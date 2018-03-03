«Рубин» обновил атаку, но благополучно наступил на «осенние» грабли

Казанцы по-прежнему среди участников борьбы за выживание после упущенной победы в Махачкале

Казанцы не сумели начать весеннюю часть чемпионата с победы, на последних минутах матча упустив (1:1) минимальное преимущество в выездной игре против «Анжи», и остались среди участников борьбы за выживание в РФПЛ. Почему уход Канунникова не трагедия, новый фаворит Бердыева из Румынии и не «эрэфпээловский» гол новой версии линии атаки «Рубина» — об этом в материале «Реального времени».

Еврокубки? Сначала битва за выживание

Игра «Рубина» на зимних сборах от матча к матчу вызывала все больший оптимизм. Кроме того, почти все новички казанского клуба пришлись ко двору. Неслучайно в стартовом составе казанцев на первый официальный матч весенней части сезона вышли сразу пять новичков. При этом семеро из 11 игроков «основы» работали с Курбаном Бердыевым и до возвращения последнего в Казань.

О составе мы еще скажем, а пока отметим, что матч, несмотря на положение команд в турнирной таблице, легким не ожидался. Да, махачкалинский «Анжи» после 20 матчей располагался на 15-м месте в зоне прямого вылета в ФНЛ, но при этом разрыв с теми же казанцами составлял всего 4 очка. К тому же махачкалинский клуб активно поработал на трансферном рынке, а значит, представлял собой такую же «темную лошадку», как очередной «новый «Рубин» теперь уже Курбана Бердыева.

Наставник «рубиновых» на встрече с болельщиками много говорил о шансах вклиниться в борьбу за места в еврокубках. «Надеемся, что оставшуюся часть чемпионата мы вместе с вами проведем более успешно. Тем более что решить задачу попадания в еврокубки еще возможно», — говорил Бердыев.

Наставник «рубиновых» на встрече с болельщиками много говорил о шансах вклиниться в борьбу за места в еврокубках



Однако беглый взгляд на таблицу скажет нам, что для начала казанцам нужно обезопасить себя от зоны вылета. В этом плане вчерашний матч был ключевым — как говорится, «за шесть очков».



Почему уход Канунникова — не потеря

Буквально в день игры выяснилось, что трансферная деятельность «Рубина» еще не закончена. Форвард Максим Канунников расторг контракт по обоюдному согласию с руководством клуба, чтобы на правах свободного агента перейти в хабаровский СКА. Потерей это назвать трудно, поскольку уже по сборам было видно, что Азмун и болгарский новичок «Рубина» Ивелин Попов сильнее, так что Максима Канунникова ожидала в Казани скамейка запасных.

К тому же в ростере казанцев хватает форвардов. Помимо вышеназванных, в нападении могут сыграть Рифат Жемалетдинов, Гекдениз Карадениз и даже Ильзат Ахметов. Не утихают и слухи, отправляющие в столицу Татарстана «блудного сына» Александра Бухарова, который залечивает болячки в статусе свободного агента, а значит, может перейти в «Рубин» и вне рамок трансферного окна.

Форвард Максим Канунников расторг контракт по обоюдному согласию с руководством клуба

Румын Энаке явно приглянулся Бердыеву

Выбор состава на игру после длительного перерыва — это всегда интересно, поскольку отражает изменения в «табели о рангах» внутри команды. «Рубин» в этом смысле совсем не исключение. Начнем с того, что Сергей Рыжиков этой зимой не сумел вернуть себе «первый номер» в Казани — вчера на поле вновь появился Сослан Джанаев. В то же время Курбану Бердыеву настолько глянулся румынский новичок Габриэль Энаке, что было решено подвинуть Олега Кузьмина на не слишком удобный для него левый фланг, дабы освободить место на правом румыну. Кроме того, мы получили доказательство «теоремы», что тренерский штаб «Рубина» видит Руслана Камболова в роли центрального защитника. А Егор Сорокин все же пока не готов к роли ключевого защитника, поскольку компанию Камболову по позиции составили возрастные Гранат и Навас.

В середине поля Бердыев сделал ставку на новичков, двое из которых хорошо известны тренеру. Компанию же Могилевцу и Нобоа составил Вячеслав Подберезкин. Наконец, показавший себя на сборах главным «джокером» трансферной кампании «Рубина» болгарин Ивелин Попов занял место в атаке в паре с иранцем Сердаром Азмуном, который в Испании показал, что вроде бы готов снова забивать голы. Но официальные матчи совсем другая песня. В заключение отметим, что неплохая вроде бы форма Рифата Жемалетдинова не позволила тем не менее выйти ему в «основе» ни в полузащите, ни в атаке. То же справедливо для крайнего защитника Устинова и центрбека Сорокина, о котором мы писали выше.

Ивелин Попов показал себя главным «джокером» трансферной кампании «Рубина»

Осенний «Рубин» и «апгрейд» линии атаки

Стартовые минуты игры не выявили разницы в классе между «Рубином» и «Анжи», и это был неприятный сюрприз. Более того, на 9-й минуте высоченный форвард хозяев Филипп Будковский едва не замкнул фланговый навес. Мяч летел в воздухе очень долго, но тройка центральных защитников «Рубина» не разобралась. Казанцы нашлись с атакующим ответом лишь к 25-й минуте первого тайма, когда сначала удар Азмуна заблокировали защитники, а через минуту удар со «второго этажа» в исполнении Камболова приняла на себя перекладина.

В целом игра проходила в регбийном стиле с обилием борьбы в середине поля. Все это мы видели в исполнении «Рубина» в осенней части чемпионата, которая привела казанский клуб на 11-е место. И все-таки на 35-й минуте сказалось индивидуальное мастерство «сладкой парочки» форвардов новой версии казанского «Рубина». Сердар Азмун выполнил не эрэфпээловский «черпачок», а Ивелин Попов ловко пробил с лета, да не просто так, а с разворота, — 0:1.

Забитый гол прибавил уверенности казанцам. «Рубин» наладил контроль мяча, включил прессинг, и на финише первого тайма последний чуть не привел ко второму мячу в ворота «Анжи». Татарстанцы вынудили соперника потерять мяч на подступах к штрафной. Последовал пас на Азмуна, который выкатил мяч Подберезкину прямо по центру ворот, однако Вячеслав не справился с обработкой, и момент был упущен.

Стартовые минуты игры не выявили разницы в классе между «Рубином» и «Анжи»

«Старые грабли» «Рубина»

Второй тайм начался с претензии на назначение пенальти в ворота «Анжи». Сердару Азмуну досталось локтем в лицо от защитника хозяев, но арбитр не усмотрел в этом повода для 11-метрового. Иранцу долго оказывали помощь медики «Рубина», что заставило понервничать всех неравнодушных к казанскому клубу, поскольку Азмун на данный момент — единственный чистый форвард в составе казанского клуба (остальные — универсалы). Как-то в этот момент вспомнился и Канунников. Может, и стоило оставить россиянина до конца действия контракта, благо соглашение истекло бы уже в конце сезона. Впрочем, пронесло — Азмун остался на поле.

Стоит отдать должное «Анжи», который во втором тайме сумел перевести игру на половину поля «Рубина» и обложить штрафную казанцев бесконечными фланговыми навесами на активного и габаритного Будковского. Впрочем, оборона «Рубина» играла без «пожаров» и разгуляться махачкалинцам у владений Джанаева на позволяла. Однако давление хозяев росло, и тренерский штаб «Рубина» решил освежить атаку, выпустив на 73-й минуте Гекдениза Карадениза. Ушедший с поля Азмун опять не забил, но вполне может быть доволен собой как конструктором первого гола Ивелина Попова за казанский «Рубин». На 79-й минуте «Рубин» был на волосок от потери очков после апелляции к судьям хозяев, кивавших на попадание мяча в руку защитника «Рубина» в штрафной площади. В этом эпизоде футбольная Фемида была на стороне казанцев.

Бердыев остается в зоне борцов за выживание

За 5 минут до конца матча Будковский после навеса в штрафную «Рубина» пробил головой с пары метров прямо в Джанаева. А вот на 91-й минуте удержать свое преимущество казанцам таки не удалось. Лескано сместился от угла в центр и из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. Объективно говоря, Джанаев свою команду в этом эпизоде не выручил. А «Анжи» наиграл на ничью.

Как минимум до следующей субботы, когда команда Бердыева сыграет с «Тосно» в Санкт-Петербурге, «Рубин» остается в зоне борьбы за выживание

Казанцы упустили победу у самой финишной ленточки в худших традициях себя «осенних», наступив на привычные грабли. Как минимум до следующей субботы, когда команда Бердыева сыграет с «Тосно» в Санкт-Петербурге, они остаются в зоне борьбы за выживание.

Артур Халилуллов, rubin-kazan.ru