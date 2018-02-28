«Кристиан, вы мой поклонник!»: как Казань встречала Нобоа, Попова и других новичков «Рубина»

Клуб провел презентацию новых игроков и встретился в болельщиками

Казанский «Рубин» наконец выбрался с учебно-тренировочных сборов и «вышел в люди». Болельщики с нетерпением ждали встречи с командой и в предпоследний день февраля, наконец, получили то, что хотели. Презентацию новичков в клубе решено было превратить в нечто более значимое, и в итоге все сложилось как нельзя лучше. О том, что происходило на встрече и что обещали игроки и тренеры «Рубина» — в материале «Реального времени».

Наедине со своим верным зрителем

Встречи казанского «Рубина» с болельщиками потихоньку становятся доброй традицией клуба. Еще совсем недавно считавшаяся чуть ли не самой закрытой команда за последние полгода собирается для общения со своими поклонниками уже второй раз. Места при этом выбираются не всегда удачные, но вчера устроители не прогадали — «Пирамида», кажется, вместила всех желающих и даже осталось немного места для разного рода развлечений.



Пока гости неспешно заполняли зал, пришедших загодя ждал приятный сюрприз. На откуп болельщикам клуб отдал сразу несколько площадок возле сцены. Здесь были конкурсы — надувание шаров на время, настольный футбол, робо-футбол, набивание мяча и игры на приставках. Кроме того, огромный поток желающих обслуживал импровизированный стенд «Я люблю «Рубин», где вовсю работали клубные фотографы. Вся эта история с болельщицкими конкурсами продолжалась почти час — шутка ли, казанский клуб разыгрывал среди фанатов сертификат на 10 тысяч рублей от одного из официальных спонсоров «Рубина».

«Рубин» жил, живет и будет жить»

Презентация началась с бурных аплодисментов — таким образом зритель реагировал на выход Сергея Рыжикова. Первый номер казанцев открывал «церемонию» выхода игроков на сцену и, пожалуй, получил наибольшее количество оваций. В рейтинге шумовой поддержки в числе лидеров оказались все те же лица — Навас, Карадениз и Бердыев. Но болельщики неожиданно наградили своим особым вниманием и Ильзата Ахметова. Видимо, таким образом они хотели поддержать чуть ли не единственного оставшегося после продажи Набиуллина воспитанника академии казанского клуба.

Рустам Саяхов отметил, что благодаря поддержке спонсоров, президента клуба и главы республики ситуация нормализуется



Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов вступительную часть своей речи посвятил тому, чтобы заверить собравшихся в финансовой состоятельности клуба:

— Стоит, наверное, приоткрыть для вас, наших самых верных друзей, завесу тайны, сказать правду. Часть информации, которая доходила до вас через прессу, была правдивой — клуб действительно испытывал финансовые затруднения. Но сейчас благодаря поддержке наших спонсоров, президента клуба и главы республики ситуация, слава Богу, нормализуется. К сожалению, мы были вынуждены расстаться со многими нашими футболистами, которые полюбились вам. Финансовое положение не позволяло нам иметь большую зарплатную ведомость. Но благодаря расставанию с некоторыми игроками, мы имеем возможность приглашать новых и ждать улучшения результатов. С нами Курбан Бердыев — лучший тренер современной России, и в этом залог наших будущих успехов. «Рубин» жил, живет и будет жить, — сказал Саяхов.

Следом за ним Курбан Бердыев поддержал разговор о трансферах. Впрочем, тренер был, как всегда, краток.

— Благодарим вас за поддержку, которую вы нам оказывали в период, когда мы выступали, мягко говоря, не очень. Но, тем не менее, огромное спасибо вам. Что касается состояния клуба, то мы вынуждены были расстаться со многими достаточно неплохими игроками. Но трансферное окно, я думаю, мы провели очень хорошо. Те ребята, которые влились в наш коллектив, они наши по духу, по менталитету. Они неравнодушные люди. Вне зависимости от того, молодой это игрок или опытный — они хотят побеждать, а это самое главное, — сказал Бердыев.

После этого Курбан Бекиевич выступал еще несколько раз, отвечая на вопросы собравшихся. В основном они были о трансферах, но тренер сразу пресек разговор о якобы имевшемся желании клуба заполучить Новосельцева и выразил надежду на успешный для Канунникова и Азмуна год в «Рубине». В целом он резюмировал, что всего и сразу никогда не бывает и призвал набраться терпения.

— Есть удовлетворение от сборов и той работы, которую мы проделали. То, что мы сейчас пытаемся встать на новые рельсы, позволит нашей молодежи, нашему интернату более активно играть в тот футбол, который нравится им и болельщикам. Но хочу сразу сказать, что все сразу не делается, нужно набраться терпения. Надеемся, что оставшуюся часть чемпионата мы вместе с вами проведем более успешно. Тем более что решить задачу попадания в еврокубки еще возможно, — отметил тренер казанцев.

Курбан Бердыев был, как всегда, краток



«Кристиан, вы мой поклонник»

Больше всего работы в этот момент было у переводчицы казанского клуба Ады Назыровой, которая поднималась с места при любом вопросе в адрес испаноговорящих игроков. Чаще всего болельщики интересовались мнением Кристиана Нобоа, пришедшего на мероприятие с двумя детьми. Радость от возвращения эквадорца была столь велика, что один из болельщиков перепутал слова, выдав, пожалуй, лучшую шутку вечера:

— Кристиан, просто вы мой поклонник! — эмоционально высказался паренек, задавая Нобоа вопрос о прежних его попытках вернуться в «Рубин», чем мгновенно «взорвал» зал.

Лучшим в итоге был признан вопрос о выездах в близлежащие города. Вместе с ним спросили и о возможном возвращении Бухарова, на что генеральный директор клуба ответил в шутливой форме:

— Нам бы тоже очень этого хотелось, — будто бы намекнул Рустам Саяхов на карьерное будущее российского форварда. — А что касается автобусов и выездных матчей, то на вторую половину сезона мы вас этим обеспечили, чтобы вы могли выезжать с командой.

Корреспондент «Реального времени» после мероприятия поговорил с автором лучшего вопроса.

— Отличные ощущения от вечера! — признался он. — Мне кажется, что все заслужили такой подарок, не только я. Большое спасибо руководству клуба, очень все понравилось. Побольше бы таких встреч!

Немного разочарованным выглядело старшее поколение, представителей которого в этот вечер было немало. Из-за слишком активной молодежи «аксакалы» казанского боления так и не сумели прорваться к микрофону, отчего рубрика «вопрос-ответ» выглядела несколько поверхностно. Впрочем, по словам Александра Николаевича, болельщика «Рубина» с 1967 года, спросить стоило как раз с молодого поколения.

— Обидно, конечно, что молодые нас, стариков, задавили. Но я бы спросил у них самих, почему на стадионе их так мало. Одни мы ходим и несколько тысяч других. А молодые не ходят, могут прийти только когда наши побеждают, да и то ради селфи. Они на футбол идут, чтобы себя показать, а не команду поддержать и игру смотреть. А само мероприятие мне понравилось. На моей памяти, такое большое организованное представление было впервые. Раньше проводили возле Центрального стадиона и «Чаши», но там была большая давка. Сейчас с этим справились, спасибо за это руководству, — высказался болельщик «Рубина» со стажем.

Молодых болельщиков встреча не разочаровала

«В клубе достаточно чемпионского духа»

Отдельно от болельщиков были проведены и пресс-подходы новичков клуба. Первым к журналистам вышел Ивелин Попов, который был настроен оптимистично относительно шансов «Рубина» в оставшейся части чемпионата.

— Для меня самое главное — хорошо выступить за «Рубин» и подняться с клубом на место, которое позволило бы ему играть в еврокубках в следующем году.

— В каком амплуа вас видит Курбан Бердыев на поле? За что будете отвечать во время игры?

— На всех товарищеских матчах, которые мы провели на сборах в Марбелье, меня видели в роли второго нападающего. В принципе, мне там удобно играть, так что никаких проблем не вижу.



— Кусочек прошлогоднего чемпионского духа «Спартака» перенесли сюда, в «Рубин»?

— Я вижу, что здесь много игроков, которые становились чемпионами, в том числе и с «Рубином». Так что в клубе достаточно чемпионского духа.

— Что можете сказать о Курбане Бердыеве, с которым здесь познакомились?

— Я о Курбане Бекиевиче знаю давно. Еще когда я выступал за болгарскую команду, у нас показывали российский футбол. Он сделал много для «Рубина» и для «Ростова».

— Через два тура у «Рубина» игра со «Спартаком». Вы же не будете играть? За кого будете болеть?

— (Улыбается.) Кто будет лучше, тот и выиграет.

Ивелин Попов настроен оптимистично относительно шансов «Рубина» в оставшейся части чемпионата



«Я счастлив оказаться здесь и хочу помогать команде»

Еще один новичок «Рубина» Вячеслав Подберезкин в разговоре с журналистами рассказал о своем новом клубе и о том, на какой позиции наигрывал его тренерский штаб казанской команды.

— Такие мероприятия сплачивают команду, и мы рады, что сегодня пришел полный зал. Я надеюсь, что мы оправдаем своей игрой этот интерес.

— Что для вас значит переход в «Рубин»? Какие цели вы ставите перед собой?

— Играть, помогать команде. Я счастлив оказаться здесь. По отношению тренера понимаю, что он рассчитывает на меня — мне это очень приятно. Буду всячески доказывать своей игрой, что он не ошибся.

— На каких позициях наигрывали вас на прошедших сборах?

— Я наигрывался в середине поля, либо на позиции второго опорника, либо чуть повыше. Если тренер видит меня в этой позиции, значит, и я там себя вижу. Куда бы меня ни поставили, я буду стараться показывать футбол, который требует тренер.

— Вас устраивает конкуренция в центре поля? Были приобретены Попов, Могилевец, Нобоа...

— Все игроки, которые собраны в «Рубине», меня всем устраивают. Поэтому никого конкретно выделять не буду, со всеми приятно играть. Все очень квалифицированные футболисты.