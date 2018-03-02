«Лейла, ходи все время вот так: красивая и легкая!»: как Минниханов подбирал новый образ для Фазлеевой

Президент Татарстана и вице-премьер РТ посетили Казанский техникум народных промыслов

Фото: Максим Платонов

Сегодня Рустам Минниханов побывал в Казанском техникуме народных промыслов — это единственное в ПФО учебное заведение, где обучают ремеслам. Здесь можно получить профессию по девяти специальностям, большинство из них экзотические — резчик по дереву или мастер кожаной мозаики. Заведение стратегическое для Татарстана не только потому, что сохраняет народную культуру, но и работает на туротрасль, а значит, может не только требовать деньги, но и давать. Подробности в материале «Реального времени».

Не мышонок, не лягушка: как Рустам Минниханов нашел общий язык с ювелирами

В Казанском техникуме народных художественных промыслов обучаются 270 человек. Наряду с выпускниками школ здесь профессию получают выпускники вузов. У Лолы Балтаевой — два высших образования — востоковед и переводчик с английского. Сейчас она осваивает ювелирное мастерство, рассчитывает, что это может стать дополнительным доходом к основному заработку, а, возможно, и небольшим бизнесом. С Рустамом Миннихановым у девушки получился разговор двух профессионалов — о том, как сложно в миниатюрном изделии добиться сходства с задуманным персонажем.

— Вот мы пытались сделать Год собаки [сувенир] — то волк получается, то… Ну никак не получается именно собака. Не из-за того, что мастерство хромает, а из-за того, что они очень похожи. Тем более если предмет небольшой, очень сложно распознать, что это такое, — делился опытом Минниханов, рассматривая подвеску в форме барса, которая напомнила ему то ли кошку, то ли тигра.



Делегация правительства республики приехала в техникум по приглашению директора Раушании Саубановой, которая пару месяцев назад выступала на Совете при президенте РТ по межнациональным отношениям. Тогда она поблагодарила Минниханова за ремонт — здание техникума буквально восстановили из руин, и пригласила в гости. Президент приглашение принял.

В Казанском техникуме народных художественных промыслов обучаются 270 человек



«Китайцы — народ продвинутый, они все наши технологии выучили»



Интересно учебное заведение тем, что оно единственное в ПФО, где обучают народным промыслам. Для Татарстана, где развитие туризма — одно из приоритетных направлений, техникум имеет стратегическое значение.



— Туристы приезжают и хотят увезти местное. То, что сейчас продают в магазинах, — китайская штамповка. Поскольку у нас есть туристический бренд «Visit Tatarstan», наша задача — сделать продукцию в стиле этого бренда. Это изделия народных промыслов, но более современные, модные, привлекательные для туристов. Мне кажется, эта тема должна пойти, — считает председатель комитета по туризму Сергей Иванов.



Так кажется не только Иванову, но и партнерам из Китая, которые в потребительском спросе редко ошибаются. Две девушки из Китая недавно окончили техникум — учились шить тюбетейки, осваивали татарскую вышивку. Тюбетейки из Поднебесной в результате — на полках всех сувенирных лавок Казани, местным производителям конкурировать сложно из-за отсутствия оборудования. Здесь преобладает ручной труд, менее производительный и более дорогой. Поэтому Минниханова просили помочь с оборудованием — сделать на базе техникума ресурсный центр.



— Тогда у нас получится победить китайцев, китайцы — народ продвинутый, они все наши технологии выучили, но они и не только вручную, но и механизированно работают. Мы тоже сможем поставить на поток, потому что потенциал у нас большой, мы сегодня шьем костюмы на конкурс «Европа татар кызы», в Сабантуе в Париже, Германии участвовали, нам поставили задачу делать сувенирную татарскую продукцию — значит, нам доверяют, — говорит директор техникума Раушания Саубанова.



Интересно учебное заведение тем, что оно единственное в ПФО, где обучают народным промыслам



«Лейла, почему ты не носишь такое?»



Костюмы для европейских «татар кызы» Минниханов оценил лично в швейном цехе. «Вы сами носите то, что шьете?» — поинтересовался он, прохаживаясь среди манекенов.

— Лейла, почему ты не носишь такое? — спросил Минниханов у своего нового вице-премьера Лейлы Фазлеевой, указывая на шикарный бархатный халат, расшитый золотым кружевом. Но потом, видимо, поняв, что это не совсем офисный дресс-код, предложил модельерам: «Можно такое же, но более строгое делать». Далее президенту на глаза попалось воздушное летнее платье из белого ситца с вышитым цветочным орнаментом на груди.

— Вот, Лейла, ходи все время вот так: красивая и легкая! — предложил Минниханов Фазлеевой новый образ, взял с полки ситцевый головной убор и вручил ей для примерки.

Вице-премьер, не боясь испортить прическу, надела предложенное. «Мне тогда для комплекта надо вот это», — показала она на такого же цвета сарафан.

— Если ты в нем будешь ходить, они дадут. А так [нет]… — заключил Минниханов.

Костюмы для европейских «татар кызы» Минниханов оценил лично в швейном цехе



Шутки шутками, но техникум, кроме того, что способствует развитию народных промыслов, выполняет серьезную социальную задачу. Здесь учатся люди с ограниченными возможностями. Ювелир или гончар, портной — эти рабочие профессии сейчас востребованы.

— Сейчас нужно реализовать проекты с привлечением бизнеса, можно сотрудничать с компаниями, которые шьют одежду, предлагают сувениры, брендированные подарки — все это могут здесь изготавливать, поэтому решение бизнесовых задач здесь возможно, и правильный бизнес-план дарует этому техникуму долгие годы жизни, — считает Лейла Фазлеева.

А Минниханова просили «даровать» техникуму общежитие — сейчас иногородние студенты снимают квартиры. Президент, в свою очередь, предложил студентам техникума устраивать мастер-классы по изготовлению изделий народных промыслов в парках.

1 / 50 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов