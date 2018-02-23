Победа «татарской принцессы» и финалист Знарок: такие разные подарки защитникам Отечества

Сборная России на игроцком гении Павла Дацюка пробивается в финал Олимпийских игр

Календарь Олимпийских игр в Пхенчхане будто нарочно верстался под праздник Дня защитника Отечества. Главный подарок россиянам преподнесла сегодня «звездочка» из Удмуртии Алина Загитова, а несколькими часами позже хоккеисты сумели не ударить в грязь лицом: в статусе явных фаворитов хоккейного турнира они пробились в полуфинал, обыграв (3:0) исторически неудобных чехов. «Ц(СКА)» против среднего уровня КХЛ, ТВ-скандал и игроцкий гений Павла Дацюка, взломавшего «чешскую систему», — в материале «Реального времени».

«Ц(СКА)» против КХЛ

Сегодняшний матч со сборной Чехии стал первым относительно серьезным испытанием сборной России на олимпийском хоккейном турнире. Почему относительно? Дело в том, что команда Знарка представляет собой сборную «сливок» КХЛ, тогда как чехи — своего рода слепок со среднего уровня исполнителей лиги. С другой стороны, такого соперника (вся команда которого представляла бы клубы КХЛ) у россиян на турнире еще не было. Таким образом, этот матч можно было представлять как встречу сборной «Ц(СКА)» и сборной КХЛ. Удивительно устроен наш хоккей — первые в этом противостоянии выглядели явными фаворитами, что однозначно подтверждали и котировки букмекерских контор.

Но, возможно, здесь не учитывается фактор отсутствия режима наибольшего благоприятствования, который имеют ЦСКА и СКА в КХЛ. На стороне «армейских» клубов нашей лиги все: календарь, судейство и даже лояльность федеральных СМИ. Ничего вышеперечисленного на ОИ априори нет, и как в обернется противостояние в условиях здоровой спортивной конкуренции, предугадать было сложно.

«Уровень хоккея был выше на чемпионате мира»

Зато очевидно, что доминирование сборной, составленной из двух клубов КХЛ, на хоккейном Олимпийском турнире вызывает серьезные вопросы к его уровню. Многие эксперты (особенно за пределами нашей страны) считают его слабейшим в истории Игр. В России же вслух об этом говорят единицы.

доминирование сборной, составленной из двух клубов КХЛ, на хоккейном Олимпийском турнире вызывает серьезные вопросы к его уровню



— Обыграть Россию чехам может помочь только сама сборная России. Если сравнивать эту Олимпиаду с прошлым чемпионатом мира в Кельне, то, конечно, уровень хоккея был выше на чемпионате мира, — цитирует бывшего генерального менеджера «Салавата Юлаева» Леонида Вайсфельда «Чемпионат».

Рассчитаться за Нагано



Исторически чехи — сложный соперник для России на Олимпийских играх. Особенно если не брать в расчет советский период. Наша команда на стадии плей-офф встречалась с чехами трижды и победила лишь раз — в Солт-Лейк-Сити. Россияне проигрывали в финале Игр в Нагано и в матче за бронзовые медали в 2006 году. Сегодня Знарок и компания рассчитались с чехами. А перед игрой, видимо, основываясь на историческом бэкграунде, бывший главный тренер сборной Чехии, ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса» Владимир Вуйтек отдавал предпочтение своим соотечественникам.

— В первом матче Россия играла плохо. Дальше по ходу турнира команда прибавляла. Игра точно будет напряженной и равной. От начала и до последней секунды ребята будут бороться. Встреча точно не закончится с крупным счетом. Верю в нашу команду. Шансы оценю как 60 на 40 в пользу Чехии», — сказал Вуйтек в эфире «Спорт ФМ».

А на вратарской позиции сборная Чехии и вовсе не уступает России, имея в своем распоряжении одного из лучших голкиперов КХЛ Павла Францоуза. Правда, не надо забывать, что для голкипера челябинского «Трактора» эта Олимпиада была первой в карьере. Неравнодушными к сборной Чехии должны быть и поклонники «Ак Барса», поскольку один из лидеров казанского клуба, Иржи Секач, выступает за свою национальную команду — тогда как Владимира Ткачева по непонятным причинам в сборную Знарка не допустили.

Российское ТВ выгнали с тренировки чехов

Чем ближе финал хоккейного турнира, тем меньше шансов обойтись без скандалов и прочих провокаций. Так, накануне полуфинала журналистам российских телеканалов запретили вести съемку открытой тренировки сборной Чехии. Представители чешской команды подошли к операторам двух российских каналов и закрыли камеры руками, пояснив, что разрешают снимать только «своим». При этом бригаде шведских телевизионщиков никто не препятствовал.

Накануне полуфинала журналистам российских телеканалов запретили вести съемку открытой тренировки сборной Чехии



Интересно, что перед началом турнира в директорате соревнований была дана установка, что все хоккейные тренировки на Играх носят характер открытых для всех аккредитованных СМИ. Поэтому чешский «демарш», казалось бы, нарушает правила МОК. Но сами чехи с такой постановкой вопроса не согласны.

— Не понимаю, в чем проблема. Пусть российские журналисты учат правила, они не могут снимать нашу тренировку. Это наши дела, если российская пресса не знает правил, причем здесь мы? — цитирует члена тренерского штаба сборной Чехии Ярослава Шпачека «Р-Спорт».

Павел Дацюк — главный фактор

Олег Знарок после разгрома норвежцев изменений в состав своей команды не внес. Все также вне заявки остались защитники Алексей Марченко и форвард Вадим Шипачев.

На старте матча чехи ничем не уступали сопернику. Более того, на седьмой минуте россияне остались в меньшинстве за нарушение численного состава, и Василию Кошечкину пришлось немало потрудиться. Весь стартовый отрезок команда Йозефа Яндача успешно «вязала» звездную атаку российской сборной, но даже в этих условиях Павлу Францоузу в паре эпизодов удалось серьезно выручить свою команду. Например, на 16-й минуте периода Войнов сделал длинную передачу на Калинина, тот убежал к воротам, но чешский голкипер не дал себя переиграть. Сами чехи в атаке в основном уповали на броски со всех дистанций — примерно так же они обыграли российскую команду в финале Игр в Нагано.

Второй период команды начали с обоюдного удаления. Червенка в средней зоне ударил Капризова, а российский форвард отмахнулся и попал сопернику по лицу. Тем временем «шахматы на льду», навязанные чехами команде Знарка, продолжались. В такой игре россиян должно было выручить индивидуальное мастерство отдельных исполнителей.

Ключевой эпизод матча исполнил Дацюк, который великим игроком стал в НХЛ, а не в переформатированной под «Ц(СКА)» КХЛ



Чехи даже больше провели времени в атаке по ходу периода, но у них нет Павла Дацюка, который отдал абсолютно «слепую» для защитников Чехии передачу на открытый угол Никите Гусеву, который был точен. Соперники тут же «поплыли». Буквально в следующей смене Телегин и Гавриков выкатились два в одного, первый отдал, а второй замкнул дальнюю штангу — 2:0. Удачно сбегал в атаку защитник. Показательно, что ключевой эпизод матча исполнил Дацюк, который великим игроком стал в НХЛ, а не в переформатированной под «Ц(СКА)» КХЛ.

Но тут Илья Ковальчук на радостях зачем-то срубил в средней зоне Яна Коваржа. И это едва не обеспечило россиянам серьезные неприятности. Чехи на все две минуты большинства заперли россиян в зоне и лишь чудом не забросили. Интересно, что Ковальчук, покинув скамью штрафников, сразу же нарушил правила повторно, выбив клюшку у соперника из рук. Причем опять в средней зоне. Россияне отбились и сохранили преимущество в две шайбы перед заключительным периодом.

Почему успехи Знарка не радуют, как триумф Загитовой

В третьем периоде чехи сражались как раненые львы, но исполнительского мастерства команде Яндача катастрофически не хватало. Самый реальный шанс переломить ход игры она упустила в середине периода, не сумев реализовать большинство за удаление Каблукова, который проиграл позицию и придержал соперника клюшкой. Чехи неплохо двигали шайбу в зоне, но до острых моментов дело так и не дошло. За две минуты до конца матча соперники сняли вратаря, и за 20 секунд до финальной сирены Илья Ковальчук забросил шайбу в осиротевшие ворота — 3:0.

Россия предсказуемо для многих в финале хоккейного Олимпийского турнира. Столь же предсказуемо в женском фигурном катании первенствуют российские звезды. Но насколько разные эмоции вызывают эти подарки на 23 февраля. Почему так происходит, стоит задуматься хоккейным боссам России и особенно руководителям КХЛ…

Артур Халилуллов, фото fhr.ru