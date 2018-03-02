Кризис роста «Нефтехимика» как причина выпадения из топ-4 Востока

Почему у нижнекамцев затряслись коленки в решающий момент

Последний матч «Нефтехимика» — против «Магнитки» — как и подобает финалу «регулярки», таил в себе сразу несколько интриг. Во-первых нижнекамцам предстояло отстаивать свое место в топ-4 Востока, которое они с таким трудом добывали в течение всего сезона. Во-вторых, именно решающий поединок с прямым конкурентом должен был дать четкий ответ — готов ли Нижнекамск к званию этого самого «топа», или в ответственный момент «комплекс маленькой команды» все-таки сыграет свою большую роль? О том, как «волки» бились в Магнитогорске и за статус, и за привилегированное место в Кубке Гагарина — в материале «Реального времени».

Отличный сезон «Нефтехимика и плохой у «Магнитки», а на финише — очная борьба за топ-4 Востока

Кто бы на старте нынешнего сезона мог подумать, что в последнем матче регулярного чемпионата именно «Нефтехимик» будет отстаивать свое комфортное и весьма солидное третье место на Востоке, а «Металлург» плестись на шестой строчке. Да, осенью было очевидно, что состав у «Магнитки» заметно ослаб, но и Нижнекамск, собранный чуть ли не заново и потерявший качественных легионеров, претендентом на третью позицию никак не выглядел.

Впрочем, подобные истории в большом спорте случаются нередко. И практически всегда в таких случаях срабатывает одна закономерность: каждый раз небольшая команда, которая вдруг становится «грозой авторитетов», встречалась с «проблемами роста». Нестабильность, нехватка волевой психологии или умения настраиваться не только на лучших, но и на тех, кто уступает в силе — эти симптомы мы у «Нефтехимика», похоже, и наблюдаем.

Крупное поражение от «Лады» (0:4), потерявшей всякий мотив турнирной борьбы в нынешнем чемпионате, да еще у себя дома, да еще в самый решающий отрезок регулярного чемпионата – это очень похоже на проблемы со стабильностью и «дрожащие коленки» в решающий момент.

Вице-чемпион тем временем рвется к месту в первой четверке Восточной конференции с начала 2018 года



Так или иначе, это поражение серьезно портило нижнекамцам концовку «регулярки» и вынуждало в последнем матче рвать жилы, чтобы не выпасть из топ-4 Востока. Тем паче что этот матч должен был пройти с главным претендентом на их место — до поединка команды разделяли лишь два очка, и при определенном раскладе в других парах «Нефтехимик» уступал место в тройке именно «Металлургу».

Так что даже в случае победы магнитогорцев эти соперники по-прежнему могли составить пару в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Вот только нижнекамцам в таком случае пришлось бы начинать в гостях.

Вице-чемпион тем временем рвется к месту в первой четверке Восточной конференции с начала 2018 года. «Магнитка» стряхнула с себя паутину долго тянущихся проблем начала сезона и под руководством молодого специалиста Виктора Козлова стала собирать победы в режиме прошлого сезона.

Оно и не удивительно. В команду из НХЛ вернулись Крис Ли и Алексей Береглазов, а под самый дедлайн КХЛ из потерявшего шансы на плей-офф «Куньлуня» возвратился и канадский форвард Войтек Вольски. Так что шесть побед в новом году не стали сюрпризом. Теперь это уже другой «Металлург».

Илье Ежову мерзнуть без работы точно не приходилось



Сыграли по классике Нижнекамска

В день матча «Нефтехимик» взорвал информационное пространство и еще одной горячей вестью о том, что словенский нападающий Жига Еглич, который попался на применении допинга на Олимпиаде, больше не игрок нижнекамского клуба.

По сообщениям словенской прессы, игроку грозит двухлетняя дисквалификация, и в таком случае расторжение контракта выглядит более чем логичным.

Металлурги на правах хозяев льда поначалу взяли игру под свой контроль. Илье Ежову мерзнуть без работы точно не приходилось. То экс-барс Андрей Чибисов выскочит на одиночное рандеву с ним, то Тимкин проверит на реакцию с более дальней дистанции. А нижнекамцы, как это уже не раз бывало в нынешнем сезоне в матчах на выезде с качественными соперниками, затаились в ожидании своего редкого шанса. Дождались его «волки» в середине периода, когда хозяева выпустили на лед шестого полевого и остались в меньшинстве. Прекрасно понимая, что такого шанса в этом периоде может уже не случиться, нижнекамцы постарались реализовать большинство тут же. Но получилось не сразу. Сначала Никита Филатов не забросил с острого угла. Зато уже в следующей своей атаке «Нефтехимик» снаряд в ворота хозяев все-таки доставил. На этот раз незафиксированную шайбу Самсонову татарстанцы не простили. Это Хайруллин в «трафике» перед воротами оказался быстрее всех, затолкав шайбу в ворота транзитом через ногу Эверберга — 0:1.

Теперь уже нижнекамцы почувствовали себя увереннее, и власть на льду «Металлург Арены» перешла в их руки. «Нефтехимик» сыграл в свой классический хоккей, когда команда Назарова намеренно отдает инициативу номинальным «домашним» фаворитам и выжидает свой нечастый шанс. Тем приятнее смотреть, как бережно татарстанцы его используют.

Нижнекамск четко исполняет свою «домашнюю работу» от Андрея Назарова. Фото hcnh.ru



По домашним заготовкам Назарова

Второй отрезок татарстанская команда начала в меньшинстве — под самую раздевалку сфолил защитник Андрей Сергеев. Довольно уверенно штраф «волки» выстояли. А уже через несколько минут все тот же Сергеев свой прокол восполнил сполна. Он так же, как и его коллега в первом периоде, бросал по воротам от синей линии, только на этот раз шайба до Самсонова даже не дошла: Никита Филатов очень эффектно «поймал» ее на лету и переправил точно в ворота — 0:2. Второе очко у Филатова и повторяющаяся комбинация, в которой забивали татарстанцы, показывали, что Нижнекамск четко исполняет свою «домашнюю работу» от Андрея Назарова. Броски от синей линии в создаваемый «трафик» перед воротами принесли «волкам» две шайбы, а стало быть их наставник хорошо разобрал слабые стороны голкипера «Магнитки» и на «теории» с командой рассказал как действовать.

Когда одна ошибка стоит места в топ-4 конференции

Кризис в игре «Нефхехимика» стал намечаться уже ближе экватору матча. Нижнекамцы «поплыли» и стали удаляться там, где это было совсем не обязательно.

Та глупость, на которую пошел Дэн Секстон, очень грубо атаковавший соперника из-за спины, никакому объяснению не поддается — игрок «Магнитки» даже шайбой не владел. И те 5+20 штрафа для американского форварда «Нефтехимика» стали более чем справедливым наказанием. Как бы то ни было, у команды в раздевалке, скорее всего, были вопросы к Секстону. Иначе как «подставой» такой фол не назовешь.

И для «волков» начались 5 минут ада. На острие то и дело вылетал тот же Чибисов, и лишь немного ему не хватало, чтобы пробить расторопного Илью Ежова. Голкиперу «волков» дважды приходилось выручать команду в шпагате. Но и он не всесилен. В конечном итоге Войтек Вольски замкнул на «пятаке» быструю позиционную атаку хозяев и размочил счет — 1:2.

Евгений Тимкин перед воротами точно подправил шайбу, пущенную с синей линии — 2:2



Ненужное удаление уже на старте третьего периода получил и нижнекамец Илья Аркалов, который даже не скрывал своих намерений, когда вставлял клюшку в ноги сопернику за воротами Ежова. И за этот просчет его команда вновь поплатилась. Уже когда татарстанцы отстояли 2 минуты и пятый полевой выскакивал на лед, нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин перед воротами точно подправил шайбу, пущенную с синей линии — 2:2.

Полное доминирование Магнитогорска на льду сохранилось и в дальнейшем. Стоит признать, что «аукалось» то самое необъяснимое удаление Секстона, которое серьезно поломало все планы «Нефтехимику». Ведь до середины матча клуб из Татарстана действовал четко «по конспектам» и держал игру под контролем.

И «мусорный» гол Дениса Кокарева (3:2), когда с Ежовым злую шутку сыграл рикошет, стала логичным завершением перелома в игре.

Кризис роста, через который необходимо пройти

И это как раз то, о чем мы говорили выше: нижнекамская команда на длинной дистанции показывала мощный и тактически выверенный хоккей, который давал результат. Однако в решающей стадии, когда каждая игра и каждое очко определяли итоговый расклад в плей-офф, у игроков не хватило психологического стержня. Отсюда ненужные удаления, упускаемое преимущество в две шайбы и проигрыши слабым соперникам вроде «Лады».

Это естественный «кризис роста», через который должен пройти любой коллектив, чтобы стать настоящей топ-командой и постоянным претендентом на высокие места. Однако на этот раз поражение стоило Нижнекамску места в первой четверке и теперь команде Андрея Назарова предстоит начинать поход за Кубком Гагарина с выезда в Челябинск, где ее ожидает «Трактор».

Эрик Добролюбов, фото metallurg.ru