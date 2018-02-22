«Доживем до понедельника»: юный педагог добилась восстановления на работе после языкового конфликта

Суд признал увольнение Анастасии Матиборской незаконным и вернул ей должность классного руководителя 3 «В»

Победителями вышли сегодня из зала суда юная преподавательница младших классов Анастасия Матиборская со своей мамой. Они просили восстановить девушку в должности классного руководителя 3 «В» гимназии №90 с выплатой компенсации за моральный ущерб и за время вынужденного прогула из-за увольнения. С представителями самой гимназии сторона истца была явно в напряженных отношениях, однако это не отменило того факта, что им придется работать в одном учебном заведении, откуда, по мнению преподавательницы, ее «ушли» после скандала с татарским языком и обращения в СМИ. Подробности с заседания — в материале «Реального времени».

От гимназии до суда

Через суд добивалась сегодня восстановления в должности преподавателя 3 «В» класса в гимназии №90 21-летняя выпускница педколледжа Анастасия Матиборская, проработавшая в учебном заведении всего четыре месяца. В суд девушка пришла со своей мамой, но без юриста — ее интересы представляет Андрей Сучков, однако он в это время находился в Альметьевске, где рассматривалось дело мужчины, которому сотрудник полиции нанес побои.

Согласно исковому заявлению, Матиборская была уволена на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ за отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора. Через суд истец потребовала восстановления на работе и компенсацию за моральный ущерб в размере 10 тысяч рублей и среднего заработка за время вынужденного прогула со дня, следующего за увольнением, до восстановления на работе.

Сама девушка оказалась скромной и стеснительной и при общении с журналистами в основном давала слово своей маме Татьяне Чебурашкиной, иногда лишь дополняя ее. По их словам, проблемы в школе начались во время эпопеи с татарским языком — в третьем классе, который вела Матиборская, практически все родители отказались от изучения татарского языка, что якобы и не понравилось директору гимназии. 27 октября выяснилось, что 3 «В» отдают 20-летней учительнице татарского языка, а у самой Матиборской, ко всему прочему, забирают продленку. Все это, естественно, сказалось и на зарплате, хотя фактически количество учебных часов не изменилось — вместо классного руководства ей дали русский язык, ИЗО и музыку в начальных классах.

Что было дальше — в СМИ уже неоднократно писали. После обращения к журналистам Матиборская, по словам Татьяны Чебурашкиной, начала один за другим получать выговоры — за то, что вовремя не сдала отчет, сообщила родителям о смене классного руководителя по WhatsApp, не составила за два выходных дня годовой календарный тематический план для всех своих классов. Уволена девушка была сразу после новогодних праздников, 9 января, после жалоб родителей. Их наличие она объясняет тем фактом, что написали их мама ребенка, которая лечит зубы завучу этой школы, и ее приятельница. От других родителей никаких претензий не поступало, уверяет Татьяна Чебурашкина.

— Вторая недовольна, что она ребенку пятерки ставит. То есть вместо заниженных оценок — завышенные, — комментирует женщина.

Проблемы в школе начались во время эпопеи с татарским языком. Фото kazanfirst.ru



От министра до исполкома

По словам мамы девушки, в поисках своей правды они обращались за помощью к новому министру образования Рафису Бурганову.

— Он выслушал, передал бумаги заместителю и сказал, что разберется. Мы с ним лично разговаривали в январе, после праздников, — рассказывает женщина. Но ответа не последовало, и представитель Матиборской сам позвонил в министерство. Там, по ее словам, по телефону их пригласили на личную встречу с заместителем министра, имя которой она не помнит. Уже на встрече им сказали, что обращение передано в исполком Казани, однако там нарушений не нашли и предложили устроиться молодому преподавателю на другую работу.

Правда, в другую школу Анастасия Матиборская устроиться не пыталась.

— Нам удобно все-таки по месту жительства, рядом. И с такой репутацией кто нас возьмет — нам клеймо повесили — «нулевой» педагог (так директор гимназии Гульсина Закирзянова охарактеризовала Матиборскую в общении с другими СМИ, — прим. ред.). В 86-ю школу на практику ее уже с опаской брали — «Смотрите, лишнего там не говорите», — рассказала собеседница издания. Дело в том, что Настя учится на педагога на заочном отделении в КФУ и в школу №86 ходила на практику.

«Я очень хочу продолжать работать учителем в этой школе»

Сторону гимназии в суде представляли юрист и завуч Луиза Фатхуллина. Впрочем, от общения с журналистами они категорически отказались. На самом заседании скрупулезно разбирались все представленные документы и обстоятельства их появления — начиная от того, давали ли юной преподавательнице возможность написать объяснение по выговорам, и заканчивая уточнениями, в чем конкретно произошли изменения в договоре, когда ее сняли с руководства классом.

Так выяснилось, что взамен продленки для своего класса ей предложили дежурную группу, занятия с которой начинались с четырех часов дня. От нее девушка отказалась.

Девушка в поисках своей правды обращалась за помощью к новому министру образования Рафису Бурганову. Фото Максима Платонова

Кроме того, сама Матиборская рассказала, что за несколько дней до того, как ее сняли с классного руководства, она видела в отчетах положительные отзывы о себе.

— Я заходила как-то в документы Луизы Ринатовны [Фатхуллиной] и увидела, что в ее папке есть отчет о персональном контроле. Он был сделан 24 октября, и там было написано, что отзывы обо мне были положительными. Поэтому я была успокоена тем, что все было хорошо, не было плохих отзывов в этой справке, — рассказала девушка. Но отметила, что 10 ноября ей показали уже другой отзыв — негативный.

Ответила на эту реплику сама Луиза Фатхуллина.

— Можно добавить по поводу той справки, которая была у меня в сервере. Во-первых, не очень красиво лазить в сервер. Но я не об этом. Анастасия Константиновна, как может быть положительной указанная справка, если всегда после посещения я вам указывала на замечания, проводила с вами собеседования и указывала на недочеты, — прокомментировала ситуацию завуч гимназии.

Сторона ответчика просила в иске отказать, делая также акцент на том, что текущим учителем все в классе довольны, и подумать в этой ситуации стоит в первую очередь о детях, которые, в случае удовлетворения иска, будут вынуждены три раза за учебный год сменить своего классного руководителя. В свою очередь, изменения в трудовом договоре с Матиборской представитель ответчика объяснял «совокупностью факторов».

Юный педагог на протяжении всего заседания очень волновалась, отвечала сбивчиво и иной раз сдерживала слезы. Когда ей предложили озвучить свою позицию на прениях, она уложилась в несколько предложений.

— Я очень хочу продолжать работать учителем в этой школе. Очень бы хотелось, конечно, класс вернуть. Было очень жалко расставаться с детьми. Я знала, что 18 родителей подписались за меня, была очень рада и удивлена этому. Хочется продолжать дальше работать, — сказала суду девушка. В случае с подписями речь идет о коллективном письме родителей в адрес директора школы, которые, узнав об отстранении педагога, просили вернуть ее на эту должность.

Приказы гимназии о снятии девушки с должности классного руководителя и увольнении были признаны незаконными. Фото otvetprost.com

«С понедельника на работу!»

Что интересно, прокурор встал на сторону юной преподавательницы, посчитав иск обоснованным. После перерыва выяснилось, что аналогичной точки зрения придерживается и судья, которая постановила удовлетворить иск частично.

Приказы гимназии о снятии девушки с должности классного руководителя и увольнении были признаны незаконными, в должности она была восстановлена, а с учебного учреждения суд постановил взыскать 19 тысяч за вынужденный прогул и 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

— Суд пришел к выводу, что в данном случае была нарушена процедура увольнения. В случае, если работодатель считает, что данный работник не соответствует занимаемой должности, соответствующие мероприятия должны были быть проведены, соответствующая процедура привлечения к дисциплинарной ответственности также должна была быть соблюдена, и если действительно данный работник не соответствует должности, ее можно было уволить на законных основаниях. То основание, которое было указано при увольнении, никакого отношения к сложившейся ситуации не имеет, — объяснила свое решение судья Ирина Иванова. По ее словам, и с ноябрьскими приказами процедура также была нарушена.

Закончив заседание, она обратилась уже к юному педагогу, резюмируя итог в одном ободряющем предложении: «С понедельника на работу!»