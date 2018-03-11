Куда пойти в Казани: музыкотерапия, курс о возможностях мозга и бизнес-перезагрузка

Афиша мероприятий с 12 по 18 марта

Фото: Максим Платонов

Неделя после мартовских мини-каникул обещает быть продуктивной. Из отраслевых мероприятий можно посетить выставку по энергосбережению, бизнесменов ждут на форуме-интенсиве «Перезагрузка». Вечерами также не придется скучать: есть вариант сходить в картинную галерею, послушать хорватскую виолончелистку или посетить сеанс музыкотерапии. Встречайте новую неделю с обзором «Реального времени».

В Казани покажут вещи Максима Горького (16+)

В понедельник, 12 марта, в Литературно-мемориальном музее А.М. Горького пройдет Всероссийская конференция «Горьковские чтения — 2018». Мероприятие приурочено к трем юбилейным датам музея (145-летие со дня рождения Ф.И. Шаляпина, 150-летие со дня рождения А.М. Горького и 80-летие со дня создания музея). Тема конференции связана с проблемами сохранения и горьковского, и шаляпинского наследия.

В этот же день состоится презентация совместного выставочного проекта «Родом из Нижнего», организованного казанским музеем и Государственным ордена Почета музея А.М. Горького из Нижнего Новгорода. На выставке можно будет увидеть материалы о жизни А.М. Пешкова (Горького) из собраний обоих музеев.

В Казани обсудят проблемы энергосбережения (16+)

13 марта в выставочном центре «Казанская ярмарка» стартует 19-я Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение». Одновременно пройдет Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». В мероприятиях примут участие ведущие специалисты и эксперты энергетики, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, представители энергетических агентств, чиновники. В дни выставки пройдут круглые столы, семинары, экспертные секции.

В выставочном центре «Казанская ярмарка» стартует 19-я Международная специализированная выставка. Фото Максима Платонова

В «Хазинэ» стартуют выставки картин (18+)

14 марта в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка татарстанского художника Фариды Хасьяновой. Будут представлены живопись и графика, в том числе впервые — большеформатные листы станковой графики из серии «Детство Тукая» («Кырлай» и «Сенной базар») и «Все на уху». Выставка продлится до 15 апреля.

16 марта в «Хазинэ» стартует выставка народного художника Мадияра Хазиева. Основная тематика произведений Хазиева —жизнь деревни. Выставка также продлится до 15 апреля.

В ГБКЗ сыграет хорватская виолончелистка (16+)

14 марта в ГБКЗ им.С. Сайдашева откроется VI Международный фестиваль L'arte del arco. В программе — выступление Казанского камерного оркестра La Primavera, классические произведения. В Татарстане впервые выступят хорватская виолончелистка Моника Лесковар, Ирмина Тринкос (скрипка), представляющая на фестивале Грецию и Польшу.

Концерты фестиваля традиционно пройдут в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах. Во всех городах прозвучат музыкальные премьеры, а в Казани участники фестиваля дадут бесплатные мастер-классы для юных музыкантов.



Начало — в 18.30, стоимость билетов — от 300 до 1000 рублей.

В Татарстане впервые выступит хорватская виолончелистка Моника Лесковар. Фото sisak.info

В «Бустане» — древний вид единоборств (16+)

С 15 по 19 марта в казанском спортивном комплексе «Бустан» пройдет первенство России по спортивной борьбе панкратион. Ожидаются более 800 спортсменов из 60 регионов страны. Основные поединки начнутся 16 марта. Официальное открытие первенства намечено на 12.00. Финальные поединки в разряде «традиционный» пройдут 17 марта, а в разряде «классический» — 18 марта.

Вход на соревнования свободный.

В музее ИЗО поговорят о роли женщины в искусстве (16+)

15 марта в главном здании Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан состоится «Музыкальный четверг в Белокаминном зале». Гостям расскажут о женском образе в изобразительном искусстве. В программе также заявлен концерт классической музыки в исполнении квартета камерного ансамбля Nobilis.

Начало — в 18.00.

Казанцам обеспечат музыкотерапию (18+)

15 марта казанцев ждут на очередном «Квартирнике у Бренингов». На этот раз «в гостях» — трио Studium. Артисты представят интерактивную программу по музыкотерапии. Программа будет состоять из двух частей: активной (ритмичные произведения) и пассивной (классическая музыка).

Начало — в 18.30, вход свободный.

Гостям расскажут о женском образе в изобразительном искусстве. Фото Олега Тихонова

Бизнес «перезагрузят» (18+)



16 марта в «Баскет-холле» пройдет форум-интенсив для бизнеса «Перезагрузка». Площадка соберет около 5 тыс. предпринимателей. На форуме выступят маркетолог Игорь Манн, венчурный инвестор Игорь Рыбаков, ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов и другие. Мероприятие посетит президент Татарстана Рустам Минниханов.

Форум пройдет в формате интенсивного обучения. Успешные предприниматели поделятся опытом создания и продвижения бизнеса.

В «Смене» обсудят возможности искусственного интеллекта (16+)

17 марта в ЦСК «Смена» пройдет бесплатная лекция «Искусственный интеллект и машинное обучение». Лектор Евгений Разинков, кандидат физико-математических наук, расскажет о глубоких нейронных сетях в компьютерном зрении.

Начало — в 16.00, за вход — добровольный взнос.

В «Смене» расскажут о гранях человеческого мозга (16+)

В воскресенье, 18 марта, в ЦСК «Смена» состоится научно-популярный лекторий. Лекции приурочены к Международной неделе мозга.

Кандидат биологических наук Александр Панчин прочитает лекцию «Мозг обманывает себя: от биолокации до общения с духами». Спикер расскажет, что общего между лозоходством, поиском геопатогенных зон, сеансами Вольфа Мессинга, шоу «Звезды под гипнозом» и поведением бабушки, оценивающей качество лекарств при помощи маятника. Перед лекцией Александра Панчина выступит врач-психиатр Александр Граница.

Международная неделя мозга проводится с 1996 года во всем мире по инициативе Общества нейронаук. Цель — популяризировать достижения нейронаук и пропагандировать в обществе важность изучения мозга.

17 марта после ремонта программой «Фиеста» откроется здание Казанского цирка. Фото Олега Тихонова

Кроме этого:

12 марта в здании Торгово-промышленной палаты РТ пройдет заседание рабочей группы комитета по предпринимательству в сфере рекламы и информации. Участники обсудят вопросы, касающиеся рекламных конструкций и наружной рекламы. Начало — в 15.00. (18+)

13 марта в Казанской филармонии покажут два короткометражных фильма Чарли Чаплина — «Собачья жизнь» и «На плечо». Начало — в 19.00, стоимость билетов — от 300 до 600 рублей. (16+)

15 марта в «Смене» пройдет фестиваль «День финской архитектуры в Казани». В программе — открытые лекции представителей ведущих архитектурных студий Финляндии, а также круглый стол с участием местных архитекторов и девелоперов. Начало — в 15.30, вход свободный. (16+)

15 марта в Казанской филармонии можно будет послушать вокалиста из США Клива Джонса. Он выступит совместно с джаз-оркестром РТ. Начало — в 18.30, стоимость билетов — от 300 до 1200 рублей. (16+)

17 марта после ремонта программой «Фиеста» откроется здание Казанского цирка. (6+)

17 марта казанский «Рубин» сыграет с московским «Спартаком». Начало игры — в 19.00. (16+)

18 марта страна будет выбирать лидера. Во всех городах России пройдут выборы президента РФ. (18+)