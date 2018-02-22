«Доживем до понедельника»: юный педагог добилась восстановления на работе после языкового конфликта
Суд признал увольнение Анастасии Матиборской незаконным и вернул ей должность классного руководителя 3 «В»
Победителями вышли сегодня из зала суда юная преподавательница младших классов Анастасия Матиборская со своей мамой. Они просили восстановить девушку в должности классного руководителя 3 «В» гимназии №90 с выплатой компенсации за моральный ущерб и за время вынужденного прогула из-за увольнения. С представителями самой гимназии сторона истца была явно в напряженных отношениях, однако это не отменило того факта, что им придется работать в одном учебном заведении, откуда, по мнению преподавательницы, ее «ушли» после скандала с татарским языком и обращения в СМИ. Подробности с заседания — в материале «Реального времени».
От гимназии до суда
Через суд добивалась сегодня восстановления в должности преподавателя 3 «В» класса в гимназии №90 21-летняя выпускница педколледжа Анастасия Матиборская, проработавшая в учебном заведении всего четыре месяца. В суд девушка пришла со своей мамой, но без юриста — ее интересы представляет Андрей Сучков, однако он в это время находился в Альметьевске, где рассматривалось дело мужчины, которому сотрудник полиции нанес побои.
Согласно исковому заявлению, Матиборская была уволена на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ за отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора. Через суд истец потребовала восстановления на работе и компенсацию за моральный ущерб в размере 10 тысяч рублей и среднего заработка за время вынужденного прогула со дня, следующего за увольнением, до восстановления на работе.
Сама девушка оказалась скромной и стеснительной и при общении с журналистами в основном давала слово своей маме Татьяне Чебурашкиной, иногда лишь дополняя ее. По их словам, проблемы в школе начались во время эпопеи с татарским языком — в третьем классе, который вела Матиборская, практически все родители отказались от изучения татарского языка, что якобы и не понравилось директору гимназии. 27 октября выяснилось, что 3 «В» отдают 20-летней учительнице татарского языка, а у самой Матиборской, ко всему прочему, забирают продленку. Все это, естественно, сказалось и на зарплате, хотя фактически количество учебных часов не изменилось — вместо классного руководства ей дали русский язык, ИЗО и музыку в начальных классах.
Что было дальше — в СМИ уже неоднократно писали. После обращения к журналистам Матиборская, по словам Татьяны Чебурашкиной, начала один за другим получать выговоры — за то, что вовремя не сдала отчет, сообщила родителям о смене классного руководителя по WhatsApp, не составила за два выходных дня годовой календарный тематический план для всех своих классов. Уволена девушка была сразу после новогодних праздников, 9 января, после жалоб родителей. Их наличие она объясняет тем фактом, что написали их мама ребенка, которая лечит зубы завучу этой школы, и ее приятельница. От других родителей никаких претензий не поступало, уверяет Татьяна Чебурашкина.
— Вторая недовольна, что она ребенку пятерки ставит. То есть вместо заниженных оценок — завышенные, — комментирует женщина.
От министра до исполкома
По словам мамы девушки, в поисках своей правды они обращались за помощью к новому министру образования Рафису Бурганову.
— Он выслушал, передал бумаги заместителю и сказал, что разберется. Мы с ним лично разговаривали в январе, после праздников, — рассказывает женщина. Но ответа не последовало, и представитель Матиборской сам позвонил в министерство. Там, по ее словам, по телефону их пригласили на личную встречу с заместителем министра, имя которой она не помнит. Уже на встрече им сказали, что обращение передано в исполком Казани, однако там нарушений не нашли и предложили устроиться молодому преподавателю на другую работу.
Правда, в другую школу Анастасия Матиборская устроиться не пыталась.
— Нам удобно все-таки по месту жительства, рядом. И с такой репутацией кто нас возьмет — нам клеймо повесили — «нулевой» педагог (так директор гимназии Гульсина Закирзянова охарактеризовала Матиборскую в общении с другими СМИ, — прим. ред.). В 86-ю школу на практику ее уже с опаской брали — «Смотрите, лишнего там не говорите», — рассказала собеседница издания. Дело в том, что Настя учится на педагога на заочном отделении в КФУ и в школу №86 ходила на практику.
«Я очень хочу продолжать работать учителем в этой школе»
Сторону гимназии в суде представляли юрист и завуч Луиза Фатхуллина. Впрочем, от общения с журналистами они категорически отказались. На самом заседании скрупулезно разбирались все представленные документы и обстоятельства их появления — начиная от того, давали ли юной преподавательнице возможность написать объяснение по выговорам, и заканчивая уточнениями, в чем конкретно произошли изменения в договоре, когда ее сняли с руководства классом.
Так выяснилось, что взамен продленки для своего класса ей предложили дежурную группу, занятия с которой начинались с четырех часов дня. От нее девушка отказалась.
Кроме того, сама Матиборская рассказала, что за несколько дней до того, как ее сняли с классного руководства, она видела в отчетах положительные отзывы о себе.
— Я заходила как-то в документы Луизы Ринатовны [Фатхуллиной] и увидела, что в ее папке есть отчет о персональном контроле. Он был сделан 24 октября, и там было написано, что отзывы обо мне были положительными. Поэтому я была успокоена тем, что все было хорошо, не было плохих отзывов в этой справке, — рассказала девушка. Но отметила, что 10 ноября ей показали уже другой отзыв — негативный.
Ответила на эту реплику сама Луиза Фатхуллина.
— Можно добавить по поводу той справки, которая была у меня в сервере. Во-первых, не очень красиво лазить в сервер. Но я не об этом. Анастасия Константиновна, как может быть положительной указанная справка, если всегда после посещения я вам указывала на замечания, проводила с вами собеседования и указывала на недочеты, — прокомментировала ситуацию завуч гимназии.
Сторона ответчика просила в иске отказать, делая также акцент на том, что текущим учителем все в классе довольны, и подумать в этой ситуации стоит в первую очередь о детях, которые, в случае удовлетворения иска, будут вынуждены три раза за учебный год сменить своего классного руководителя. В свою очередь, изменения в трудовом договоре с Матиборской представитель ответчика объяснял «совокупностью факторов».
Юный педагог на протяжении всего заседания очень волновалась, отвечала сбивчиво и иной раз сдерживала слезы. Когда ей предложили озвучить свою позицию на прениях, она уложилась в несколько предложений.
— Я очень хочу продолжать работать учителем в этой школе. Очень бы хотелось, конечно, класс вернуть. Было очень жалко расставаться с детьми. Я знала, что 18 родителей подписались за меня, была очень рада и удивлена этому. Хочется продолжать дальше работать, — сказала суду девушка. В случае с подписями речь идет о коллективном письме родителей в адрес директора школы, которые, узнав об отстранении педагога, просили вернуть ее на эту должность.
«С понедельника на работу!»
Что интересно, прокурор встал на сторону юной преподавательницы, посчитав иск обоснованным. После перерыва выяснилось, что аналогичной точки зрения придерживается и судья, которая постановила удовлетворить иск частично.
Приказы гимназии о снятии девушки с должности классного руководителя и увольнении были признаны незаконными, в должности она была восстановлена, а с учебного учреждения суд постановил взыскать 19 тысяч за вынужденный прогул и 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
— Суд пришел к выводу, что в данном случае была нарушена процедура увольнения. В случае, если работодатель считает, что данный работник не соответствует занимаемой должности, соответствующие мероприятия должны были быть проведены, соответствующая процедура привлечения к дисциплинарной ответственности также должна была быть соблюдена, и если действительно данный работник не соответствует должности, ее можно было уволить на законных основаниях. То основание, которое было указано при увольнении, никакого отношения к сложившейся ситуации не имеет, — объяснила свое решение судья Ирина Иванова. По ее словам, и с ноябрьскими приказами процедура также была нарушена.
Закончив заседание, она обратилась уже к юному педагогу, резюмируя итог в одном ободряющем предложении: «С понедельника на работу!»
комментарии
Только тогда они смогут понять, что пережила уволенный "по статье" молодой педагог.
Расстрелять конечно надо тех, кто её уволил...
Как в Сингапуре.
С которого мы берём пример.
Извините, кто "он", и кто "она"?