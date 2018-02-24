Новости спорта

09:13 МСК
Новости раздела
Спорт

Про Ивана-островитянина, или в Лондон на велосипеде

07:00, 24.02.2018 16

Подробности из жизни полузащитника ФК «Уфа» Ивана Облякова глазами его самых близких женщин

Про Ивана-островитянина, или в Лондон на велосипеде Фото: Дмитрий Слезин / bashinform.ru

Было у отца три сына, крайнего звали Иванушкой — эта сказка не про нашего героя. Наш Иван — Обляков, молодой талантливый полузащитник, скорее всего крайний (хотя может сыграть и ближе к центру) — из футбольного клуба «Уфа». Эксклюзивное интервью о семье Ивана, его детстве и становлении как футболиста дали «Реальному времени» его мама Нина Ивановна, младшая сестра Рита и девушка Наташа.

«Младший и единственный»

Конечно, самый первый близкий человек в жизни каждого — это мама. Кому как не матери знать своего ребенка досконально, чувствовать его на расстоянии и помогать на жизненном пути порой на грани возможного.

— Нина Ивановна, ваш ребенок единственный сын в семье? Расскажите про ваших домочадцев.

— Иван — самый младший и единственный сын и спортсмен в нашем семействе. Назвали его так в честь дедушки — Ивана Петровича Никулина. У него четыре сестры Аня, Маша, Таня и Маргарита. Маргарита — это редкое имя в нашей деревне, мы с Сережей решили так назвать дочь после трех девочек с обычными русскими именами. Аня первый ребенок у нас, она самая старшая.

Я сама родом из деревни Морозово это в 10 километрах от Вындина Острова (деревня в Волховском районе Ленинградской области, — прим. ред.), а мой муж Сергей родился там. С мужем познакомилась в Вындином Острове, он работал в совхозе водителем, а я в Доме быта трудилась швеей.

— Муж интересуется спортом?

— Он спортсмен-любитель. Футбол, хоккей, лыжи, волейбол — до сих пор увлекается этими видами. Детей тоже приучил к спорту.

Мама Ивана Облякова на воротах, 1977 год. Фото vk.com

От редакции:

В декабре 2017 года волховские организации совместно с фондом Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Федерации хоккея России проводили месяц семейных хоккейных фестивалей в Волховском районе Ленинградской области. Стартовал фестиваль в небольшой, но самой спортивной и активной деревне района — Вындином Острове. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов. Было три дивизиона: семейный, среди мальчиков и дивизион-микст. В семейном дивизионе первое место заняла семья Обляковых (Иван, Сергей, Татьяна Обляковы и Наташа Лаугина). В дивизионе-микст всех опередила команда синих (в состав которой вошли в том числе — Наташа Лаугина, Иван Обляков, Татьяна Облякова).

Футболист Иван Обляков. Начало

Иван Обляков обратил на себя внимание после участия в 2016 году в Мемориале Гранаткина, где он сыграл за сборную Санкт-Петербурга. Иван имел предложения от ЦСКА и «Локомотива», но хотел дождаться предложения от питерского «Зенита». Не получив его, 28 июня 2016 года он подписал контракт с ФК «Уфа». 31 июля того же года дебютировал в российской Премьер-лиге в поединке против екатеринбургского «Урала», выйдя на замену на 77-й минуте вместо Игоря Безденежных.

Ваня сразу полюбил футбол или были другие увлечения, другие виды спорта?

— Футбол он полюбил с детства. Первое время Ваня занимался в деревне, а в десять лет мы повезли сына в Питер на просмотр. Там сложилось удачно — его взяли в СДЮШОР «Зенит». Мы переехали в Питер, пока он был в спортшколе. Сейчас мы вновь живем в Вындином Острове. С сыном созваниваемся, иногда в гости заезжает, когда получается, — говорит мама игрока.

— Иван не говорил, в каком клубе мечтал играть?

— Ваня с детства хотел играть за лондонский «Арсенал». Наверное, пример Андрея Аршавина, у которого получилось туда попасть, был перед глазами.

— Как вы отнеслись к предложению к Ивану пополнить ряды ФК «Уфа»?

— Отреагировали мы спокойно на это приглашение. В Уфе были уже не раз, и дочь, и муж там побывали. Уфа понравилась, хороший город. Жаль, не удалось увидеть Ивана в деле, когда приезжали в последний раз в Уфу — его не выпустили на поле. Ну не беда, еще даст бог порадуемся за него.

В текущем сезоне Иван подкрепил своим голом первую крупную домашнюю победу в последнем матче 2017 года против «Амкара» — 3:0. Фото fcufa.pro

Ваня-джокер

В «Уфе» Иван Обляков пока еще не часто появляется в основе, на его счету три мяча в 34 матчах чемпионата РФПЛ и Кубка России. В прошлом сезоне он сумел отличиться в домашнем проигранном матче, забив в падении головой будущему чемпиону страны «Спартаку» (1:3) и попав в компанию к голеадорам встречи — Глушакову, Промесу и Мельгарехо. Для этого парню из «Уфы» хватило чуть более получаса игрового времени.

В текущем сезоне Иван подкрепил своим голом первую крупную домашнюю победу в последнем матче 2017 года против «Амкара» — 3:0. Здесь он вышел на замену на 77-й минуте. Ну и «Ахмату» (1:2) на его поле успел «насолить», также выйдя на замену за 10 минут до финального свистка — красивый гол со штрафного в левый верхний угол.

Куда урожайнее на голы его участие в играх юношеских и молодежных сборных России. Три гола за команду до 18 лет, два — за сборную U-19, три — за молодежку до 21. Самый «акробатический» пока «взрослый» гол Иван забил «Баварии U-23» (1:1) на недавних сборах в Испании молодежной команды России. Выйдя на поле на 58-й минуте вместо своего одноклубника Безденежных, он в конце матча «ножницами» замкнул навес с фланга. Видео этого гола популярно в интернете.

После сбора в Испании (ФК «Уфа» в это время проводил второй УТС на Кипре, «обкатывая» новую звезду — Сейдахмета) Обляков погостил дома у родителей.

— Как встретили сына?

— Блинами и пирогами. К сожалению, Ваня побыл дома недолго. Вот уже уезжает в Питер, а оттуда — на третий сбор «Уфы» в Испанию, — с сожалением сказала мама Облякова.

Иван отправился на третий заключительный сбор «Уфы», который проходит в Испании с 14 по 25 февраля. Здесь подопечные Сергея Семака проводят три контрольных матча — 17, 21 и 24 февраля. Это последний этап подготовки к весенней концовке чемпионата Премьер-лиги, стартующей матчем с московским «Динамо» в Уфе 4 марта.

Семейные тайны: «Сейчас связь с украинскими родственниками не поддерживаем»

Нина Ивановна продолжает рассказ про Обляковых.

— Как хозяйка большого семейства, наверное, любите потчевать близких чем-то вкусненьким?

— Ну, фирменного блюда нет. Люблю готовить тушеную капусту и варить холодцы.

— Ваня что любит из маминой еды?

— Он есть все, что я приготовлю. Особых пристрастий нет.

— Судя по фотографиям, вы поете в хоре? Какую музыку любите? В вашей семье еще кто-то поет?

— Да, люблю петь русские народные песни. Пению специально нигде не обучалась. Пою в местном ансамбле «Колечко». Такие же непрофессионалы и другие мои родные. Но когда они собираются за общим столом — поют все! Моя любимая — песня местного автора, «Мы здесь родились» называется.

— Нина Ивановна, что вас связывает с Украиной?

— Мы все родились в здешних местах. А у Сергея мама из Украины. Муж ездил по молодости на родину матери. Я и Ваня тоже там успели побывать, ездили в гости на свадьбу к брату зятя. Сейчас связь с украинскими родственниками не поддерживаем.

«В школе учился очень хорошо. Любимым предметом была история. Он внимательный и добрый, общительный. Иногда бывает очень вспыльчивым». Фото vk.com

Портрет юного героя

— Каким был Ваня в детстве, как учился?

— В школе учился очень хорошо. Любимым предметом была история. Он внимательный и добрый, общительный. Иногда бывает очень вспыльчивым.

— Так уж и весь такой положительный? Никогда не хулиганил как многие мальчишки?

— Когда Ване было 5 лет, он на велосипеде уехал к бабушке в Морозово — это 10 километров отсюда через лес по песчаной дороге. Нашелся только к вечеру. Заставил нас, конечно, изрядно поволноваться. А так, он действительно спокойный и рассудительный, как настоящий мужчина.

Мастера «Фортуны» и Маргарита

Маргарита Анисимова, родившаяся в день Победы 9 мая, кроме того, что младшая сестра Ивана, еще и одна из администраторов группы ВКонтакте, посвященной брату и рассказывающей о главных событиях в его футбольной жизни. Ее муж Максим тоже увлекается футболом. Рита педагог-организатор в местной школе, активный болельщик.

— Похоже, из ваших сестер вы самый рьяный болельщик и любитель спорта?

— Да, это точно! Все болеют за Ванюшу, но я больше всех.

— Он начинал играть в «Фортуне»?

— Да, это местная команда из Вындина Острова, которую, можно сказать, создал наш папа. Ваня с малых лет играл вместе с папой и ездил с ним на все соревнования. Окна нашей квартиры выходят на футбольное поле, Ваня всегда на тренировки первый приходил. Тренировался наравне с мужчинами лет с 5-6. А чуть позже уже выходил на поле на игры «Фортуны».

— Ваш муж тоже имеет отношение к этой команде?

— Да, мой муж Максим — вратарь этой команды. Уже более 10 лет. С Максом мы познакомились на футбольном поле, через 3 года поженились.

«Все болеют за Ванюшу, но я больше всех». Фото vk.com

— Вы в Уфе были один раз или больше? Что удалось увидеть?

— Я была только один раз в октябре 2017 года, с мамой на неделю приезжали. Мы много гуляли, ходили в парк, в кино и торговые центры. Мне очень понравился город, чистый, уютный! Ходили на футбол и хоккей. Кстати, совпадение это или нет, но, пока мы были в Уфе, ФК «Уфа» выиграл у лидера «Локомотива», а «Салават» — у «Автомобилиста». Ваня в это время на футбольное поле не вышел, но мы его и так в деле часто видим.

— Может, какие-то забавные случаи вспомните из вашего детства?

— В деревне жизнь веселая, случаев много было! И детство у нас было очень энергичное. Наш дедушка всегда ждал нас на выходные в Морозово. Там для нас была зимой сделана горка, мы катались на крышках от кастрюль и тазиках. Он делал нам самодельные клюшки, чистил пруд, и мы играли в хоккей в валенках. А летом ходили в лес в ночное, там ловили и коптили рыбу, а еще «развлекались» — забирались на макушки тоненьких деревьев и пикировали! Было здорово!

Футболист + геодезист

Еще одна необходимая женщина в жизни каждого мужчины — жена или любимая. Рано или поздно появится необходимость в своей семье, родном очаге, детишках, что продолжат тебя во времени. Сейчас у Ивана Облякова есть любимая девушка Наташа. Как упомянуто выше, она уже была в одной «спортивной упряжке» с героем нашего повествования. Удалось и отдохнуть вместе в напряженном графике футболиста — начало года дарит нам зимние каникулы.

— Как вы с Ваней познакомились — где и когда?

— Когда я перешла в новую школу в Санкт-Петербурге. Это было в 2015 году, 10-й класс. 1 сентября и познакомились.

— Когда вы узнали, что он футболист?

— В этот же день, когда все знакомились. Мы сидели в классе, и классный руководитель попросил каждого рассказать о себе.

— У вас общие интересы?

— Общий интерес — спорт. Я сама занималась профессионально 10 лет спортивным и подводным плаванием. Из-за этого и перешла в школу, где учился Ваня. Я знала, что там есть спортивные классы футболистов и пловцов. Но 1998 года не оказалось, поэтому у нас был один 10-й класс, где собрались как обычные ребята, так и спортсмены.

«Идея была Ванина. Да, там я была впервые. Хорошо отдохнули, покупались в море, посмотрели красивые места в Таиланде. Все очень понравилось!». Фото instagram.com

— А сейчас вы на кого учитесь? На водолаза?

— В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова, на гидрографа. Это как геодезист, только в море.

— Уже успели понять, что за человек Иван? Какие у него ценные человеческие качества?

— Конечно, успела. Ваня — очень хороший, добрый, хорошо воспитанный и целеустремленный парень.

— В Уфе удалось побывать?

— Удалось и не один раз.

— Какие впечатления от города? Где побывали, что видели?

— Впечатления самые положительные. Посмотрела все достопримечательности. Единственное, очень хотелось бы сходить в театр в Уфе, пока не удалось.

— Любите в Питере ходить в театры?

— Да, но, к сожалению, не так часто получается. Я считаю, что человек, живущий в Санкт-Петербурге, должен хоть раз в жизни побывать в Мариинском театре, ведь это ведущий театр мира с вековой историей.

— Поехать в Таиланд в январе — было чьей идеей? Впервые выезжали так далеко? Какие впечатления от поездки?

— Идея была Ванина. Да, там я была впервые. Хорошо отдохнули, покупались в море, посмотрели красивые места в Таиланде. Все очень понравилось!

«Вся наша семья очень любит футбол. Он для нас все — и слезы, и радость!» Фото vk.com

С любимыми не расставайтесь

Продолжаем и завершаем разговор с мамой Ниной Ивановной.

— Ваня — единственный ребенок, который пока не семейный человек? Сколько внуков у вас? Знакомы ли они со своим молодым дядей?

— У меня пока пять внуков — богатый урожай. Они все Ваню знают и любят.

— Наверное, Ваня выбирал себе девушку, похожую чем-то на вас и ваших дочерей? Вы знакомы с девушкой Ивана?

— С Наташей мы знакомы. Она — хорошая девушка. Но жениться Ивану пока еще рано, надо крепко встать на ноги.

— Что для вас значит футбол — увлечение, разделенное с любимым сыном?

— Вся наша семья очень любит футбол. Он для нас все — и слезы, и радость!

— Нина Ивановна, какие мечты, которые пока не сбылись, есть у вас в жизни?

Самое главное, чтобы все были здоровы. А Ване желаю добиться хороших результатов.

P.S. Свой 20-летний юбилей Иван Обляков встретит этим летом в разгар первого в России чемпионата мира по футболу. В сборную он пока не попал, как и другие игроки ФК «Уфа», но предпосылки и потенциал есть. Как и добраться до острова Великобритании. Не зря же его путь в манящую неизвестность начался верхом на «стальном коне» еще в 5 лет с другого острова — Вындина.

Не зря же его путь в манящую неизвестность начался верхом на «стальном коне» еще в пять лет с другого Острова – Вындина. Фото vk.com

Дмитрий Слезин
СпортФутбол Башкортостан
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 24 февр
    Наверное он очень неплохо зарабатывает. Повезло его женщинам)
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Главное же не деньги, а внутренние качества людей
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Желаем ему удачи в карьере)
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    На фотке его жена?
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Нет. Он же еще не женат
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Какое доброе, семейное интервью! Может быть, открыть такую рубрику по выходным - "О хоккеистах, футболистах из уст их близких"? Ведь любому, даже самому серьёзному изданию, не помешает страничка лёгкости!
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Интересно, не поддерживают из за накала отношений между странами?
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Не обязательно. Родственные связи то из за такой мелочи не теряются
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Увольте. У меня есть один пример разрыва отношений на почве разлада отношений между странами
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Такой молодой)
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Сразу видно: по стопам мамы пошёл
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Ваня один из перспективнейших игроков в своем возрасте. Успехов
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Ест все что я приготовлю:D настоящий мужик
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Парень достоен уважения!
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Повезло, единственный пацан среди девушек)))
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    Красавчик!! И статья хорошая, интересно было читать!!! Этот парень себя ещё покажет!!!)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости спорта

09:13 МСК
Новости раздела