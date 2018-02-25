Видео недели: сожжение по-аксубаевски, поиски Путина и разнос от Артема Здунова

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

Голосуй, а то… гей на передержке

Скандальным получилось видео под названием «О важности явки на выборах 2018», выложенное анонимно на YouTube. Фраза из него «гей на передержке» (а также просто «на передержке») уже пошла в народ, при этом количество дизлайков под роликом превысило количество лайков (нечастый случай).

Кто-то назвал ролик «национальным позором», а кто-то, как например Ксения Собчак, — даже «разжиганием».

Разжигание по недосмотру

Еще одно разжигание — уже не только в переносном смысле. В интернациональном Аксубаево на Масленицу сожгли чучело в цветах татарстанского флага («соблюдя» и расположение цветов — вверху зеленый, внизу красный). Судя по всему, сделано это было по недомыслию, однако некоторый резонанс среди бдительных сограждан все же вызвало. Так, писательница Фаузия Байрамова призвала не оставлять дело «просто так», заявив о необходимости проведения прокурорской проверки.

«Путин, где ты?»

Эпатажный нападающий «Ниццы» Марио Балотелли записал 21 февраля видео на Красной площади. «Здесь Путин», — говорит один из его одноклубников во время прогулки по Москве, указывая на Спасскую башню Кремля. «Путин! Путин! Где ты?» — вопрошает Балотелли.

Примечательно, что Путина в это время искал не только игрок сборной Италии — дело в том, что президент РФ исчез из поля зрения россиян на несколько дней, отменив участие в публичных мероприятиях из-за болезни. Однако в преддверии 23 февраля он все же выступил с поздравительной речью перед военными и ветеранами:

«Кроме стыда, ничего мы испытывать не будем»

Свежеиспеченный премьер-министр Дагестана (и экс-министр экономики РТ) Артем Здунов демонстрирует, что в его лице северокавказская республика получила жесткого антикризисного менеджера. Наблюдая разнос, устроенный им своим подчиненным (и видя за этим вызов, бросаемый модели управления Дагестаном, складывавшейся десятилетиями, если не веками), большая часть комментаторов в соцсетях испытывает чувство глубокого удовлетворения.

Три волшебных слова

Актер Александр Серебряков сказал в интервью фразу, подобные которой произносятся в России в публичном пространстве практически ежедневно (например, на «разговорных» радиостанциях): «Ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой (sic!) национальной идеи. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство».

Тем не менее именно Серебряков ответил за всех — дошло до призывов лишить его российского гражданства. Особенно актеру досталось от коллег по цеху.

Танцуй пока

Растрогавшее многих видео, на котором турецкий учитель (говорят, математики) танцует с учениками начальных классов перед уроком.

«А что, нормалёк… На последнем ученике пока дотанцует, смотришь, и звонок прозвенит, оповещающий о конце занятий», — комментируют скептики.

Просто молодец



Герой недели — египетский полицейский, поймавший на улице выпавшего из окна ребенка.

Все флаги в гости к ним

Уфимка Светлана Гладышева, призер Олимпиады-1994 в Лиллехаммере, развернула на трибунах Пхенчхана советское знамя Победы. Подошедшим секьюрити она сказала на английском: «Я не могу его убрать. Это флаг моего народа. Мой народ — величайший народ в мире».

«Помог» за 200

Следком РФ опубликовал видео задержания главного специалиста управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития набережночелнинского исполкома. По версии следствия, чиновник требовал 200 тысяч рублей у бизнесмена за содействие в получении разрешительной документации на строящийся объект. Причастность к совершению преступления он не признал.

Такси-плюс

Очередной привет из будущего — Airbus продемонстрировал прототип летающего такси с автопилотом и электродвигателем. Во время испытательного полета агрегат провел около минуты на высоте 5 тысяч метров. По задумке авиастроительной компании, изобретение должно решить проблему пробок в мегаполисах.