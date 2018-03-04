«Газпромовское дерби» в Казани: «Был рядовой заключительный матч регулярного чемпионата»

Почему в первом казанском «зенитовском» противостоянии борьбы не вышло

Интриги и нерва, которых так не хватает волейбольному казанскому «Зениту», в поединке с его питерским тезкой было хоть отбавляй. Тут тебе и «реваншистские настроения», и слухи о скором «переезде» зенитовского топ-клуба в Санкт-Петербург со всеми вытекающими. И ведь даже полные трибуны в Центре волейбола говорили о том, что для Казани этот матч особенный и в чем-то принципиальный. Однако питерцы решили, что подготовка к грядущему плей-офф важнее, чем изматывание себя в матче с лидером. И, пусть и не без боя, казанцы забрали свой реванш. Подробнее о первом в истории «газпромовском дерби» в Казани – в материале «Реального времени».

Скрытые интриги «зенитовского дерби»

Казалось бы, в этот день в «Центре волейбола» должен был пройти рядовой матч «регулярки», в которой все давно решено — казанский «Зенит» в очередной раз досрочно занял первое место. Разве что только тот факт, что матч этот заключительный перед плей-офф, добавлял немного грусти от завершения этапа — для казанского «Зенита», напомним, весьма неплохого. Однако, если копнуть глубже, именно это противостояние можно считать одним из самых принципиальных и интригующих для казанского волейбола.

Во-первых, это первое в истории «зенитовское» дерби, которое принимала столица Татарстана. При этом в двух предыдущих матчах «Зенитов» (один в предсезонке, другой в первом круге) Казань неожиданно уступила своим новым одноклубникам. Напомним, петербургский новодел образовался лишь летом прошлого года и уже успел стать самым неудобным соперником подопечных Владимира Алекно в российском первенстве.

Во-вторых, уже не первый месяц в волейбольном сообществе ходят слухи, что центр волейбольной силы страны будет смещаться все туда же, куда активно тянут и хоккей с футболом в Петербург. А это означает, что добрая часть лидеров казанского «Зенита» вместе с их наставником могут переехать с берегов Волги на берега Невы. И пусть один из самых ярких игроков казанцев, кубинец Вильфредо Леон, уже заявил, что хочет в Италию, а не на север, это не отменяет опасений казанских болельщиков, журналистов, да и, скорее всего, руководителей казанского клуба.

Вильфредо Леон уже заявил, что хочет в Италию, а не на север

Учитывая, что у двух клубов спонсором выступает одна корпорация, главный офис которой на берегу Финского залива вот-вот сдадут, такое развитие событий не кажется невероятным. И тем страннее выглядит тот факт, что совершенно новая команда, игроки которой до прошлого лета друг с другом на площадке-то не выступали, вдруг дважды обыгрывают безоговорочного лидера России и лучший клуб мира.

Леону пора исправляться

Впрочем, фактор мастерства исполнителей, собранных в Санкт-Петербурге, тоже отвергать не стоит. Костяком «Зенита» СПб выступают вчерашние казанцы Андрей Ащев, надевший в Питере повязку капитана, и Евгений Сивожелез, «клепающий» для своей нынешней команды сумасшедшие эйсы. Он второй в «Зените» по этому показателю. Другой любитель вбить мяч в площадку с подачи у петербуржцев, Павел Панков, по этому показателю вообще является одним из лидеров Суперлиги. По эффективности подач (0,60 в среднем за сет) 22-летний связующий уступает только Вильфредо Леону (0,73) и Виктору Полетаеву (0,68).

Есть у санкт-петербургского «Зенита» и свой Леон — кубинец Ореол Камехо. Он также является главным бомбардиром своей команды и третьим во всей лиге. Именно с помощью Камехо питерцы сумели победить в ноябрьском матче на «Сибур Арене». А вот Леон у казанцев тогда подкачал. Так что и эта личная дуэль кубинцев, в которой Вильфредо надо было исправляться, имела свою скрытую интригу.

Питерцы приехали в столицу Татарстана не только доказывать, какой «Зенит» теперь в России главнее, но и решать свои турнирные задачи. В отличие от казанцев, гостям еще есть за что бороться. Ведь в случае победы они могли занять четвертую строчку «гладкого» чемпионата, а это означает преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

В сравнении с другими рядовыми матчами «регулярки» в «Центре волейбола» в этот день был повышенный ажиотаж

«Чемпионами не рождаются»

Как и подобает настоящему дерби, зрителей на трибунах оказалось достаточно, по крайней мере по сравнению с другими рядовыми матчами «регулярки». А фан-сектор развернул самодельный баннер с язвительным посланием питерской команде. «Чемпионами не рождаются» — было написано синим по белому, что означало намек на совсем еще младенческий возраст «Зенита»-Спб.

В итоге в этот день казанский «Зенит» побьет свой рекорд посещаемости 2018 года, собрав чуть более 3 200 зрителей. А вот Петербург почему-то решил отделаться в Казани малой кровью и привез полуосновной состав. Не прилетели ни кубинец Камехо, ни еще один экс-казанец Волков. Последний, правда, получил отравление перед самым отлетом в Казань.

— Жалко, что мы не увидели ни Камехо, ни Волкова на площадке, — досадовал наставник казанцев Владимир Алекно. — Но у Питера, наверное, какие-то свои задачи. Выбирают кого-то, или что. Так что сыграли и выиграли. У меня не было возможности так ротировать состав, потому что я уже много наэкспериментировал в этом сезоне. Мне нужно было держать состав, чтобы дальше двигаться в этом направлении. Что-то получалось, что-то нет. Единственное, тяжело их (игроков) настроить, когда они видят, что у соперника не основной состав.

Между тем, на площадке поначалу была хоть какая-то борьба. С переменным успехом Максим Михайлов начал добывать очки для Казани с подач. Но Сивожелез с той стороны площадки был против быстрого отрыва казанцев. Его отличная игра у сетки обеспечила гостям всего одно очко отставания к первому техническому тайм-ауту. Евгений, казалось, участвовал буквально в каждой из атак своей команды и добывал очко за очком. А может зря его отпустили после прошлого сезона?

— Все равно, я считаю, мы играли сегодня достаточно ровно. Пара моментов, и счет мог быть 2:1 в нашу пользу. Так что ребята молодцы, не стушевались, — резюмировал уже весь матч бывший доигровщик казанского «Зенита».

Во второй половине сета казанский «Зенит» наконец-то подразозлился

Однако во второй половине сета казанский «Зенит» наконец-то подразозлился и достал из себя всю свою мощь — удары в пол у сетки стали мощнее, а комбинации изощреннее. Так что Казань буквально убивала Питер, не давая соперникам (в том числе и блиставшему до того Сивожелезу) забить хотя бы пару мячей. Счет 25:15 говорит сам за себя.

Алекно недоволен слабым Питером

Куда более упорным вышел второй сет. Точнее, питерского «Зенита» хватило для того, чтобы не отставать несколько дольше. Гости стали подпускать в состав и Панкова, сделав состав почти оптимальным, чем усилили прием и блок.

— Как раз Панков мне и был нужен, — признавался Владимир Алекно после матча. — И перерыв я не хотел брать. Нужно было играть. Нужен был Панков, нужны были Камехо с Волковым, чтобы принимать. У нас предстоит работа с этим приемом, с этой подачей.

На второй отрезок матча у казанцев подоспели и другие герои. Теперь Мэтью Андерсон и Александр Бутько решили взять игру на себя, сделав внушительное количество очков казанцев.

На этот раз вплоть до счета 18:18 команды шли вровень. Но с этого момента Казань вновь поднажала и вытянула партию — 25:21.

— Впечатления, если честно, не очень, — сказал после матча блокирующий «Зенит-Казань» Артем Вольвич. — Вроде начали за здравие, а закончили чуть не за упокой. Не понравилось, как сыграли вторую партию, если честно. Было очень много собственных ошибок, глупых и детских. А вот третий сет уже нормально сыграли.

Артем Вольвич на блоке встал плотной стеной, не пропустив ни единого мяча через свои руки

«Мы еще к вам вернемся»

В третьей партии тот же Вольвич встал на блоке стеной, не пропустив ни единого мяча через свои руки. А к середине сета стал уже сам колотить мячом по площадке петербургского «Зенита». Да и самые опасные розыгрыши получались именно после его подач.

— Да, я профессионал! — с улыбкой отвечал Артем на вопрос о своей полезности после игры. — Но если серьезно, работаем каждый день, должно же когда-то получаться, верно? Надеюсь, и дальше будет так получаться.

А Владимир Алекно, как это уже не раз бывало в этом сезоне, стал выпускать Лорана Алекно, и сын главного тренера вошел в игру очень удачно. Его эйсы приблизили и без того очевидную победу Казани — 25:22 в последней партии.

К сожалению, приходится констатировать, что дерби как таковое состоялось только на афишах. На площадке же присутствовал лишь один «Зенит» — казанский.

— Для нас это был рядовой заключительный матч регулярного чемпионата. Команда уже начала потихоньку подготовку к плей-офф. Мы уже не ставили основной состав, но надеемся, что плей-офф у нас пройдет отлично, и мы к вам еще вернемся, — был оптимистичен главный тренер питерского «Зенита» Александр Климкин.

Эрик Добролюбов, фото zenit-kazan.com