить 4,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 2 марта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 марта, рассматриваться они будут 26 марта.

Из технического задания можно узнать, что в съезде примут участие 700 человек. Из Татарстана будут 400 человек (в том числе 200 — из Казани) и 300 человек — из других регионов России. Победитель конкурса должен будет предоставить не менее 17 автобусов вместимостью не менее 45 человек, подготовить раздаточные материалы, обеспечить проживание всех участников (кроме жителей Казани), их питание, культурную программу, предоставить актовый зал.

А вот Комитет по делам детей и молодежи Казани собирается заплатить 2 млн рублей за проведение мероприятия «Большая перемена». Информация об этом появилась 5 марта, заявки принимаются до 14 марта, а аукцион состоится 19 марта.

Как следует из технического задания, мероприятие проводится в целях выявления одаренных и талантливых детей, стимулирования их к реализации своих творческих способностей. Исполнитель должен будет предоставить многофункциональный двухуровневый зал со сценой, площадью не менее 1 300 кв. м в культурно-развлекательном комплексе в центре Казани. Мероприятие продлится 2 дня. Исполнитель также должен будет написать оригинальный сценарий концертной программы гала-концерта продолжительностью в 3 часа, объединив конкурсные номера 12 участников, а также изготовить несколько видеозаставок и видеороликов. Кроме того, должен быть организован фуршетный стол с чизкейками, элешами, ростбифами, супом, сырной и мясной нарезками, ассорти из зелени.

«Казань Арена» собирается следить за относительно новым мультимедийным экраном на фасаде стадиона. Фото Максима Платонова

5. Картинка недели: медиафасад «Казань Арены» обслужат за 3 миллиона

«Казань Арена» собирается следить за относительно новым мультимедийным экраном на фасаде стадиона. Об этом стало известно 5 марта благодаря госзаказу, обнародованному АО «Казань Арена». Компания собирается потратить на техническое обслуживание светодиодного экрана сумму в 3,15 млн рублей.

Работы должны быть выполнены в срок до 31 декабря 2018 года. В список работ входят профилактический осмотр состояния экрана, плановое обслуживание технических и программных средств управления экраном, чистка оборудования, а также мойка фасада и другие работы.

6. Алкоголь недели: выставка с участием «Татспиртпрома» в Лас-Вегасе

А вот главный производитель алкоголя в Татарстане — «Татспиртпром», похоже, собирается выйти не только за пределы России, но и за пределы континента. Предприятие собирается заплатить сумму в 2,3 млн рублей за аренду выставочной площади на выставке WSWA Convention 2018 в отеле Caesars Palace Hotel в Лас-Вегасе. Об этом стало известно 2 марта. Закупка будет произведена у единственного поставщика — American Sales and Marketing Service LLC из калифорнийского Оуэнсмита.

Выставка будет проходить с 30 апреля по 3 мая 2018 года в американском Лас-Вегасе. «Татспиртпрому» должны предоставить место площадью 18,5 кв. м. Стоимость аренды места составит 41 тысячу долларов. Выставка Wine&Spirits Wholesale of America будет юбилейной, 75-й.

Как указывается в техзадании, речь идет о ремонте фасада для поддержания эксплуатационного состояния и воссоздания первоначального вида здания. Фото Елены Сунгатовой / art16.ru

7. Покраска недели: цветовое решение фасада финансового института за 110 тысяч

У Казанского федерального университета заботы попроще. Он собирается заплатить 110 тысяч рублей за эскизный проект цветового решения фасадов объекта культурного наследия «Финансово-экономический институт». О закупке стало известно 5 марта. Заявки принимаются до 15 марта, а рассматриваться они будут 20 марта.

Как указывается в техническом задании, речь идет о ремонте фасада для поддержания эксплуатационного состояния и воссоздания первоначального вида здания постройки 1936—1951 годов. В частности, исполнитель должен будет разработать проект цветового решения фасадов — изучить иконографический материал, схематичные обмеры фасадов, зондажи цвета. Работы должны быть выполнены в течение 90 дней с даты заключения контракта.