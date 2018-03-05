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«Жаль, не дожали», или Цена одной ошибки

07:00, 05.03.2018

Уфимцы начали «финишную прямую» непростой ничьей с московским «Динамо»

«Жаль, не дожали», или Цена одной ошибки Фото: fcdynamo.ru

Чемпионат российской футбольной Премьер-лиги после зимних каникул вышел на весеннюю финишную прямую — и продемонстрировал эпизодами полный «финиш». О том, как провели мартовский старт «Уфа» и московское «Динамо», в материале «Реального времени».

Нескучные полицейские

Динамовцы в межсезонье провели активную трансферную кампанию, ограничившись при этом суммой 2,9 млн евро. Самым дорогим приобретением стал защитник Константин Рауш из «Кельна» (сделка обошлась «полицейским» в 1,5 млн), призываемый Станиславом Черчесовым в последнее время в сборную России. Доставка мячей в штрафную в исполнении Рауша весьма опасна.

— Обе команды могли выиграть. Для меня немного обидно — если бы я не ошибся, мы могли победить, — сказал после игры Константин.

— Погодные условия вас удивили?

— Ну в Германии тоже бывало холодно, но тут холоднее. Поле не очень понравилось, жесткое, теперь колени и спина болят. Ничего, привыкнем.

В то же время «Динамо» освободилось от восьми игроков, одного из них отдав в аренду. Среди них и бывший вратарь «Уфы» Сергей Нарубин, и скандальный нападающий Павел Погребняк, который требует очень приличную сумму за досрочное расторжение контракта, а клуб, в свою очередь, требует того же от игрока.

У команд разные задачи на концовку чемпионата

Скромные горожане

«Уфа», имея ограниченные финансовые возможности, была скромна в межсезонье. Зато нескромная информационная атака была произведена по поводу подписания «казахского Месси» Еркебулана Сейдахмета. Эта история была полна тайн и интриг, в итоге Еркош (№10) достался уфимцам бесплатно, а Казахстан был поставлен на уши — болельщиков у команды Сергея Семака заметно прибавилось. Куда скромнее был «роман» с румынским центральным защитником Йонуцом Неделчару, который стал игроком «Уфы» буквально за один вечер. Эта сделка обошлась «Уфе» в 0,6 млн евро. Почти в пять раз меньше потратили уфимцы на трансферные дела по сравнению с «бело-голубыми». В аренду они отдали своего воспитанника, игрока российской молодежки Игоря Безденежных (в «Олимпиец» к Николаю Писареву), и спартаковского Владимира Зубарева — в «Химки».

Пит-стоп перед весенним финишем

На зимний перерыв оба соперника ушли приблизительно с равными достижениями. Хотя в итоге у команд разные задачи на концовку чемпионата. Семак и Ко рассчитывают на выход в Европу (требований нет, но мечта есть). Хохлову же нужно не наступить на «ФНЛьные грабли».

«Уфа» ноябрь провела, чередуя домашние победы с гостевыми поражениями. Выиграв впервые в сезоне дома крупно у «Амкара» — 3:0, 2017 год клуб закончил обидной осечкой в Ростове — 0:1. «Динамо», одержав две победы по 2:0 дома («Ростов» и «Анжи»), остановилась на 12-й позиции, то есть на границе опасной зоны стыков. Интересно, что на данном отрезке чемпионата динамовцы занимали предпоследнее место (ниже только «СКА-Хабаровск») по очкам, добытым в гостях (две ничьи и одна победа в 9 матчах). «Уфа» же дома представляет грозную силу — 19 очков в девяти встречах.

Старые грабли в битве за болельщика

За два дня до матча в одном из торгово-развлекательных комплексов башкирской столицы футбольный клуб совместно с городской телекомпанией «Вся Уфа» устроил праздник для болельщиков. На нем были представлены новички «Уфы», звучали песни, разыгрывались не очень дорогие, но приятные призы, были даже фокусы с поднятыми в воздух женщинами. Добрались до кумира и казахские болельщики, проживающие в Уфе. Своей радости от общения с Еркошем они не скрывали. «Ярмарка-приманка» удалась, Семак самолично позвал народ на первый матч весны.

В день матча выглянуло солнце и на градуснике было от силы градусов пять мороза

Руководство ФК «Уфа» сделало еще несколько ходов, чтобы привлечь зрителя на «Нефтяник». Вход на матч был бесплатным, обещали развлекательную программу перед матчем и горячий чай с кашей. Кроме того, было разрешено проносить с собой термосы с горячим питьем.

А все почему, спросите вы? Тут две беды — погода и «Салават Юлаев». Ну не пожелал март быть теплым и цветущим, самые оптимистичные прогнозы синоптиков обещали минус 8—10 при возможной метели. И «Салават» вышел в плей-офф, а старт в Кубке Гагарина в те же сроки, 4—5 марта (даты футбола и хоккея, к слову, были определены уже месяца три назад). Интересно, что та же «Вся Уфа» за месяц до события вызвалась помочь клубу — забрала трансляции матчей молодежки и основы себе, чтобы дать БСТ спокойно работать на хоккее. То есть об этом знали все, но надеялись на какое-то непонятное чудо. Естественно, выбор болельщика между «Уфа-Ареной» и «Нефтяником» склонялся в пользу плюсовой температуры и крыши над головой.

Удивительное рядом

Погода в итоге обманула всех — в день матча выглянуло солнце и на градуснике было от силы градусов пять мороза. Несколько удивил и Семак. В основе вышли пять защитников — Неделчару, Табидзе, Тумасян, Живоглядов и Йокич. В центр на созидание были отправлены Стоцкий, Салатич и Пауревич, роль нападающих исполняли оттянутый в полузащиту Сысуев и наконечник Фатаи.

Гости на первых же минутах прощупали владения Александра Беленова, но дебютный наскок такая мощная защита отбила. Вскоре уфимцы осознали, что они хозяева поля, и перешли к атакующим действиям. Чаще всего это выражалось в снабжении мячом на правом фланге атаки Живоглядова. Стоцкий традиционно работал на созидание, но навесы в штрафную серьезных проблем «бело-голубым» не создавали. Пара штрафных метрах в 20 от ворот гостей тоже не особенно порадовали собравшихся 5—6 тысяч зрителей.

Зато «Динамо» искало свой шанс в контратаках и нашло его довольно быстро. На 16-й минуте навес с левого фланга стал откровением для мощной обороны «Уфы», и Табидзе прямо в центре свалил новоиспеченного динамовца Маркова — чистый пенальти, посчитал Лапочкин. Наказание вызвался исполнять сам Евгений и гадать не стал, пробил по центру, а Беленов прыгнул в угол — 0:1.

— Я не знаю, при чем тут пенальти. Есть люди, которые будут глубже разбирать. Такие пенальти во время любого штрафного или углового можно ставить десятками. У меня нет никаких претензий к Джемалу, сыграл хорошо. Старался, как и вся команда, — так после матча прокомментировал эпизод главный Сергей Семак.

Сергей.семак: «Игра держала в напряжении обе команды, тренерский штаб и болельщиков. К сожалению, не смогли сегодня выиграть, немного не хватило». Фото fcufa.pro

В целом подопечные Дмитрия Хохлова ничем не удивили, сюрприз был как раз в полном спокойствии неожиданностей на уфимском поле. У хозяев же самый опасный момент упустил Фатаи на исходе тайма, в борьбе с защитником пробив выше ворот. Пробиться через стену рослых защитников динамовцев Рауша, Рыкова и Шунича было непросто.

Тоже не без греха

Тем удивительнее было начало второго тайма, когда уже гости ошиблись на ровном месте. На 51-й минуте Стоцкий навесил с правого фланга, Сысуев сбросил в центр и Пауревич без помех расстрелял Шунина — 1:1. После игры нападающий московского клуба Евгений Марков прокомментировал этот эпизод и свои действия в дебютной игре за «Динамо».

— Обидно, что пропустили гол. Не хватило где-то концентрации, будем работать над этим. Свои действия не буду оценивать, для этого есть трибуны и тренеры. А в целом по игре команды, думаю, есть удовлетворение, что сыграли вничью. В принципе, владели преимуществом, открыли счет в первом тайме.

— Впереди матчи против топ-команд, будет трудно?

— Ну, топовые команды и сами играют, и другим дают. Думаю, нам будет даже полегче в этих играх. Наша задача выигрывать в каждом матче, — сказал Марков.

На скамейке тем временем грелась под пледами уфимская молодежь в лице Сейдахмета и Облякова. Рядом с парнями, как «крестный отец», сидел Сафрониди, то и дело комментируя происходящее.

Уфимцы прибрали инициативу к рукам. Но москвичи тоже не дремали и держали в уме острые контрвыпады. Румын Неделчару открыл счет своим «горчичникам» в российской лиге в самом начале второго тайма, но в целом был надежен в своей роли. После игры защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов сетовал, что не удалось «дожать» москвичей.

— Мне кажется, хорошая игра. Единственное «но» — не победили, не дожали. Не получилось реализовать свои моменты, где-то чего-то не хватило. Разберем, — пообещал игрок.

Пришлось поволноваться местной публике на 68-й минуте, когда Рауш подключился в атаку и выверенной передачей отрезал всю защиту — судья Лапочкин, к счастью для уфимцев, свистнул офсайд. Обляков поменял Сысуева на 74-й минуте — Семак дал шанс молодому таланту. Талант сразу исполнил два острых выпада — сначала сам пробил рядом с левым углом, затем Стоцкий после его дриблинга отправил мяч в те же степи.

В концовке «Уфа» попыталась прижать «Динамо» к его штрафной, но гостевая оборона выстояла, да и фарт был на стороне «бело-голубых». В целом, наверное, оба коллектива наиграли на очко. Даже судья не стал мучить соперников, добавив всего две минуты.

Ничейный исход, к слову, угадали трое специалистов, знающих футбол не понаслышке — ветеран-тренер Юрий Подбельский, спортивный журналист Максим Балобанов и первый тренер предтечи «Уфы» Флер Фахретдинов. Последний даже указал «Реальному времени» точный счет — 1:1.

В целом оба коллектива наиграли на очко

Сергей Семак: «Немного не хватило для победы»

На послематчевой пресс-конференции встречу прокомментировал главный тренер «Уфы».

— Игра держала в напряжении обе команды, тренерский штаб и болельщиков. К сожалению, не смогли сегодня выиграть, немного не хватило. Во втором тайме было чуть меньше остроты, хотя было больше давления. Мне он понравился больше. По сегодняшней игре могли бы и выиграть, будь у нас больше удачи. Острые атаки у нас были неплохие, не хватило завершения, — сказал Семак.

— Проясните ситуацию с травмированными игроками.

— На данный момент ни Слай, ни Кротов не тренировались с командой. Сложно сказать, когда они вернутся в строй, травмы довольно серьезные. Восстановление затягивается.

— У Сейдахмета был сегодня шанс выйти на поле?

— Был, конечно. Но вы помните про лимит, если менять, то только иностранца на иностранца. А те, кто играл сегодня на поле, смотрелись неплохо, не было предпосылок кого-то менять.

— Какую оценку дадите новичку Неделчару?

— Сыграл прилично. Хотя я прекрасно понимаю, насколько сложно молодому игроку: новый чемпионат, климатические условия — неделю стоят сильные морозы. Мы не можем в полной мере работать на тренировках. Я считаю, что он сыграл достаточно уверенно, хотя ошибки были.

Дмитрий Слезин, fcdynamo.ru
Справка

«Уфа» — «Динамо» 1:1 (0:1, 1:0)

Голы:

0:1 — 17, пенальти Марков, 1:1 — 51 Пауревич.

  • Уфа — Беленов, Тумасян, Неделчару, Табидзе, Живоглядов, Салатич, Пауревич, Йокич, Стоцкий (Засеев, 82), Сысуев (Обляков, 74), Фатаи.
  • Динамо — Шунин, Рауш, Рыков, Шуньич, Козлов, Ташаев, Цаллагов, Соу, Черных (Грулев, 82), Луценко, Марков.

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