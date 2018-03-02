Кризис роста «Нефтехимика» как причина выпадения из топ-4 Востока
Почему у нижнекамцев затряслись коленки в решающий момент
Последний матч «Нефтехимика» — против «Магнитки» — как и подобает финалу «регулярки», таил в себе сразу несколько интриг. Во-первых нижнекамцам предстояло отстаивать свое место в топ-4 Востока, которое они с таким трудом добывали в течение всего сезона. Во-вторых, именно решающий поединок с прямым конкурентом должен был дать четкий ответ — готов ли Нижнекамск к званию этого самого «топа», или в ответственный момент «комплекс маленькой команды» все-таки сыграет свою большую роль? О том, как «волки» бились в Магнитогорске и за статус, и за привилегированное место в Кубке Гагарина — в материале «Реального времени».
Отличный сезон «Нефтехимика и плохой у «Магнитки», а на финише — очная борьба за топ-4 Востока
Кто бы на старте нынешнего сезона мог подумать, что в последнем матче регулярного чемпионата именно «Нефтехимик» будет отстаивать свое комфортное и весьма солидное третье место на Востоке, а «Металлург» плестись на шестой строчке. Да, осенью было очевидно, что состав у «Магнитки» заметно ослаб, но и Нижнекамск, собранный чуть ли не заново и потерявший качественных легионеров, претендентом на третью позицию никак не выглядел.
Впрочем, подобные истории в большом спорте случаются нередко. И практически всегда в таких случаях срабатывает одна закономерность: каждый раз небольшая команда, которая вдруг становится «грозой авторитетов», встречалась с «проблемами роста». Нестабильность, нехватка волевой психологии или умения настраиваться не только на лучших, но и на тех, кто уступает в силе — эти симптомы мы у «Нефтехимика», похоже, и наблюдаем.
Крупное поражение от «Лады» (0:4), потерявшей всякий мотив турнирной борьбы в нынешнем чемпионате, да еще у себя дома, да еще в самый решающий отрезок регулярного чемпионата – это очень похоже на проблемы со стабильностью и «дрожащие коленки» в решающий момент.
Так или иначе, это поражение серьезно портило нижнекамцам концовку «регулярки» и вынуждало в последнем матче рвать жилы, чтобы не выпасть из топ-4 Востока. Тем паче что этот матч должен был пройти с главным претендентом на их место — до поединка команды разделяли лишь два очка, и при определенном раскладе в других парах «Нефтехимик» уступал место в тройке именно «Металлургу».
Так что даже в случае победы магнитогорцев эти соперники по-прежнему могли составить пару в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Вот только нижнекамцам в таком случае пришлось бы начинать в гостях.
Вице-чемпион тем временем рвется к месту в первой четверке Восточной конференции с начала 2018 года. «Магнитка» стряхнула с себя паутину долго тянущихся проблем начала сезона и под руководством молодого специалиста Виктора Козлова стала собирать победы в режиме прошлого сезона.
Оно и не удивительно. В команду из НХЛ вернулись Крис Ли и Алексей Береглазов, а под самый дедлайн КХЛ из потерявшего шансы на плей-офф «Куньлуня» возвратился и канадский форвард Войтек Вольски. Так что шесть побед в новом году не стали сюрпризом. Теперь это уже другой «Металлург».
Сыграли по классике Нижнекамска
В день матча «Нефтехимик» взорвал информационное пространство и еще одной горячей вестью о том, что словенский нападающий Жига Еглич, который попался на применении допинга на Олимпиаде, больше не игрок нижнекамского клуба.
По сообщениям словенской прессы, игроку грозит двухлетняя дисквалификация, и в таком случае расторжение контракта выглядит более чем логичным.
Металлурги на правах хозяев льда поначалу взяли игру под свой контроль. Илье Ежову мерзнуть без работы точно не приходилось. То экс-барс Андрей Чибисов выскочит на одиночное рандеву с ним, то Тимкин проверит на реакцию с более дальней дистанции. А нижнекамцы, как это уже не раз бывало в нынешнем сезоне в матчах на выезде с качественными соперниками, затаились в ожидании своего редкого шанса. Дождались его «волки» в середине периода, когда хозяева выпустили на лед шестого полевого и остались в меньшинстве. Прекрасно понимая, что такого шанса в этом периоде может уже не случиться, нижнекамцы постарались реализовать большинство тут же. Но получилось не сразу. Сначала Никита Филатов не забросил с острого угла. Зато уже в следующей своей атаке «Нефтехимик» снаряд в ворота хозяев все-таки доставил. На этот раз незафиксированную шайбу Самсонову татарстанцы не простили. Это Хайруллин в «трафике» перед воротами оказался быстрее всех, затолкав шайбу в ворота транзитом через ногу Эверберга — 0:1.
Теперь уже нижнекамцы почувствовали себя увереннее, и власть на льду «Металлург Арены» перешла в их руки. «Нефтехимик» сыграл в свой классический хоккей, когда команда Назарова намеренно отдает инициативу номинальным «домашним» фаворитам и выжидает свой нечастый шанс. Тем приятнее смотреть, как бережно татарстанцы его используют.
По домашним заготовкам Назарова
Второй отрезок татарстанская команда начала в меньшинстве — под самую раздевалку сфолил защитник Андрей Сергеев. Довольно уверенно штраф «волки» выстояли. А уже через несколько минут все тот же Сергеев свой прокол восполнил сполна. Он так же, как и его коллега в первом периоде, бросал по воротам от синей линии, только на этот раз шайба до Самсонова даже не дошла: Никита Филатов очень эффектно «поймал» ее на лету и переправил точно в ворота — 0:2. Второе очко у Филатова и повторяющаяся комбинация, в которой забивали татарстанцы, показывали, что Нижнекамск четко исполняет свою «домашнюю работу» от Андрея Назарова. Броски от синей линии в создаваемый «трафик» перед воротами принесли «волкам» две шайбы, а стало быть их наставник хорошо разобрал слабые стороны голкипера «Магнитки» и на «теории» с командой рассказал как действовать.
Когда одна ошибка стоит места в топ-4 конференции
Кризис в игре «Нефхехимика» стал намечаться уже ближе экватору матча. Нижнекамцы «поплыли» и стали удаляться там, где это было совсем не обязательно.
Та глупость, на которую пошел Дэн Секстон, очень грубо атаковавший соперника из-за спины, никакому объяснению не поддается — игрок «Магнитки» даже шайбой не владел. И те 5+20 штрафа для американского форварда «Нефтехимика» стали более чем справедливым наказанием. Как бы то ни было, у команды в раздевалке, скорее всего, были вопросы к Секстону. Иначе как «подставой» такой фол не назовешь.
И для «волков» начались 5 минут ада. На острие то и дело вылетал тот же Чибисов, и лишь немного ему не хватало, чтобы пробить расторопного Илью Ежова. Голкиперу «волков» дважды приходилось выручать команду в шпагате. Но и он не всесилен. В конечном итоге Войтек Вольски замкнул на «пятаке» быструю позиционную атаку хозяев и размочил счет — 1:2.
Ненужное удаление уже на старте третьего периода получил и нижнекамец Илья Аркалов, который даже не скрывал своих намерений, когда вставлял клюшку в ноги сопернику за воротами Ежова. И за этот просчет его команда вновь поплатилась. Уже когда татарстанцы отстояли 2 минуты и пятый полевой выскакивал на лед, нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин перед воротами точно подправил шайбу, пущенную с синей линии — 2:2.
Полное доминирование Магнитогорска на льду сохранилось и в дальнейшем. Стоит признать, что «аукалось» то самое необъяснимое удаление Секстона, которое серьезно поломало все планы «Нефтехимику». Ведь до середины матча клуб из Татарстана действовал четко «по конспектам» и держал игру под контролем.
И «мусорный» гол Дениса Кокарева (3:2), когда с Ежовым злую шутку сыграл рикошет, стала логичным завершением перелома в игре.
Кризис роста, через который необходимо пройти
И это как раз то, о чем мы говорили выше: нижнекамская команда на длинной дистанции показывала мощный и тактически выверенный хоккей, который давал результат. Однако в решающей стадии, когда каждая игра и каждое очко определяли итоговый расклад в плей-офф, у игроков не хватило психологического стержня. Отсюда ненужные удаления, упускаемое преимущество в две шайбы и проигрыши слабым соперникам вроде «Лады».
Это естественный «кризис роста», через который должен пройти любой коллектив, чтобы стать настоящей топ-командой и постоянным претендентом на высокие места. Однако на этот раз поражение стоило Нижнекамску места в первой четверке и теперь команде Андрея Назарова предстоит начинать поход за Кубком Гагарина с выезда в Челябинск, где ее ожидает «Трактор».
Справка
«Металлург Мг» — «Нефтехимик» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
- 0:1 — 10 Эверберг (Сергеев, Хайруллин)
- 0:2 — 25 Филатов (Секстон, Сергеев)
- 1:2 — 34 Эллисон (Коварж)
- 2:2 — 44 Тимкин (Вольский, Терещенко)
- 3:2 — 58 Кокарев (Тимкин, Пивцакин)
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