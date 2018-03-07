«Корзина доброты» от Х5 Retail Group и Фонда продовольствия «Русь»: 2500 одиноких пожилых людей из татарстанских сел получили продуктовые наборы

С Казани начался благотворительный марафон Х5 Retail Group и Фонда продовольствия «Русь». За один день покупатели «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели» собрали 13 тонн продуктов для одиноких пожилых людей из сел и деревень Татарстана. Акция «Корзина доброты» продолжится в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве — в планах помочь 25 тысячам нуждающимся.

Казанцев пригласили на продуктовый марафон

Серия общегородских благотворительных марафонов «Корзина доброты», которую совместно проводят Х5 Retail Group с Фондом продовольствия «Русь», стартовала в Казани 3 марта. В 204 магазинах «Пятерочка», восьми «Перекрестках» и трех «Каруселях» покупателей встречали волонтеры в оранжевых жилетках с символикой Фонда. Добровольцы предлагали казанцам купить продукты, чтобы потом пожертвовать их нуждающимся.

— Людей, которые хотят заниматься благотворительностью с каждым годом становится больше, но многие не знают, кому и чем можно помочь, или стесняются сделать это напрямую. Мы предложили решение: человек может помочь нуждающимся, передав продукты через волонтеров, а компания Х5 Retail Group выступила нашим партнером, предложив свои магазины для сбора, упаковки и распределения продовольственной помощи среди малообеспеченных людей, — говорит Анна Алиева, директор по коммуникациям Фонда продовольствия «Русь».

Подобные акции Фонд проводит с 2015 года, но принципиальное отличие марафона, стартовавшего в Казани, — участие не единичных, а всех торговых точек компании в городе.

— Мы, проводя небольшие акции, столкнулись с тем, что люди очень хотят помочь и, когда узнают об акции, спрашивают: «А в нашей «Пятерочке» проводится или нет?» В этот раз мы смогли все магазины обеспечить волонтерами и с удовольствием отвечали: «Приходите в любую «Пятерочку»!» — говорит Анна Алиева.

Добровольцы предлагали казанцам купить продукты, чтобы потом пожертвовать их нуждающимся



Х5 Retail Group добавит 30% к собранным товарам

В каждом магазине дежурили по одному-два волонтера. Это и студенты, и школьники, и мамы с совсем маленькими детьми, как в «Пятерочке» на Ямашева, 82. На клич оказать помощь — рассказывать покупателям об акции, консультировать, какие продукты лучше приобрести для пожилых, — откликнулось более 400 человек.

— Мы просим покупать продукты с длительным сроком хранения — консервы, макароны, крупы, сладости к чаю. Покупатели охотно соглашаются принять участие в акции, за два часа мы набрали почти полную корзину, — говорит волонтер Юлия.

Волонтеры в магазинах работали с 14.00 до 18.00, но информация о предстоящей акции была размещена заранее, и многие покупатели наполняли «Корзину доброты» с самого утра. Собранную продукцию кассиры передавали волонтерам.

— Мы предоставляем не только инфраструктуру для сбора продовольственной помощи, но и сами непосредственно участвуем в акции. К собранным покупателями продуктам мы добавим еще 30% от себя. Может получиться так, что каких-то продуктов будет собрано больше, а каких-то меньше. Мы уравновесим, чтобы каждому нуждающемуся достался полноценный продуктовый набор, — говорит Дмитрий Торопов, директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка».

Казанцы настолько активно включились в благотворительную акцию, что за один день удалось собрать даже больше, чем рассчитывали организаторы



13 тонн продуктов для 2500 пожилых людей

Казанцы настолько активно включились в благотворительную акцию, что за один день удалось собрать даже больше, чем рассчитывали организаторы. Первоначально предполагалось обеспечить продовольственной помощью 2000 пожилых татарстанцев, но по итогам подарки получат 2500! 13 тонн продуктов: крупы, мука, чай, кофе, масло, печенье, конфеты, макароны — всю ночь из магазинов свозили в логистический центр «Пятерочки».

— Все продукты были вперемешку, попадались и скоропортящиеся. Хотя мы просили покупать продукты с длительным сроком хранения, но некоторые покупатели хотели приобрести молоко или колбасы — мы никому не отказывали. Все скоропортящиеся продукты отсортировали и перевезли их на холодный склад. Мы раздадим их пожилым людям, которые живут недалеко от Казани, — говорит Анна Алиева.

Всю ночь волонтеры сортировали продукты — муку к муке, макароны к макаронам, чтобы с утра начать фасовать подарки. Добровольцы работают по четыре часа, после этого их сменяют другие. От станций метро их специальным автобусом привозят в логистический центр. В считанные минуты пакеты с продовольствием заполняли коробки, а коробки, в свою очередь, кузов грузовика, который брал курс на села и деревни Татарстана.

— Мне приятно приносить людям радость, поэтому я и приехал сюда сегодня. Думаю, что малоимущие и одинокие бабушки и дедушки, когда будут обедать или пить чай с продуктами, которые помогли собрать жители Казани, будут вспоминать нас добрым словом, — говорит волонтер Никита Азулькин, заклеивая скотчем очередную коробку с продовольствием.

Список одиноких пожилых людей, которым нужна помощь, Фонду предоставило Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана



Волонтеров с подарками встречали со слезами радости

Список одиноких пожилых людей, которым нужна помощь, Фонду предоставило Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Первая машина с продуктовыми наборами оправилась в Пестречинский район.

— Ой, я не заслужила! Мне и пенсии хватает, — смущаясь, со слезами радости на глазах от того, что сегодня столько гостей и столько внимания, встречает волонтеров Галина Борисовна Смычкова.

Бабушке 87 лет, живет она одна. Помогают отзывчивые соседи, соцработник, а теперь еще и неравнодушные казанцы.

— Ой, девочки, вы бы хоть предупредили, я бы стол собрала, чайку бы попили, — переживает Галина Борисовна.

«Бабушки, такие бабушки! Вот так всегда — мы приезжаем им помочь, а они еще нас накормить хотят», — смеются девушки-волонтеры.

В доме через дорогу от дома Галины Борисовны добровольцы оставляют сразу два подарка — для Валентины Александровны Серафонтовой и ее мужа Николая Алексеевича. Из дома они практически не выходят — оба после инсульта, поэтому продуктовые наборы очень кстати.

«Корзина доброты» продолжается: еще 25 тысяч нуждающихся получат продуктовые наборы

Казань стала первым городом масштабной акции «Корзина доброты». В течение этого года покупатели магазинов сетей Х5 Retail Group в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве смогут помочь нуждающимся пожилым людям своего региона. Так же, как и в Казани, прием продуктов будет вестись одновременно во всех магазинах. В Фонде продовольствия «Русь» рассчитывают, что соберут продуктовые наборы для 25 тысяч стариков, о которых некому позаботиться, для одиноких матерей и многодетных семей, для людей, которые выбирают между покупкой продуктов и покупкой лекарств.

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