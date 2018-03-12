Как бизнесу не проиграть на обменном курсе

Альфа-Банк рассказал компаниям об инструментах хеджирования валютных рисков

Альфа-Банк рассказал представителям бизнеса о преимуществах хеджирования валютных рисков. На бизнес-конференции «ВЭД и закон» представителям казанских компаний объяснили, какие инструменты помогут не остаться в минусе из-за колебаний обменного курса.

«Нельзя предугадать, какая аналитика окажется верной»



Альфа-Банк в Казани провел конференцию для бизнеса, чья деятельность сопряжена со внешними рынками и взаимодействием с иностранными контрагентами. Мероприятие собрало более 100 представителей компаний. Эксперты рассказали о последних изменениях в валютном законодательстве, новых продуктах по сопровождению внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также о минимизации рисков.

Наиболее очевидные из этих рисков связаны с конверсионными операциями — иметь их в виду приходится любой компании, которая обменивает валюту, покупает или продает товары за границей. Например, при покупке товара за валюту (или покупке самой валюты) есть вероятность повышения рублевой себестоимости, если на момент исполнения контракта стоимость этой валюты вырастет.

Евгений Смирнов, руководитель направления по продажам IB-продуктов Альфа-Банка, рассказал о том, как можно застраховаться от рисков недополучения прибыли из-за колебаний валютного риска.

«Любая компания, которая работает на международном рынке и имеет дело с двумя и более валютами, использует хеджирование. Более того: когда она приходит в банк за кредитом, одним из основных условий со стороны банка-кредитора является нивелирование валютных рисков», — говорит Евгений Смирнов



«Валютный риск выражается двумя факторами. Во-первых, мы не можем заранее предсказать, какой будет курс. Мы, конечно, читаем аналитику, ее очень много — но, к сожалению, никогда нельзя предугадать, какая аналитика окажется верной. И второй момент: мы не можем предугадать негативную динамику движения курса. Если вы импортер, то для вас рост курса доллара будет означать, что у вас растет себестоимость. А если вы экспортер, — наоборот, падение курса доллара для вас означает меньший рублевый эквивалент по выручке», — объяснял Смирнов.

Разумеется, бизнес ищет способы избежать этих рисков или свести их к минимуму. В российской практике компании зачастую покупают валюту заранее. По словам Смирнова, такая тактика может работать, однако имеет существенный минус: в этом случае организациям приходится на время изымать средства из оборота.

В последнее время компании прибегают к еще одному варианту, который в некоторых случаях позволяет снизить вероятность потерь: при наличии отсрочки перед поставщиком они просто пытаются выгадать наиболее приемлемый курс. Впрочем, эта тактика тоже неидеальна. Она может сработать в случае, если курс валюты колеблется — но лишь навредит, если на рынке сложился устойчивый тренд на рост курса. В этом случае ожидание играет против компании, объяснил Евгений Смирнов.

Как кредит, но дешевле

При работе с валютой перед компаниями стоят две задачи: как зафиксировать курс и не отвлечь оборотные средства из бизнеса. По словам Смирнова, в международной практике обе эти проблемы давно решаются с помощью производных финансовых инструментов или деривативов для хеджирования валютного риска. «Любая компания, которая работает на международном рынке и имеет дело с двумя и более валютами, использует хеджирование. Более того: когда она приходит в банк за кредитом, одним из основных условий со стороны банка-кредитора является нивелирование валютных рисков», — сказал представитель Альфа-Банка.

Сделать это позволяют два основных инструмента — форвардный и опционный контракты. Форвардный контракт позволяет совершить покупку валюты на интересующие даты в будущем по заранее условленному курсу — независимо от того как изменится рыночный курс валюты на момент исполнения контракта.

Курс купли-продажи фиксируется в самом контракте. При этом такой контракт является двусторонним обязательством: покупателя он обязывает приобрести, а продавца — продать товар.

«В обычной деловой практике, когда вы договариваетесь с клиентами, вы заранее согласовываете цену и срок исполнения договора. На форварде та же история: вы заранее фиксируете курс покупки. Например, вам нужно купить доллары — это для вас товар», — объяснил Евгений Смирнов.

По его словам, форвардный контракт можно сравнить с оформлением рублевого кредита на покупку валюты. С той лишь разницей, что стоимость форварда, как правило, ниже стоимости кредита. Особенно если речь идет о сделках с долларом или китайским юанем.

Возможность, но не обязательство

Форвардная сделка страхует от повышения курса иностранной валюты. Но курс может и снижаться, порой — сильнее любых ожиданий. Для компаний это может быть невыгодно, т. к. они вынуждены вслед за падением курса доллара снижать цены покупателям. Защитить от роста курса и получить выгоду от его падения помогает опцион. «Валютный опцион — не что иное как страховка, только на случай, если рыночный курс окажется хуже зафиксированного», — объяснил Смирнов.

Как и в случае с форвардным контрактом, при заключении опциона заранее фиксируется курс обмена валют; он может соответствовать рыночному значению, быть выше или ниже. Разница в том, что форвард — это обязательство купить или продать одну валюту за другую, а опцион — возможность.

Стороны заключают договор, в соответствии с которым одна из них может купить/продать, а другая — продать/купить одну валюту за другую по зафиксированному курсу на согласованную дату в будущем. Но от покупки/продажи можно отказаться, если на условленную дату рыночный курс окажется выгоднее, чем зафиксированный в опционе. «Если рыночный курс будет хуже, вы исполняете опцион, например, покупаете валюту, если лучше — вы не исполняете опцион, покупаете по рынку», — сказал Смирнов.

Как и при любой страховке, при заключении опциона платится премия. Ее конкретный размер зависит от курса, который закладывается в контракт. Стоимость опциона, как правило, выше стоимости форварда и зависит от условий заключаемой сделки.

О своем опыте хеджирования рассказала Ирина Сорокина, главный бухгалтер группы компаний «Эйдос-Медицина», которая занимается инновационными разработками в сфере медицины и робототехники. По ее словам, в конце прошлого года компания планировала внешнеэкономическую сделку, но были опасения, что к концу года стоимость валюты (речь шла об операциях с японской иеной) обычно возрастает.

Компания вышла из положения с помощью форвардного контракта, рассказывает Сорокина: «У нас очень большая сумма валюты получалась, и нам эта валюта нужна была через определенное время. В итоге мы обратились в Альфа-Банк и нам рассказали о таком продукте. Мы решили попробовать». До этого, признается Сорокина, в компании не знали о возможности страхования валютных рисков.