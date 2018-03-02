«Лейла, ходи все время вот так: красивая и легкая!»: как Минниханов подбирал новый образ для Фазлеевой
Президент Татарстана и вице-премьер РТ посетили Казанский техникум народных промыслов
Сегодня Рустам Минниханов побывал в Казанском техникуме народных промыслов — это единственное в ПФО учебное заведение, где обучают ремеслам. Здесь можно получить профессию по девяти специальностям, большинство из них экзотические — резчик по дереву или мастер кожаной мозаики. Заведение стратегическое для Татарстана не только потому, что сохраняет народную культуру, но и работает на туротрасль, а значит, может не только требовать деньги, но и давать. Подробности в материале «Реального времени».
Не мышонок, не лягушка: как Рустам Минниханов нашел общий язык с ювелирами
В Казанском техникуме народных художественных промыслов обучаются 270 человек. Наряду с выпускниками школ здесь профессию получают выпускники вузов. У Лолы Балтаевой — два высших образования — востоковед и переводчик с английского. Сейчас она осваивает ювелирное мастерство, рассчитывает, что это может стать дополнительным доходом к основному заработку, а, возможно, и небольшим бизнесом. С Рустамом Миннихановым у девушки получился разговор двух профессионалов — о том, как сложно в миниатюрном изделии добиться сходства с задуманным персонажем.
— Вот мы пытались сделать Год собаки [сувенир] — то волк получается, то… Ну никак не получается именно собака. Не из-за того, что мастерство хромает, а из-за того, что они очень похожи. Тем более если предмет небольшой, очень сложно распознать, что это такое, — делился опытом Минниханов, рассматривая подвеску в форме барса, которая напомнила ему то ли кошку, то ли тигра.
Делегация правительства республики приехала в техникум по приглашению директора Раушании Саубановой, которая пару месяцев назад выступала на Совете при президенте РТ по межнациональным отношениям. Тогда она поблагодарила Минниханова за ремонт — здание техникума буквально восстановили из руин, и пригласила в гости. Президент приглашение принял.
«Китайцы — народ продвинутый, они все наши технологии выучили»
Интересно учебное заведение тем, что оно единственное в ПФО, где обучают народным промыслам. Для Татарстана, где развитие туризма — одно из приоритетных направлений, техникум имеет стратегическое значение.
— Туристы приезжают и хотят увезти местное. То, что сейчас продают в магазинах, — китайская штамповка. Поскольку у нас есть туристический бренд «Visit Tatarstan», наша задача — сделать продукцию в стиле этого бренда. Это изделия народных промыслов, но более современные, модные, привлекательные для туристов. Мне кажется, эта тема должна пойти, — считает председатель комитета по туризму Сергей Иванов.
Так кажется не только Иванову, но и партнерам из Китая, которые в потребительском спросе редко ошибаются. Две девушки из Китая недавно окончили техникум — учились шить тюбетейки, осваивали татарскую вышивку. Тюбетейки из Поднебесной в результате — на полках всех сувенирных лавок Казани, местным производителям конкурировать сложно из-за отсутствия оборудования. Здесь преобладает ручной труд, менее производительный и более дорогой. Поэтому Минниханова просили помочь с оборудованием — сделать на базе техникума ресурсный центр.
— Тогда у нас получится победить китайцев, китайцы — народ продвинутый, они все наши технологии выучили, но они и не только вручную, но и механизированно работают. Мы тоже сможем поставить на поток, потому что потенциал у нас большой, мы сегодня шьем костюмы на конкурс «Европа татар кызы», в Сабантуе в Париже, Германии участвовали, нам поставили задачу делать сувенирную татарскую продукцию — значит, нам доверяют, — говорит директор техникума Раушания Саубанова.
«Лейла, почему ты не носишь такое?»
Костюмы для европейских «татар кызы» Минниханов оценил лично в швейном цехе. «Вы сами носите то, что шьете?» — поинтересовался он, прохаживаясь среди манекенов.
— Лейла, почему ты не носишь такое? — спросил Минниханов у своего нового вице-премьера Лейлы Фазлеевой, указывая на шикарный бархатный халат, расшитый золотым кружевом. Но потом, видимо, поняв, что это не совсем офисный дресс-код, предложил модельерам: «Можно такое же, но более строгое делать». Далее президенту на глаза попалось воздушное летнее платье из белого ситца с вышитым цветочным орнаментом на груди.
— Вот, Лейла, ходи все время вот так: красивая и легкая! — предложил Минниханов Фазлеевой новый образ, взял с полки ситцевый головной убор и вручил ей для примерки.
Вице-премьер, не боясь испортить прическу, надела предложенное. «Мне тогда для комплекта надо вот это», — показала она на такого же цвета сарафан.
— Если ты в нем будешь ходить, они дадут. А так [нет]… — заключил Минниханов.
Шутки шутками, но техникум, кроме того, что способствует развитию народных промыслов, выполняет серьезную социальную задачу. Здесь учатся люди с ограниченными возможностями. Ювелир или гончар, портной — эти рабочие профессии сейчас востребованы.
— Сейчас нужно реализовать проекты с привлечением бизнеса, можно сотрудничать с компаниями, которые шьют одежду, предлагают сувениры, брендированные подарки — все это могут здесь изготавливать, поэтому решение бизнесовых задач здесь возможно, и правильный бизнес-план дарует этому техникуму долгие годы жизни, — считает Лейла Фазлеева.
А Минниханова просили «даровать» техникуму общежитие — сейчас иногородние студенты снимают квартиры. Президент, в свою очередь, предложил студентам техникума устраивать мастер-классы по изготовлению изделий народных промыслов в парках.
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