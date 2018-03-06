«Сегодня важен вопрос переосмысления роли федерализма в современной России»

Колумнист «Реального времени» Артур Хазиев делится размышлениями после встречи с Минтимером Шаймиевым

2 марта в казанском технопарке «Идея» прошла встреча Минтимера Шаймиева с молодыми татарскими лидерами. Минтимер Шарипович участвовал в ней не столько как Государственный советник, сколько как доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Участник мероприятия, колумнист «Реального времени» председатель Центра стратегических исследований «Платформа XXI» Артур Хазиев рассуждает о вопросах, которые поднимались на встрече.

«XXI век — век конкуренции за людей»



Поскольку встреча прошла на следующий день после оглашения послания президента Федеральному собранию, многие темы перекликались с тезисами выступления Владимира Путина. К тому же само послание в условиях предвыборного периода было не рядовым, а, по сути, представляло видение действующего президента основных задач и приоритетов в развитии страны на ближайшие 6 лет.

Ключевым тезисом президентского послания стал выход страны на опережающие темпы развития, преодоление вызовов отставания (в первую очередь технологического). Ясно был обозначен и непосредственно связанный с этим посыл: главный ресурс развития современной экономики — это талантливые люди, а конкуренция за них и создание условий для раскрытия, реализации талантов людей — важнейшая задача. Эти вопросы обсуждались и во время встречи с Минтимером Шаймиевым.

XXI век — век конкуренции за людей. Здесь произошло наложение двух факторов. Во-первых, в современной экономике резко возросло значение талантливых кадров. Во-вторых, сами люди во всем мире стали более мобильными, более готовыми к переездам между городами и странами, а расстояния «сжались» за счет как возросшей доступности новых видов транспорта, так и развития средств коммуникаций.

Это серьезный вызов и для страны в целом, и для Татарстана. В случае с нашей республикой к конкуренции за людей с наиболее экономически развитыми странами добавляется высокая привлекательность для талантливых кадров Москвы. Таковы реалии на рынке труда и высшего образования — они обуславливают переток некоторой части кадров в столицу страны.

«Ключевым тезисом президентского послания стал выход страны на опережающие темпы развития, преодоление вызовов отставания». Фото kremlin.ru



Однако это не означает, что талантливые люди, переехавшие из Татарстана в Москву или за рубеж, а также другие связанные с Татарстаном люди (например, представители и выходцы из региональных татарских общин), не могут быть вовлечены в созидательную работу в интересах развития Татарстана. В том числе и в частности — в работу по выдвижению инициатив государственного развития, улучшения, дополнения или актуализации программ или стратегий развития. Выработка механизмов вовлечения этого потенциала в работу может быть одним из наших ответов на объективную экономическую ситуацию, приводящую к значительной концентрации талантливых кадров, в том числе связанных с Татарстаном, в столице страны.

Как доносить позицию Татарстана до федерального экспертного сообщества?



Второй важный момент в контексте послания президента страны Федеральному собранию — донесение позиции республики до федерального экспертного сообщества. Те направления развития страны, которые были обозначены Владимиром Путиным в послании, а тем более переход страны к опережающим темпам развития в целом — все это немыслимо без качественной проработки планов развития по отдельным направлениям, планов реформирования отдельных сфер и пр.

Разумеется, обеспечить это может только широкое вовлечение в их разработку высококвалифицированных экспертов и специалистов. То есть экспертное сообщество будет одним из важнейших операторов реализации новых обозначенных планов развития страны. В этих условиях эффективное донесение позиций, мнения, взгляда Татарстана напрямую до федерального экспертного сообщества — та задача, решение которой поможет полнее отразить республиканские интересы в общефедеральных программах развития.

За примерами далеко ходить не надо. Буквально несколько месяцев назад вся республика обсуждала возможный рост роли огромных агломераций. Называли теоретические «агломерации» Казань — Самара, Казань — Уфа… Подобные рассуждения активизировались еще в 2016 году после публикации концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года. Готовящаяся до сих пор стратегия — документ нового типа, в котором на средне- и долгосрочную перспективу изложены основные направления территориального развития страны, государственной политики в области размещения экономических и демографических ресурсов страны в пространстве. Конечно, ключевые задачи при составлении этой (и любой подобного масштаба) Стратегии ставятся определенными лицами, принимающими государственные решения.

«Может ли Татарстан быть «экспериментальным регионом», в пилотном режиме реализующим необходимые реформы или стратегии развития перед их масштабированием на всю страну?». Фото Олега Тихонова



Однако роль экспертного сообщества может оцениваться не меньшей. Во-первых, сами задачи ставятся лицом, принимающим решения, в том числе на основе консультаций и мнений специалистов — тех самых экспертов. Во-вторых, именно экспертная команда занимается переложением поставленных ключевых задач в полноценную стратегию развития. Конкретизация направлений и шагов, различные акценты, фактический вес разных задач — на все это влияют непосредственные разработчики подобных документов. Может ли быть полезной интенсификация контактов республики с такого рода федеральными специалистами? Наверняка. Вовлечение некоторых федеральных экспертов в работу над проектами республиканского уровня, участие в проводимых республикой профильных мероприятиях (в том числе по общефедеральной проблематике), донесение позиций республики на федеральных мероприятиях экспертных сообществ — список конкретных механизмов решения такой задачи достаточно обширен.

Стоит отметить, что это «дорога с двусторонним движением». Разумеется, отражение республиканских интересов в программах развития страны необходимо самому Татарстану. Но положительный эффект противоположного направления также имеет место. Максимальный учет интересов и взгляда субъектов федерации — то, что позволит сделать общефедеральные программы более сбалансированными, реалистичными, реализуемыми. То есть приведет к повышению качества этих программ. Кто лучше выполнит эту важную для всей страны роль, как не Татарстан через свои государственные и негосударственные институции?

Сегодня важен и вопрос переосмысления роли и принципов федерализма в современной России. Какое выражение может иметь федерализм в условиях сформировавшейся в стране политической модели? Могут ли особенности регионов, в том числе в уровне экономического развития, быть одним из драйверов развития страны в целом? Может ли Татарстан быть «экспериментальным регионом», в пилотном режиме реализующим необходимые реформы или стратегии развития перед их масштабированием на всю страну? Это вопросы, ответы на которые сформулировать и транслировать на федеральный уровень возможно в сотворчестве и опытных политиков, и молодых лидеров, и экспертов.

Еще один существенный момент для эффективной работы экспертного сообщества в республике — это вопрос наличия обратной связи с органами государственного и муниципального управления. То есть — вопрос принятия в работу, степени учета предложений, формируемых в экспертном сообществе.

Разумеется, формирование различных государственных и муниципальных программ развития, стратегий и пр. — процесс, на который влияет множество факторов. Основные задачи ставятся непосредственно управленцами того или иного уровня. Нет смысла приуменьшать и значение сложившегося баланса интересов при разработке или актуализации различных программ, стратегий. Однако и то, и другое оставляет значительное пространство для более активного вовлечения экспертного потенциала — через учет дополнительных предложений, идей, инициатив, разрабатываемых в том числе на основе приоритета долгосрочных перспектив государственного развития.

«Мы видим выход молодого поколения с инициативой в сфере национально-культурной и образовательной политики, которая может адаптировать Татарстан к новым условиям в сфере сохранения и развития татарского языка». Фото Максима Платонова

Татарский язык: новые условия, новые задачи



Недавно мы оказались в новой правовой реальности в сфере языковой политики. Новые условия ставят новые задачи в сфере сохранения и развития татарского языка. Вопросы организации процесса преподавания татарского языка, татароязычного образования, повышения качества преподавания и привлекательности языка становятся ключевыми.

В этих условиях выглядит важным внимание к свежим предложениям в этой сфере. На прошедшем мероприятии были представлены предложения по развитию татароязычной школы. Инициатива, разработанная группой национальных активистов и исследователей, была представлена Табрисом Яруллиным и Айратом Файзрахмановым.

Предложения по развитию татароязычной школы не раз презентовались на различных площадках. По сути, здесь мы видим выход молодого поколения с инициативой в сфере национально-культурной и образовательной политики, которая может адаптировать Татарстан к новым условиям в сфере сохранения и развития татарского языка. Татарстан в любом случае был, есть и будет центром татарского мира, а его государственные институты, в том числе в сфере образования, будут оставаться основными центрами принятия и реализации решений, имеющих общетатарское значение.

В президентском послании Федеральному собранию были упомянуты и многонациональность страны, и ее федеративное устройство. Формирование государственной политики по этим направлениям будет оставаться важнейшей задачей. И для Татарстана, разумеется, важно обозначать свой взгляд по этим вопросам. Более того, роль лидеров и Татарстана, и татарского народа — ключевая в обоих случаях. И как лидеров второго по численности народа страны, и как лидеров сильнейшей в экономическом и политическом смысле республики Российской Федерации. Возможность трансляции на соответствующий уровень новых предложений со стороны представителей молодого поколения может позволить эффективнее решать эти задачи.

Артур Хазиев