«Сегодня важен вопрос переосмысления роли федерализма в современной России»
Колумнист «Реального времени» Артур Хазиев делится размышлениями после встречи с Минтимером Шаймиевым
2 марта в казанском технопарке «Идея» прошла встреча Минтимера Шаймиева с молодыми татарскими лидерами. Минтимер Шарипович участвовал в ней не столько как Государственный советник, сколько как доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Участник мероприятия, колумнист «Реального времени» председатель Центра стратегических исследований «Платформа XXI» Артур Хазиев рассуждает о вопросах, которые поднимались на встрече.
«XXI век — век конкуренции за людей»
Поскольку встреча прошла на следующий день после оглашения послания президента Федеральному собранию, многие темы перекликались с тезисами выступления Владимира Путина. К тому же само послание в условиях предвыборного периода было не рядовым, а, по сути, представляло видение действующего президента основных задач и приоритетов в развитии страны на ближайшие 6 лет.
Ключевым тезисом президентского послания стал выход страны на опережающие темпы развития, преодоление вызовов отставания (в первую очередь технологического). Ясно был обозначен и непосредственно связанный с этим посыл: главный ресурс развития современной экономики — это талантливые люди, а конкуренция за них и создание условий для раскрытия, реализации талантов людей — важнейшая задача. Эти вопросы обсуждались и во время встречи с Минтимером Шаймиевым.
XXI век — век конкуренции за людей. Здесь произошло наложение двух факторов. Во-первых, в современной экономике резко возросло значение талантливых кадров. Во-вторых, сами люди во всем мире стали более мобильными, более готовыми к переездам между городами и странами, а расстояния «сжались» за счет как возросшей доступности новых видов транспорта, так и развития средств коммуникаций.
Это серьезный вызов и для страны в целом, и для Татарстана. В случае с нашей республикой к конкуренции за людей с наиболее экономически развитыми странами добавляется высокая привлекательность для талантливых кадров Москвы. Таковы реалии на рынке труда и высшего образования — они обуславливают переток некоторой части кадров в столицу страны.
«Ключевым тезисом президентского послания стал выход страны на опережающие темпы развития, преодоление вызовов отставания». Фото kremlin.ru
Однако это не означает, что талантливые люди, переехавшие из Татарстана в Москву или за рубеж, а также другие связанные с Татарстаном люди (например, представители и выходцы из региональных татарских общин), не могут быть вовлечены в созидательную работу в интересах развития Татарстана. В том числе и в частности — в работу по выдвижению инициатив государственного развития, улучшения, дополнения или актуализации программ или стратегий развития. Выработка механизмов вовлечения этого потенциала в работу может быть одним из наших ответов на объективную экономическую ситуацию, приводящую к значительной концентрации талантливых кадров, в том числе связанных с Татарстаном, в столице страны.
Как доносить позицию Татарстана до федерального экспертного сообщества?
Второй важный момент в контексте послания президента страны Федеральному собранию — донесение позиции республики до федерального экспертного сообщества. Те направления развития страны, которые были обозначены Владимиром Путиным в послании, а тем более переход страны к опережающим темпам развития в целом — все это немыслимо без качественной проработки планов развития по отдельным направлениям, планов реформирования отдельных сфер и пр.
Разумеется, обеспечить это может только широкое вовлечение в их разработку высококвалифицированных экспертов и специалистов. То есть экспертное сообщество будет одним из важнейших операторов реализации новых обозначенных планов развития страны. В этих условиях эффективное донесение позиций, мнения, взгляда Татарстана напрямую до федерального экспертного сообщества — та задача, решение которой поможет полнее отразить республиканские интересы в общефедеральных программах развития.
За примерами далеко ходить не надо. Буквально несколько месяцев назад вся республика обсуждала возможный рост роли огромных агломераций. Называли теоретические «агломерации» Казань — Самара, Казань — Уфа… Подобные рассуждения активизировались еще в 2016 году после публикации концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года. Готовящаяся до сих пор стратегия — документ нового типа, в котором на средне- и долгосрочную перспективу изложены основные направления территориального развития страны, государственной политики в области размещения экономических и демографических ресурсов страны в пространстве. Конечно, ключевые задачи при составлении этой (и любой подобного масштаба) Стратегии ставятся определенными лицами, принимающими государственные решения.
«Может ли Татарстан быть «экспериментальным регионом», в пилотном режиме реализующим необходимые реформы или стратегии развития перед их масштабированием на всю страну?». Фото Олега Тихонова
Однако роль экспертного сообщества может оцениваться не меньшей. Во-первых, сами задачи ставятся лицом, принимающим решения, в том числе на основе консультаций и мнений специалистов — тех самых экспертов. Во-вторых, именно экспертная команда занимается переложением поставленных ключевых задач в полноценную стратегию развития. Конкретизация направлений и шагов, различные акценты, фактический вес разных задач — на все это влияют непосредственные разработчики подобных документов. Может ли быть полезной интенсификация контактов республики с такого рода федеральными специалистами? Наверняка. Вовлечение некоторых федеральных экспертов в работу над проектами республиканского уровня, участие в проводимых республикой профильных мероприятиях (в том числе по общефедеральной проблематике), донесение позиций республики на федеральных мероприятиях экспертных сообществ — список конкретных механизмов решения такой задачи достаточно обширен.
Стоит отметить, что это «дорога с двусторонним движением». Разумеется, отражение республиканских интересов в программах развития страны необходимо самому Татарстану. Но положительный эффект противоположного направления также имеет место. Максимальный учет интересов и взгляда субъектов федерации — то, что позволит сделать общефедеральные программы более сбалансированными, реалистичными, реализуемыми. То есть приведет к повышению качества этих программ. Кто лучше выполнит эту важную для всей страны роль, как не Татарстан через свои государственные и негосударственные институции?
Сегодня важен и вопрос переосмысления роли и принципов федерализма в современной России. Какое выражение может иметь федерализм в условиях сформировавшейся в стране политической модели? Могут ли особенности регионов, в том числе в уровне экономического развития, быть одним из драйверов развития страны в целом? Может ли Татарстан быть «экспериментальным регионом», в пилотном режиме реализующим необходимые реформы или стратегии развития перед их масштабированием на всю страну? Это вопросы, ответы на которые сформулировать и транслировать на федеральный уровень возможно в сотворчестве и опытных политиков, и молодых лидеров, и экспертов.
Еще один существенный момент для эффективной работы экспертного сообщества в республике — это вопрос наличия обратной связи с органами государственного и муниципального управления. То есть — вопрос принятия в работу, степени учета предложений, формируемых в экспертном сообществе.
Разумеется, формирование различных государственных и муниципальных программ развития, стратегий и пр. — процесс, на который влияет множество факторов. Основные задачи ставятся непосредственно управленцами того или иного уровня. Нет смысла приуменьшать и значение сложившегося баланса интересов при разработке или актуализации различных программ, стратегий. Однако и то, и другое оставляет значительное пространство для более активного вовлечения экспертного потенциала — через учет дополнительных предложений, идей, инициатив, разрабатываемых в том числе на основе приоритета долгосрочных перспектив государственного развития.
«Мы видим выход молодого поколения с инициативой в сфере национально-культурной и образовательной политики, которая может адаптировать Татарстан к новым условиям в сфере сохранения и развития татарского языка». Фото Максима Платонова
Татарский язык: новые условия, новые задачи
Недавно мы оказались в новой правовой реальности в сфере языковой политики. Новые условия ставят новые задачи в сфере сохранения и развития татарского языка. Вопросы организации процесса преподавания татарского языка, татароязычного образования, повышения качества преподавания и привлекательности языка становятся ключевыми.
В этих условиях выглядит важным внимание к свежим предложениям в этой сфере. На прошедшем мероприятии были представлены предложения по развитию татароязычной школы. Инициатива, разработанная группой национальных активистов и исследователей, была представлена Табрисом Яруллиным и Айратом Файзрахмановым.
Предложения по развитию татароязычной школы не раз презентовались на различных площадках. По сути, здесь мы видим выход молодого поколения с инициативой в сфере национально-культурной и образовательной политики, которая может адаптировать Татарстан к новым условиям в сфере сохранения и развития татарского языка. Татарстан в любом случае был, есть и будет центром татарского мира, а его государственные институты, в том числе в сфере образования, будут оставаться основными центрами принятия и реализации решений, имеющих общетатарское значение.
В президентском послании Федеральному собранию были упомянуты и многонациональность страны, и ее федеративное устройство. Формирование государственной политики по этим направлениям будет оставаться важнейшей задачей. И для Татарстана, разумеется, важно обозначать свой взгляд по этим вопросам. Более того, роль лидеров и Татарстана, и татарского народа — ключевая в обоих случаях. И как лидеров второго по численности народа страны, и как лидеров сильнейшей в экономическом и политическом смысле республики Российской Федерации. Возможность трансляции на соответствующий уровень новых предложений со стороны представителей молодого поколения может позволить эффективнее решать эти задачи.
Справка
Председатель Центра стратегических исследований «Платформа XXI».
Центр стратегических исследований «Платформа XXI» — татарстанский think tank, экспертный и исследовательский центр по основным направлениям государственной политики с акцентом на формирование собственных инициатив и предложений.
комментарии
www.platformaXXI.org/about
однако одна из важнейших ролей в подобных think tanks у эпизодически привлекаемых специалистов достаточно узкого профиля. И таких среди татарстанцев и связанных с Татарстаном людей, желающих внести свой вклад в развитие республики, немало
"В президентском послании Федеральному собранию были упомянуты и многонациональность страны, и ее федеративное устройство. Формирование государственной политики по этим направлениям будет оставаться важнейшей задачей" - Автор ты где летаешь? В каких вообще облаках, пора спуститься на землю. Или это ты нарочно???