Азмун — 0 ударов и 2 касания мяча в штрафной, но виновата оборона?

Тактический разбор первой весенней игры «Рубина»

Первый весенний матч обновленного «Рубина» оказался смазанным. Ничья с махачкалинским «Анжи», аутсайдером чемпионата России, — явно не тот результат, который должна показывать команда, претендующая на попадание в еврокубки. Однако все не так плохо, как могло показаться. Тренерский штаб провел хорошую селекционную работу зимой, и, даже несмотря на очередной сомнительный матч от Азмуна и провал в обороне в самом конце матча, «Рубин» выглядел не так плохо, как это было осенью. О том, что пошло не так, а что команде удалось — в тактическом разборе «Реального времени».

Игроки новые, схема старая

Впрочем, ничего удивительного. Никто и не говорил, что с приходом необходимых футболистов Бердыев будет кардинально менять схему. Скорее даже наоборот. Именно под привычный для этого тренерского штаба тактический рисунок велась работа на трансферном рынке и в основном она затронула среднюю линию. Несмотря на большое количество проблем в других зонах, только в полузащите не хватало игроков, знакомых с системой Бердыева не понаслышке. И вот он их получил, но теперь требуется время на обкатку.

Игровая схема «Рубина» на момент начала матча

С первых минут матча с «Анжи» на поле у «Рубина» вышли сразу пять новичков. Ожидаемо полностью сменилась полузащита, теперь она состояла из Павла Могилевца, Кристиана Нобоа и Вячеслава Подберезкина. Компанию в атаке Сердару Азмуну составил Ивелин Попов, который рассказал о своей роли в команде еще на презентации новых футболистов казанского клуба.



— Во всех товарищеских матчах, которые мы провели на сборах в Марбелье, меня видели в роли второго нападающего. В принципе, мне там удобно играть, так что никаких проблем не вижу, — делился с журналистами Попов.



Также изменения коснулись линии обороны. Из-за перебора желтых карточек игру пропускал Федор Кудряшов, и в связи с уходом Эльмира Набиуллина на его позицию пришлось передвигать Олега Кузьмина. Хотя это и был не профильный для второго номера казанцев фланг, пойти на этот шаг вынудили обстоятельства, ведь справа теперь имеется еще один новичок — Энаке. Румынский защитник появился в «Рубине» лишь перед последним контрольным матчем, но он отлично подходит под основные системные требования Бердыева.

«Рубин» был хорош, но устал

Казанцы на протяжении всего первого тайма и начала второго отлично двигали мяч на половине поля соперника. Способствовали этому и разрозненные действия махачкалинцев, но движение между линиями у «Рубина» действительно было на очень хорошем уровне. Правда, потом наступил непонятный спад, то ли вызванный тренерскими указаниями удержать счет, то ли тем, что футболисты еще не готовы поддерживать высокий темп в течение всего матча. Вспоминая слова Кафанова, сказанные им перед последним сбором, можно сделать вывод, что скорее всего казанцы просто не выдержали накала борьбы все 90 минут.

На самом деле это не так уж страшно. Самое главное, что изменения в игре казанской команды есть, и они уже заметны. В первую очередь стоит отметить взаимодействие Азмуна и Попова. Сердару всю первую половину чемпионата не хватало умного партнера, способного выполнять указания Бердыева в полной мере. Теперь у Азмуна есть все, чтобы забивать, но, кажется, в этой встрече от него требовалось немного другое. Исходя из тепловой карты и точек касания мяча форвардом, Сердар был таргетменом казанцев впереди и оказывался ближе к средней линии, нежели к атаке. Отсюда и плохая для нападающего статистика: 0 ударов по воротам, 2 касания в чужой штрафной и несколько красивых закидушек на партнеров в финальной стадии атак.

Касания мяча и тепловая карта Сердара Азмуна в матче с «Анжи». whoscored.com

Попов был активнее своего товарища по атаке и, пожалуй, заслужил авторство единственного гола команды. Ивелин часто и качественно открывался между линиями, оказываясь при получении мяча в гордом одиночестве. В подобном ключе в «Ростове» действовал Полоз, и теперь, кажется, эти функции в расстановках Бердыева выполняет Попов. Осталось лишь до конца внедрить Ивелина в игровые схемы, и никто не заметит подмены.

Попов освобождается от опеки и принимает мяч в гордом одиночестве

Слабое звено — оборона?

Действия у своих ворот всегда были визитной карточкой команд Бердыева. С «Рубином» это пока не совсем так. Казанцы забрали из предыдущего клуба Курбана Бекиевича двух центральных защитников Наваса и Граната, но надежностью похвастать не могут. Предъявлять претензии одному Камболову тоже не получается, Руслан показывает достаточно добротный футбол и заслуженно выходит в стартовом составе. Обороне явно не хватает слаженности, и ошибки, которые были еще в первом туре, имеют место и в 21-м матче чемпионата России.

Известно, что Бердыев требует от своих игроков встречать соперника заранее, отдавая предпочтение перехватам перед отборами. Защитники, по его словам, должны действовать умнее, однако, помимо этого, игрокам требуется и резкость. Камболов (4), Навас (7) и Гранат (4) в матче с «Анжи» сделали на троих 15 перехватов — больше, чем вся команда соперника. Только вот в самый ответственный момент тактика не сработала. Впрочем, как и во многих предыдущих матчах «Рубина».

Центральные защитники временами слишком активно шли на перехваты, передавая игроков противника друг другу. Соперник, такое ощущение, был готов к подобному. Если в начале матча защитники «Рубина» оказывались в ситуации 2 в 2 против игроков «Анжи», то в конце игры тренер махачкалинцев пошел ва-банк, что сработало моментально.

При пропущенном голе Камболов поднялся наверх за соперником, Навас бросил зону, куда и ворвался Лескано

Такое взаимодействие центральных защитников — явно не то, чего хочет Бердыев, и поэтому будет интересно понаблюдать за ними дальше. В эпизоде, когда пропускал «Рубин», есть претензии и к Могилевцу, но он выполнял то, что от него требуется. Правда, после выхода третьего форварда у «Анжи» почти не осталось игроков в центре поля, и Павел прикрывал пустое место.

Новички оправдали ожидания

Что касается игры новичков, то они в целом порадовали. У каждого из них был свой участок работы, и претензий к ним минимум. Конечно, в некоторых моментах они могли сыграть несколько иначе (как и в случае с пропущенным голом), но установку тренера игроки соблюдали строго. Итоговый счет же сложился из совокупности факторов, и ответственность за него общая, так что игру новичков можно признать достаточно успешной.

В первую очередь порадовал Энаке. Вышедший на правом фланге румынский латераль был очень активен в атакующих действиях команды. Всего за игру в его активе 74 касания мяча (второй результат в команде), он сделал 55 передач, из которых более половины были направлены вперед, чаще остальных применял дриблинг (6 раз), при этом потерял мяч ровно столько же раз, сколько не особо рисковавший Кузьмин. И, что особенно приятно, Энаке находится в распоряжении тренерского штаба не так долго, и в этом есть некий резерв для дальнейшего улучшения результатов.

Во-вторых, интересна фигура Нобоа. Эквадорец у Бердыева всегда считался игроком созидательного плана, и лишь изредка случалось так, что он выходил на позиции опорника. В матче с «Анжи» Кристиан играл в центре тройки с Могилевцем и Подберезкиным, выполняя как раз-таки функции разрушителя. В итоге под конец матча Нобоа набрал 11 попыток отбора мяча, 2 перехвата и стал лучшим по показателю владения мячом и числу передач. Правда, в роли плеймекера эквадорец был недостаточно хорош. Всего 69% точности передач и лишь 19 «лонгболов», из которых точными оказались лишь 10.





Полузащита теперь состояла из Павла Могилевца, Кристиана Нобоа и Вячеслава Подберезкина (на фото)



Подберезкин и Могилевец обедни не испортили, но и сыграть могли несколько активнее. По цифрам ничем не примечательный для них матч, но в черновой работе оба игрока преуспели. Про Попова мы уже говорили выше. В целом можно отметить позитивные моменты у всех новичков. Окажутся ли перспективы попадания в еврокубки несбыточной мечтой, станет понятно, скорее всего, уже после следующей игры с «Тосно». А пока полет, что называется, нормальный, хотя и ждали от «Рубина» несколько большего. Во всяком случае, не повторения осенних ошибок в концовках.