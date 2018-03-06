Дворцы, сады и больницы: «Роснефть» вложилась в социальную инфраструктуру ПФО

Жители регионов Поволжья почувствовали, что нефть — народное достояние

Фото: Детский сад «Семицветик» в городе Нефтекамск Республики Башкортостан

Яркий пример, когда нефть становится по-настоящему народным достоянием, демонстрирует «Роснефть». Компания запустила ряд социальных проектов, направленных на улучшение жизни жителей регионов Поволжья. Здесь расположены крупнейшие перерабатывающие мощности «Роснефти» и здесь компания ведет активную благотворительную работу, помогая местным администрациям и жителям в решении насущных задач. В Башкортостане отремонтировано несколько школ, детсадов и поликлиника. Отремонтирована больница в Оренбургской области, а в Саратовской построена новая. Кроме того, в регионах ПФО построены сразу три ледовых дворца.

«Роснефть» вложилась в образование юных жителей Башкортостана



Забота начинается с самых маленьких граждан. Так на средства «Роснефти» было отремонтировано несколько детских образовательных учреждений. Одно из них — детский сад «Семицветик» в городе Нефтекамск Республики Башкортостан. Он уникален тем, что состоит из пяти отдельно стоящих корпусов общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. Его посещают 745 детей. Для построенного в 1988 году детсада это был первый капитальный ремонт за 30 лет. Во всех корпусах поменяли окна, двери, починили полы и крышу, утеплили стены, заменили инженерные коммуникации. Благоустройство коснулось и прилегающей территории — вокруг детского сада установили ограждение, а над игровыми площадками появились новые навесы. Ремонт обошелся в 120,4 млн рублей, деньги выделила компания «Башнефть», входящая в группу «Роснефти».

Также компания приняла активное участие в ремонте двух школ: в поселке Целинный Абзелиловского района и городе Давлеканово Башкирии. В Целинном привели в порядок основное здание школы, заменив полы, окна, двери и полностью обновив систему отопления. Отремонтировали столовую, спортзал, а в прошлом году построили современную хоккейную коробку. Всего в ремонт и оснащение школы было вложено более 100 млн рублей, из которых 60 млн выделила «Башнефть» в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и НК «Роснефть». Сегодня 300 маленьких жителей поселка с удовольствием посещают обновленную школу.

В Давлеканово школа №1, некогда признанная аварийной, получила вторую жизнь. 400 детей получили возможность учиться в современных классах, в каждом из которых есть интернет, питаться в обновленной столовой с современным оборудованием. Но главной достопримечательностью школы стал большой спортзал, высокие потолки которого позволили оборудовать здесь профессиональный скалодром. Теперь в школе есть секция скалолазания, посещать которую могут не только ученики этой школы, но и все желающие.

Маленькие жители поселка Целинный с удовольствием посещают обновленную школу

Хамитов: «Мы видим поддержку «Роснефти»

Придя в Башкирию вместе с покупкой «Башнефти», компания «Роснефть» стала играть активную роль в развитии этого региона, что высоко оценил Рустам Хамитов.

«При прежних акционерах республика в качестве благотворительной помощи получала миллиард с небольшим в год, сегодня эта сумма достигла четырех миллиардов рублей в год. Кроме того, сегодня «Роснефть» организует достаточно большую и значимую поддержку муниципалитетам, на территории которых добывается нефть. Есть муниципальные районы, где добывают миллион, два, три миллиона тонн нефти, но уровень жизни в этих районах невысокий. С приходом «Роснефти» ситуация меняется. И ресурсы, выделяемые на капитальный ремонт наших больниц, школ, дорог, в разы, а иногда и в десятки раз больше того, что было 3-4 года тому назад. Так что мы сегодня реально и зримо ощущаем поддержку «Роснефти», и мы понимаем, что эта политика надолго», — сказал глава Башкортостана Рустем Хамитов.

Еще один показательный пример — строительство и ввод в эксплуатацию комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть — Уфанефтехим». Комплекс производительностью 84 тысяч кубометров в сутки не имеет аналогов в России и в странах Евразии. На проект реконструкции было выделено более 11 млрд руб. Новые очистные сооружения позволят не только серьезно улучшить качество очистки сточных вод, но и в два с половиной раза увеличить объем повторно используемой очищенной воды в технологических процессах. Благодаря этому снизится объем забора воды из реки Белая и объем сброса в реку очищенной воды. Пропускная способность комплекса очистной системы более 3,5 тысячи кубометров в час рассчитана на прием промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков не только НПЗ «Башнефти», но и еще 66 предприятий Северного промышленного узла Уфы.

Врачей подключили к интернету

В списке благотворительных проектов «Роснефти» важное место занимает поддержка здравоохранения. В ПФО компания оказала помощь нескольким важным медицинским учреждениям. Так, дочернее общество «Роснефти» ПАО «Оренбургнефть» выделило средства на ремонт и приобретение медицинского оборудования Оренбургской областной клинической больницы. В Саратове при поддержке НК «Роснефть» открылся новый корпус областной детской клинической больницы. Он рассчитан на 110 пациентов и отвечает всем современным требованиям. В хирургическом блоке и операционных установлены ламинарные системы очистки воздуха, смонтирована газификационная кислородная станция, позволяющая проводить все виды анестезиологических процедур. Также в новом медицинском корпусе открылись два отделения: ЛОР-патологии и травматологии.

В поселке Целинный привели в порядок основное здание школы, заменив полы, окна, двери и полностью обновив систему отопления, отремонтировали столовую, спортзал



В башкирском селе Верхнеяркеево, административном центре Илишевского района, благодаря финансовой поддержке «Роснефти» построена новая поликлиника, обслуживающая весь район. Она откроется в этом году и сменит здание 1975 года, которое уже не соответствует современным требованиям. Новая поликлиника площадью более 5 000 кв. м, рассчитана на 250 посещений в смену. Здесь же будет женская консультация, детское отделение, рентген-отделение, клинико-диагностическая лаборатория, эндоскопическое отделение, кабинеты специалистов. Поликлинику оборудовали современным медицинским оборудованием, в том числе рентгеновским аппаратом и маммографом, все кабинеты будут подключены к высокоскоростному интернету, и врачи смогут заполнять электронные медицинские карты.

— Мы являемся медицинским учреждением первого уровня, наш приоритет — оказание первичной помощи. Строительство нового корпуса поликлиники улучшит условия работы медицинского персонала и условия оказания медицинской помощи населению, а значит, удовлетворенность жителей медицинскими услугами возрастет. В проекте предусмотрено оснащение современным цифровым медицинским оборудованием, которое можно будет подключать к информационной системе, формировать электронную медицинскую карту. Это тоже очень удобно как для врачей, так и для самого пациента, — говорит главный врач Верхнеяркеевской ЦРБ Разида Гатауллина.

Три ледовых дворца для развития профессионального и массового спорта

Главным акцентом благотворительной программы «Роснефти» по поддержке массового спорта в Поволжье стало строительство крупных спортивных комплексов. За последние годы их построили сразу три. Самый свежий пример — город Туймазы Республики Башкортостан, где в феврале этого года ввели в строй вторую очередь универсального спортивного ледового комплекса, построенного в рамках благотворительной программы компании «Башнефть», входящей группу «Роснефти». Общий объем инвестиций в строительство превысил 500 млн рублей.

Спортивного комплекса с таким уровнем оснащения нет ни в одном другом муниципалитете Башкирии. Объект вместил и ледовую арену, и тренажерные залы, и просторное помещение для занятий легкой атлетикой. Ледовый дворец пользуется большой популярностью у населения — заниматься спортом сюда приезжают даже из Зауралья.

Главным акцентом благотворительной программы «Роснефти» по поддержке массового спорта в Поволжье стало строительство крупных спортивных комплексов

Выступая на открытии комплекса, министр молодежной политики и спорта Башкортостана Андрей Иванюта отметил, что открытие второй очереди стало ярким событием для всей республики, и поблагодарил компанию «Башнефть», выделившую большие средства на сооружение объекта. С благодарностью к «Башнефти» обратился и глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов, отметивший, что ледовая арена — далеко не единственный социальный объект, появившийся благодаря нефтяникам.

В Самарской области компания «Роснефть» построила сразу два ледовых дворца. В 2016 году открылась «Роснефть Арена» в городе Сызрани. На площади 5,9 тыс. кв. м разместилось ледовое поле, трибуны на 786 мест из которых 31 — для людей с ограниченными возможностями, а также хореографический и тренажерный залы, в том числе для инвалидов. Работающая круглый год ледовая арена дала новый импульс развитию в Сызрани зимних видов спорта.

— Вклад в общее развитие городского округа АО «Сызранский НПЗ» компании «Роснефть» огромен. Объектов такого уровня до этого в городе не существовало. Теперь мы можем развивать виды спорта, которых ранее не было в Сызрани, в частности фигурное катание. Сегодня им занимаются более 300 детей. Уже появились и первые успехи — третье место на «Кубке Акселя» в Казани. В городе создана хоккейная лига, в которой играют восемь команд. Кроме непосредственно сызранцев ледовый дворец посещают жители соседних городов. Дворец постоянно заполнен, активность его посетителей колоссальная. Мы выражаем огромную благодарность за эту социально-важную помощь компании «Роснефть», — говорит глава Сызрани Николай Лядин.

Еще один спортивный комплекс появился в городе Новокуйбышевске, чьи трибуны могут вместить 700 зрителей. Помимо ледовой площадки в трехэтажном здании есть два тренажерных зала, шесть раздевалок, фуд-корт. Местные власти планируют создать на базе нового дворца спортивные школы по хоккею и фигурному катанию.

Спортивный комплекс в Туймазах вместил и ледовую арену, и тренажерные залы, и просторное помещение для занятий легкой атлетикой

— Теперь у горожан появится возможность круглогодично заниматься фигурным катанием, хоккеем с мячом и шайбой. Раньше новокуйбышевским спортсменам приходилось тратить время на поездки в Самару. Возведение такого значимого спортивного объекта открывает новые возможности для проведения на территории Новокуйбышевска соревнований как местного, так и регионального уровня. Кроме тренировок спортсменов, на катке с пользой могут проводить досуг жители города. Взрослые и дети уже успели оценить и качество льда, и организацию, и в целом инфраструктуру ледового дворца, посещая массовые катания. Наш город славится достижениями в боксе, пауэрлифтинге, волейболе, легкой атлетике, а теперь у подрастающего поколения новокуйбышевцев есть возможность достичь высоких результатов в фигурном катании и хоккее, — говорит советник главы Новокуйбышевска Лариса Константинова.



Также «Роснефть» является генеральным спонсором команды «АвтоВАЗа» LADA Sport, выступающей на отечественных автомобилях LADA Kalina Sport. Таким образом компания способствует развитию и популяризации продукции российского автопрома.

Нефтяники переходят на цифру

«Роснефть» активно сотрудничает с вузами, особенно профильными, Приволжского федерального округа. 1 сентября 2017 года компания открыла в Уфимском государственном нефтяном техническом университете две новых кафедры горно-нефтяного факультета: «Цифровые технологии в разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» и базовую кафедру «Цифровые технологии в геологии и сейсмике».

Поддержку кафедрам окажут корпоративные институты компании «РН-УфаНИПИнефть» и «БашНИПИнефть». На время обучения студенты будут трудоустроены в ООО «РН-УфаНИПИнефть», где смогут заниматься научной работой, участвовать в исследовательских, опытно-конструкторских и инновационных проектах, конференциях. Поступить на магистерские программы, курируемые НК «Роснефть», могут активные студенты не только Уфимского нефтяного университета, но и других вузов.

Партнерский материал. Фото предоставлено заказчиком