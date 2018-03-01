Сослуживцы погибшего бойца Росгвардии: «В его смерть до последнего не хотели верить»

«Наша служба и опасна, и трудна»: Казань попрощалась с погибшим в Борисково росгвардейцем

Фото: Олег Тихонов

Более 700 человек пришли сегодня на траурный митинг на базу казанского ОМОНа, чтобы почтить память прапорщика Росгвардии Дениса Иванченко. Он получил смертельное ранение 27 февраля во время перестрелки в жилом доме на Авангардной. Многие бойцы спецподразделений пришли в форме, понимая — на месте Дениса мог оказаться любой из них. «Реальное время» проводило прапорщика в последний путь.

Семья его еще не видела

15 марта прапорщику ОМОНа Росгвардии Денису Иванченко должно было исполниться 39 лет… И этот день супруга и трое его детей встретят без папы и мужа.



Прощание с героем нашумевшей на всю страну перестрелки в Борисково проходило в здании подразделения на Губкина. Коллеги, сотрудники других подразделений, жены сослуживцев начали подходить к месту задолго до начала гражданской панихиды. Разговаривать даже между собой никто не спешил, все перекидывались лишь краткими приветствиями и вопросами о самочувствии, многие приехали с цветами. Среди тех, кто пришел проститься, иногда поднимались разговоры, что Денис погиб ни за что: «Чего тот добивался, чего хотел? И человека убил, и сам погиб».

До десяти часов коллеги-бойцы не спешили заходить в зал. «Там семья, они же его с того момента и не видели, надо дать проститься, не будем пока заходить», — обратилась к собравшимся жена одного из коллег погибшего. На панихиду пришли не только служащие, но и много гражданских лиц, близкие которых имеют отношение к службе. Жены сослуживцев Дениса Иванченко не стали рассказывать, каким он был, добавили только, что и сами не знают до конца, что и как произошло.

Жена погибшего прапорщика ОМОНа Росгвардии все время находилась у тела мужа, было заметно, как ей трудно приходится. Близкие поддерживали ее.

Прощание с героем нашумевшей на всю страну перестрелки в Борисково проходило в здании подразделения на Губкина



«На него всегда было можно положиться»

Гражданская панихида продолжалась больше часа. Все это время коллеги, сотрудники других подразделений, друзья, кто-то приходил с детьми, шли к Денису Иванченко нескончаемым потоком. Проститься пришли не менее 700 человек, такого количества никто не ожидал. Это были войсковые части Росгвардии, которые дислоцируются в Казани, моторизованный полк Росгвардии и отряд спецназа, разные подразделения МВД — представители ГРОМа, БОРа, СОБРа, ОМОН в полном составе. Из близких были жена, младший и старший брат, которые, насколько известно, живут не в Казани, со службой во внутренних органах не связаны. Сотрудник пресс-службы МВД по РТ добавил, что мама Дениса Иванченко тоже приехала на панихиду, отца же не было.

— Я знал его с 2012 года, он перевелся к нам из Подмосковья. Парень компанейский, веселый, надежный товарищ. На него всегда можно было положиться, что не попроси, никогда не отказывал, во всех мероприятиях нашего отряда участвовал. Замечательный человек, душа компании, что еще могу сказать, — с паузами подбирает слова старший лейтенант полиции Айдар Шамсутдинов, который служил вместе с погибшим.

В тот злополучный вечер он был вместе с Денисом Иванченко в доме №187 на Авангардной, «это была наша смена». По словам Айдара Шамсутдинова, случившееся для всех было шоком.

— До последнего в это не хотели верить. Это неожиданно, — признался старший лейтенант полиции.

Судя по странице в соцсетях, Денис Иванченко родом из города Суворова Тульской области, много фотографий семьи и работы, под которыми уже оставлены комментарии с соболезнованиями: «Спасибо Вам, хороший человек, за то, что защищали нас!», «Настоящий мужчина. Супруге и сыновьям — мужества пережить утрату», «Мои соболезнования близким. Вечная память герою!», «Нижний Новгород скорбит». У Дениса было хобби — пение, одно из последних видео, размещенных на странице, — смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества Росгвардии по Приволжскому округу, который прошел в начале февраля этого года.

Многие бойцы спецподразделений пришли в форме, понимая — на месте Дениса мог оказаться любой из них



Представлен к награде

Прапорщик ОМОНа Росгвардии Денис Иванченко получил смертельное ранение при попытке обезвредить 27 февраля стрелка на Авангардной, 187. Руководство подразделения представило погибшего к государственной награде, обещало выделить семье квартиру. У него остались жена и трое детей 2010-го, 2013-го и 2015 года рождения. Прапорщик полиции Денис Иванченко родился 15 марта 1979 года в Москве. В период с 2006 года по 2013-й проходил службу в подразделениях вневедомственной охраны ОВД в Московской области. С февраля 2013 года — в оперативной роте ОМОН МВД по Республике Татарстан в Казани.

С октября 2016 года по 20 марта 2017 года был полицейским (боец) оперативной роты отряда мобильного особого назначения управления. Награжден знаком «За отличие в службе» третьей степени.

Похоронен на Самосыровском кладбище.

При проведении спецоперации 27 февраля пострадал старший оперуполномоченный уголовного розыска казанского ОП «Промышленный» Ильдар Тухфатуллов, он получил огнестрельное ранение бедра. Сейчас пострадавший в госпитале МВД Татарстана, сегодня его посетил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин. Там же была и жена Ильдара Тухфатуллова, которая призналась, что в ту ночь никто из членов семьи не сомкнул глаз.

1 / 23 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов