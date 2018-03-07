Комбинации «Баварии» оказались действеннее дальней артиллерии УНИКСа

Казанцы уступили в первой встрече, но шансы на полуфинал остаются

Долгожданное возвращение баскетбола к казанским болельщикам состоялось вчера поздним вечером. Игру против «Локомотива» во внутреннем первенстве в расчет не берем, она получилась откровенно тренировочной для казанцев. Именно вчерашний матч с «Баварией» в Еврокубке стал первым в череде решающих битв сезона для УНИКСа. Правда, стартовый блин получился комом. Немцы временами буквально давили «зеленых» под щитами, а главным оружием УНИКСа стали трехочковые, имеющие привычку не залетать в самый ответственный момент. Об остальных обстоятельствах поражения УНИКСа (75:83) и о шансах казанцев на борьбу за путевку в полуфинал — в материале «Реального времени».

«Нам просто нужно играть в свою игру»

Несмотря на успехи команды в обоих главных турнирах, вряд ли можно считать становление УНИКСа этого созыва законченным. Триумфальное шествие по турнирной таблице Единой лиги ВТБ и выход из группы в Еврокубке — успехи, безусловно, значительные, но все же промежуточные. При этом следует заметить, что нынешний набор игроков заточен под решение сиюминутных задач. Ведь никто в здравом уме не возьмется причислить 35-летнего Ласме к разряду перспективных баскетболистов, а средний возраст российских игроков переваливает за 30 лет. Главной целью клуба является, скорее всего, возвращение в финансово выгодную Евролигу, куда можно попасть, победив в Кубке Европы или выйдя в финал Единой лиги ВТБ.

Для решения еврокубкового варианта задачи УНИКСу предстоит пройти тяжелый путь плей-офф турнира. Уже в рамках 1/4 финала казанцам выпало сразиться с «Баварией», безоговорочным лидером немецкой лиги — 22 победы при одном поражении. Не проигрывают немцы и в домашних поединках Еврокубка, в их активе 8 побед из 8 возможных. Нынешний сезон для «Баварии» — ключевой в плане дальнейшего развития. Предыдущие два розыгрыша турнира закончились для немцев как раз на стадии четвертьфинала, так что встреча с казанцами приобретает принципиальный характер.

«Казань — очень хорошая команда, у них много опытных игроков», — отмечал Нихад Джедович. Фото fcb-basketball.de



При этом соперник УНИКСа прекрасно понимал, с кем ему предстоит иметь дело. Все мюнхенские издания отмечали лидерство подопечных Прифтиса в Единой лиге ВТБ и вспоминали уже практически забытую российскими болельщиками победу казанцев в Еврокубке в 2011 году. Но сами игроки «Баварии» были настроены оптимистично и собирались дать бой УНИКСу.

«Казань — очень хорошая команда, у них много опытных игроков. Для нас это будет очень сложная серия. Но нам, как и раньше в этом сезоне, просто нужно играть в свою игру», — поделился своим мнением с официальным сайтом команды защитник «Баварии» Нихад Джедович.



И тут проснулся Букер...

Немецкая команда довольно молода — лишь один игрок из основной обоймы «Баварии» перешагнул отметку в 30 лет, да и тот капитан с немецким паспортом Антон Гавел. Лидерами клуба можно смело назвать американцев Джареда Каннингема и Девина Букера, между которыми четко разграничены функции — один ярко атакует, а другой подбирает за ним мячи.

Команды без раскачки пошли вперед и обменялись несколькими результативными атаками. Хозяева предпочитали проходить под кольцо и довольствоваться двухочковыми, в то время как казанцы реализовали две из трех попыток дальних бросков. После такого резвого старта соперники стали больше времени уделять обороне, заставляя оппонентов бросать на исходе владения. В эти минуты особо выделялись 22-й номер «Баварии» Бартел и «десятка» УНИКСа Колом, набравшие в стартовой пятиминутке 6 и 5 очков соответственно.

Отрыв хозяев в 5 очков нарисовался после стильного прохода Каннингема, а также потери Колома, завершившейся эффектным данком все того же Каннингема. Немного подсластил пилюлю Ласме: два попадания центрового со средней дистанции — и всего -1. Однако большое количество ошибок со стороны казанцев позволило хозяевам площадки закончить четверть с +4.

В первой половине второй четверти инициатива в целом была за баварцами. Оно и понятно: в домашней встрече им предстояло набрать максимальный задел на ответный матч в Казани, так что «рвать и метать» надо было с первых минут. Преимущество немцев особенно серьезно чувствовалось под кольцом, центровые казанцев с трудом справлялись с высокими игроками «Баварии». В связи с этим хозяева даже полностью отказались от дальних бросков, львиную долю очков им приносили «таранные» мячи центровых.

Обстановка на паркете кардинальным образом поменялась после попадания с фолом Трента Локетта. В игре баварцев что-то переклинило, и у них перестали залетать даже рядовые броски. УНИКС же методично, в привычном для себе темпе продолжал набирать очки. «Трешка» Колома и два очка Колесникова обеспечили даже небольшой отрыв казанцев — «+3».

Под конец четверти, однако, проснулась связка хозяев Каннингем—Букер — их аллей-уп взорвал и без того «горячий» зал. Почувствовав легкий мандраж своей команды, Прифтис взял тайм-аут и слегка успокоил игроков. Но удержать разыгравшуюся немецкую машину мог, пожалуй, только большой перерыв. На него, к слову команды ушли с преимуществом «Баварии» всего в одно очко — в этом УНИКСу помог дальний бросок Колесникова.

Перестрелка в пользу казанцев

Ощущение полного доминирования немцев, впрочем, появилось и в начале третьей четверти. Особенно свирепствовал Букер, вколотивший 4 очка в двух атаках подряд. Напомнил о себе и Бартел, своим данком увеличивший отрыв от казанцев до +6.

На все это Прифтис среагировал достаточно странным образом — снял с игры абсолютно всех «высоких» и выпустил легкий состав. Две подряд потери мяча от хозяев и трехочковый Колома дали повод поверить в чудодейственность такой тактики, но счастье длилось недолго. Все тот же Букер продолжил «мутузить» кольцо казанцев своими данками, заработав для своей команды, ко всему, технический фол Колому.

За 5 минут до конца четверти отрыв в счете впервые достиг 10 очков, а Прифтису пришлось вернуть на площадку Ласме, усадив попутно своего испанского лидера. В этот момент проснулся Смит, расчехливший свой дальний бросок. Тут же здорово сыграл на перехвате и убежал в быстрый отрыв Колесников — 45:41.

Мюнхенцы попытались ответить своими «трешками» и после нескольких промахов все же «размочили» нулевой показатель в этом элементе. Правда, на две «трешки» хозяев казанцы положили свои от Колесникова и Понкрашова. Перестрелка закончилась скорее успехом для Казани, которые пришли к последней четверти с отставанием в «-3».

Проспать начало и не вернуться в конце

Но как бы там ни проходила встреча, это все равно был типичный гостевой УНИКС, спящий в начале и выдающий эмоции в конце. В первые минуты всех четырех четвертей казанцы суммарно сумели реализовать лишь один бросок. Да и тот был в самом дебюте встречи от Колома. Особенно это проявилось во второй половине матча, когда подопечные Прифтиса своим «молчанием» в обеих четвертях доводили счет до «-10».

Разбудил команду на концовку все тот же Колом, реализовавший трехочковый с фолом за 6:16 до финальной сирены, что «съело» все старания хозяев — 64:61. Правда, поддержать испанца партнеры не смогли. Продолжал мазать Смит, вместо блок-шотов зарабатывал штрафные для соперника Эджим, а Ласме «старательно» проигрывал щит.

Впрочем, сами мюнхенцы, кажется, были не прочь «помогать» сопернику. В одной атаке УНИКСа они умудрились оставить неприкрытыми аж трех игроков — Колома, Понкрашова и Смита. Последний свой бросок наконец реализовал, но отрыв хозяев все равно не становился меньше «-5». Игроки «Баварии» продолжали уповать на двухочковые попадания и эффектные аллей-упы своих форвардов, что стабильно приносило результат.

В последние две минуты матча УНИКС включил максимальные обороты своей защиты, вынуждая баварцев стрелять из-за нелюбимой дуги. Но, во-первых, хозяева уже успели пристреляться к «трешкам», а во-вторых, под кольцом все так же подчищал своими данками Букер. Показательный эпизод случился за 20 секунд до сирены, когда Колом стремительно прошел к чужому щиту, но не попал, а подправить было просто некому.

Итоговые 8 очков проигрыша позволяют УНИКСу рассчитывать на общий положительный исход, но для этого предстоит подправить несколько моментов в обороне. Сумеет ли Прифтис решить проблему с дырой под собственным щитом — именно от этого зависят перспективы команды в Еврокубке. Прежде у УНИКСа получалось вернуться в борьбу, а значит, будем ждать еще одного подвига.

Зульфат Шафигуллин, видео twitter.com/fcb_basketball