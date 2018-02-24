Про Ивана-островитянина, или в Лондон на велосипеде

Подробности из жизни полузащитника ФК «Уфа» Ивана Облякова глазами его самых близких женщин

Было у отца три сына, крайнего звали Иванушкой — эта сказка не про нашего героя. Наш Иван — Обляков, молодой талантливый полузащитник, скорее всего крайний (хотя может сыграть и ближе к центру) — из футбольного клуба «Уфа». Эксклюзивное интервью о семье Ивана, его детстве и становлении как футболиста дали «Реальному времени» его мама Нина Ивановна, младшая сестра Рита и девушка Наташа.

«Младший и единственный»

Конечно, самый первый близкий человек в жизни каждого — это мама. Кому как не матери знать своего ребенка досконально, чувствовать его на расстоянии и помогать на жизненном пути порой на грани возможного.

— Нина Ивановна, ваш ребенок — единственный сын в семье? Расскажите про ваших домочадцев.

— Иван — самый младший и единственный сын и спортсмен в нашем семействе. Назвали его так в честь дедушки — Ивана Петровича Никулина. У него четыре сестры — Аня, Маша, Таня и Маргарита. Маргарита — это редкое имя в нашей деревне, мы с Сережей решили так назвать дочь после трех девочек с обычными русскими именами. Аня — первый ребенок у нас, она самая старшая.

Я сама родом из деревни Морозово — это в 10 километрах от Вындина Острова (деревня в Волховском районе Ленинградской области, — прим. ред.), а мой муж Сергей родился там. С мужем познакомилась в Вындином Острове, он работал в совхозе водителем, а я в Доме быта трудилась швеей.

— Муж интересуется спортом?

— Он спортсмен-любитель. Футбол, хоккей, лыжи, волейбол — до сих пор увлекается этими видами. Детей тоже приучил к спорту.

Мама Ивана Облякова на воротах, 1977 год. Фото vk.com



От редакции:

В декабре 2017 года волховские организации совместно с фондом Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Федерации хоккея России проводили месяц семейных хоккейных фестивалей в Волховском районе Ленинградской области. Стартовал фестиваль в небольшой, но самой спортивной и активной деревне района — Вындином Острове. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов. Было три дивизиона: семейный, среди мальчиков и дивизион-микст. В семейном дивизионе первое место заняла семья Обляковых (Иван, Сергей, Татьяна Обляковы и Наташа Лаугина). В дивизионе-микст всех опередила команда синих (в состав которой вошли в том числе — Наташа Лаугина, Иван Обляков, Татьяна Облякова).

Футболист Иван Обляков. Начало

Иван Обляков обратил на себя внимание после участия в 2016 году в Мемориале Гранаткина, где он сыграл за сборную Санкт-Петербурга. Иван имел предложения от ЦСКА и «Локомотива», но хотел дождаться предложения от питерского «Зенита». Не получив его, 28 июня 2016 года он подписал контракт с ФК «Уфа». 31 июля того же года дебютировал в российской Премьер-лиге в поединке против екатеринбургского «Урала», выйдя на замену на 77-й минуте вместо Игоря Безденежных.

— Ваня сразу полюбил футбол или были другие увлечения, другие виды спорта?

— Футбол он полюбил с детства. Первое время Ваня занимался в деревне, а в десять лет мы повезли сына в Питер на просмотр. Там сложилось удачно — его взяли в СДЮШОР «Зенит». Мы переехали в Питер, пока он был в спортшколе. Сейчас мы вновь живем в Вындином Острове. С сыном созваниваемся, иногда в гости заезжает, когда получается, — говорит мама игрока.

— Иван не говорил, в каком клубе мечтал играть?

— Ваня с детства хотел играть за лондонский «Арсенал». Наверное, пример Андрея Аршавина, у которого получилось туда попасть, был перед глазами.

— Как вы отнеслись к предложению к Ивану пополнить ряды ФК «Уфа»?

— Отреагировали мы спокойно на это приглашение. В Уфе были уже не раз, и дочь, и муж там побывали. Уфа понравилась, хороший город. Жаль, не удалось увидеть Ивана в деле, когда приезжали в последний раз в Уфу — его не выпустили на поле. Ну не беда, еще даст бог порадуемся за него.

В текущем сезоне Иван подкрепил своим голом первую крупную домашнюю победу в последнем матче 2017 года против «Амкара» — 3:0. Фото fcufa.pro



Ваня-джокер

В «Уфе» Иван Обляков пока еще не часто появляется в основе, на его счету три мяча в 34 матчах чемпионата РФПЛ и Кубка России. В прошлом сезоне он сумел отличиться в домашнем проигранном матче, забив в падении головой будущему чемпиону страны «Спартаку» (1:3) и попав в компанию к голеадорам встречи — Глушакову, Промесу и Мельгарехо. Для этого парню из «Уфы» хватило чуть более получаса игрового времени.

В текущем сезоне Иван подкрепил своим голом первую крупную домашнюю победу в последнем матче 2017 года против «Амкара» — 3:0. Здесь он вышел на замену на 77-й минуте. Ну и «Ахмату» (1:2) на его поле успел «насолить», также выйдя на замену за 10 минут до финального свистка — красивый гол со штрафного в левый верхний угол.

Куда урожайнее на голы его участие в играх юношеских и молодежных сборных России. Три гола за команду до 18 лет, два — за сборную U-19, три — за молодежку до 21. Самый «акробатический» пока «взрослый» гол Иван забил «Баварии U-23» (1:1) на недавних сборах в Испании молодежной команды России. Выйдя на поле на 58-й минуте вместо своего одноклубника Безденежных, он в конце матча «ножницами» замкнул навес с фланга. Видео этого гола популярно в интернете.

После сбора в Испании (ФК «Уфа» в это время проводил второй УТС на Кипре, «обкатывая» новую звезду — Сейдахмета) Обляков погостил дома у родителей.

— Как встретили сына?

— Блинами и пирогами. К сожалению, Ваня побыл дома недолго. Вот уже уезжает в Питер, а оттуда — на третий сбор «Уфы» в Испанию, — с сожалением сказала мама Облякова.

Иван отправился на третий заключительный сбор «Уфы», который проходит в Испании с 14 по 25 февраля. Здесь подопечные Сергея Семака проводят три контрольных матча — 17, 21 и 24 февраля. Это последний этап подготовки к весенней концовке чемпионата Премьер-лиги, стартующей матчем с московским «Динамо» в Уфе 4 марта.

Семейные тайны: «Сейчас связь с украинскими родственниками не поддерживаем»

Нина Ивановна продолжает рассказ про Обляковых.

— Как хозяйка большого семейства, наверное, любите потчевать близких чем-то вкусненьким?

— Ну, фирменного блюда нет. Люблю готовить тушеную капусту и варить холодцы.

— Ваня что любит из маминой еды?

— Он есть все, что я приготовлю. Особых пристрастий нет.

— Судя по фотографиям, вы поете в хоре? Какую музыку любите? В вашей семье еще кто-то поет?

— Да, люблю петь русские народные песни. Пению специально нигде не обучалась. Пою в местном ансамбле «Колечко». Такие же непрофессионалы и другие мои родные. Но когда они собираются за общим столом — поют все! Моя любимая — песня местного автора, «Мы здесь родились» называется.

— Нина Ивановна, что вас связывает с Украиной?

— Мы все родились в здешних местах. А у Сергея мама из Украины. Муж ездил по молодости на родину матери. Я и Ваня тоже там успели побывать, ездили в гости на свадьбу к брату зятя. Сейчас связь с украинскими родственниками не поддерживаем.

«В школе учился очень хорошо. Любимым предметом была история. Он внимательный и добрый, общительный. Иногда бывает очень вспыльчивым». Фото vk.com



Портрет юного героя

— Каким был Ваня в детстве, как учился?

— В школе учился очень хорошо. Любимым предметом была история. Он внимательный и добрый, общительный. Иногда бывает очень вспыльчивым.

— Так уж и весь такой положительный? Никогда не хулиганил как многие мальчишки?

— Когда Ване было 5 лет, он на велосипеде уехал к бабушке в Морозово — это 10 километров отсюда через лес по песчаной дороге. Нашелся только к вечеру. Заставил нас, конечно, изрядно поволноваться. А так, он действительно спокойный и рассудительный, как настоящий мужчина.

Мастера «Фортуны» и Маргарита

Маргарита Анисимова, родившаяся в день Победы 9 мая, кроме того, что младшая сестра Ивана, еще и одна из администраторов группы ВКонтакте, посвященной брату и рассказывающей о главных событиях в его футбольной жизни. Ее муж Максим тоже увлекается футболом. Рита педагог-организатор в местной школе, активный болельщик.

— Похоже, из ваших сестер вы самый рьяный болельщик и любитель спорта?

— Да, это точно! Все болеют за Ванюшу, но я больше всех.

— Он начинал играть в «Фортуне»?

— Да, это местная команда из Вындина Острова, которую, можно сказать, создал наш папа. Ваня с малых лет играл вместе с папой и ездил с ним на все соревнования. Окна нашей квартиры выходят на футбольное поле, Ваня всегда на тренировки первый приходил. Тренировался наравне с мужчинами лет с 5-6. А чуть позже уже выходил на поле на игры «Фортуны».

— Ваш муж тоже имеет отношение к этой команде?

— Да, мой муж Максим — вратарь этой команды. Уже более 10 лет. С Максом мы познакомились на футбольном поле, через 3 года поженились.

«Все болеют за Ванюшу, но я больше всех». Фото vk.com



— Вы в Уфе были один раз или больше? Что удалось увидеть?

— Я была только один раз в октябре 2017 года, с мамой на неделю приезжали. Мы много гуляли, ходили в парк, в кино и торговые центры. Мне очень понравился город, чистый, уютный! Ходили на футбол и хоккей. Кстати, совпадение это или нет, но, пока мы были в Уфе, ФК «Уфа» выиграл у лидера «Локомотива», а «Салават» — у «Автомобилиста». Ваня в это время на футбольное поле не вышел, но мы его и так в деле часто видим.

— Может, какие-то забавные случаи вспомните из вашего детства?

— В деревне жизнь веселая, случаев много было! И детство у нас было очень энергичное. Наш дедушка всегда ждал нас на выходные в Морозово. Там для нас была зимой сделана горка, мы катались на крышках от кастрюль и тазиках. Он делал нам самодельные клюшки, чистил пруд, и мы играли в хоккей в валенках. А летом ходили в лес в ночное, там ловили и коптили рыбу, а еще «развлекались» — забирались на макушки тоненьких деревьев и пикировали! Было здорово!

Футболист + геодезист



Еще одна необходимая женщина в жизни каждого мужчины — жена или любимая. Рано или поздно появится необходимость в своей семье, родном очаге, детишках, что продолжат тебя во времени. Сейчас у Ивана Облякова есть любимая девушка Наташа. Как упомянуто выше, она уже была в одной «спортивной упряжке» с героем нашего повествования. Удалось и отдохнуть вместе в напряженном графике футболиста — начало года дарит нам зимние каникулы.

— Как вы с Ваней познакомились — где и когда?

— Когда я перешла в новую школу в Санкт-Петербурге. Это было в 2015 году, 10-й класс. 1 сентября и познакомились.

— Когда вы узнали, что он футболист?

— В этот же день, когда все знакомились. Мы сидели в классе, и классный руководитель попросил каждого рассказать о себе.

— У вас общие интересы?

— Общий интерес — спорт. Я сама занималась профессионально 10 лет спортивным и подводным плаванием. Из-за этого и перешла в школу, где учился Ваня. Я знала, что там есть спортивные классы футболистов и пловцов. Но 1998 года не оказалось, поэтому у нас был один 10-й класс, где собрались как обычные ребята, так и спортсмены.

«Идея была Ванина. Да, там я была впервые. Хорошо отдохнули, покупались в море, посмотрели красивые места в Таиланде. Все очень понравилось!». Фото instagram.com



— А сейчас вы на кого учитесь? На водолаза?

— В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова, на гидрографа. Это как геодезист, только в море.

— Уже успели понять, что за человек Иван? Какие у него ценные человеческие качества?

— Конечно, успела. Ваня — очень хороший, добрый, хорошо воспитанный и целеустремленный парень.

— В Уфе удалось побывать?

— Удалось и не один раз.

— Какие впечатления от города? Где побывали, что видели?

— Впечатления самые положительные. Посмотрела все достопримечательности. Единственное, очень хотелось бы сходить в театр в Уфе, пока не удалось.

— Любите в Питере ходить в театры?

— Да, но, к сожалению, не так часто получается. Я считаю, что человек, живущий в Санкт-Петербурге, должен хоть раз в жизни побывать в Мариинском театре, ведь это ведущий театр мира с вековой историей.

— Поехать в Таиланд в январе — было чьей идеей? Впервые выезжали так далеко? Какие впечатления от поездки?

— Идея была Ванина. Да, там я была впервые. Хорошо отдохнули, покупались в море, посмотрели красивые места в Таиланде. Все очень понравилось!

«Вся наша семья очень любит футбол. Он для нас все — и слезы, и радость!» Фото vk.com

С любимыми не расставайтесь

Продолжаем и завершаем разговор с мамой Ниной Ивановной.

— Ваня — единственный ребенок, который пока не семейный человек? Сколько внуков у вас? Знакомы ли они со своим молодым дядей?

— У меня пока пять внуков — богатый урожай. Они все Ваню знают и любят.

— Наверное, Ваня выбирал себе девушку, похожую чем-то на вас и ваших дочерей? Вы знакомы с девушкой Ивана?

— С Наташей мы знакомы. Она — хорошая девушка. Но жениться Ивану пока еще рано, надо крепко встать на ноги.

— Что для вас значит футбол — увлечение, разделенное с любимым сыном?



— Вся наша семья очень любит футбол. Он для нас все — и слезы, и радость!

— Нина Ивановна, какие мечты, которые пока не сбылись, есть у вас в жизни?

— Самое главное, чтобы все были здоровы. А Ване желаю добиться хороших результатов.

P.S. Свой 20-летний юбилей Иван Обляков встретит этим летом в разгар первого в России чемпионата мира по футболу. В сборную он пока не попал, как и другие игроки ФК «Уфа», но предпосылки и потенциал есть. Как и добраться до острова Великобритании. Не зря же его путь в манящую неизвестность начался верхом на «стальном коне» еще в 5 лет с другого острова — Вындина.

Не зря же его путь в манящую неизвестность начался верхом на «стальном коне» еще в пять лет с другого Острова – Вындина. Фото vk.com

