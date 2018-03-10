Опрос предпринимателей: помеха ли семья карьере

Бизнесмены о том, как семейное положение сотрудников влияет на карьерный рост

Один из распространенных вопросов на собеседованиях связан с семейным положением кандидата. «Реальное время» задалось вопросом, почему руководителей так сильно интересует личная жизнь сотрудников. Оказалось, это не пустая формальность — для многих директоров отсутствие кольца на пальце говорит о несерьезности человека. Хотя есть и те, кто уверен: семейный статус ничего не значит.

У директора есть два кандидата на руководящую должность: один женатый, второй — нет. Директор уверен, женатые люди заслуживают большего доверия. Разделяете ли вы эту точку зрения? Важен ли для вас этот пункт при назначении сотрудника на руководящую должность?

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Азат Хаким председатель совета директоров ГК «Тулпар» Мы это учитываем. Особенно, если должность подразумевает большие вложения в сотрудника: обучение, переобучение, повышение квалификации. Потому что семейный человек более оседлый, с места на место передвигаться ему будет сложнее. Неженатый сотрудник может легко стартануть в другую компанию. Когда специалист подготовленный, семейное положение не играет никакой роли. Если сотрудники обладают одинаковым уровнем компетентности, то предпочтение отдается женатым. Дискриминации здесь нет. Как работодатель, я вынужден считать деньги и возможные риски.



Михаил Скоблионок владелец сети «Регина» Для меня не имеет никакого значения семейное положение сотрудников. Особенно когда это касается женщин. У меня все руководящие работники — женщины и все незамужем. Считаю, что незамужняя женщина больше времени уделяет работе, в отличие от замужней, которая в основном думает о семье. В любом случае главное, как человек работает, справляется ли со своими обязанностями. Мысли сотрудника должны быть нацелены на работу. Многие люди на рабочем месте думают о семейных делах, а это недопустимо.



Сергей Пасечник генеральный директор магазина путешествий Companion SP Думаю, это может иметь значение, но все зависит от отрасли. В нашей сфере работают в основном женщины. И я бы предпочел незамужнюю сотрудницу, потому что 25-летний опыт работы подсказывает, что как только женщина выходит замуж, она начинает меньше думать о работе, расслабляется. У нас ненормированный рабочий день, поэтому лучше, если сотрудница, претендующая на роль руководителя, будет свободна.



Наиль Забиров председатель совета директоров ГК «Плезир» Думаю, этот пункт важен. Потому что семейный человек более ответственный, у него есть мотивация развиваться дальше. И, соответственно, больше шансов, что он в ближайшее время не покинет компанию. Неженатый мужчина может уехать в любой другой город или даже страну в поисках счастья. Поэтому самые надежные сотрудники — женатые мужчины и замужние женщины. В идеале, это женщины среднего возраста, у которых дети уже давно ходят в школу, потому что я устал от хронических декретов. И потом, когда женщина замужем, у нее есть тыл, и она спокойно работает.



Андрей Бурмистров генеральный директор «Союз-Прибор» Это все стереотипы. У нас, например, в компании есть неженатые сотрудники, которые работают активнее, чем семейные. Да, возможно, в качестве характеристики этот пункт важен, но деловые качества оценить таким образом нельзя. Я категорически против. В бизнесе главное — прибыль. И если подчиненный приносит компании доход, то какая разница, женатый он или нет, мужчина это или женщина. Главное, чтобы сотрудник соответствовал показателям, выполнял заданный объем работы.



Руслан Хабибрахманов директор АН «ФЛЭТ» Вопрос довольно специфический. Нужно ориентироваться на профессиональные качества кандидата, результаты его работы. Если говорить о приеме на работу, то принципиальной роли семейное положение соискателя для меня не играет. Очень много неженатых и незамужних кадров, которые хорошо работают. Есть руководители, которые считают, что лучше взять на работу замужнюю женщину с детьми, чем молодую свободную девушку. Потому что она потом может выйти замуж и уйти в декрет. Мне в этом смысле все равно. Пусть сотрудницы уходят в декрет, они же потом вернутся.

Что касается руководящих должностей, то, с точки зрения стабильности, предпочтение лучше отдать семейному сотруднику. Наличие семьи говорит о серьезности намерений, значит, человек уже достаточно взрослый, несет ответственность и ему можно поручить серьезные задачи. Но если неженатый сотрудник будет работать лучше семейного, конечно, я его повышу. Профессионализм никто не отменял.

Марина Милюкова директор лаборатории «Реал Тонус Хаер» Этот пункт я внесла в список стереотипов и не принимаю во внимание при принятии решения. На первом месте стоят профессиональные навыки кандидата. Семейное положение будет для меня на последнем месте. Единственное, если персональные характеристики конкретного человека у меня вызовут сомнение, то этот пункт поможет мне сделать выводы.



Кирилл Миняев директор ООО «Казанская фабрика хлеба» Все зависит от должности, по которой принимается решение. Если это топ-менеджер или HR, я бы выбрал семейного человека. Потому что он будет стабилен и в работе, и в решениях. На должность креативного директора или бизнес-ассистента, наоборот, сделал бы выбор в пользу свободного человека, чтобы семейные обязательства не обременяли сотрудника.



Борис Мусташкин генеральный директор «Пегас» Я буду назначать того, кто больше соответствует должности. У меня есть другие критерии оценки, и семейное положение сотрудника не играет никакой роли. Это второстепенно.

